01.12.2025, 09:42 44996
Ежелгі Олимпияда Қазақстан Олимпиада алауын жағу рәсіміне қатысты
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Грек Республикасындағы Елшісі Тимур Сұлтанғожин Ежелгі Олимпия муниципалитетінің шақыруымен Олимпиада алауын жағу рәсіміне қатысты. Іс-шара халықаралық олимпиадалық қозғалыс үшін маңызды мәдени маңызы бар ежелгі қасиетті орынның тарихи аумағында өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Рәсімге Грекия Республикасының Президенті Константинос Тасулас, дипломатиялық миссиялардың басшылары және Ежелгі Олимпияның бауырлас қалаларының ресми өкілдері қатысты. Қазақстан тарапынан құрметті қонақ ретінде Тараз қаласының әкімі Бахытжан Орынбеков қатысты. Құрметті қонақтардың қатарында сондай-ақ Халықаралық олимпиада комитетінің Президенті Кирсти Ковентри және Италияның спорт министрі Андреа Абоди болды.
Сапар шеңберінде Елші Т.Сұлтанғожин мен Әкім Б.Орынбеков Ежелгі Олимпия муниципалитетінің мэрі Аристидис Панайотопулоспен кездесу өткізді. Елші Қазақстан тарапын рәсімге шақырудың маңыздылығын атап өтті және Қазақстан мен Грекия арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайтудың өзектілігін ерекше белгіледі.
Тараптар сондай-ақ мәдени ынтымақтастықты дамыту және бауырлас қалалар арасындағы байланыстарды тереңдету перспективаларын, оның ішінде мәдени алмасу мен жастар бастамалары саласындағы жобаларды талқылады. Ежелгі Олимпия мэрі муниципалитеттің Тараз қаласымен ынтымақтастықты кеңейтуге дайын екенін растады.
Ежелгі Олимпия - әрбір Олимпиада ойындары қарсаңында Олимпиада алауын жағу рәсімі өткізілетін дәстүрлі орын. 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары 2026 жылғы 6-22 ақпан аралығында Италияда өтеді. Негізгі жарыстар Милан мен Кортина-д’Ампеццо қалаларында ұйымдастырылады.
тақырып бойынша жаңалықтар
03.12.2025, 19:34 466
Мемлекет басшысы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпованы қабылдады
Сурет: Akorda
Президентке еңбек және әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың басты бағыттарын жүзеге асыру барысы жөнінде баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Светлана Жақыпова халықты жұмыспен қамту шаралары туралы айтты. Бүгінгі таңда азаматтарды жұмыспен қамту бойынша 2029 жылға дейінгі жоспардың 83 пайызы орындалған. Соңғы бес жылда 2,7 миллион адам еңбекке тартылды. Сапалы жұмыс орындарын көптеп ашу үшін өңірлік жол картасы мен жыл сайынғы KPI іске асырылуда.
Мемлекет басшысына биылғы 10 айда атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 30 пайызға азайғаны жайында ақпарат берілді. Нәтижесінде ресурстарды шын мәнінде мұқтаж жандарға қайта бөлу мүмкіндігі пайда болды. Қазіргі кезде мұндай көмек түрін 285,1 мың адам алды. Бұл мақсатқа 27,1 миллиард теңге жұмсалады.
Сонымен қатар министр өндірістік жарақат алу 6,5 пайызға, ал кісі өліміне әкеліп соғатын қайғылы оқиғалар 4,5 пайызға азайғанын мәлімдеді.
Ұсынылған дерекке сәйкес, Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы 522 мыңнан астам адамға қызмет көрсетілген, 27 мың азамат инватакси көмегіне жүгінген.
Бұдан бөлек, Президентке биыл базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайызына дейін ұлғайтылғаны туралы есеп берілді. Жыл сайын инфляция деңгейіне сәйкес индексациялау жүргізіледі. Жұмыс беруші тарапынан төленетін міндетті зейнетақы жарнасының мөлшерлемесі кезең-кезеңімен өсіп, 2028 жылға қарай 5 пайызға жетеді. Жұмыспен қамтылған халықтың 65 пайызы жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары саналады.
Светлана Жақыпова Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған Жолдауында айтылған тапсырмаларының орындалу барысы жөнінде баяндады. Министрлік мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған Бірыңғай цифрлық платформа құру бойынша белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл мұқтаж азаматтарға нақты көмек көрсетуге және қолдау шараларының тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы жұмыспен қамту сапасын жақсартуға, әлеуметтік қолдау тетіктерін одан әрі цифрландыруға, еңбек қатынастарындағы қауіп-қатерлердің алдын алу шараларын күшейтуге, зейнетақы жүйесін және көші-қон саясатын жетілдіруге бағытталған бірқатар тапсырма берді.
03.12.2025, 18:31 596
Мемлекет басшысы әскери және құқықтық тәртіп мәселелері бойынша кеңес өткізді
Сурет: Akorda
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қарулы Күштердегі, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардағы әскери және құқықтық тәртіп мәселелері бойынша кеңес өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Жиында Бас прокурор Берік Асылов, Ішкі істер министрі Ержан Сәденов, Қорғаныс министрі Дәурен Қосанов әскери және құқықтық тәртіпті сақтау шаралары, сондай-ақ әскерилер арасында жүргізіліп жатқан тәрбие жұмыстары туралы баяндама жасады.
Сонымен қатар әскердегі құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдары басшылары қызметінің түрлі аспектілері қарастырылды.
Президент заң мен тәртіпті одан әрі қамтамасыз етуге, әскердегі тәрбие жұмысын жетілдіруге, әскери қызметшілердің мерт болуына және жарақат алуына жол бермеу бойынша қабылданған шаралардың тиімділігін арттыруға бағытталған бірқатар нақты тапсырма берді.
03.12.2025, 16:27 816
Мемлекет басшысы Премьер-министрдің орынбасары - Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваны қабылдады
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаевқа мемлекеттің әлеуметтік саясатын іске асырудың негізгі бағыттары, атап айтқанда, ведомствоаралық ықпалдастықты күшейту, қызметтер сапасын арттыру, адам капиталын дамыту және саланы цифрландыру шаралары жөнінде баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президентке мәдениет пен ақпарат, дін және этносаралық қатынастар, азаматтық қоғам, сондай-ақ отбасы, жастар саясаты салаларында атқарылып жатқан жұмыстар туралы мәлімет берілді.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы аталған бағыттарды одан әрі жетілдіру бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.
03.12.2025, 15:25 1016
Мемлекет басшысы өңірлік жүк авиахабтарын дамыту жөнінде кеңес өткізді
Сурет: Akorda
Президент авиахабтарды дамыту көлік-тасымал саласындағы басым бағыттардың бірі саналатынына тоқталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
- Күллі әлем елдері транзиттік мүмкіндіктерін арттыруға ерекше мән беріп отыр. Халықаралық бәсекелестік күшейе түсті. Қазір Қазақстан арқылы жөнелтілетін жүк, негізінен, автомобиль және теміржол арқылы тасымалданады. Бірақ сарапшылар жыл өткен сайын әуе жолдары арқылы өтетін жүк тасымалы, яғни "air cargo"-ның үлесі арта түседі деген болжам жасауда. 2040 жылға қарай әуе жүктерінің 20 пайызы "Азия - Еуропа" бағытына тиесілі болмақ. Еліміз теміржолды, автокөлік жолын және әуе тасымалын қамтитын мультимодальді логистика жүйесін қалыптастыруы керек, - деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің географиялық артықшылықтарын тиімді пайдалану қажет екенін айтты.
- Еліміз Еуропа мен Азия арасындағы негізгі әуе жолдарының түйіскен тұсында орналасқан. Біз осы ерекшелігімізді барынша тиімді әрі ұтымды пайдалануымыз керек. Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ аймағында транзиттік жүк тасымалына байланысты бәсеке күшейіп барады. Сондай-ақ көлік-логистика саласына инвестиция тартуға қатысты талас қыза түсті. Біз де батыл әрі тиімді шешімдер қабылдауымыз керек. Әйтпесе қолда тұрған мүмкіндік пен артықшылықтан айырылып қалуымыз мүмкін, - деді Президент.
Мемлекет басшысының пікірінше, негізгі әуежайларда толыққанды авиахаб қалыптастыру өте өзекті мәселе.
- Әр әуежайдың бәсекеге қабілетті тұстарын айқындап, жұмыс тәсілін түбегейлі өзгерту керек. Қазір транзиттік карго-трафиктің қосымша құны төмен болып тұр. Жүк тасымалдаушылар көбіне жанармай құю немесе техникалық қажеттілік үшін ғана тоқтайды. Біздің әуежайлар жүкті тиеп-жөнелтуге, жинақтауға аса құлықты емес. Себебі елімізде инфрақұрылым дайын емес. Соның салдарынан транзиттік әлеуетімізді толық пайдалана алмай отырмыз. Осыған орай арнайы экономикалық аймақтардың тиімді жұмысын қамтамасыз етуіміз керек. Ұсынылатын жеңілдіктер әрбір хабтың ерекшелігіне қарай жасалуға тиіс, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент осы бағыттағы қордаланған мәселелерді шешуді кейінге қалдырып, тиісті құжат қабылдамай отырған салалық министрліктің жұмысын сынға алды.
Мемлекет басшысы Үкіметке әуе хабтарын дамытудың нақты мәселелерін шұғыл түрде шешу жөнінде тапсырма берді.
- Әуежай қызметіндегі қазіргі тариф саясатын қайта қарауға баса мән беру керек. Соңғы 10 жылда баға бір-ақ рет, яғни биыл ғана өсті. Тарифтерді ұстап тұру инфрақұрылымның тозуына әкеледі. Мұны тәжірибе анық көрсетті. Бағаны қайта қарау қалыптасқан жағдайды өзгертуге кепіл болуға тиіс. Сонымен қатар бағаның күрт көтерілуін болдырмау үшін оңтайландырылған тәсіл қолдану қажет. "Тарифті инвестицияға айырбастау" қағидатын енгізу алдағы жылдары саланы дамытудың негізгі шарты болуы керек. Қолайлы іскерлік орта құру - стратегиялық міндет. Инвесторларды мұқият тыңдаған жөн. Әуежайлардағы авиациялық емес қызметті шектен тыс реттеу көптеген түйткіл туындатып отыр. Конкурстар арқылы компанияларды іріктеу барысында бюрократиялық кедергі жасауды, келісімдердің мерзімін шектеуді тоқтату керек, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент авиаотын мәселесін түбегейлі шешуді тапсырды. Мемлекет басшысының пікірінше, саланы дамытуда негізгі екі проблема бар. Бұл - бағаның жоғары болуы және ішкі өндіріс көлемінің жеткіліксіздігі.
- Ең әуелі, алдағы үш жылда еліміздің ішкі өндіріс көлемін арттыру, импортты әртараптандыру керек. Ақылға қонымды бәсекелестік сақталуға тиіс. Реттеу ісіндегі барлық өзгеріс кезең-кезеңімен әрі нақты, отынды тұрақты жеткізуге кедергі келтірмей іске асырылуы қажет. Жұмыс істеп тұрған ұйымдар базасында авиация ғылыми-зерттеу институтын құрған және отынды сертификаттау зертханасын ашқан жөн. Үкіметке монополияға қарсы органдармен бірге аталған мәселелерді шешу бойынша тез арада кешенді шара қабылдауды тапсырамын, - деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев таяуда елімізде құрылатын Ұлттық жүк тасымалдаушы әуе компаниясының қызметіне жан-жақты қолдау көрсетуге шақырды.
- Отандық жүк тасымалы компанияларын қолдаудың алдағы үш-бес жылға арналған нақты шаралар жиынтығын әзірлеу қажет. Басты мақсат - компанияларды қосылған құнды құруға ынталандыра отырып, мультимодальдық логистиканы дамыту. Әуе кемелері флотын өркендету транзиттік әуе желісін қалыптастырудың маңызды бөлігі саналады, - деді Президент.
Мемлекет басшысы елімізде жүк тасымалдайтын ұшақтардың тапшылығына тоқталды.
- Үкімет құрастырылғанына 25 жылдан асқан жүк ұшақтарына қойылған шектеуді алып тастау мәселесін мұқият қарастыруы керек. АҚШ-тағы FedEx әуе компаниясы ұшақтарының шығарылғанына орта есеппен - 28 жыл. UPS компаниясында бұл көрсеткіш 30 жыл болса, Ұлыбританияның One Air әуе компаниясында 33 жылды құрайды. Мұндай мысалдар жеткілікті, - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев авиация саласын цифрландыруға баса назар аударды.
- Көліктің барлық түрімен жүк тасымалдау нарығындағы өзара ықпалдастық "бірыңғай цифрлық терезе" қағидаты бойынша жүргізілуге тиіс. 2019 жылы әуе көлігімен жүк тасымалдау үдерісін жеңілдетуге бағытталған "E-freight" жүйесі іске қосылды. Бірақ бүгінге дейін бұл жүйенің қызметі шектеулі күйінде қалып отыр. Құжаттарды ресімдеуді кешіктіру фактілері бар, - деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, өзекті мәселенің бірі - авиация саласына қажетті кәсіби мамандар даярлау.
- Білікті кадрлар болмаса, реформаларды жүзеге асыру мүмкін емес. Бұл салада кадр тапшылығы қатты сезіліп отыр. Жыл сайын жүздеген маман керек болуда. Осы мәселені шұғыл шешу қажет. Үкіметке кадр даярлау жүйесін реформалауға қатысты нақты шаралар қабылдауды тапсырамын. Халықаралық білім-ғылым мекемелерімен байланыс орнату қажет. Сондай-ақ мамандардың біліктілігін арттыратын құзырет орталықтарын құру керек, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы көлік және логистика саласын дамытудың стратегиялық мәні зор екенін айтып, бұл мәселені өз бақылауында ұстайтынын жеткізді.
Кеңесте Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев, Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек, "Алматы халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының президенті Косе Гокер баяндама жасады. Сонымен қатар талқылауға Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр, Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаров, "Самұрық-Қазына" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов қатысты.
03.12.2025, 10:37 18581
Ақтөбе облысының ауылында қайтарылған активтер қаражатына медициналық пункт салынды
Сурет: primeminister.kz
Үкіметтің басым міндеттерінің бірі - халықты сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау қызметтерімен қамтамасыз ету. Осы бағытты жүзеге асыру және Президенттің әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бегалы ауылында жаңа медициналық пункт ашылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Нысан "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында салынған нысанның жалпы құны - 132 млн теңге, оның 65 млн теңгесін Үкімет Арнаулы мемлекеттік қордан бөлді.
Ауданы 150 шаршы метрден асатын жаңа ғимарат бір ауысымда 25 келуге арналған. Медициналық пунктті пайдалануға беру ауылдың 300-ден астам тұрғынын сапалы және уақтылы медициналық көмекпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Нысан заманауи құрылғылармен жабдықталған.
Құрылыс кезінде инклюзивтілікке, қимыл-қозғалысы шектеулі адамдардың қолжетімділігін қамтамасыз етуге көңіл бөлінді. Медициналық нысанның ашылуы ауыл тұрғындарының алғашқы медициналық-санитариялық көмекке қолжетімділігін арттырады, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайын жақсартады.
Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен құрылған Арнаулы мемлекеттік қордан ауылдық денсаулық сақтау саласы бойынша барлығы 11 жоба жүзеге асырылуда. Бүгінгі таңда 5 нысан пайдалануға берілді, алтауының құрылысы жалғасуда.
Қайтарылған активтер қаражатын пайдалана отырып, денсаулық сақтау саласын дамыту жұмыстары бүкіл ел бойынша жүргізілуде. 2024-2025 жылдар аралығында денсаулық сақтау нысандарын салуға және жаңғыртуға Арнаулы мемлекеттік қордан 144,2 млрд теңге бөлінді. Инфрақұрылымды ауқымды жаңарту ауыл тұрғындарын қалаға бармай-ақ сапалы медициналық қызметтер мен тексерулерге қолжетімділікпен қамтуды кеңейтуге мүмкіндік берді.
Активтерді қайтару: ауылдық жерлерде медициналық инфрақұрылым салуға 144 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді
Жалпы, "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 2022-2025 жылдар аралығында ауылдық жерлерде 813 денсаулық сақтау нысаны, оның 620 алғашқы медициналық-санитариялық көмек нысаны салынды. Нақтырақ айтсақ, 2024 жылы 392 нысан пайдалануға берілсе, 2025 жылға қосымша 188 нысанды салу жоспарланған.
Заманауи ауданаралық ауруханалар мен МСАК желісін дамыту ұлт денсаулығының көрсеткіштерін тікелей жақсартты. Осылайша, онкологиялық ауруларды ерте анықтау 3,5%-ға өсіп, 32,6%-ды құрады, ал 60%-дан астамы бастапқы сатысында диагноз қойылады. 23-і аудандық ауруханаларда орналасқан 83 инсульт орталығының жұмысы тромболиз үлесін 6%-ға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Сонымен қатар жаңа мамандандырылған орталықтардың ашылуы балаларға оңалту көмегінің қолжетімділігін едәуір арттырды.
Медицина инфрақұрылымын және қызмет көрсету сапасын жақсарту жөніндегі кешенді шаралар ауыл тұрғындарының өмір сүру ұзақтығына оң әсерін тигізді, көрсеткіш 2024 жылдың қорытындысы бойынша 74,2 жасқа ұзарған.
02.12.2025, 21:28 18891
Қазақстанда өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына көшіру жоспарланып отыр
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында өңдеу өнеркәсібін дамыту және цифрландыру мәселесі қаралды. Онда өнеркәсіп және құрылыс, энергетика, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, жасанды интеллект және цифрлық даму министрлері атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндама жасады. Сондай-ақ Қостанай, Атырау және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері тыңдалды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз кезегінде Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына көшіру жоспарланып отырғанын айтты.
Мемлекет Басшысының тапсырмасы бойынша Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің келісімі бойынша Цифрлық трансформация картасын бекітті. Картаға сәйкес 2028 жылға дейін өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына енгізу міндеті қойылған. Бұл IoT-платформаларын, цифрлық егіздерді, болжамды қызмет көрсету жүйелерін және өндірісті басқарудың біріктірілген шешімдерін енгізу дегенді білдіреді. Аталған технологияларға көшу нәтижесінде 2028 жылға дейін осы салада еңбек өнімділігі 10-15%-ға, нақты өсім қарқыны 6,5%-ға өсуі керек, өнеркәсіптік IoT-ты енгізу үлесі 10-20%-ға артуы тиіс", - деді министр.
Оның айтуынша, өңдеуші өнеркәсіп саласында барлық мемлекеттік қызметтер цифрландырылған. Олардың жалпы саны - 9 және әрқайсысы толықтай онлайн қолжетімді. Цифрлық трансформациясының негізгі құралдарының бірі - 2023-2029 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы өңдеуші өнеркәсіпті дамытудың тұжырымдамасы шеңберіндегі "Модельді цифрлық фабрикалар" жобасы. Оған 6 пилоттық кәсіпорын тартылған. Оларда 45 цифрлық бастама жүзеге асырылуда, оның ішінде 31-і сәтті енгізілген. Енгізілген бастамалардың тиімділігі келесідей көрсеткіштермен нақтыланып отыр: еңбек өнімділігі 15-30%-ға артқан, операцияларды 60%-ы автоматтандырылған, жөндеу шығындары орта есеппен 20%-ға қысқарған. Бұл пилоттық кәсіпорындар тек технологиялар сынақтан өтетін орын ғана емес, нақты экономикалық тиімділікті көрсететін нысанаға да айналуда. Олар цифрлық шешімдерді бүкіл салаға кеңінен таратуға негізін қалыптастырады.
Нақты секторды цифрландыруға стартаптар да елеулі үлес қосуда. Мәселен, Astana Hub экожүйесінде дәл қазір 29 жоба өндірістік секторға бағытталған. Олардың ішінде технологиялық процестерді автоматтандыруға арналған шешімдер, өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйелері, жабдықты мониторингтеу, сапаны басқару жүйелері, сондай-ақ қызметкерлерге арналған "ақылды" киілетін құрылғылар бар. Экожүйе тек технологияларды ғана емес, экономикалық әсерлерді де қалыптастырады. 280 жұмыс орны құрылды және стартаптардың жалпы кірісі шамамен 21 млрд теңгеге жуық. Бұл инновациялардың елдің экономикалық құрылымының бір бөлігіне айналып отырғанын растайды", - деді Жаслан Мәдиев.
Осы ретте KazTWIN платформасын арнайы атап өту қажет, бұл - цифрлық егіздер мен Smart Factory үшін ұлттық шешім. Ол келесідей қызметтерді қамтамасыз етеді:
- объектілерді 3D (үш өлшемді) модельдеу;
- алдын ала аналитика және ақауларды болжау;
- энергия тұтыну мен жабдықтың тозуын мониторингілеу;
- ERP, MES және SCADA жүйелерімен интеграция.
Бұл - кәсіпорынның негізгі цифрлық жүйесі, онда барлық процестер нақты уақыт режимінде қолжетімді, ал шешімдер деректер мен аналитика негізінде қабылданады.
Тағы бір маңызды отандық шешім - CUBA IoT-платформасы, ол Қазақстанның сенімді бағдарламалық қамтамасыз ету тізіміне енгізілген. Кәсіпорындарға инженерлік жүйелерді, жабдықты, өндірістік объектілерді мониторингілеуге, мыңдаған датчиктерді интеграциялауға және тәулік бойы аналитика алуға мүмкіндік береді. Мұндай шешімдер шағын және орта бизнеске айтарлықтай шығындарсыз және күрделі интеграциялық жұмыстарсыз цифрлық технологияларды енгізуге жол ашады.
Өнеркәсіптегі ЖИ-дің әлемдік нарығы 2025 жылы $34 млрд 2030 жылы $155 млрд дейін қарқынды өсуде. Басқарушы елдер нақты нәтижелер көрсетуде, мәселен, Германияда "ақылды фабрикалар" жабдықты болжау дәлдігін 95%-ға дейін арттырады және пайдалану шығындарын төмендетеді, Жапонияда өндірістік роботтардың тиімділігі өсуде, өндіріс уақыты 15% қысқарған, АҚШ-та цифрлық егіздерді енгізу кідірістеді 20%-ға азайтуда. Бұл мысалдар автономдылық, икемділік, болжамдылық және ЖИ интеграциясы қолданылатын заманауи өнеркәсіптің даму бағытын дәл көрсетеді. Әлемдік тәжірибені және технологияларды енгізу бойынша жинақталған отандық тәжірибені ескере отырып, саланы әрі қарай дамыту мақсатында өңдеуші өнеркәсіп процестерін жан-жақты реинжениринг жүргізу, өнеркәсіп секторын роботтану тұжырымдамасын қабылдау, "Модельді цифрлық фабрикалар" жобасын кеңінен тарату ұсынылады", - деді Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев.
02.12.2025, 20:24 19151
Дәрі-дәрмек өндірісі үшін импортталатын шикізатты ҚҚС-тан босату ұсынылады
Отандық дәрі-дәрмектердің құнын төмендету және саланы қолдау үшін Денсаулық сақтау министрлігі жаңа салық жеңілдіктерін бастады. Бұл туралы Үкімет отырысында министр Ақмарал Әлназарова мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Министрлік ұлттық фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту және ішкі нарықтағы қазақстандық дәрілік заттардың үлесін өсіру бойынша жүйелі жұмысты жүзеге асыруда.
Бүгінгі күні елде 200-ден астам қазақстандық тауар өндіруші тіркелген, оның ішінде 43-і дәрілік заттар, қалғандары медициналық бұйымдар өндіруде.
Осы жылғы 10 айдың қорытындысы бойынша қазақстандық кәсіпорындар өндіріс көлемін 11,7%-ға арттырып, 156,6 млрд теңгеге жетті. Көрсеткіштердің өсуі - дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар өндіретін жаңа өндірістік желілердің іске қосылуының нәтижесі.
Осы жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық препараттарды сатып алу көлемі 16%-ға өсті және ұлттық фармацевтика өндірісінің тұрақты өсімін көрсете отырып, 170 млрд теңгеге жетті.
2026 жылдан бастап локализациялауды тереңдетуге, технологиялар трансфертін дамытуға және қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін кеңейтуге бағытталған ұзақмерзімді шарттар жасасудың жаңартылған қағидалары күшіне енеді. Мұндай шарттардың мерзімдері локализациялау деңгейіне байланысты белгіленеді және кемінде бес жылды құрайды. Сонымен қатар Министрлік ұзақмерзімді келісімшарттардың шамадан тыс үлесі нарықтық бәсекелестікті шектеуі мүмкін екенін атап өтті. Осыған байланысты отандық компаниялардың арасында барынша бәсекелестік ортаны қалыптастыру жоспарлануда. Бүгінде бірыңғай дистрибьютордың сатып алуындағы қазақстандық өндіріс өнімдерінің үлесі 30%-ды құрайды, ал медициналық ұйымдардың дербес сатып алуында - 10%-дан аз.
Бұл теңгерімсіздікті жою үшін кем дегенде екі отандық өндіруші шығаратын тауар позициялары үшін ұлттық режимнен алу механизмін қолдану ұсынылады. Бұл бірқатар дәрі-дәрмектерді тек қазақстандық компаниялардан сатып алуға мүмкіндік береді және олардың ішкі нарықтағы позициясын нығайтады.
Бұдан бөлек, Министрлік ТМККК және МӘМС шеңберінде жеткізілетін дәрілік заттарды өндіру кезінде пайдаланылатын импортталатын субстанциялар мен шикізатты ҚҚС-тан босату туралы Үкімет қаулысының жобасын әзірледі. Бұл шара өзіндік құнын төмендетуге және жергілікті өндірістің өсуін одан әрі ынталандыруға бағытталған.
Отандық өнімге деген сенімді арттыру және экспорттық нарықтарға шығу үшін реттеуші жүйені халықаралық аккредиттеу бойынша жұмыс жүргізілуде. Қазіргі уақытта Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары жүйенің ағымдағы жағдайына 8 индикатор бойынша жоғары баға берді.
Өндірілетін дәрі-дәрмектердің сапасын қамтамасыз ету үшін Ұлттық реттеу жүйесінің 3-ші жетілу деңгейіне жету қажет. Қазақстан қатаң реттеу жүйесі бар ел ретінде посткеңестік кеңістікте мұндай деңгейге жеткен бірінші мемлекет болмақ. Бұл шығарылатын өнімнің сапасына деген сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді және қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін күшейтеді.
Министрлік дәрілік заттарға баға белгілеудің жаңа тетігін енгізді. 2026 жылға арналған сатып алулар толықтай жаңартылған жүйе арқылы жүзеге асырылуда. Енгізілген өзгерістер нәтижесінде дәрілік заттардың кең тізбесі бойынша бағалардың едәуір төмендеуі есебінен бүгінгі күні 36 млрд теңгеден астам қаражат үнемделіп, сатып алудың экономикалық тиімділігін көрсетті. Бірқатар жоғары шығынды дәрілік зат бойынша бағаның төмендеуі 50-ден 300%-ға дейін жетті. Мысалы: Иматиниб дәрісі бойынша баға 9450 теңгеден 2348 теңгеге төмендеді, ал Бевацизумаб дәрісінің бағасы 360 мыңнан 77 мыңға дейін төмендеді", - деді министр.
Онкологиялық препараттардан басқа, дәрі-дәрмектер өзге де профильдер бойынша айтарлықтай арзандады. Осылайша, антибиотик Цефепим бойынша бюджетті үнемдеу 174 млн теңгені (бағасы 40%-ға төмендеді), ал иммунобиологиялық препарат Экулизумаб бойынша - 424 млн теңгені (-18%) құрады.
Жекелеген қазақстандық фармацевтикалық өндірушілер жаңа талаптарға белсенді түрде бейімделді. Бұл саладағы бәсекелестікті арттырып қана қоймай, фармацевтикалық нарықтың ашық әрі әділ ортада жұмыс істеуге дайын екендігін дәлелдеді. Өзгерістер бөлшек сауда нарығына да әсер етті. 4 900 дәрі-дәрмектің бағасы қайта қаралды. Қазан-қараша айларында дәріханалардың мониторингі сұранысқа ие препараттардың құны орта есеппен 12%-ға төмендегенін көрсетті. Мысалы, "Цефапс" препараты 31%-ға, "Зитмак" - 20%-ға, ал "Ревмоксикам" - 32%-ға арзандады.
Жалпы алғанда, жаңа баға белгілеу моделі тұрақты және болжамды нарықты қалыптастырып, жеткізу қауіпсіздігін нығайтады және сыртқы баға ауытқуларына тәуелділікті төмендетеді. Министрлік қол жеткізілген нәтижелерді бекіту бағытында жұмысты жалғастырады.
Цифрландыру бағытындағы жұмыстар аясында 2024 жылы Министрлік дәрілік заттарды таңбалау және қадағалау жүйесін енгізді. Бүгінде Қазақстан Орталық Азияда бұл процестің толық циклін іске қосқан жалғыз ел болып отыр. Таңбалау шеңберінде дәрілік заттарды сатып алу көлемдерін жоспарлау процесі цифрланды, бұл қажеттілікті нақты болжауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар өнімді нарыққа жедел шығару үшін тіркеу рәсімі жеңілдетіліп, тіркеу мерзімі екі есеге қысқартылды. Қазіргі уақытта дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу рәсімдері толықтай электрондық форматқа көшірілген. Қазақстандық тауар өндірушілерді нысаналы түрде ілгерілету үшін оларға арнайы критерийлер айқындалды. Жүзеге асырылып жатқан шаралар отандық фармацевтикалық саланың орнықты дамуына жол ашып, жергілікті өндірістің тұрақты өсуіне сенімді негіз қалайды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасатын болады", - деді министр.
02.12.2025, 14:55 19016
"Мемлекеттік қолдау шаралары нарықтың адал қатысушыларына ғана көрсетіледі" - Олжас Бектенов отандық фармацевтикалық өндірушілерді қолдау туралы
Үкімет отырысы барысында Премьер-министр Олжаса Бектенов отандық фармацевтика саласына қаржы тартуды ынталандыру мақсатында инвестициялар туралы келісімдер жасалып жатқанын атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар өндіру бойынша 9 инвестициялық жоба қолға алынды. Денсаулық сақтау министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, үш ай ішінде барлық ұйымдастыру жұмыстарын аяқтап, инвесторлармен келісімдердің жасалуын қамтамасыз ету тапсырылды.
Дәрі-дәрмекке баға белгілеудің жаңа цифрлық жүйесі фармацевтикалық нарықтағы барлық қатысушылар үшін бірыңғай ережелерді бекітті. Биыл препараттарға бағаны төмендетудің арқасында мемлекет дәрілерді сатып алуда 36 млрд теңгеден астам қаржы үнемдеді. Бұл қаражат халықты қосымша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бағытталады. Сатып алу бағаларының төмендеуі өндірушілер мен жеткізушілерге ұнай бермейтіні түсінікті. Бірақ біз азаматтарымыздың мүдделерін басшылыққа алуымыз керек. Дәрілер әділ бағамен сатып алынады. Отандық фармацевтикалық өндірушілерге айтарым, біз Сіздерді әрі қарай да қолдаймыз. Оған ешқандай күмән болмасын. Бірақ мемлекеттік қолдау шаралары сапалы медициналық өнімді жеткізетін және бағаны жасанды түрде өсірмейтін нарықтың адал қатысушыларына ғана көрсетіледі", - деп атап өтті Премьер-министр.
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2026 жылға арналған препараттарды сатып алу жаңартылған жүйе бойынша жүргізіліп жатқанын айтты. Дәрі-дәрмектердің кең тізімінің құнын төмендету нәтижесінде айтарлықтай бюджеттік тиімділікке қол жеткізілген. Бірқатар жоғары шығынды дәрілік заттар бойынша бағалар 50%-дан 300%-ға дейін төмендеді. Бұл, ең алдымен, онкологиялық препараттарға қатысты. Мысалы, Иматиниб дәрісі бойынша баға 9450 теңгеден 2348 теңгеге төмендеді, ал Бевацизумаб дәрісінің бағасы 360 мыңнан 77 мыңға дейін төмендеді.
Сонымен қатар дәрі-дәрмектер өзге де профильдер бойынша айтарлықтай арзандады. Осылайша, антибиотик Цефепим бойынша бюджетті үнемдеу 174 млн теңгені (-40%), ал иммунобиологиялық препарат Экулизумаб бойынша - 424 млн теңгені (-18%) құрады. Ең жоғары бюджеттік тиімділікті қамтамасыз ететін ТОП-10 препаратқа Бевацизумаб, Иматиниб, Сорафениб және Сунитиниб сияқты препараттар кірді. Сондай-ақ Инсулин деглудек, Метотрексат, Элтромбопаг, Будесонид және Йопромид бағасы айтарлықтай төмендеді.
Өзгерістер бөлшек сауда нарығына да әсер етті. 4 900 дәрі-дәрмектің бағасы қайта қаралды. Қазан-қараша айларында дәріханалардың мониторингі танымал препараттардың құны орта есеппен 12%-ға төмендегенін көрсетті. Мысалы, "Цефапс" препараты 31%-ға, "Зитмак" - 20%-ға, ал "Ревмоксикам" - 32%-ға арзандады.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, негізгі отандық өндірушілер жаңа ережелерге бейімделіп, дәрі-дәрмектер желісінің бағасын төмендетіп үлгерген. Үнемделген қаражаттар ең алдымен алғаш рет анықталған пациенттердің қосымша қажеттіліктерін қамтамасыз етуге жұмсалмақ. Жалпы алғанда, жаңа баға белгілеу моделі тұрақты және болжамды нарықты қалыптастырып, жеткізу қауіпсіздігін нығайтады және сыртқы баға ауытқуларына тәуелділікті төмендетеді. Министрлік қол жеткізілген нәтижелерді бекіту бағытында жұмысты жалғастырады.
