20.02.2026, 15:26 86436
Әл-Фараби есімі Қазақстан Ислам әлемінің білім, ғылым және мәдениет ұйымының штаб-пәтерінде
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Мароккодағы Елшісі Сәулекүл Сайлауқызы Ислам әлемінің білім, ғылым және мәдениет ұйымының (ИСЕСКО) Бас директоры Салим Әл-Маликпен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бұл кездесу 2026 жылғы 2-4 ақпанда ИСЕСКО штаб-пәтерінде өткізілген "Әл-Фарабидің балалық шағы және өмірі" атты сурет көрмесінің логикалық жалғасы болды. Аталған көрменің авторы Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, еңбек сіңірген қайраткер, Қазақстан Өнер академиясының академигі, көрнекті суретші Жанұзақ Мүсәпір болып табылады. Көрме барысында қазақстандық суретші ислам әлемінің ұлы ойшылына деген құрмет белгісі ретінде Әл-Фарабидің өміріне арналған туындылар сериясын ИСЕСКО-ға сыйға тартты.
Өткізілген кездесу аясында аталған туындыларды Ұйым қорына ресми тапсыру рәсімі өтті. Картиналар Рабаттағы ИСЕСКО штаб-пәтерінде салтанатты залда орналастырылып, Ұйымға ерекше мәдени атмосфера мен бірегей эстетикалық келбет сыйлады.
Сондай-ақ, ИСЕСКО Бас директорына көрмені ұйымдастыруға қосқан ереулі үлесі үшін Қазақстан Көркем академиясының медалі мен Құрмет грамотасы табыс етілді.
Тараптар көркем туындылардың тапсырылуы халықтарды біріктіретін ортақ ислам мұрасын белгілейтінін және Қазақстанның ұлы ойшылдың есімін халықаралық сахнада насихаттауға деген шынайы ұмтылысын бейнелейтінін атап өтті.
Сонымен қатар, кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ИСЕСКО арасындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша пікір алмасып, білім, ғылым және мәдениет саласындағы болашақ өзара іс-қимылдың нақты бағыттарын белгіледі.
25.02.2026, 23:27 556
Ыстанбұлда Қазақстандағы конституциялық реформаларға қолдау білдірілді
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Ыстанбұлдағы Бас консулдығы Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясына арналған дөңгелек үстел өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға Түркия Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Ыстанбұл қаласындағы тұрақты өкілі, Елші Айше Сезен Услуер ханым, Ыстанбұл губернаторының орынбасары Мехмет Сүлүн мырза, аудан әкімдері, мемлекеттік органдардың өкілдері, сондай-ақ академиялық және сарапшылық қауымдастық мүшелері қатысты.
Кездесу барысында жаңа Конституцияның негізгі ережелері, саяси жаңару үдерісі және конституциялық реформалардың басты бағыттары таныстырылды. Қатысушылар енгізілген өзгерістердің мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге, билік тармақтары арасындағы өзара тепе-теңдікті қамтамасыз етуге және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктерін нығайтуға бағытталғанын атап өтті.
Сонымен қатар, жаңа Конституцияның елдің тұрақты дамуына, заң үстемдігін қамтамасыз етуге және қоғам өмірін жаңғыртуға құқықтық негіз қалыптастыратыны айтылды.
Іс-шара қорытындысында Қазақстанның Ыстанбұлдағы Бас консулы Нуриддин Аманқұл жүзеге асырылып жатқан реформалардың маңыздылығына тоқталды. Түркия Республикасының өкілдері Қазақстандағы конституциялық өзгерістерді қолдайтындарын білдіріп, екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайын екендіктерін жеткізді.
25.02.2026, 22:24 816
Латвияда конфессияаралық диалогты дамыту мәселесі талқыланды
Сурет: gov.kz
Елші Дәурен Кәріповтің болу еліндегі ең ірі конфессияның өкілі - Рига және Латвия Архиепископы (Латвия Евангелиялық-лютеран шіркеуі) Риналдс Грантспен кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Д.Кәріпов сұхбаттасын Қазақстан-Латвия қатынастарының жәй-күйі мен даму перспективалары, сондай-ақ Қазақстанның бейбітшілік пен конфессияаралық келісім саласындағы саясаты туралы хабардар етті. Қазақ дипломаты Қазақстан түрлі діндер мен конфессиялардың үйлесімді қатар өмір сүруіне негізделген бірегей моделінің арқасында жаһандық деңгейде де олардың арасындағы диалогты нығайтуға белсенді түрде ықпал етіп отырғанын атап өтті.
Бұл үдерісте Қазақстанның бастамасымен құрылған Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің Съезі және оның аясында қабылданған шешімдер мен құжаттар, соның ішінде "Астана бейбітшілік декларациясының" маңызды рөл атқаратынын да жеткізді.
Р.Грантс жан-жақты ақпарат пен Қазақстанның конфессияаралық диалогты ілгерілетуге қосқан үлесі үшін алғыс білдірді. Ол Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің Cъезін бейбітшілік, төзімділік және діндер арасындағы өзара құрмет құндылықтарын ілгерілететін маңызды халықаралық алаң ретінде жоғары бағалайтынын айтты.
25.02.2026, 21:17 1411
Марокко мен Қазақстан арасында медиа саласындағы ынтымақтастықты нығайту мүмкіндіктері талқыланды
Қазақстанның Мароккодағы Елшісі Саулекүл Сайлауқызы Марокконың Ұлттық хабар тарату және теледидар компаниясының, Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті, Марракеш халықаралық кинофестивалі қорының Атқарушы вице-президенті Файсал Лараишимен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуде тараптар соңғы жылдары Қазақстан мен Марокко арасындағы байланыстардың нығайып келуін атап айтты. Осы ретте, Ф.Лараиши марокколықтар Қазақстан, оның туристік әлеуеті мен экономикалық жетісіктері, елдегі өзгерістер, оның ішінде конституциялық реформалар мен өтетін республикалық референдум туралы білуге құштарлықтары артуда екеніне назар аударды.
С. Сайлауқызы кабельдік, спутниктік және интернет телевизия операторларының желілерінде екі елдің мәдениеті, салт-дәстүрі, әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы бағдарламалар таратуды ұйымдастыру мәселесін көтеріп, ақпараттық салада бірлескен жобаларды іске асыруға шақырды.
Тараптар спорт және фильм салаларындағы байланыстарды кеңейту перспективалары бойынша да ой-пікірлерімен бөлісіп, осы салаларда байланыстарды кеңейту үшін мүмкіндіктер жоғары екенін атап, бұл бағытта да бірлескен бастамаларды ілгерілетуге уағдаласты.
25.02.2026, 20:13 1601
Қазақстан мен Грекия академиялық байланыстарды нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Грекиядағы Елшілігінің қолдауымен және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қатысуымен Афина ұлттық және Каподистрий университетінде "Әл-Фараби және грек философиясы" атты халықаралық конференция өтті. Іс-шара дипломатиялық миссиялар басшыларын, академиялық орта, ғылыми және сарапшылық қауымдастық өкілдерін біріктіріп, антикалық философияның Еуразияның зияткерлік дәстүрлерін қалыптастырудағы рөлін талқылауға арналған маңызды алаңға айналды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Конференцияны аша отырып, Қазақстанның Грекиядағы Елшісі Тимур Сұлтанғожин әл-Фараби мұрасының Шығыс пен Батыс арасындағы идеялар сабақтастығы мен рухани байланыстар тереңдігінің символы екенін атап өтті. Оның айтуынша, әл-Фараби грек философиялық ойы мен Шығыс зияткерлік дәстүрі арасындағы тірі көпірге айналды, ал оның еңбектеріне жүгіну бүгінгі күні халықтар арасындағы сенім мен өзара түсіністікті нығайтуға ықпал етеді.
Осы ойды жалғастыра отырып, дипломатиялық миссия басшысы әділеттілік, парасат және қоғамдық құрылымның үйлесімділігі идеяларына негізделген философиялық мұраның қазіргі мемлекеттік даму үдерістерінде де өзектілігін сақтап отырғанын жеткізді. Осы тұрғыда ол Қазақстанда жүргізіліп жатқан конституциялық реформа және парламенттік жүйені одан әрі нығайтуға, тежемелік әрі тепе-теңдік тетіктерін кеңейтуге және адам құқықтарының кепілдіктерін күшейтуге бағытталған жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі алдағы референдум туралы ақпарат берді.
Конференция аясында Қазақстан мен Грекияның екі жетекші университетінің ғалымдары әл-Фараби мұрасындағы Платон мен Аристотель еңбектерінің интерпретациясына, Византиядағы аристотельдік дәстүрдің дамуына, сондай-ақ антикалық және шығыс философиясындағы бақыт ұғымын салыстырмалы талдауға арналған баяндамалар жасады. Афина университетінің философия кафедрасының меңгерушісі профессор Георгиос Стирис Шығыс пен Батыс арасындағы философиялық диалогтың ғылыми дамудың және мәдениетаралық өзара түсіністіктің өзекті құралы болып қала беретінін атап өтті.
Іс-шараның негізгі қорытындысы ретінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Афина ұлттық және Каподистрий университеті арасында Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжат ұзақ мерзімді ғылыми әріптестікке жол ашып, тараптардың бірлескен зерттеулер жүргізу, білім беру бағдарламаларын әзірлеу, академиялық ұтқырлықты ілгерілету, сондай-ақ инновациялар мен кәсіпкерлік саласындағы бастамаларды жүзеге асыру бойынша күш-жігерін біріктіру ниетін бекітеді.
Құжатқа қол қою екі елдің академиялық өзара іс-қимылды сапалы жаңа деңгейге көтеруге деген ұмтылысын іс жүзінде растады.
1837 жылы құрылған Афина ұлттық және Каподистрий университеті - Грекиядағы ең көне жоғары оқу орны. 1934 жылы негізі қаланған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Орталық Азиядағы жетекші ғылыми-білім беру орталықтарының бірі болып табылады және өңірдегі академиялық ғылымның дамуына шешуші үлес қосып келеді.
25.02.2026, 19:38 5251
Қазақстан Елшісі Химиялық қаруға тыйым салу ұйымының Бас директорына сенім грамоталарын тапсырды
Сурет: gov.kz
Гаага қаласындағы Химиялық қаруға тыйым салу ұйымының (ХҚТҰ) штаб-пәтерінде Қазақстан Республикасының Нидерландтағы Елшісі, Қазақстанның ХҚТҰ жанындағы Тұрақты өкілі Ақан Рахметуллин ХҚТҰ Бас директоры Фернандо Ариасқа сенім грамоталарын тапсырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан Республикасы мен ХҚТҰ арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективалары жөнінде пікір алмасты.
Қазақ дипломаты Қазақстанның халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға, көпжақты өзара іс-қимылды дамытуға және жаһандық сын-қатерлерді шешудегі осы халықаралық ұйымның рөлін арттыруға, ең алдымен химиялық қаруға тыйым салу саласында, бейілділігін растады.
25.02.2026, 19:35 266
Қазақстан мен Оңтүстік Корея көлік, логистика және инфрақұрылым салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуде
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Кореядағы Елшісі Нұрғали Арыстанов Кореяның Жер, инфрақұрылым және көлік министрі Ким Юн Дукпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында көлік, логистика және инфрақұрылым салаларындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту мәселелері талқыланды.
Alatau Smart City жобасы өзара қызығушылық тудыратын басым бағыттардың бірі ретінде қарастырылды. Қазақстан тарапы корей компанияларының заманауи қалалық және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға қатысуына жәрдемдесуге дайын екенін білдірді.
Тараптар азаматтық авиация саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту, оның ішінде тікелей әуе қатынастарын кеңейту маңыздылығын атап өтті. Қазіргі уақытта Қазақстан мен Корея арасында 11 тікелей әуе рейсі орындалады. 2025 жылдың қорытындысы бойынша өзара туристік алмасу 20%-ға өсті.
Сонымен қатар Транскаспий халықаралық көлік маршрутын (Орта дәліз) дамыту, сондай-ақ транзиттік әлеуетті нығайтуға және сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге бағытталған көлік-логистикалық жобалар бойынша өзара іс-қимылды тереңдету мәселелері қарастырылды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар алдағы сапарларға дайындық аясында белсенді байланыстарды қолдауға және өзара қызығушылық тудыратын жобаларды ілгерілету бойынша бірлескен жұмысты жалғастыруға дайын екендіктерін растады.
25.02.2026, 18:33 5756
Қазақстанның басымдықтары БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің жоғары деңгейлі сегментінде және Қарусыздану конференциясында ұсынылды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Женевада өткен БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің 61-сессиясының және Қарусыздану конференциясының жоғары деңгейлі сегменттерінде сөз сөйледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
АҚК-нің негізгі іс-шарасына мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 100-ден астам жоғары өкілдері, соның ішінде БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш пен БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк қатысты.
БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің мерейтойлық жиырмасыншы циклін ашу барысында Е.Ашықбаев Қазақстанның адам құқықтарын қорғау мен ілгерілетуге адалдығын бостандықтың, әділеттіліктің және орнықты бейбітшіліктің іргелі негізі ретінде растады. Ол "Әділетті Қазақстан" бағыты аясында ұлттық құқық қорғау архитектурасын нығайту жөніндегі жүйелі реформалардың нәтижелері туралы халықаралық қоғамдастықты мәлім етті.
Сөз барысында конституциялық реформаға ерекше назар аударылды. Жалпыұлттық референдумға шығаруға ұсынылған жаңа Конституция жобасы адамға бағдарланған мемлекет моделін қалыптастыруға, құқықтар мен бостандықтардың кепілдіктерін, оның ішінде цифрлық кеңістікте кеңейтуге, сондай-ақ "Заң және Тәртіп" қағидатын бекітуге бағытталғаны аталып өтті.
Қазақстан БҰҰ Жарғысы мен халықаралық құқық нормаларына негізделген көпжақты жүйені тұрақты қолдайтынын растады. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасының халықаралық бастамалары ұсынылды, олардың қатарында халықаралық гуманитарлық құқыққа саяси адалдықты нығайту жөніндегі Жаһандық бастаманы ілгерілету, Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі, Алматыда БҰҰ Тұрақты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын іске қосу, Өңірлік экологиялық саммит өткізу, сондай-ақ БҰҰ аясында Халықаралық су ұйымын құру бастамасын ілгерілету бар.
Қарусыздану конференциясының жоғары деңгейлі сегментінде қазақстандық тарап бұл форумның қарусыздану, қару-жарақты бақылау және таратпау саласындағы негізгі әрі баламасыз көпжақты келіссөздер тетігі ретіндегі рөлін растады.
Қазақстанның ядролық қарусыздану саласындағы ұжымдық күш-жігерге үлесін қосқан 2026 жылғы мерейтойлық даталарға ерекше назар аударылды:
- Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына - 35 жыл;
- Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттың қол қоюға ашылғанына - 30 жыл;
- Орталық Азияны ядролық қарудан азат аймақ ретінде бекіткен Семей шартына - 20 жыл.
2026 жылы өтетін Ядролық қаруды таратпау туралы шарттың Шолу конференциясы мен Ядролық қаруға тыйым салу туралы шарттың
Шолу конференциясы қарсаңында Қазақстан негізгі акторлар арасында сындарлы диалогқа жәрдемдесуге дайын екенін растады, сондай-ақ қарусыздану мен таратпау жөніндегі жаһандық режимді нығайтуға адалдығын қайта мәлімдеді.
Сөз сөйлеу барысында 2025 жылғы қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясында Қазақстан Республикасы Президенті Қ.Тоқаев ұсынған бастамаға сәйкес, жаңа қарулану жарысының алдын алу және ядролық текетірес қаупін азайту мақсатында ядролық қаруы бар мемлекеттер арасындағы стратегиялық диалогты қайта жандандырудың маңыздылығына назар аударылды.
Сондай-ақ, Қазақстан Биологиялық қаруға тыйым салу жөніндегі конвенцияны одан әрі нығайтуға, оның ішінде Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттігін құру арқылы верификация тетіктері мен институционалдық қамтамасыз етуді дамытуға шақырды.
Қорытындылай келе, қазақстандық тарап Конференцияға мүше мемлекеттерді халықаралық қауіпсіздікті нығайту және көпжақты дипломатияның тиімділігін арттыру мақсатында келіссөз жұмысын бастау үшін икемділік пен ымыраға дайындық танытуға шақырды.
БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесі (БҰҰ АҚК) 2006 жылғы
15 наурыздағы Бас Ассамблеяның 60/251 қарарына сәйкес құрылды және адам құқықтарын бүкіл әлемде жалпыға бірдей құрметтеу мен қорғауға жәрдемдесуге, адам құқықтарының бұзылуына қатысты жағдайларды қарауға және тиісті ұсынымдар әзірлеуге жауапты үкіметаралық орган болып табылады.
Қарусыздану конференциясы (ҚК) 1979 жылы қарусыздану мәселелері бойынша халықаралық қоғамдастықтың бірыңғай көпжақты келіссөз форумы ретінде құрылды. ҚК - Женевада жұмыс істейтін үкіметаралық орган және қару-жарақты бақылау мен қарусыздану саласындағы шарттар бойынша келіссөздер жүргізуге арналған (оның ішінде ядролық қарусыздану мен таратпау, ғарышта қарулану жарысының алдын алу және т.б.).
25.02.2026, 18:29 406
"Тұран" этно-фольклорлық ансамблі Сан-Франциско сахнасында өнер көрсетті
Сурет: gov.kz
Калифорния штатының Сан-Франциско қаласында ұлттық өнердің қадірін ұғындырып, дәстүрлі аспаптар үні арқылы рухани байлық сыйлаған ерекше мәдени кеш өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстанның Сан-Францискодағы Бас консулдығының ұйымдастыруымен өткен бұл іс-шараға қала әкімдігі өкілдері, мәдени қауымдастық мүшелері, дипломатиялық корпус және қазақ диаспорасының белсенді өкілдері қатысты. Кештің басында Қазақстанның Сан-Францискодағы Бас консулы Назира Нұрбаева және Сан-Франциско қаласының Халықаралық істер жөніндегі директоры Марк Чандлер құттықтау сөз сөйледі.
Бұл мәдени кештің басты мақсаты - Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы достық пен өзара байланысты нығайту, сондай-ақ қазақ халқының бай рухани дәстүрін кеңінен таныстыру.
Дүйім жұрттың ықыласына бөленген кештің басты кейіпкерлері - әйгілі "Тұран" этно-фольклорлық ансамблі. Түркі әлемінің қайталанбас музыкалық бренді болып табылатын ансамбль американдық көрермендерге еліміздің мәдениетін, бай тарихын және халқымыздың рухын терең сезіндіре білді. Кеште қазақтың көне аспаптарының әуені арқылы ұлттық болмысымыз айқын көрініс тапты.
Ансамбльдің АҚШ-қа сапары Аризона штатындағы Қазақстанның Құрметті консулы Хью Холманның қолдауымен ұйымдастырылды. Бұл ұмытылмас музыка мен эмоцияға толы кеш барлық қатысушыларға ерекше әсер қалдырды. Концерттік сапар Аризона штатында жалғасын тапты.
