Елордадағы Мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа тағайындау
Мәжіліс 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджетті бекітті
2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заң жобасын таныстырған Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылы кірістер биылғы болжаммен салыстырғанда 4,7 триллион теңгеге артып, 19,2 триллион теңгені құрайтынын мәлімдеді. Жоспарлы кезеңде олардың көлемі 2028 жылға қарай 23,2 трлн теңгеге дейін өседі деп болжанып отыр. Республикалық бюджет шығындары 2026 жылы 27,7 триллион теңгені, 2027 жылы 28,8 трлн теңгені, 2028 жылы 29,8 трлн теңгені құрамақ.
Қарағанды облысында сумен жабдықтау және коммуналдық инфрақұрылымды дамыту жобалары жүзеге асырылып жатыр
Бізде 20 жылдан астам уақыттан бері су құбыры болған жоқ. Суды ұңғымадан тасимыз. Енді міне, биыл бізге жаңа су құбырын салып жатыр. Бұл тұрмысымызды едәуір жеңілдетпек", - деді ауыл тұрғыны Ольга Сандалиди.
Қашағанда газ өңдеу зауытының құрылысы жалғасуда
Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр
Ұлттық компаниялар жұмсайтын, яғни экономикаға құйылатын қаражаттың ашықтығы туралы мәселе барлық жағынан заңнамамен қамтамасыз етілген деп ойлаймыз. Өздеріңіз білетіндей, биыл қабылданған жаңа Бюджет кодексіне дивиденд төлеуден алынатын үлес әрбір ұлттық компаниядан кемінде 50 және 70%-ға дейін болуы тиіс деген норма енгізілген. Бұрын бұл норма жоқ еді. Бұл шектік меже Үкіметтің қаулысымен белгіленді. Біз мұны ашықтыққа, есеп беруге, ұлттық компаниялардың қаражатын жұмсауға Парламент тарапынан қадағалауды арттыруға жасалған елеулі қадам деп санаймыз.
Самұрық-Қазына" қоры инвестициялық бағдарламадан бөлек еліміздің әр өңірінде бірқатар әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда.
Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды
Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады
Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ мәліметтеріне сәйкес, 2025 жылғы 1 қыркүйектен 19 қазанға дейінгі кезеңде Қазақстан жаңа астық өнімінен 1,6 млн тонна астық экспорттады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14%-ға көп (2024 жылы - 1,4 млн тонна), деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жеткізу тиімділігін арттыру үшін цифрлық шешімдер енгізілуде
- жүйелер арасында деректерді автоматты түрде бөлісу үшін сыртқы арнайы интерфейстер арқылы сақтау және тасымалдау қызметтерін жеткізушілердің жүйелерімен біріктіру;
- Бірыңғай дистрибьютордың қоймаларды басқару жүйесінің (WMS) бірыңғай дерекқорын қалыптастыру;
- бағыттарды оңтайландыру және жеткізуді бақылау үшін көлік логистикасын басқару жүйесін (TMS) іске қосу;
- құрылыс аяқталғаннан кейін өз қоймаларында жеке бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу;
- Бірыңғай фармацевтикалық ақпараттық жүйені (БФАЖ) жақсарту - өнімділікті арттыруға және лицензияланатын шешімдерге тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
- өнімділіктің өсуі;
- логистикалық операцияларды өңдеуді жеделдетілуі;
- медициналық ұйымдардың өтінімдерін өңдеу мерзімдерін қысқартылуы;
- лицензиялар мен техникалық қолдау шығындарын азайтылуы қамтамасыз етіледі.
Төтенше жағдайларға мониторинг жүргізу кезінде жасанды интеллект қолданылады - Төтенше жағдайлар министрлігі
Еліміздің барлық аймақтарында өрт сөндіру деполары мен құтқару станцияларын салу және оларды жаңарту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Осы кезеңде 25 өрт сөндіру депосы мен құтқару станциялары салынып, 196 объекті қайта жаңғыртылды. Жыл соңына дейін тағы 23 өрт сөндіру бөлімінің құрылысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Төтенше жағдайлар кезінде халыққа кешенді көмек көрсету үшін өрт сөндірушілерден, құтқарушылар мен дәрігерлерден тұратын әмбебап бөлімшелер құрылды. Осындай 5 бөлімше Аршалы, Макинск, Майтөбе, Аққулы және Қарқаралы елді мекендерінде жұмыс істеп жатыр. Аталған жоба еліміздің барлық өңірлерінде іске қосылатын болады. Қосымша қаржыландыруды талап етпестен, бөлімшелердің материалдық-техникалық жабдықталуын айтарлықтай жетілдіріп жатырмыз. Барлығы 800 бірліктен астам техника мен 20 мыңнан астам жабдық сатып алынып, аудандық бөлімшелерге берілді", - деді ол.
Өткен жылмен салыстырғанда, "Ауыл құтқарушыларының" атқарған жұмыстарының арқасында ауылдық жерлердегі өрт саны
Өңірлерде газ баллон жарылу оқиғаларының орын алатынын айта кеткен жөн. Биыл қызметкерлер өрт орнынан шамамен 1,5 мың газ баллонын шығарып, адам өліміне жол бермеді. Былтыр ескірген тұрмыстық газ баллондарын пайдалану мен оларды таңбалау мәселесін көтерген болатынмын. Қазір екі қалада оларды қолданылуды бақылаудың бірыңғай есебін жүргізуге мүмкіндік беретін газ баллондарды таңбалау жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Алайда, қазақстандық газ баллондар өндіру және тозығы жеткендерін жою мәселелері шешілмеген күйінде қалып отыр. Осыған байланысты, әкімдіктердің жанындағы тұрғын үй комиссиялары газ тұтыну жүйелері мен жабдықтарын қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуына бақылауды күшейтуі қажет. Жылыту маусымының айрықша бақылауымызда тұрғанын атап өткім келді, министрліктің бөлімшелері жоғарыда айтылған іс-шараларды жалғастыратын болады", - деді Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Үкімет отырысында.
