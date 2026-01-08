2026 жылы Qazaq Digital Mektebi және педагог мамандарға арналған ЖИ-мен қамтылған Ұлттық білім беру платформасы іске қосылады

Оқу-ағарту министрлігі цифрлық профильдердің ұлттық жүйесін және Ұлттық білім беру платформасын құруға кірісті. Бұған қол жеткізу үшін ұлттық білім беру дерекқоры жаңғыртылып, ол барлық LMS, яғни электрондық күнделіктер мен журналдардың бірыңғай деректер қоймасына айналады. Бұл барлық деректі QazTech мемлекеттік бұлтты платформада шоғырландыруға мүмкіндік береді", - деді ол.
2026-2027 оқу жылынан бастап шағын жинақты мектептер үшін пилоттық өңірлерде Qazaq Digital mektebi жобасы іске қосылады, онда ЖИ репетиторлары қолданылады. 2026 жылға қарай 200 мыңнан астам педагог тәжірибелік ЖИ дағдыларын меңгереді", - деп толықтырды вице-министр.
Осылайша, Үкімет ЖИ агенттері көмегімен педагогтер жүктемесін азайтуға, сондай-ақ азаматтарымыз үшін мемлекеттік қызметтер алуды жеңілдетуге мүмкіндік беретін цифрлық негіз қалыптастырады", - деп қорытындылады сөзін Асылбек Ахметжанов.
