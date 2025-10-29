Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанда жасанды интеллект жөніндегі ұлттық стандарттар бекітілді
тақырып бойынша жаңалықтар
Мемлекет басшысы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты қабылдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Ақорда" резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалады
Астана Опера" театрының сахнасында қазақстандық белгілі әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Республика күніне орай Президент атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді
- Байкәрім Төтенов - еңбек ардагері, Алматы гуманитарлық-экономикалық университетінің профессоры;
- Арман Жұмабеков - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің аппарат басшысы;
- Сәкен Қаныбеков - Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы;
- Әлимұхаммед Құттұмұрат-ұлы - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ аппарат басшысы;
Құрмет" орденімен
- Ербол Раев - "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС Ақтөбе бөлімшесі филиалының Жем локомотив пайдалану депосының тепловоз машинисі;
- Ғани Қарасаев - Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің "Мемлекет тарихы институты" РММ бөлім басшысы;
- Қасым Тілепов - Көлік министрлігі Теміржол және су көлігі комитеті төрағасының орынбасары;
- Ержан Біржанов - қаржы вице-министрі;
- Нұрбол Тұрсынбаев - Астана қаласы әкімдігі № 2 қалалық көпсалалы ауруханасының директоры;
- Талғат Ешенқұлов - ғылым және жоғары білім вице-министрі;
- Ботагөз Жақселекова - әділет вице-министрі;
- Ерболат Ыбырайханов - су ресурстары және ирригация вице-министрі;
- Дәурен Кеңбейіл - қаржы вице-министрі;
- Дияс Азбергенов - "QazExpoCongress" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы;
- Жәнібек Тайжанов - көлік вице-министрі;
- Дәурен Темірбеков - қаржы вице-министрі;
- Нұркен Шарбиев - экология және табиғи ресурстар вице-министрі;
- Азамат Кәрімов - Сауда және интеграция министрлігінің аппарат басшысы;
- Дәурен Қазантаев - Су ресурстары және ирригация министрлігінің аппарат басшысы;
- Салтанат Томпиева - Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің төрағасы;
- Талғат Тұрлыбаев - "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы;
- Арман Кенжеғалиев - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ басқарма төрағасы;
- Күләш Маханбетова - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісінің орынбасары - бас бухгалтер;
- Гүлмира Ахметтаева - Сауда және интеграция министрлігі Сауда комитеті төрағасының орынбасары;
- Айгүл Әлиақпарова - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Арман Қасенов - "ҚазТрансОйл" АҚ бас директоры.
Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Сырым Нұрберді - "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ "Қаламқасмұнайгаз" өндірістік басқармасы сорғы стансасының машинисі;
- Серғазы Мырзағалиев - "QazaqGaz Onimderi" ЖШС Қызылорда өндірістік филиалы Қызылорда көлік учаскесі автокөлік кранының машинисі;
- Мұрат Жұмәліков - "Богатырь Көмір" ЖШС БЖКБ тарту агрегатының машинисі;
- Игорь Кирилин - "АЭС Шүлбі ГЭС" ЖШС Гидроэлектр станциясының ауысым басшысы;
- Жаннұр Балмағанбетова - "University Medical Center" Мейірбике ісі департаменті Клиникалық базасының амбулаториялық хирургия бөлімінің медбикесі;
- Олжас Сапарбеков - өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі;
- Ерлан Әушәріпов - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Ілияс Төлесов - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Дархан Мырзабаев - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Серік Әшіров - ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы;
- Арсен Жақанбаев - Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің төрағасы;
- Әбілқайыр Әскеев - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Әсет Тәукенов - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Расул Тынысбаев - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Мақсат Елемесов - Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасары;
- Қанат Қабылбеков - Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының орынбасары;
- Надир Құрымбаев - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Мемлекеттік қызметтер комитеті төрағасының орынбасары;
- Айгүл Гендашева - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі;
- Дәурен Мергенбаев - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі;
- Елдос Бертісов - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Жадыра Дәулетханова - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Ақылбек Жақсымбеков - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Айдос Несіпов - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Сатыбалды Мұқанов - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ аппарат басшысы;
- Майра Нұртазина - Үкімет Аппаратының бас консультанты;
- Мұрат Сабыр - "Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті" Жоғары кәсіби білім беру мекемесінің бөлім басшысы;
- Мұстафа Шыңғысбаев - "KEGOC" АҚ "Оңтүстік Жүйеаралық электр тораптары" филиалы Механикаландыру және көлік цехының автокөлік кранының машинисі;
- Балтабай Ибрагимов - "Қызылкұм" ЖШС "Хорасан-1" кеніші Өнімді ерітінділер өңдеу учаскесінің 4 дәрежелі сұйық реагенттер қоймасының операторы;
- Тілекқабыл Медеуов - "Жолаушылар тасымалы" АҚ "Батыс" жолаушылар тасымалы өңірлік филиалы Атырау учаскесінің жолаушылар вагонының жолсерігі.
Шапағат" медалімен
Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" құрметті атағымен
Мемлекеттік қызмет ардагері" төсбелгісімен
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Премьер-министр Олжас Бектенов Президент атынан әлеуметтік-еңбек саласының қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа Жолдауында мемлекет әр азаматтың лайықты табыс тауып, сапалы әлеуметтік қызмет алып, ертеңгі күніне сенімді болуы үшін барынша жағдай жасайтынын атап өтті. Бұл орайда әлеуметтік теңсіздікті жою, арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесін дамыту және осы бағытта ең үздік халықаралық стандарттарды енгізу мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып қалып отыр. Бүгінде цифрландыру әлеуметтік-еңбек қатынастарының барлық саласына белсенді түрде енгізіліп, үлкен деректерді өңдеуге мүмкіндік беріп отыр", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
- Майгүл Жақанова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Алмакүл Даутова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Марат Жаныбеков - "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ басқарма төрағасының орынбасары.
- Мұратбек Ищанов - "Әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК Технологиялық бөлім бастығы;
- Күлпаш Темірбекова - "Мемлекеттік аннуитеттік компания" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Актуарлық есептеулер және талдау қызметі басшысының орынбасары;
- Нұргүл Дүкенова - Абай облысы Ақсуат ауданының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" "Қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің" әлеуметтік қызметкері;
- Болат Үсембаев - Жамбыл облысы Сарысу ауданының "Мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығы" КММ-нің әлеуметтік қызметкері;
- Гүлназ Тлеуберлинова - "Жан шуақ - Жетісу" ҚБ-ның Жетісу облысы бойынша төрағасы;
- Рафиса Ризванова - Қостанай облысы "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Ирина Колибер - Павлодар облысы "Халыққа әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Амангүл Нұрлаева - Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№1 Арнаулы әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ директоры.
- Кұрманай Қалиева - Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті Зейнетақы және әлеуметтік қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы;
- Татьяна Силко - Ақмола облысы Первомайка ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің бақылаушы санитар қызметкері;
- Альмира Дисюпова - Шығыс Қазақстан облысы Зевакин ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің медбикесі;
- Зауреш Айтжанова - Қарағанды облысы "№3 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің шаруашылық меңгерушісі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Республика күні қарсаңында Жетісу облысында сегіз жаңа медициналық нысан ашылды
- Жалғызағаш және Қайнар (Ескелді ауданы)
- Сарытөбе (Панфилов ауданы)
- Жаңалық (Ақсу ауданы)
- Қаратал (Көксу ауданы)
- Оян (Қаратал ауданы)
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанда егін жинау науқаны аяқталуға жақын
Даму" қоры арқылы көктемгі және күзгі дала жұмыстарына арналған несиелердің 85%-ына дейінгі кепілдік беру бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл кепіл базасы жеткіліксіз шаруаларға көктемгі егіс жұмыстарына жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік береді.
Ақсу қант" зауытында көлік кезегін болдырмау үшін қызылша қабылдауға электронды кезек жүйесі енгізілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23 қазан - Халықаралық қар барысы күні
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
22.10.2025, 13:50Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды 22.10.2025, 14:19Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр98676Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр 22.10.2025, 10:5198601Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады 22.10.2025, 16:5874661Елордадағы Мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа тағайындау 22.10.2025, 17:0774491Қашағанда газ өңдеу зауытының құрылысы жалғасуда 03.10.2025, 15:17172151Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді 16.10.2025, 17:17163576Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті 16.10.2025, 19:06161206Бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды 08.10.2025, 21:55152506Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады 08.10.2025, 14:09Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады152281Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады