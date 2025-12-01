Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Үкіметте Қазақстанның ғылым қалаларын құру тұжырымдамасы ұсынылды
Алматыда ауаның ластануын төмендету бағытындағы шаралар күшейтіліп жатыр
Каспий құбыр консорциумына жасалған шабуылға байланысты Қазақстан наразылық білдірді
Мемлекет басшысы әлем біріншіліктерінде топ жарған жас шахматшылармен кездесті
Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық шахмат федерациясының (FIDE) президенті Аркадий Дворковичті қабылдады
Үкімет астық экспортын қолдауға қосымша 7 млрд теңге бөлді
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев ауыл әкімдерінің диалог-платформасында сөз сөйледі
Дипломмен ауылға" жобасы бойынша 52 мың жас маманға тұрғын үй сатып алу үшін 200 млрд теңге қаржылай қолдау берілді. Соңғы 2 жылда 460 медицина қызметкері 8,5 млн теңгеден біржолғы төлем алды. 2018 жылдан бері 4-ші деңгейлі ауыл округтері бюджеттерінің өсу динамикасы сақталып отыр: 2024 жылы жалпы түсім 380 млрд теңге болды, оның ішінде 112 млрд теңгесі - өздерінің кірістері, осылайша өзін-өзі қамту үлесі 29,5% құрады.
Қостанай облысының жылу желілерін реконструкциялауға Үкімет резервінен 2,2 млрд теңге бөлінді
Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр
Жүйе қолдануға өте ыңғайлы болады, су тұтынуды жоспарлау мен есепке алуды дәл жүргізуге мүмкіндік беріп, тараптар арасындағы келісімшарт рәсімдерін жеңілдетеді. Бұл шешім қолмен жасалатын операцияларды азайтып, деректердің дәлдігін арттырып, құжат айналымын жылдамдатып, қаржылық есеп айырысудың толық ашықтығын қамтамасыз етеді. Қазір Ақпараттық-талдау орталығының мамандары "Қазсушар" РМК және бассейн инспекцияларымен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Барлық филиалға және өндірістік учаскелерге жүйені сынақтан өткізіп, үйрену үшін қолжетімділік берілді. Желтоқсан айының басынан бастап оңтүстік өңір мамандарына көшпелі оқыту өткізуді жоспарлап отырмыз", - деді Су ресурстары және ирригация министрлігі Цифрландыру департаментінің директоры Мейіргүл Қуандықова.
