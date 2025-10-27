23.10.2025, 11:06 17061
Қарағанды облысында сумен жабдықтау және коммуналдық инфрақұрылымды дамыту жобалары жүзеге асырылып жатыр
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Қарағанды облысында қайтарылған активтерден түскен қаражат сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталды. Бұл мақсатқа Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша Арнаулы мемлекеттік қордан 5 млрд теңгеден астам қаражат бөлінді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өңірде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында тоғыз жоба жүзеге асырылуда. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында ірі су құбырлары мен елді мекендер ішіндегі су құбыры желілерінің құрылысы басты назарда тұр. Солардың бірі - биыл мамыр айында құбыр тарту жұмыстары басталған Осакаров ауданындағы Колхозное ауылы. Құрылыс жұмыстары қараша айында аяқталуға тиіс. Желілер пайдалануға берілгеннен кейін 400 ауыл тұрғыны сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі.
Бізде 20 жылдан астам уақыттан бері су құбыры болған жоқ. Суды ұңғымадан тасимыз. Енді міне, биыл бізге жаңа су құбырын салып жатыр. Бұл тұрмысымызды едәуір жеңілдетпек", - деді ауыл тұрғыны Ольга Сандалиди.
Сондай-ақ облыс орталығында сумен жабдықтау бойынша ауқымды жобаларды жүзеге асыру жұмыстары жалғасып жатыр. Қайтарылған қаражаттың арқасында қаладағы маңызды инфрақұрылымдық мәселелер шешімін табуда.
Ірі жобалардың бірі - Терешкова айналымынан екінші аймақтағы (Шығыс-5 ауданында) сорғы стансасына дейінгі су тарту желісінің құрылысы. Желілерінің ұзындығы - 7 шақырым. Жаңа нысан Майқұдық, Жаңа қала және Михайловкадағы 200 мыңнан астам тұрғынды тұрақты түрде ауыз сумен қамтамасыз етпек.
Сондай-ақ қайтарылған активтер есебінен Жаңа Тихоновка мен Ескі Тихоновкада су құбыры желілерінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жаңа Тихоновкада ұзындығы 20 шақырымнан асатын жаңа су құбыры желілері тартылуда. Бұл 4 мыңға жуық тұрғынды орталықтандырылған су жүйесіне қосуға мүмкіндік береді. Ескі Тихоновкада 4 шақырымнан астам желі тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр - нәтижесінде 146 үйге су тартылады.
Қазан айының соңына дейін барлық бағыт бойынша құрылыс және монтаж жұмыстарын толық аяқтау жоспарланған. Қараша айында желілерге гидравликалық сынақ жасалып, залалсыздандыру шаралары жүргізіледі. Осыдан кейін тұрғындар техникалық шарттарды алып, су жүйесіне қосыла алады.
Аталған жобалар жүзеге асырылғаннан кейін қарағандылықтар 100% ауыз сумен қамтамасыз етіледі.
Арнаулы мемлекеттік қор қаражаты есебінен су құбыры желілері салынып жатқан басқа да елді мекендер қатарында Қарқаралы ауданының Ақтерек ауылы, Теміртау қаласындағы Соцқалашық, Оң жағалау, Сол жағалау және Ескі қала аудандары, Абай ауданының Садовое ауылы, сондай-ақ Көктеңкөл стансасы (№56 разъезд) және Шет ауданындағы Әлихан ауылы бар. Барлық жұмыстарды жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
23.10.2025, 12:14 16786
Мәжіліс 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджетті бекітті
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Мәжіліс депутаттары Палата Спикері Ерлан Қошановтың төрағалығымен өткен жалпы отырыста 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы және республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы 2026-2028 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы заңдарды қабылдады. Заң жобалары Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес Бюджет кодексінің талаптары бойынша әзірленді. Құжаттар Премьер-министр Олжас Бектенов пен Үкімет мүшелерінің қатысуымен қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заң жобасын таныстырған Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылы кірістер биылғы болжаммен салыстырғанда 4,7 триллион теңгеге артып, 19,2 триллион теңгені құрайтынын мәлімдеді. Жоспарлы кезеңде олардың көлемі 2028 жылға қарай 23,2 трлн теңгеге дейін өседі деп болжанып отыр. Республикалық бюджет шығындары 2026 жылы 27,7 триллион теңгені, 2027 жылы 28,8 трлн теңгені, 2028 жылы 29,8 трлн теңгені құрамақ.
Қаржы министрі Мәди Такиев Бюджет әлеуметтік салаға бағдарланған күйінде қалып отырғанын атап өтті. 2026 жылы әлеуметтік салаға 10,7 трлн теңге, оның ішінде әлеуметтік төлемдерге 6,8 трлн теңге, адами капиталға салынатын инвестицияларға 3,9 трлн теңге бөлінеді. Сонымен қатар экономиканы ынталандыруға 1,2 триллион теңге бағыттау жоспарланып отыр, бұл салалық өсудің жаңа драйверлерін ашуға мүмкіндік береді.
Негізгі басымдықтардың бірі болып өңірлерді дамыту қала береді. Бұл мақсаттарға 2026-2028 жылдары 581 миллиард теңге бөлінбек, соның ішінде 2026 жылға 300 миллиард теңге қарастырылған. Бұл жобалар аса маңызды және республикалық маңызы бар жобалар болып белгіленді. Әкімдіктердің өз бетінше жұмыс жүргізу мүмкіндіктерін арттыру үшін 2026 жылы өңірлерге трансферттер арқылы 5,1 трлн теңге бөлінеді.
Заң жобасын қарау нәтижесінде депутаттар жалпы сомасы 2 триллион теңгеден асатын 130-дан астам түзету енгізуді ұсынды.
Соның ішінде 2026 жылы өңірлерді дамытуға Үкімет резерві есебінен қосымша 30 миллиард теңге бөлу көзделген. Бұл қаражат жылу және электр энергетикасына, газбен, сумен жабдықтау жүйелерін жаңғыртуға, жағалауларды нығайтуға және басқа да басым бағыттарға жұмсалады.
Сондай-ақ ұлттық экономиканың тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін заң жобасына 1 триллион теңгені қайта бөлу бойынша түзетулер енгізілді. Ол отандық өндірісті дамытуға, өнеркәсіптік кәсіпорындарды қолдауға, елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға және аграрлық секторды технологиялық жаңғырту арқылы еңбек өнімділігін арттыруға бағытталады.
Республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы 2026-2028 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің (ЖСТ) көлемі туралы құжатты түсіндіре отырып, Серік Жұманғарин 2026 жылға субвенциялар 5,1 триллион теңге, ал алып қою 879,9 миллиард теңгені құрайтынын айтты. ЖСТ көлемдерін айқындау кезінде қазіргі нысаналы трансферттерден басқа агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға, үнемді суару технологияларын енгізуге, жаңадан іске қосылатын нысандарды күтіп ұстауға арналған және басқа да шығыстар ескерілген.
Депутаттар мемлекеттік борышқа қызмет көрсетуге арналған шығыстар есебінен өңірлерге берілетін субвенциялар көлемін 16,5 млрд теңгеге ұлғайтуды ұсынды. Бұл қаражат елді мекендердің әлеуметтік, инженерлік және көлік инфрақұрылымын дамыту үшін қолданыстағы және жүзеге асырылып жатқан жобаларды аяқтауға, сондай-ақ ауылдардағы кәсіпкерлік субъектілерінің агроқұзыреттерін арттыруға, соның ішінде "Ауыл аманаты" жобасы аясында жұмсалады деп жоспарланған.
Жалпы алғанда, министрліктің бағалауы бойынша, жергілікті бюджеттердің республикалық бюджетке тәуелділігі орта есеппен 50,7%-дан 33%-ға дейін төмендейді. Бұл тұрғыда 2028 жылға қарай Павлодар облысы өзін-өзі қамтамасыз ететін болады, ал Маңғыстау облысы қайтадан донорға айналады.
Талқылау барысында Мәжіліс депутаттары Үкімет мүшелерінен алдағы үш жылда экономика өсімінің баяулау себептерін, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, халықты жұмыспен қамту деңгейін сақтау, өңірлер арасындағы инфрақұрылымдық алшақтықты жою және тағы да басқа жоспарлары жөнінде сұрады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.10.2025, 17:07 68061
Қашағанда газ өңдеу зауытының құрылысы жалғасуда
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қашаған кен орнында қуаттылығы 1 млрд текше метр болатын газ өңдеу зауытының құрылысы белсенді жүргізілуде. Бүгінде нысанда шамамен 2 000 маман еңбек етуде, оның ішінде 170 адам түнгі ауысымда жұмыс істейді. 340 бірлік техника тартылған, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Қазіргі уақытта түтін мұржаларын орнату аяқталды, іргетастарды бетондау, металл құрылымдарын орнату және сырлау, технологиялық жабдықтарды монтаждау және құбыр байлау, сондай-ақ резервуарлар мен сфералық сыйымдылықтарды жинау жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар сыртқы инженерлік желілердің құрылысы да жалғасуда.
Айта кету керек, Қашағанда қуаттылығы 2,5 млрд текше метр болатын тағы бір газ өңдеу зауыты салынатын болады. Бұл Қашағанда 3,5 млрд текше метр газды өңдеуге мүмкіндік береді.
Сонымен бірге, Жаңаөзен қаласында қуаттылығы 900 млн текше метр болатын тағы бір газ өңдеу зауытының құрылысы жүргізілуде. Ал Қарашығанақтағы ГӨЗ құрылысы мәселесі - Үкіметтің стратегиялық басымдығы болып табылады және белсенді пысықталу үстінде.
Осы жобаларды іске асыру Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін арттыруға, шикізатты терең өңдеуге және ішкі газ нарығын дамытуға маңызды қадам болмақ.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.10.2025, 16:58 68311
Елордадағы Мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа тағайындау
Достарға айту
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы болып Манзоров Серік Бағдатұлы тағайындалды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті баспасөз қызметінен.
ҚР Қаржы министрлігінің аппарат басшысы Эрнар Ержанов Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің ұжымына жаңадан тағайындалған басшыны Серік Манзоровты таныстырды.
Серік Манзоров мемлекеттік органдар мен салық қызметі жүйесінде көп жылдық еңбек өтіліне ие. Еңбек жолын 2006 жылы Алматы қаласы әкімдігінде бастаған.
Әр жылдары жетекші маманнан аудан әкімінің орынбасарына дейінгі түрлі лауазымдарда жұмыс істеген. Сондай-ақ Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті мен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінде қызмет атқарған.
Мемлекеттік кірістер жүйесінде 2010 жылдан бері еңбек етіп келеді. Осы уақыт аралығында бас маманнан Департамент басшысының орынбасарына дейінгі қызмет жолынан өткен.
2021 жылдың қыркүйегінен бастап Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментін басқарып келді.
Құқықтану, қаржы және мемлекеттік басқару салаларында білімі бар. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономика университеті және Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.10.2025, 14:19 93146
Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр
Достарға айту
Мәжілістің жалпы отырысында ұлттық компаниялардан мемлекеттік бюджетке түсетін дивидендтерді қысқарту туралы қойған депутат сауалына жауап берген Премьер-министр Олжас Бектенов ұлттық компаниялар өңірлерде ірі инвестициялық және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру үшін қомақты қаржы бөліп жатқанын айтты. Ал бұл қаражаттардың жұмсалуының ашықтығына қатысты, бұл мәселе бүгінде қолданыстағы заңнамамен қамтамасыз етілгенін атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ұлттық компаниялар жұмсайтын, яғни экономикаға құйылатын қаражаттың ашықтығы туралы мәселе барлық жағынан заңнамамен қамтамасыз етілген деп ойлаймыз. Өздеріңіз білетіндей, биыл қабылданған жаңа Бюджет кодексіне дивиденд төлеуден алынатын үлес әрбір ұлттық компаниядан кемінде 50 және 70%-ға дейін болуы тиіс деген норма енгізілген. Бұрын бұл норма жоқ еді. Бұл шектік меже Үкіметтің қаулысымен белгіленді. Біз мұны ашықтыққа, есеп беруге, ұлттық компаниялардың қаражатын жұмсауға Парламент тарапынан қадағалауды арттыруға жасалған елеулі қадам деп санаймыз.
Ұлттық компаниялардың иелігінде қалатын қаражаттар да, заңда белгіленген рәсімдерге сәйкес, ашық түрде жұмсалады - сатып алу ережелері бар және бұл ақпарат Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепке қоса беріледі. Мәжіліс депутаттары мен жұртшылықтың бұл ақпаратты зерделеуге, бақылауға, сауалдар қоюға және түзетулер енгізуге мүмкіндігі бар. Сіз айтып отырған нақты сомаларға келсек, шын мәнінде, бұл сома - мемлекеттік бюджетке түсетін дивидендтердегі айырмашылық, ол "Самұрық-Қазына" қоры есебінен қалыптасып отыр.
Мен бұл ретте бірқатар цифр келтіргім келеді. Қор, негізгі мемлекеттік даму институты ретінде, 53 трлн теңгеге бағаланатын өте ауқымды инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруда. Бұл үлкен сома. Әрине, Қор осы инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру үшін өз қаражатын жұмсап қана қоймай, нарықтан да қарыз алуға мәжбүр, бұл қалыпты жағдай деп санаймыз.
Самұрық-Қазына" қоры инвестициялық бағдарламадан бөлек еліміздің әр өңірінде бірқатар әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда.
Мысалы, өңірлерде тек денсаулық сақтау нысандарын салудың өзіне 550 млрд теңге бағытталып отыр, ал еліміздің барлық өңірінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысына 272 млрд теңге бөлінген.
Бұл дегеніміз - өте маңызды инвестициялар, сондықтан да мен айтқан факторларды ескере отырып, "Самұрық-Қазына" қорының дивидендтері бойынша қабылданған шешімдер бір негізге сүйенген және жан-жақты қарастырылған деп есептейміз", - деді Премьер-министр Олжас Бектенов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.10.2025, 13:50 94601
Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды
Достарға айту
Өңірде ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланылмай жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша шаралар қабылданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетіне қарасты Жамбыл облысының жер ресурстарын басқару департаменті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің біріне қатысты тексеру жүргізді. Тексеру барысында Меркі ауданында орналасқан жалпы ауданы 5,2 мың гектар болатын, жер телімдері нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмай отырғаны анықталды.
Тексеру нәтижесінде жер пайдаланушыға анықталған заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді. Алайда белгіленген мерзімде талаптар орындалмағандықтан, департамент жер учаскелерін мәжбүрлеп мемлекет меншігіне қайтару туралы талап арызбен сотқа жүгінді.
Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты пайдаланылмай жатқан жерлерді мәжбүрлеп мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім қабылдады.
Іс кейін Жамбыл облыстық сотының апелляциялық алқасында қаралып, жауапкердің шағымы қанағаттандырылмай, бірінші сатыдағы сот шешімі өз күшінде қалды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.10.2025, 10:51 93916
Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ мәліметтеріне сәйкес, 2025 жылғы 1 қыркүйектен 19 қазанға дейінгі кезеңде Қазақстан жаңа астық өнімінен 1,6 млн тонна астық экспорттады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14%-ға көп (2024 жылы - 1,4 млн тонна), деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Экспорт көлемі негізінен Орталық Азия және Кавказ елдері бағытында артқаны байқалады. Мәселен, Өзбекстанға экспорт көлемі 41%-ға өсіп, 568 мың тоннадан 801 мың тоннаға жетті. Ал Тәжікстанға 3,8%-ға өсті (236 мыңнан 245 мың тоннаға дейін), ал Қырғызстанға жеткізілім 2,6 есеге көбейіп, 17 мыңнан 45 мың тоннаны құрады.
Сонымен қатар, Әзербайжанға экспорт 3,4 есеге ұлғайса, (11 мыңнан 38 мың тоннаға дейін), Ауғанстанға жеткізілім 28,6%-ға өсіп, 56 мыңнан 72 мың тоннаға жетті, сондай-ақ, Түрікменстанға экспорт 66,7%-ға көбейіп, 3 мыңнан 5 мың тоннаға дейін көбейді.
Экспорт бойынша мұндай көрсеткіш қазақстандық астыққа сұраныстың жоғары екенін және өнімді көрші елдерге жеткізу үшін логистикалық бағыттардың тұрақтылығын дәлелдейді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
21.10.2025, 20:53 118376
Жеткізу тиімділігін арттыру үшін цифрлық шешімдер енгізілуде
Достарға айту
СҚ-Фармация дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін кешенді цифрландыруды жалғастыруда. Бірыңғай дистрибьютор логистика саласында заманауи цифрлық құралдарды енгізеді: жеткізілімдердің онлайн-мониторингінен бастап қойма операцияларын автоматтандыруға және өңірлерде жеке тарату орталықтарын құруға дейін, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Мұндай жетілдіру "СҚ-Фармация" ЖШС-нің 2025-2026 жылдарға арналған Бизнес-процестерді цифрландыру жөніндегі жол картасы аясында жүзеге асырылуда. Негізгі мақсат - логистика мен қойма операцияларын басқарудың бірыңғай цифрлық экожүйесін құру, барлық процестердің ашықтығын арттыру, әрі медициналық ұйымдарды дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен тұрақты қамтамасыз ету.
Жұмыстың негізгі бағыттарының бірі:
- жүйелер арасында деректерді автоматты түрде бөлісу үшін сыртқы арнайы интерфейстер арқылы сақтау және тасымалдау қызметтерін жеткізушілердің жүйелерімен біріктіру;
- Бірыңғай дистрибьютордың қоймаларды басқару жүйесінің (WMS) бірыңғай дерекқорын қалыптастыру;
- бағыттарды оңтайландыру және жеткізуді бақылау үшін көлік логистикасын басқару жүйесін (TMS) іске қосу;
- құрылыс аяқталғаннан кейін өз қоймаларында жеке бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу;
- Бірыңғай фармацевтикалық ақпараттық жүйені (БФАЖ) жақсарту - өнімділікті арттыруға және лицензияланатын шешімдерге тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
Қойма есебі мен БФАЖ жүйелерін біріктіруүшін техникалық талаптар әзірленді. Сондай-ақ, БФАЖ және логистикалық операторлар жүйелері арасында ақпараттың Автоматты және қауіпсіз синхрондалуын қамтамасыз ететін заманауи деректер алмасу интерфейсі іске қосылады. Бұл нақты уақыт режимінде деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді және жеткізудің барлық кезеңдерінде есепке алудың дәлдігі мен ашықтығын арттырады. Жыл соңына дейін жүйені толық пайдалануға беру және сақтау мен тасымалдауды қамтамасыз ететін серіктестерден деректерді қабылдауды бастау жоспарлануда.
Оған дейін БФАЖ басқа платформаға ауысып:
- өнімділіктің өсуі;
- логистикалық операцияларды өңдеуді жеделдетілуі;
- медициналық ұйымдардың өтінімдерін өңдеу мерзімдерін қысқартылуы;
- лицензиялар мен техникалық қолдау шығындарын азайтылуы қамтамасыз етіледі.
Сонымен қатар, сақтау және тасымалдау нарығында бәсекелестік ортаны арттыру мақсатында СҚ-Фармация логистикалық қызметтерді сатып алу тәсілін жаңартты. Бұған дейін жекелеген өңірлерде, атап айтқанда, Ұлытау, Атырау, Алматы және Ақмола облыстарында тұрақты сақтау және тасымалдау тендерлерін өткізуде қиындықтар туындады. 2025 жылдың басынан бастап бұл қызметтерді бөлек сатып алуға мүмкіндік беретін жаңа ережелер енгізілді, бұл бәсекелестікті, ашықтықты арттырып, бюджет қаражатын үнемдеу әсерін берді.
Сондай-ақ, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі мемлекеттік саясат шеңберінде және ҚР Үкіметінің тапсырмасы бойынша "СҚ-Фармация" ЖШС мен "Қазпошта" АҚ арасында бірлескен жұмыс жүзеге асырылып жатқанын атап өту қажет. Екі ұлттық оператордың күш-жігерін біріктіру - ашықтықты арттыруға, құнын төмендетуге және бүкіл ел бойынша дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды жеткізуді жеделдетуге бағытталған.
Бірлескен бастама тасымалдау және логистика, процестерді автоматтандыру және қорларды басқарудың цифрлық жүйесін енгізу саласындағы бірыңғай саясатты әзірлейді. Бұл жеткізілімдердің тұрақтылығы мен сақтаудың сенімділігін қамтамасыз ете отырып, орталық қоймалардан медициналық ұйымдарға дейін біртұтас логистикалық тізбекті құруға мүмкіндік береді.
Сатып алу процестерінің тиімділігін арттыру бойынша жүргізілген жұмыстардың арқасында Бірыңғай дистрибьютор айтарлықтай шығындарды үнемдеуге қол жеткізді.
Сауда-саттық қорытындысы бойынша бірқатар өңірлерде сақтау және тасымалдау қызметтерінің құны орта есеппен 12%-ға, ал жекелеген жағдайларда - жартысына жуық төмендеді. Дәрілік заттарды сақтау және тасымалдау жөніндегі шарттар тиісті дистрибьюторлық тәжірибестандарттарына сәйкес келетін компаниялармен ғана жасалды. Алдын ала бағалаулар бойынша 2025 жылға арналған ұзақ мерзімді сақтау және тасымалдау шарттары бойынша жалпы үнемдеу шамамен 600 млн теңгені құрайды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
21.10.2025, 18:09 108691
Төтенше жағдайларға мониторинг жүргізу кезінде жасанды интеллект қолданылады - Төтенше жағдайлар министрлігі
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында жылу беру маусымындағы өрт қауіпсіздігі шаралары туралы мәселе қаралды. Онда ТЖМ және өңірлердің басшылары атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз кезегінде Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов төтенше жағдайларға жедел ден қоюды арттыру жөнінде шаралар қабылдау жұмыстары туралы баяндама жасады. Оның айтуынша, төтенше жағдайларға мониторинг жүргізіп отыру үшін жасанды интеллект арқылы талдау және геоақпараттық жүйелер енгізілген. Өрт қауіпті жағдайды бақылау мақсатында барлық өңірлерде бейнебақылау камералары іске қосылған.
Еліміздің барлық аймақтарында өрт сөндіру деполары мен құтқару станцияларын салу және оларды жаңарту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Осы кезеңде 25 өрт сөндіру депосы мен құтқару станциялары салынып, 196 объекті қайта жаңғыртылды. Жыл соңына дейін тағы 23 өрт сөндіру бөлімінің құрылысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Төтенше жағдайлар кезінде халыққа кешенді көмек көрсету үшін өрт сөндірушілерден, құтқарушылар мен дәрігерлерден тұратын әмбебап бөлімшелер құрылды. Осындай 5 бөлімше Аршалы, Макинск, Майтөбе, Аққулы және Қарқаралы елді мекендерінде жұмыс істеп жатыр. Аталған жоба еліміздің барлық өңірлерінде іске қосылатын болады. Қосымша қаржыландыруды талап етпестен, бөлімшелердің материалдық-техникалық жабдықталуын айтарлықтай жетілдіріп жатырмыз. Барлығы 800 бірліктен астам техника мен 20 мыңнан астам жабдық сатып алынып, аудандық бөлімшелерге берілді", - деді ол.
Оның айтуынша, министрліктің маңызды бағытты - ауылдағы құтқару қызметін дамыту. Биыл жергілікті атқарушы органдардың және бизнес қауымдастықтың қолдауымен "Ауыл құтқарушылары" ведомстволық бағдарламасы өз жұмысын бастаған. Соның аясында жыл басынан бері 82 өрт сөндіру пункті ашылыпты. Жыл аяқталғанға дейін тағы 67-сін ашу жоспарланып отыр. Министрліктің тарапынан оларға техника, киім-кешек пен байланыс құралдары беріліп, оқыту курстары ұйымдастырылды. Бүгінде шалғай ауылдарда министрліктің негізгі бөлімшелері келгенге дейін өртті жоюға көмек көрсететін мыңдаған еріктілер жұмыс тобы істейді. Мемлекет басшысы жоғары бағалаған олардың белсенділігі мен жергілікті жерлерде әрекет етуге дайындығының арқасында ауыл тұрғындарының қорғалу деңгейі күшейтілді.
Өткен жылмен салыстырғанда, "Ауыл құтқарушыларының" атқарған жұмыстарының арқасында ауылдық жерлердегі өрт саны
25%-ға, адам өлімі 38%-ға азайды. Бұл тәжірибені жалғастыратын боламыз. Еліміз бойынша 6179 ауыл болса, осы жылдың соңына дейін "Ауыл құтқарушылары" деполарының санын 150-ге көбейтеміз. Ал келесі жылы 700-ге дейін жеткіземіз деген жоспарымыз бар", - деді министр.
Жылыту маусымы басталғаннан бері еліміздің тұрғын үй секторында өрт оқиғаларының 17,5%-ке азайғаны байқалады. Дегенмен, өрт қаупі сақталып отыр. Өрттің негізгі себептері - жылыту құралдарының жұмыс істемеуі, пешті пайдалану ережелерінің бұзылуы, сондай-ақ азаматтардың салғырттығы. Төтеншеліктер жылу беру маусымы басталар алдында тұрғын үйлерді аралап қарау арқылы жылыту жүйелерін, пештер мен түтін мұржаларын тексеру жұмыстарын жүргізген. Халықтың әлеуметтік осал топтарына айрықша назар аударылып, оларға қажетті қолдау көрсетілуде.
Өңірлерде газ баллон жарылу оқиғаларының орын алатынын айта кеткен жөн. Биыл қызметкерлер өрт орнынан шамамен 1,5 мың газ баллонын шығарып, адам өліміне жол бермеді. Былтыр ескірген тұрмыстық газ баллондарын пайдалану мен оларды таңбалау мәселесін көтерген болатынмын. Қазір екі қалада оларды қолданылуды бақылаудың бірыңғай есебін жүргізуге мүмкіндік беретін газ баллондарды таңбалау жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Алайда, қазақстандық газ баллондар өндіру және тозығы жеткендерін жою мәселелері шешілмеген күйінде қалып отыр. Осыған байланысты, әкімдіктердің жанындағы тұрғын үй комиссиялары газ тұтыну жүйелері мен жабдықтарын қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуына бақылауды күшейтуі қажет. Жылыту маусымының айрықша бақылауымызда тұрғанын атап өткім келді, министрліктің бөлімшелері жоғарыда айтылған іс-шараларды жалғастыратын болады", - деді Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Үкімет отырысында.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
21.10.2025, 20:53Жеткізу тиімділігін арттыру үшін цифрлық шешімдер енгізілуде 21.10.2025, 18:09Төтенше жағдайларға мониторинг жүргізу кезінде жасанды интеллект қолданылады - Төтенше жағдайлар министрлігі108861Төтенше жағдайларға мониторинг жүргізу кезінде жасанды интеллект қолданылады - Төтенше жағдайлар министрлігі 21.10.2025, 16:061033662027 жылға қарай халықтың 100%-ы интернетпен қамтылады 22.10.2025, 13:5094556Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды 22.10.2025, 10:5193871Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады 03.10.2025, 15:17170836Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді 16.10.2025, 17:17154051Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті 07.10.2025, 18:311496011 млн-нан астам сақтандырылмаған қазақстандықтар емделуге қол жеткізе алады 06.10.2025, 17:00145536Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан бұзылды 07.10.2025, 17:20145341ҚМА құрылыс саласында 242 млрд теңгеден астам негізсіз шығындардың алдын алды