Биыл Мемлекет басшысының сыртқы және ішкі саясат бағытындағы қызметі өте қауырт әрі жемісті өтті
Республикалық үшжақты комиссия еңбек саласындағы қатердің алдын алу шараларын күшейтуде
Әкімдіктер туристік нысандарға арналған жерлердің мақсатты пайдаланылуын бақылайтын болады
Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" заңға уәкілетти органның:
- Ел ішінде кәмелетке толмаған жолаушыларды әуе көлігімен тасымалдау үшін туристік өнімге кіретін билет бағасын субсидиялауға құқылы туристік өнімге;
- келу туризмі саласындағы туристік оратороператордың шығындарын субсидиялау мөлшеріне;
- туристерді орналастыру орындарын, визит-орталықтарды салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерликікі субъектлері шығындарының бір бөлигін өтеуге қойылатын талаптарын анықтау құзыреттерін нақтылауға бахытталған түзетулер англізіледі.
Шарабасов ҚР оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды
2026 жылы Қазақстанда зейнетақылар мен жәрдемақылар қаншалықты өседі
2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылардың барлық түрін, базалық және ынтымақты зейнетақыларды ҚР Ұлттық Банкі айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 10%-ға арттыру көзделген, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінен.
- 1, 2, 3 бала туғанда берілетін жәрдемақы 149 416 теңгеден 164 350 теңгеге дейін, 4 және одан да көп бала туғанда - 247 716 теңгеден 272 475 теңгеге дейін ұлғаяды;
- мөлшері бала санына байланысты көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы 4 баласы бар отбасылар үшін 63 030 теңгеден 69 330 теңгеге дейін, 10 баласы барларға - 157 280 теңгеден 173 000 теңгеге дейін ұлғаяды;
- I топтағы мүгедектігі бар адамдарға арналған жәрдемақы 101 702 теңгеден 111 872 теңгеге дейін, II топтағыларға - 81 362 теңгеден 89 498 теңгеге дейін, III топтағыларға - 55 474 теңгеден 61 021 теңгеге дейін ұлғаяды.
Астанада әлеуметтік саланы кешенді дамытудың басымдықтары талқыланды
Медицина бақылаусыз жағдайда жұмыс істей алмайды. Көмек пен қызметтер нақты бағытталуы тиіс. Басқарушылық шешімдер жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, азаматтарға қызмет сапасының жақсаруына ықпал етуі тиіс", - деді ол.
Инфрақұрылым салып, заманауи техникамен жабдықтауға болады. Алайда сапа жоқ болса, нәтиже де болмайды. Бүгінгі балалар - ертеңгі қоғам. Президент көтерген бастамалар жауапты әрі белсенді азамат қалыптастыруға қызмет етуі қажет", - деді вице-премьер.
Мемлекет басшысы Премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Тараздағы аритмология клиникасының жұмысымен танысты
Мемлекет басшысы Тараздағы мамандандырылған әскери мектеп-интернатқа барды
