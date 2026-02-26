20.02.2026, 10:07 30336
Қазақстан мен Ресей халықаралық қауіпсіздік мәселелері бойынша конструктивті диалогты жалғастыруда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінде қарулануды бақылау, қарусыздану және таратпау мәселелері бойынша Сыртқы істер министрлерінің жетекшілік ететін орынбасарлары деңгейінде кезекті екіжақты консультациялар өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан делегациясын министрдің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев, ал Ресей тарапынан министрдің орынбасары Сергей Рябков басқарды. Тараптар жаһандық қауіпсіздік күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің кең ауқымын, оның ішінде ядролық қарусыздану мен таратпау режимін нығайту, биологиялық қауіпсіздік және экспорттық бақылау мәселелерін талқылады. Сондай-ақ дипломаттар БҰҰ Бас Ассамблеясының Бірінші комитеті, Қарусыздану конференциясы және биылғы жылы өтетін Ядролық қаруды таратпау туралы шарттың Он бірінші шолу конференциясы аясындағы құзыретті көпжақты құрылымдар аясындағы бірлескен жұмыстың негізгі басымдықтары бойынша пікір алмасты.
Нәтижесінде тараптар осы тақырып бойынша нақты диалогты жалғастыру ниетін растады.
тақырып бойынша жаңалықтар
25.02.2026, 21:17
Марокко мен Қазақстан арасында медиа саласындағы ынтымақтастықты нығайту мүмкіндіктері талқыланды
Қазақстанның Мароккодағы Елшісі Саулекүл Сайлауқызы Марокконың Ұлттық хабар тарату және теледидар компаниясының, Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті, Марракеш халықаралық кинофестивалі қорының Атқарушы вице-президенті Файсал Лараишимен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуде тараптар соңғы жылдары Қазақстан мен Марокко арасындағы байланыстардың нығайып келуін атап айтты. Осы ретте, Ф.Лараиши марокколықтар Қазақстан, оның туристік әлеуеті мен экономикалық жетісіктері, елдегі өзгерістер, оның ішінде конституциялық реформалар мен өтетін республикалық референдум туралы білуге құштарлықтары артуда екеніне назар аударды.
С. Сайлауқызы кабельдік, спутниктік және интернет телевизия операторларының желілерінде екі елдің мәдениеті, салт-дәстүрі, әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы бағдарламалар таратуды ұйымдастыру мәселесін көтеріп, ақпараттық салада бірлескен жобаларды іске асыруға шақырды.
Тараптар спорт және фильм салаларындағы байланыстарды кеңейту перспективалары бойынша да ой-пікірлерімен бөлісіп, осы салаларда байланыстарды кеңейту үшін мүмкіндіктер жоғары екенін атап, бұл бағытта да бірлескен бастамаларды ілгерілетуге уағдаласты.
25.02.2026, 20:13
Қазақстан мен Грекия академиялық байланыстарды нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Грекиядағы Елшілігінің қолдауымен және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қатысуымен Афина ұлттық және Каподистрий университетінде "Әл-Фараби және грек философиясы" атты халықаралық конференция өтті. Іс-шара дипломатиялық миссиялар басшыларын, академиялық орта, ғылыми және сарапшылық қауымдастық өкілдерін біріктіріп, антикалық философияның Еуразияның зияткерлік дәстүрлерін қалыптастырудағы рөлін талқылауға арналған маңызды алаңға айналды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Конференцияны аша отырып, Қазақстанның Грекиядағы Елшісі Тимур Сұлтанғожин әл-Фараби мұрасының Шығыс пен Батыс арасындағы идеялар сабақтастығы мен рухани байланыстар тереңдігінің символы екенін атап өтті. Оның айтуынша, әл-Фараби грек философиялық ойы мен Шығыс зияткерлік дәстүрі арасындағы тірі көпірге айналды, ал оның еңбектеріне жүгіну бүгінгі күні халықтар арасындағы сенім мен өзара түсіністікті нығайтуға ықпал етеді.
Осы ойды жалғастыра отырып, дипломатиялық миссия басшысы әділеттілік, парасат және қоғамдық құрылымның үйлесімділігі идеяларына негізделген философиялық мұраның қазіргі мемлекеттік даму үдерістерінде де өзектілігін сақтап отырғанын жеткізді. Осы тұрғыда ол Қазақстанда жүргізіліп жатқан конституциялық реформа және парламенттік жүйені одан әрі нығайтуға, тежемелік әрі тепе-теңдік тетіктерін кеңейтуге және адам құқықтарының кепілдіктерін күшейтуге бағытталған жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі алдағы референдум туралы ақпарат берді.
Конференция аясында Қазақстан мен Грекияның екі жетекші университетінің ғалымдары әл-Фараби мұрасындағы Платон мен Аристотель еңбектерінің интерпретациясына, Византиядағы аристотельдік дәстүрдің дамуына, сондай-ақ антикалық және шығыс философиясындағы бақыт ұғымын салыстырмалы талдауға арналған баяндамалар жасады. Афина университетінің философия кафедрасының меңгерушісі профессор Георгиос Стирис Шығыс пен Батыс арасындағы философиялық диалогтың ғылыми дамудың және мәдениетаралық өзара түсіністіктің өзекті құралы болып қала беретінін атап өтті.
Іс-шараның негізгі қорытындысы ретінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Афина ұлттық және Каподистрий университеті арасында Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжат ұзақ мерзімді ғылыми әріптестікке жол ашып, тараптардың бірлескен зерттеулер жүргізу, білім беру бағдарламаларын әзірлеу, академиялық ұтқырлықты ілгерілету, сондай-ақ инновациялар мен кәсіпкерлік саласындағы бастамаларды жүзеге асыру бойынша күш-жігерін біріктіру ниетін бекітеді.
Құжатқа қол қою екі елдің академиялық өзара іс-қимылды сапалы жаңа деңгейге көтеруге деген ұмтылысын іс жүзінде растады.
1837 жылы құрылған Афина ұлттық және Каподистрий университеті - Грекиядағы ең көне жоғары оқу орны. 1934 жылы негізі қаланған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Орталық Азиядағы жетекші ғылыми-білім беру орталықтарының бірі болып табылады және өңірдегі академиялық ғылымның дамуына шешуші үлес қосып келеді.
25.02.2026, 19:38
Қазақстан Елшісі Химиялық қаруға тыйым салу ұйымының Бас директорына сенім грамоталарын тапсырды
Сурет: gov.kz
Гаага қаласындағы Химиялық қаруға тыйым салу ұйымының (ХҚТҰ) штаб-пәтерінде Қазақстан Республикасының Нидерландтағы Елшісі, Қазақстанның ХҚТҰ жанындағы Тұрақты өкілі Ақан Рахметуллин ХҚТҰ Бас директоры Фернандо Ариасқа сенім грамоталарын тапсырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан Республикасы мен ХҚТҰ арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективалары жөнінде пікір алмасты.
Қазақ дипломаты Қазақстанның халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға, көпжақты өзара іс-қимылды дамытуға және жаһандық сын-қатерлерді шешудегі осы халықаралық ұйымның рөлін арттыруға, ең алдымен химиялық қаруға тыйым салу саласында, бейілділігін растады.
25.02.2026, 18:33
Қазақстанның басымдықтары БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің жоғары деңгейлі сегментінде және Қарусыздану конференциясында ұсынылды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Женевада өткен БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің 61-сессиясының және Қарусыздану конференциясының жоғары деңгейлі сегменттерінде сөз сөйледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
АҚК-нің негізгі іс-шарасына мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 100-ден астам жоғары өкілдері, соның ішінде БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш пен БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк қатысты.
БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің мерейтойлық жиырмасыншы циклін ашу барысында Е.Ашықбаев Қазақстанның адам құқықтарын қорғау мен ілгерілетуге адалдығын бостандықтың, әділеттіліктің және орнықты бейбітшіліктің іргелі негізі ретінде растады. Ол "Әділетті Қазақстан" бағыты аясында ұлттық құқық қорғау архитектурасын нығайту жөніндегі жүйелі реформалардың нәтижелері туралы халықаралық қоғамдастықты мәлім етті.
Сөз барысында конституциялық реформаға ерекше назар аударылды. Жалпыұлттық референдумға шығаруға ұсынылған жаңа Конституция жобасы адамға бағдарланған мемлекет моделін қалыптастыруға, құқықтар мен бостандықтардың кепілдіктерін, оның ішінде цифрлық кеңістікте кеңейтуге, сондай-ақ "Заң және Тәртіп" қағидатын бекітуге бағытталғаны аталып өтті.
Қазақстан БҰҰ Жарғысы мен халықаралық құқық нормаларына негізделген көпжақты жүйені тұрақты қолдайтынын растады. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасының халықаралық бастамалары ұсынылды, олардың қатарында халықаралық гуманитарлық құқыққа саяси адалдықты нығайту жөніндегі Жаһандық бастаманы ілгерілету, Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі, Алматыда БҰҰ Тұрақты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын іске қосу, Өңірлік экологиялық саммит өткізу, сондай-ақ БҰҰ аясында Халықаралық су ұйымын құру бастамасын ілгерілету бар.
Қарусыздану конференциясының жоғары деңгейлі сегментінде қазақстандық тарап бұл форумның қарусыздану, қару-жарақты бақылау және таратпау саласындағы негізгі әрі баламасыз көпжақты келіссөздер тетігі ретіндегі рөлін растады.
Қазақстанның ядролық қарусыздану саласындағы ұжымдық күш-жігерге үлесін қосқан 2026 жылғы мерейтойлық даталарға ерекше назар аударылды:
- Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына - 35 жыл;
- Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттың қол қоюға ашылғанына - 30 жыл;
- Орталық Азияны ядролық қарудан азат аймақ ретінде бекіткен Семей шартына - 20 жыл.
2026 жылы өтетін Ядролық қаруды таратпау туралы шарттың Шолу конференциясы мен Ядролық қаруға тыйым салу туралы шарттың
Шолу конференциясы қарсаңында Қазақстан негізгі акторлар арасында сындарлы диалогқа жәрдемдесуге дайын екенін растады, сондай-ақ қарусыздану мен таратпау жөніндегі жаһандық режимді нығайтуға адалдығын қайта мәлімдеді.
Сөз сөйлеу барысында 2025 жылғы қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясында Қазақстан Республикасы Президенті Қ.Тоқаев ұсынған бастамаға сәйкес, жаңа қарулану жарысының алдын алу және ядролық текетірес қаупін азайту мақсатында ядролық қаруы бар мемлекеттер арасындағы стратегиялық диалогты қайта жандандырудың маңыздылығына назар аударылды.
Сондай-ақ, Қазақстан Биологиялық қаруға тыйым салу жөніндегі конвенцияны одан әрі нығайтуға, оның ішінде Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттігін құру арқылы верификация тетіктері мен институционалдық қамтамасыз етуді дамытуға шақырды.
Қорытындылай келе, қазақстандық тарап Конференцияға мүше мемлекеттерді халықаралық қауіпсіздікті нығайту және көпжақты дипломатияның тиімділігін арттыру мақсатында келіссөз жұмысын бастау үшін икемділік пен ымыраға дайындық танытуға шақырды.
БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесі (БҰҰ АҚК) 2006 жылғы
15 наурыздағы Бас Ассамблеяның 60/251 қарарына сәйкес құрылды және адам құқықтарын бүкіл әлемде жалпыға бірдей құрметтеу мен қорғауға жәрдемдесуге, адам құқықтарының бұзылуына қатысты жағдайларды қарауға және тиісті ұсынымдар әзірлеуге жауапты үкіметаралық орган болып табылады.
Қарусыздану конференциясы (ҚК) 1979 жылы қарусыздану мәселелері бойынша халықаралық қоғамдастықтың бірыңғай көпжақты келіссөз форумы ретінде құрылды. ҚК - Женевада жұмыс істейтін үкіметаралық орган және қару-жарақты бақылау мен қарусыздану саласындағы шарттар бойынша келіссөздер жүргізуге арналған (оның ішінде ядролық қарусыздану мен таратпау, ғарышта қарулану жарысының алдын алу және т.б.).
25.02.2026, 17:31
Қазақстан мен Өзбекстан ғарыш саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Өзбекстандағы Елшісі Бейбіт Атамқұлов Өзбекстан Цифрлық технологиялар министрлігі жанындағы Ғарыштық зерттеулер және технологиялар агенттігінің директоры Шухрат Қодировпен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында ғарыш қызметі саласындағы өзара іс-қимылдың өзекті мәселелері және ғарыштық технологияларды әлеуметтік-экономикалық даму мүддесінде қолдану мәселелері қаралды. Екі елдің бейінді құрылымдары арасындағы институционалдық кооперацияның жоғары деңгейі аталып өтті. Оның нәтижелері заманауи басқарушылық және технологиялық шешімдерге енгізіліп, ғарыштық деректерді пайдалану тиімділігін арттыруға ықпал етуде.
Елші Өзбекстан Республикасының ел тарихындағы алғашқы ғарышкерді даярлау жоспарларын оң бағалап, бұл қадамды ұлттық ғарыш бағдарламасын дамытудың стратегиялық кезеңі ретінде атап өтті. Пилотты ғарыш саласында бірегей тәжірибеге ие Қазақстан бұл бағытты құзыреттер алмасу және өзара іс-қимылды тереңдету үшін перспективалы сала ретінде қарастырады.
Өңірлік бастамаларға бірлесіп қатысу мәселесіне ерекше назар аударылды. Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдермен бірлесіп CubeSat форматындағы шағын спутниктерді жасау жобасы аясындағы өзбек тарапының жұмысы атап өтілді, сондай-ақ ұқсас ғылыми-техникалық жобалар шеңберінде қазақстандық-өзбек кооперациясын кеңейту мүмкіндіктері талқыланды.
Сонымен қатар, Орталық Азиядағы ғарыш саласында ғылыми-техникалық әлеуетті шоғырландыруға, бірлескен зерттеулерді іске асыруға және институционалдық өзара іс-қимылды дамытуға бағытталған өңірлік кооперациялық модельді қалыптастыру мәселесіне ерекше мән берілді.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ынтымақтастықты одан әрі дамытуға және тұрақты жұмыс байланыстарын қолдауға өзара мүдделілік білдірді.
Ынтымақтастық ұлттық ғарыш инфрақұрылымын дамыту, цифрлық платформаларды енгізу және Жерді қашықтықтан зондтау деректерін ауыл шаруашылығы, экология, қала құрылысы және төтенше жағдайларды басқару салаларында практикалық қолдануды қамтиды.
25.02.2026, 17:15
Қазақстан мен Мажарстан мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың даму перспективаларын талқылады
Қазақстанның Мажарстандағы Елшісі Абзал Сапарбекұлы Мажарстанның Мәдениет және инновациялар министрлігінің Мемлекеттік хатшысы Анита Киш-Хедьи ханыммен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Мажарстан арасындағы екіжақты мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективаларын талқылады.
Әңгіме басында Елші Мемлекеттік хатшыны жаңа қызметіне тағайындалуымен құттықтап, жауапты қызметінде табыс тіледі және қазақстандық тараптың Астана мен Будапешт арасындағы достық қарым-қатынастарды жан-жақты тереңдетуге бейілді екенін атап өтті.
Елші қазақстандық мәдениет қайраткерлерінің халықаралық аренадағы жетістіктерімен таныстыра отырып, Будапештте әлемге танымал қазақстандық музыканттардың концерттерін ұйымдастыру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.
Өз кезегінде А. Киш-Хедьи мәдени-гуманитарлық саладағы серіктестікті нығайтудың маңыздылығын атап өтіп, шығармашылық алмасуларды қолдауға және мәдени іс-шараларды өткізуге бағытталған бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға дайын екенін растады.
Кездесу соңында тараптар ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге және сындарлы диалогты жалғастыруға өзара мүдделіліктерін білдірді.
Былтыр мажарстандық билік органдары мен Елшіліктің белсенді қолдауымен Дебрецен қаласында "Turan" этно-фольклорлық тобының концерті өтті. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі Будапештте өткен Аттила мен ғұндар тарихына арналған халықаралық көрмеге қатысты, Мажарстанның жоғары деңгейдегі делегациясы Түркі әлемінің мәдени астанасы "Ақтау - 2025" бағдарламасына қатысты, сондай-ақ қазақстандық және мажарстандық өнер өкілдерінің қатысуымен "Adjon Isten / On Sausak" бірлескен музыкалық бейнежобасы жарық көрді.
25.02.2026, 16:03
Қазақстанның жаңа Конституциясының жобасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында таныстырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Беларусьтегі Елшісі, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Жарғылық органдары жанындағы Қазақстанның Тұрақты өкілі Тимур Жақсылықов Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Жарғылық және басқа органдары жанындағы қатысушы мемлекеттердің Тұрақты өкілетті өкілдері кеңесінің отырысында сөз сөйлеп, 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы жобасы бойынша алдағы референдум туралы хабардар етті. Сонымен бірге Елші Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан реформаның тұжырымдамалық негіздері мен құжаттың негізгі новеллаларын ұсынды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші жаңа Конституция жобасының негізгі ережелерін ұсына отырып, конституциялық реформа Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың дәйекті саяси өзгерістерінің логикалық жалғасы болып табылатынын атап өтті.
Қазақ дипломаты Қазақстан Республикасының Негізгі Заңына енгізілген тұжырымдамалық түзетулер мемлекеттің адами бағдарлануын арттыруға, Қазақстан халқының қазіргі құндылықтары мен қағидаттарын көрсетуге және республиканың саяси институттарының тиімділігін арттыруға бағытталғанына ерекше назар аударды.
24.02.2026, 19:01
Қазақстан СІМ-де Италиямен стратегиялық серіктестікті дамыту перспективалары талқыланды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов Италия Республикасының Елшісі Антонелло Де Риумен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар қазақ-итальян стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайту мәселелерін талқылап, саяси диалогты дамытуға, сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық саладағы бірлескен жобаларды іске асыруға ерекше назар аударды.
Италия Қазақстанның Еуропадағы негізгі серіктестерінің бірі әрі экономикамыздағы жетекші инвестор болып қала береді. 2025 жылы екіжақты сауда көлемі шамамен 17 млрд АҚШ долларын құрады, бұл экономикалық ынтымақтастығымыздың тереңдігі мен тұрақтылығын айқын көрсетеді. Соңғы отыз жыл ішінде италиялық инвестициялар көлемі 9,5 млрд АҚШ долларынан асты. Қазіргі уақытта елімізде стратегиялық секторлардың кең ауқымында 267 италиялық компания жұмыс істейді", - деп атап өтті А.Исетов.
Министрдің орынбасары сондай-ақ Антонелло Де Риуды қысқы Олимпиада ойындарының табысты өтуімен және Италия құрамасының жоғары нәтижелерімен құттықтады.
Ойындар ең жоғары деңгейде ұйымдастырылып, бүкіл әлемде олимпиадалық құндылықтарды ілгерілетуге елеулі үлес қосты", - деді А.Исетов.
Сұхбаттастар өзара қызығушылық тудыратын бағыттар бойынша тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға мүдделігін білдіріп, 2026 жылға арналған екіжақты іс-шаралар кестесін қарастырды.
Кездесу қорытындысы бойынша дипломаттар Астана мен Рим арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдетуге ниеттерін растады.
