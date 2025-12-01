27.11.2025, 10:22 68066
Қазақстан мен Өзбекстан жаңа авиамаршруттар мен Жібек жолы бойынша бірлескен турлар ашады
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектеновтің тапсырмасын орындау аясында Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы туризм және көлік байланыстарын дамыту жөніндегі жұмыстар күшейтілді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Көлік министрлігі тарапынан үш жаңа әуе бағыты іске қосылады. Осы жылдың 1 желтоқсанынан бастап SCAT әуекомпаниясы Түркістан - Бұхара, Түркістан - Үргеніш (Хиуа) және Түркістан - Самарқанд бағыттары бойынша тұрақты ұшады. Рейстер әр бағыт бойынша аптасына үш рет орындалады. Билеттер сатуға шығарылды, ұшу құны - бір бағытқа 40 мың теңге.
Бастапқы кезеңде әуе қатынастары тұрақты жолаушылар ағынын қалыптастыру үшін субсидияланатын болады. Маршруттардың ашылуы туризмді дамытуға және Ұлы Жібек жолы қалаларын ілгерілетуге, сондай-ақ өңірлердің көлік байланысын күшейтуге және шетелдік туристер ағынын ынталандыруға бағытталған.
Сонымен қатар Туризм және спорт министрлігі Орталық Азияның Жібек жолы бойынша ортақ маршруттың жаңа тұжырымдамасын әзірледі. Оған аймақтағы негізгі қалалар: Алматы, Шымкент, Түркістан, Ташкент, Самарқанд, Бұхара және Хиуа кірді, сондай-ақ ортақ тарихи мұра мен табиғи ресурстар енгізілді.
Самарқандқа алғашқы тур kompastour операторымен бірлесіп іске қосылды. Қазір басқа туристік компаниялармен жаңа турларды ұйымдастыру бойынша келіссөздер жүргізілуде.
2026 жылы екі елдің туристік ресурстарын біріктіру мақсатында Қазақстан мен Өзбекстанның туристік әлеуетін бірлесіп ілгерілету жоспарлануда.
тақырып бойынша жаңалықтар
30.11.2025, 11:36
Алматыда ауаның ластануын төмендету бағытындағы шаралар күшейтіліп жатыр
Сурет: gov.kz
2024 жылы Алматының атмосферасына таралған ластаушы заттардың жалпы көлемі 189 мың тоннаға жетті. Соның 60 пайызы қаладағы және сырттан кіретін автокөліктердің үлесінде, ал қалған бөлігі өнеркәсіп орындарына, жеке секторға және қатты отын тұтынатын моншалар мен басқа да шағын нысандарға тиесілі. Бұл деректер қаланың атмосфералық ауаны қорғау саласындағы саясатты түбегейлі қайта қарауға және соңғы жылдары қарқын алған реформаларды бастауға негіз болды. Бұл жөнінде Алматының Экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері хабарлады, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жұмыстың жаңа кезеңінің негізгі элементі биыл әзірленіп, қазіргі таңда келісу рәсімінен өтіп жатқан "Алматы қаласының аумағында атмосфералық ауаны қорғау саласындағы арнайы экологиялық талаптарды енгізу туралы" қағидалардың жобасына айналды. Бұл құжат тұрғындар мен кәсіпкерлерге экологиялық таза технологияға көшуге және көлік паркін жаңартуға серпін беретін құқықтық алаң қалыптастырады. Сонымен қатар, ауа сапасын бақылаудың заманауи құралдарын дамытуға, техникалық байқау рәсімдерін нақты шығарындыларды ескере отырып жетілдіруге, сондай-ақ жауапкершілік тетіктерін күшейтуге жол ашады.
Жоба жалпы сипатта болғанымен, қаланың атмосфералық ауасын қорғау саласындағы тұтас экологиялық саясатты қалыптастыру үшін аса маңызды негіз болатын ережелерді қамтиды.
Алматыда алғаш рет барлық негізгі ластану көзі толық қамтылып, бұрын отандық тәжірибеде болмаған реттеу тетіктері қалыптасады деп жоспарланып отыр. Қағидалардың басты мақсаты -автокөлік шығарындыларын бақылау, көліктерді экологиялық сыныптарға бөлу, техникалық байқаудың рөлін арттыру, кәсіпорындардың жұмысын реттеу, төмен шығарындылар аймағын құру, бірыңғай мониторинг жүйесін қалыптастыру және қолайсыз метеожағдай кезіндегі іс-қимыл тәртібі сынды алдағы жылдары кезең-кезеңімен енгізілетін нақты шараларға арқау болатын жүйені түзу.
Қағидалар қабылданғаннан кейінгі нәтиже көпқырлы болмақ. Негізгі ластау көзі - автопарк алғаш рет шынайы экологиялық бақылауға алынады: нақты шығарындыларды өлшеу, көліктің экосанатын есепке алу және техникалық байқауды қатаң қадағалау ең көп ластайтын көліктердің қала ішіндегі қатынасын шектеуге және автопаркті біртіндеп жаңартуға ықпал етеді. Мәселен, атмосфераға тарайтын көлік шығарындыларының 84 пайызына дейінін ЕВРО-0 санатындағы көліктер шығарады.
Бұған дейін толыққанды бақылаудан тыс болған III санаттағы кәсіпорындар енді жаңа талаптарды орындауға және тұрақты тексеріліп отыруға міндетті. Бұл олардың ауаны ластаудағы үлесін айтарлықтай азайтады. Төмен шығарындылар аймағын (LEZ) құру қаланың қауіпке бейім аудандарындағы жергілікті ластану ошақтарын жоюға мүмкіндік береді. Ал бірыңғай мониторинг жүйесі ауа сапасын жедел басқаруды қамтамасыз етіп, тұрғындар үшін деректердің ашықтығын қамтамасыз етеді.
Қалалық бастамалар негізінде соңғы жылдары қажетті заңнамалық база да жаңартылып келеді. 2023-2025 жылдары маңызды өзгерістер енгізілді: мәслихаттың өкілеттігін кеңейту, техникалық байқауды реформалау, шығарындыларды асыру үшін жауапкершілікті күшейту секілді бастамалар жүзеге асты. 2025 жылы сәуірден бастап техникалық байқау станциялары рұқсаттық тәртіппен, онлайн бақылаумен және міндетті экологиялық жабдықпен жұмыс істейді. Талапты бұзғандарға ірі айыппұл салынып, рұқсаттан айыру көзделген.
Қаладағы ірі ластау көздерімен де жүйелі жұмыс қолға алынған. Жеке секторды газдандыру ісі аяқталуға жақын: қазіргі кезде Алматыдағы жеке үйлердің 99,4 пайызы газға қосылған, 907 үй әлі қосылмаған. Жыл соңына дейін 126 үйге газ тартылмақ.
ЖЭО-2 мен ЖЭО-3-ті табиғи газға көшіру 2027 жылға қарай олардың шығарындыларын 15 есеге жуық азайтуға мүмкіндік береді. ЖЭО-2-де дайындық кезеңі аяқталып, негізгі нысандарда құрылыс-монтаж жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Екі газ турбинасы генераторларымен бірге орнатылды, үшіншісі жақын уақытта монтаждалады.
Газды дайындау пунктінде жабдық орнатылып, су дайындау нысанында негізгі құрылымдар тұрғызылып жатыр. ЖЭО-3-те алғашқы газ турбинасы мен генераторды орнату жұмыстары қызған. Екі станцияның да газға көшуі қаладағы ауа сапасын жақсартудағы маңызды қадам болмақ.
Көлік саласында да ауқымды жаңғырту іске асып жатыр: 2024 жылдан бері Алматыда дизель автобустарын сатып алуға тыйым салынды, ал қоғамдық көлік паркі газбен жүретін және электр автобустарымен толықтырылып отыр. 2025 жылдың соңына қарай коммуналдық автобустардың экологиялық үлесі 100 %-ға жуықтамақ. Электр зарядтау станцияларының саны екі есеге өсіп, тұрғындардың электромобильдерге көшуін жеңілдетеді.
Қаланың экожүйесінің маңызды құрамдас бөлігі саналатын жасыл қор да назардан тыс қалған жоқ. Ірі көлемді ағаштар егу, автоматты суару жүйесін енгізу сияқты жаңа стандарттардың арқасында Алматыда 2030 жылға дейін 2,5 миллион жасыл желек қалыптастыру бағдарламасы жүзеге асып отыр. Соңғы екі жылда көшеттердің қурау көрсеткіші 30 пайыздан 10 пайызға дейін, яғни үш есеге азайды. Бұл жұмыстар "Алматы - қала-бақ" мәртебесі аясында қолға алынған.
Осылайша, соңғы жылдары атқарылған шаралар біртіндеп қаланың кешенді экологиялық саясатына айналып келеді. Атмосфералық ауаны қорғау қағидаларының қабылдануы осы шараларды бір арнаға тоғыстырып, қаланы жекелеген шешімдерден тұрақты, ұзақ мерзімді нәтижеге бағытталған экологиялық стратегияға көшіруге мүмкіндік береді. Жоспарланған жұмыстар толық орындалса, алдағы жылдары Алматының ауасы едәуір тазарады және бұл оң көрсеткішті ұзақ уақыт сақтап қалуға мүмкіндік туады.
30.11.2025, 09:19
Каспий құбыр консорциумына жасалған шабуылға байланысты Қазақстан наразылық білдірді
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Новороссийск теңіз порты акваториясында халықаралық Каспий құбыр консорциумының аса маңызды инфрақұрылымына бағытталған кезекті мақсатты шабуылға байланысты наразылық білдіреді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бұл оқиға халықаралық құқық нормаларымен қорғалатын азаматтық нысанға қарсы жасалған үшінші агрессиялық акті болып отыр.
Жаһандық энергетикалық нарықтың жауапты қатысушысы ретінде Қазақстан энергия ресурстарын тұрақты әрі үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етуге ерекше мән береді. Каспий құбыр консорциумы әлемдік энергетикалық жүйенің тұрақтылығын сақтауда айрықша орын алатынын атап өтеміз.
Осы оқиғаны Қазақстан Республикасы мен Украинаның екіжақты қатынастарына залал келтіретін әрекет ретінде бағалаймыз және украин тарапы мұндай жағдайлардың қайталануына жол бермеу бойынша нақты шаралар қабылдайтынын күтеміз.
28.11.2025, 19:30
Мемлекет басшысы әлем біріншіліктерінде топ жарған жас шахматшылармен кездесті
Сурет: Akorda
Кездесуге 8 жасқа дейінгі санатта әлем чемпиондары атанған Әдинұр Әділбек пен Алиша Бисалиева, 12 жасқа дейінгі санатта әлем чемпионы болған Данис Қуандықұлы, 14 жасқа дейінгі санатта әлем біріншілігінде жеңіс тұғырынан көрінген Марк Смирнов, 16 жасқа дейінгі санат бойынша әлем чемпионатында алтыннан алқа таққан Эдгар Мамедов, 16 жасқа дейінгі шахматшылар арасында әлем біріншілігінің күміс жүлдесіне қол жеткізген Сауат Нұрғалиев қатысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысының айтуынша, жас спортшылардың жетістіктері халықаралық аренада Қазақстанның мерейін үстем етеді әрі елімізде шахматтың келешегі зор екенін көрсетеді. Президент чемпиондардың биік мақсаттарға ұмтылуы қажеттігін жеткізіп, оларға жарқын жеңістер тіледі.
- Шахмат деген үлкен өнер. Сондықтан шахматпен күнделікті, мұқият, арнайы кітаптарды оқи отырып айналысу қажет. Бүгін Халықаралық шахмат федерациясының президенті Аркадий Дворковичпен кездесіп отырсыздар. Бұл - Сіздердің бақытты сәттеріңіздің бірі, - деді Мемлекет басшысы.
Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев шахмат тақтасына естелік жазба қалдырды.
28.11.2025, 18:49
Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық шахмат федерациясының (FIDE) президенті Аркадий Дворковичті қабылдады
Сурет: Akorda
Кездесуде Мемлекет басшысы Ұйымның Қазақстан шахмат федерациясына, жаттықтырушылар мен жас спортшыларға көрсеткен қолдауын жоғары бағалады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент елімізде шахмат спорт түрі ғана емес, зияткерлік мәдениеттің, тәрбие мен білімнің маңызды бөлігі саналатынын атап өтті.
Мемлекет басшысы балалар мен жастар арасында шахматқа қызығушылықтың артып келе жатқанына назар аударды. Президенттің айтуынша, білім беру жүйесінде шахмат инфрақұрылымын дамытуға және ілгерілетуге баса мән беріліп отыр.
Әңгімелесу барысында ұлттық федерацияның Ұйыммен жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі кеңейту, соның ішінде ірі халықаралық жарыстар өткізу мен бірлескен жобаларды іске асыру мәселелері пысықталды.
Аркадий Дворкович Қазақстанда қабылданған шахматты дамытуға арналған Кешенді жоспардың маңызы туралы айтты. Аталған құжат мемлекет, бизнес және ұлттық федерацияның бірлесіп жұмыс істеуіне жол ашады. Сондай-ақ былтыр қазақстандық шахматшылар FIDE аясында өткен барлық жарыстан ең көп медаль жинағанына назар аударды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық шахмат федерациясының президенті Аркадий Дворковичті Қазақстандағы шахматты өркендетуге қосқан үлесі үшін ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.
28.11.2025, 17:24
Үкімет астық экспортын қолдауға қосымша 7 млрд теңге бөлді
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Үкіметі астық экспорттаушыларды қолдау үшін қосымша 7 млрд теңге бөлді. Қаражат көлік шығыстарын субсидиялаудың қолданыстағы бағдарламасы бойынша мемлекеттің міндеттемелерін толық орындауға, сондай-ақ приоритетті шетелдік нарықтарға жеткізуді одан әрі ынталандыруға бағытталады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қосымша қаржыландыру қажеттігі дәнді дақылдардың жоғары өнімділігі мен шетелдік сатып алушылар тарапынан қазақстандық астыққа деген сұраныстың артуына байланысты туындап отыр.
Биыл көлік шығындарын субсидиялауға Үкімет резервінен 31 млрд теңге бөлінді. Бұл қаражат қазақстандық өнімнің жаңа экспорттық бағыттарға шығуын, бұрын болған нарықтарға қайтадан қол жеткізуді және баламалы логистикалық маршруттар бойынша алыс шет елдерге экспорт көлемін ұлғайтуды қамтамасыз етті. Жүзеге асырылған шаралардың қорытындысында жаңа және қалпына келтірілген нарықтарға астық жеткізу көлемі 2,5 млн тоннадан асты.
Бұған дейін 2026 жылға арналған көлік шығыстарын субсидиялау бағдарламасын кемінде 30 млрд теңге көлемде қаржыландыра отырып ұзарту туралы шешім қабылданған болатын.
Қазақстан Республикасының Үкіметі аграрлық секторды дамыту, экспорттық әлеуетті кеңейту және отандық өндірушілерді қолдау жөніндегі дәйекті саясатты жалғастыра береді.
28.11.2025, 16:12
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев ауыл әкімдерінің диалог-платформасында сөз сөйледі
Қанат Бозымбаев Үкімет жүзеге асырып жатқан өңірлердің теңгерімді әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуге және халықтың өмір сапасын арттыруға бағытталған кешенді шаралар туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оның айтуынша, 5 жылға арналған Өңірлік даму тұжырымдамасы қабылданып, Бюджет кодексіне кіріктірілген жаңа Өңірлік стандарттар жүйесі енгізілді. Мемлекеттік қолдау артта қалған өңірлерге басымдық бере отырып көрсетіледі. 2028 жылдың соңына қарай инфрақұрылыммен қамту деңгейін 69,2%-ға жеткізу жоспарлануда, сол кезде мұндағы өсім 5,1% болмақ. Өңірлердің қаржылық дербестігін кезең-кезеңмен арттыру нәтижесінде 2020-2024 жылдары жергілікті бюджеттердің кірістері 3,1 трлн теңгеден 7,9 трлн теңгеге дейін өсті. 2026 жылдан бастап өңірлерге салықтар мен төлемдердің жекелеген түрлері және барлық әкімшілік айыппұлдар қалдырылады. Аудандық және облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне жеке табыс салығы (ЖТС) және шағын және орта бизнестің корпоративтік табыс салығы түсетін болады. Нәтижесінде барлық жергілікті бюджет кірістерінің 70%-дан астамы өңірлерде қалыптасып, қосымша түсім 500 млрд теңгеден аспақ.
Ауылдық аумақтарды дамыту мәселесі де ерекше назарда. Бүгінде 6 124 ауылдық елді мекенде 7,5 млн адам тұрады. "Ауыл - Ел бесігі" бағдарламасы 2,5 мың ауылды қамтып, республикалық бюджеттен 874 млрд теңге бөлінді. "Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 631 алғашқы медициналық-санитарлық көмек нысаны салынды. Келесі жылдан бастап орталық аудандық ауруханаларды жаңғырту басталады, бұл 4 млн-ға жуық ауыл тұрғынын сапалы медициналық қызметпен қамтуға мүмкіндік береді. "Ауыл аманаты" жобасы арқылы 18 мыңнан астам шағын несие беріліп, 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылды, оның ішінде ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнес түрлерін қаржыландыру мен өнімді өңдеу және сақтау үшін шағын индустриялық аймақтар құру да көзделген.
Дипломмен ауылға" жобасы бойынша 52 мың жас маманға тұрғын үй сатып алу үшін 200 млрд теңге қаржылай қолдау берілді. Соңғы 2 жылда 460 медицина қызметкері 8,5 млн теңгеден біржолғы төлем алды. 2018 жылдан бері 4-ші деңгейлі ауыл округтері бюджеттерінің өсу динамикасы сақталып отыр: 2024 жылы жалпы түсім 380 млрд теңге болды, оның ішінде 112 млрд теңгесі - өздерінің кірістері, осылайша өзін-өзі қамту үлесі 29,5% құрады.
Аудандық деңгейдегі даму жоспарлары мемлекеттік жоспарлау жүйесіне енгізілді. Құжаттарда әр елді мекен бойынша нақты индикаторлар, негізгі проблемалар және инвестициялық жобалар айқындалған. Бұл ресурстарды дәл жоспарлауға және ауылдар мен өңірлерді ұзақ мерзімді дамытуға жағдай жасайды. Үкімет өңірлік және ауылдық аумақтарды дамыту бойынша белгіленген стратегиялық бағыттарға сәйкес жұмысын жалғастыра береді.
28.11.2025, 09:12
Қостанай облысының жылу желілерін реконструкциялауға Үкімет резервінен 2,2 млрд теңге бөлінді
Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде өңірлерде халықты үздіксіз жылу және сумен қамтамасыз ету үшін энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту бойынша жұмыс жалғасуда. Қостанай облысындағы жылу желілерін реконструкциялауды аяқтауға Үкімет резервінен шамамен 2,2 млрд теңге бөлінді. Тиісті Қаулыға Премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қаражат Қостанай, Жітіқара, Арқалық қалаларын жылумен жабдықтау және Рудныйды сумен жабдықтау нысандарын жөндеуге бағытталды.
Қостанай қаласының ЖЭО бас бу құбырын реконструкциялауға 188 млн теңге бағытталды. Бұл нысан 1955 жылы пайдалануға берілген.
Бу құбырына соңғы ішінара жөндеу 2012 жылы жүргізілген. Жаңғырту қысқы кезеңде ЖЭО жұмысының сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Жітіқара қаласында 11 шағын ауданда жылу желілерін жөндеуге 389 млн теңге бөлінді, оның 269 млн теңгесі Ы. Алтынсарин көшесі және 205 млн-ы Жібек Жолы көшесі бойынша. Бұл жылу желілері 183 көппәтерлі үй, 2,5 мың аз қабатты үймен қатар, қала құрылысының едәуір массивтерін қамтиды. Жылу энергиясын тұтынушылардың жалпы саны 15,5 мың абонентті құрайды.
Жалпы, қаланың жылу желілерінің ұзындығы 78 шақырым, оның ішінде магистральдық желілері - 7,53 шақырым.
Сондай-ақ жұмыстар Арқалық қаласында да жүргізілуде, онда жылу желілерін реконструкциялау бойынша жобаның үшінші кезегін жүзеге асыруға шамамен 645 млн теңге бағытталды. 2025 жылға есептеулерге сәйкес жалпы ұзындығы 10 шақырым болатын 1,6 шақырым желіні жаңарту жоспарлануда. Бұл желіге жалпы білім беретін мектеппен қатар 300 абонент қосылған.
Рудный қаласының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау жобасы 500 млн теңгеге қаржыландырылды. Атап айтқанда, қаражат 1978 жылы пайдалануға берілген қаланың №2 сүзгі стансасын жаңғыртуға жұмсалады. Жоба Рудный қаласын, Қашар және Горняцк кенттерін, сондай-ақ өнеркәсіптік нысандарды - барлығы 122 мыңнан астам адамды үздіксіз және сапалы сумен жабдықтауды, сондай-ақ жылыту маусымының апатсыз өтуін қамтамасыз етеді.
Үкімет қабылдаған жаңғырту шаралары өңірдегі инженерлік инфрақұрылымды едәуір нығайтуға, жылу және сумен жабдықтау нысандарының сенімділігі мен тиімділігін арттыруға, шығындарды азайтуға, тұрғындар мен әлеуметтік маңызы бар нысандарды жылумен және сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
27.11.2025, 12:47
Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр
Су ресурстары және ирригация министрлігіне қарасты Ақпараттық-талдау орталығы Су тұтынуды ерте болжау жүйесінің (СТЕБЖ) бір бөлігі саналатын "Биллинг" модулін әзірледі. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов суару суын бөлу және есепке алуды цифрландыру мәселелері бойынша аппарат кеңесін өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Жүйе тұтынушылар мен "Қазсушар" РМК арасындағы су жеткізуге өтініш беру, келісімшарт жасасу және есеп айырысу процестерін цифрландыруға бағытталған. Қазіргі таңда СТЕБЖ қажетті су көлемін көрсете отырып, электронды өтінімдер қалыптастыруға, су көлемін айлар мен ауыл шаруашылығы дақылдарының түрлері бойынша бөлуге, бекітілген өтінім негізінде келісімшарт жобасын автоматты түрде жасауға, өтінімдер мен келісімшарттарды ЭЦҚ арқылы қол қоюға мүмкіндік береді.
Жүйеде қаржы операцияларын автоматтандыруға арналған жеке бөлім бар. Банктердің екінші деңгейдегі жүйелерімен интеграция жүргізіліп жатыр, бұл шоттарды тікелей банк сервистері арқылы қалыптастыруға және төлеуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ атқарылған жұмыстардың ай сайынғы актілерін автоматты түрде қалыптастыру процесі енгізіліп жатыр. Бұл құжаттарға ЭЦҚ арқылы электронды форматта қол қойылады. СТЕБЖ-ті басқа мемлекеттік ақпараттық жүйелермен біріктіру және электронды құжат айналымын қағаз түріндегі келісімшарттарға балама ретінде заңнамалық тұрғыда бекіту бойынша да жұмыс жүріп жатыр.
Жүйе қолдануға өте ыңғайлы болады, су тұтынуды жоспарлау мен есепке алуды дәл жүргізуге мүмкіндік беріп, тараптар арасындағы келісімшарт рәсімдерін жеңілдетеді. Бұл шешім қолмен жасалатын операцияларды азайтып, деректердің дәлдігін арттырып, құжат айналымын жылдамдатып, қаржылық есеп айырысудың толық ашықтығын қамтамасыз етеді. Қазір Ақпараттық-талдау орталығының мамандары "Қазсушар" РМК және бассейн инспекцияларымен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Барлық филиалға және өндірістік учаскелерге жүйені сынақтан өткізіп, үйрену үшін қолжетімділік берілді. Желтоқсан айының басынан бастап оңтүстік өңір мамандарына көшпелі оқыту өткізуді жоспарлап отырмыз", - деді Су ресурстары және ирригация министрлігі Цифрландыру департаментінің директоры Мейіргүл Қуандықова.
