31.10.2025, 12:58 35046

Мемлекет басшысы "Қазақстан - академиялық білім аймағы" стратегиялық серіктестер форумында сөз сөйледі

Мемлекет басшысы "Қазақстан - академиялық білім аймағы" стратегиялық серіктестер форумында сөз сөйледі
Сурет: Akorda
Президент білім және ғылымды ешқандай шекара талғамайтын, барлық елге ортақ стратегиялық маңызы айрықша сала ретінде атап, бүгінгі форум соның айқын дәлелі екеніне назар аударды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

- Бұл - шын мәнінде өте маңызды жиын, жаһандық білім мен ғылымның дамуы туралы аса құнды ой-пікірлер айтылатын, болжамдар жасалатын бірегей алаң. Осыған орай кешеден бері әлемдегі жетекші жоғары оқу орындарының басшылары және өкілдері Астанада бас қосып, пікір алмасып жатыр. Халықаралық деңгейдегі ғалымдар мен сарапшылар елордамызда маңызды мәселелерді талқылауда. Бүгін де академиялық білім әлеміндегі беделді жоғары оқу орындарының жетекшілері терең мағыналы ойларын ортаға салды. Баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің пікірінше, білім мен ғылым - әлемді өзгерте алатын ең басты күш, ал университет - озық ойлар мен жаңа идеялардың ордасы, ғылыми ізденіс ортасы.

- Қазір адамзат түбегейлі өзгерістер дәуіріне қадам басқан кезде білім ордалары заман талабына сай озық болуға тиіс. Онсыз ешқандай даму да, өркендеу де болмайтыны анық. Қазақстан білім-ғылым жүйесін дамытуға айрықша мән беріп отыр. 2019 жылдан бері осы салаға бөлінетін қаржы үш есе ұлғайды. Елімізде жоғары оқу орындарының дербестігі артып келеді, зерттеу университеттері көбеюде. "Ғылым және технологиялық саясат туралы" жаңа заң қабылданды. Президент жанынан Ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңес құрылды.

Мемлекет ғалымдарға, әсіресе, жас зерттеушілерге барынша қолдау көрсетуде. Жоғары білімнің барша азаматқа бірдей қолжетімді болуы - өте маңызды міндет, - деді Мемлекет басшысы.

Президент өскелең ұрпаққа мемлекет тарапынан жасалып жатқан қамқорлыққа тоқталды.

- Елімізде 2024 жылдан бастап "Ұлттық қор - балаларға" бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Соған сәйкес Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50 пайызы балалардың есепшотына салынады, яғни Қазақстандағы әр бала 18 жасқа дейін Ұлттық қордан қаржы алып тұрады. Аталған қаражатты мерзімінен бұрын қолдануға болмайды. Балалар кәмелет жасқа толғаннан кейін жинақталған қаржыны баспана немесе білім алуға жұмсай алады. Сонымен қатар бес жастан асқан балаларға арналған "Келешек" бірыңғай жинақтау жүйесі іске қосылды. Бұл жүйеде ата-аналардың ерікті салымы, мемлекет тарапынан бөлінетін бастапқы білім беру капиталы, жыл сайынғы мемлекеттік сыйақы және инвестициялық табыс жинақталады. Жобалардың негізгі мақсаты - бір, бұл - жас ұрпақтың сапалы білім алуына жағдай жасау. Бұдан бөлек, жастарға пайызсыз білім несиелері және түрлі гранттар берілуде. Жоғары білім беру саласының инфрақұрылымы жаңғыртылып жатыр, жаңа оқу ғимараттары (кампустар) бой көтеруде. Аймақтарда жоғары оқу орындарының жанынан студенттерге арналған жатақханалар салынуда, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы еліміздегі жоғары оқу орындарының беделді халықаралық рейтингтердегі көрсеткіші жақсарып келе жатқанын айтты.

- QS халықаралық рейтинг агенттігінің президенті Нунцио Квакварелли мырза өз баяндамасында бұл мәселеге кеңінен тоқталды, Қазақстан университеттерінің қарқынды дамып келе жатқанын ерекше атап өтті. Біз ортақ мақсат жолында күш біріктіріп, әріптестігімізді нығайта түсуге мүдделіміз, бірлесіп жұмыс істеуге қашанда дайынбыз. Сондай-ақ еліміздің 5 университеті Times Higher Education басылымы ұсынған әлемдегі үздік оқу орындарының тізіміне қосылды. Бұл да біз үшін зор жетістік, - деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев білім-ғылым саласына салынған инвестиция Қазақстанның жарқын болашағына қарай жасалған қадам екенін, алдымызда экономиканы жаңғырту, жаңа өндіріс секторларын қалыптастыру, жасанды интеллект технологияларын барлық салаға енгізу және Қазақстанды толыққанды цифрлық мемлекет ретінде дамыту мақсаттары тұрғанын жеткізді.

- Қазақстан технологиясы озық ел болуға нық қадам басты. Бұл - біздің жаңа ұлттық болмысымыздың аса маңызды бөлігі деп айтсақ, қате болмайды. Бүгін спикерлер жасанды интеллектінің жаһандық ортақ прогресті өрге сүйрейтін жаңа қозғаушы күш ретіндегі рөліне баса мән берді. Шын мәнінде, осы бірегей технологияның арқасында адамзат алға қарай қарышты қадам жасай алады. 2030 жылға қарай ЖИ әлемдік ІЖӨ көлемін 15 триллион доллардан аса ұлғайтады деп болжанып отыр. Бірақ жасанды интеллектінің дамуынан ең көп пайданы қай ел көреді? Бұл - өте қызықты сауал. Оны терең зерделеп, сараптау қажет. Жауабы аса қиын көрінбегенімен, бұл мәселе адамзат келешегімен тікелей байланысты екенін мойындауымыз керек. Қазақстанда жасанды интеллектіні дамыту және басқа салалармен жан-жақты интеграциялау ең жоғары стратегиялық басымдық саналады. ЖИ сарапшылары мен мамандарын даярлау ісіне айрықша мән беріп отырмыз. Осы мақсатта жыл басынан бері AI Sana бағдарламасын іске қостық. 540 мыңнан астам студент оқу курсынан өтті. Бұдан бөлек, жасанды интеллект барлық мектеп пен университетке міндетті курс ретінде енгізілді. Елімізде Жасанды интеллект университетін ашу үшін дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр, - деді Президент.

Осы орайда Мемлекет басшысы қыркүйек айында АҚШ-қа жасаған сапары кезінде OpenAI компаниясымен маңызды уағдаластыққа қол жеткізілгенін еске салды.

- Нәтижесінде Қазақстан ChatGPT негізінде білім беру құралдарын енгізу жөніндегі пилоттық жобаны жүзеге асыра бастады. Аталған бастамалар арқылы отандық білім беру саласында жасанды интеллект әлеуетіне сүйене отырып, кешенді цифрлық трансформация жасалып жатыр, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент Орталық Азия елдеріндегі және біздің аймақпен көршілес бірқатар мемлекеттегі демографиялық көрсеткіштің артуы жоғары білімді экспорттауға және шетел студенттерін елімізге тартуға елеулі мүмкіндік береді деп санайды.

- Қазақстан жаһандық білім нарығының бір бөлігіне айналуды көздеп отыр. Сондықтан алдымызға күрделі, алайда аса маңызды мақсат қойдық. Оған жету үшін әлемнің 40 жетекші университетімен серіктестік орнатылып, елімізде шетелдік жоғары оқу орындарының 33 филиалы ашылды. Көптеген филиалда оқу ағылшын, орыс, қытай тілдерінде жүргізіледі. Бұл - аса маңызды. Өйткені білім беру саласындағы көптілділік адамдардың немесе университеттердің, тіпті, тұтас мемлекеттердің ашықтығы мен бәсеке қабілеттілігінің негізін қалайды. Келешекте де солай болмақ. Оған еш күмән жоқ. Сондықтан әлемдік академиялық кеңістікке шығуға саналы түрде маңызды қадам жасадық. Бұған қоса барлық филиалда қазақ тілі мен Қазақстан тарихы міндетті пән ретінде оқытылады. Бұл шетелдік студенттердің мәдениетіміз бен менталитетімізді терең түсінуіне көмектеседі, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының айтуынша, қазіргі кезде еліміздің жоғары оқу орындарында 31 мыңнан астам шетел студенті білім алады. Бұл - қазіргі сәтте Қазақстан үшін рекордтық көрсеткіш. 2029 жылға қарай аталған межені 100 мыңға дейін жеткізу көзделіп отыр. Ол үшін виза режимі оңтайландырылып, шетелдіктердің алаңсыз білім алуына барынша қолайлы жағдай жасалады. Үздік түлектердің Қазақстанда тұрақтап қалуына мүмкіндік беретін жұмыспен қамту бағдарламасы іске қосылады.

- Шетел университеттерінің филиалын ашу инженерлік және IT білімді дамыту мақсатымызға толық сай келеді. Қазақстанда қолданбалы инженерияның бірегей институты саналатын үш Лу Бань шеберханасы ашылды. Бұл Қытай үкіметінің бастамасы екені баршаңызға мәлім. Пэн Дуань мырза баяндамасында қытай мамандарының елімізге ерекше назар аударып отырғанын әрі Қазақстандағы адам әлеуетінің жоғары екенін атап өтті. Біз үшін ядролық энергетика саласына маман даярлау да ерекше мәнге ие. МИФИ ректоры Владимир Игоревич Шевченко осы маңызды іске белсенді атсалысуға ниет білдірді. Сізбен бірге жұмыс істейміз. Міндетіміз - білім мен ғылымды экономиканың нақты секторымен тікелей байланыстыру. Бұл бағытта сәтті мысалдар бар. Ербол Маратұлы Исақаев баяндағандай, Қозыбаев университеті мен Аризона университетінің серіктестігі нәтижесінде күкіртті инновациялық полимерге айналдыратын озық технология әзірленді. Бұл - өте қажет жоба. Себебі елімізде күкірттің қоры мол. Аталған жоба химия өнеркәсібінің дамуына тың серпін береді, ең бастысы, экологиялық түйткілдердің шешілуіне түрткі болады, - деді Мемлекет басшысы.

Президент еліміздегі жоғары білім мен университеттегі ғылыми ізденістерге бизнес те белсенді үлес қоса бастағанын мәлімдеді.

- Мәселен, компанияларымыздың бірі Тараз қаласында Менделеев атындағы Ресей химия-технология университетінің филиалын ашуға қаржы бөлді. Тағы бір компания шетелдік жоғары оқу орнымен серіктестік аясында тау-кен саласына маманданған университет ашпақ. Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты (МГИМО) Астана филиалының қызметіне зор үміт артамыз. Танымал жоғары оқу орнына арнап бөлек ғимарат салынады. Соңғы жылдары Қазақстанның ірі бизнес өкілдері жоғары білім мен ғылымға көбірек қолдау көрсете бастады. Зерттеушілер мен өндіріс ошақтарының ықпалдастық жүйесі қалыптасып келеді. Жетекші жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтарда технологиялық трансфер кеңселерін құру осы бағыттағы перспективті қадам болар еді, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, Қазақстан өз университеттерін алдағы уақытта да жан-жақты дамытады.

- Мықты университеттер - келешектің фабрикасы. Бұл жерде идеялар туып, кедергілер еңсеріледі. Әділ әрі үйлесімді әлемнің алғышарттары қалыптасады. Жоғары оқу орындары халықтар арасындағы сенім мен ынтымақты күшейтіп, дипломатия құндылықтарын дәріптейді. Университет қабырғасында қалыптасатын студенттер бауырластығы, зерттеушілер қоғамдастығы және академиялық серіктестік тек ғылым-білім саласында емес, экономика мен қоғамдық өмірдегі, тіпті саясаттағы өзгерістерге қозғау салады. Ұлтымыздың біртуар перзенті, әйгілі академик Қаныш Сәтбаевтың "Ғалым барлық өмірін халық үшін, адамзат үшін сарп етеді" деген сөзі бар. Шын мәнінде, ғылымның ең басты миссиясы - адамзат игілігіне қызмет ету. Ғылым әлеміндегі жетістіктер барша елдің әлеуетін арттыра түсуі керек деп санаймын. Себебі ғылым-білім - бөліскен сайын молая түсетін әрі шексіз мүмкіндіктерге жол ашатын қуатты құрал. Бұл саладағы ықпалдастық Қазақстандағы білім-ғылым жүйесінің өрісін кеңейтіп, академиялық дипломатияны өркендетуге зор ықпал етеді деп сенемін, - деді Мемлекет басшысы.

Президент елімізде дарынды, қабілетті, ойы ұшқыр азаматтар өте көп екеніне тоқталып, халқымыздың жасампаздық рухына сенетінін жеткізді.

- Бәріміз бір ел болып қолға алған реформалар - жұртымыздың жарқын болашағына апаратын даңғыл жол. Сондықтан біз алдағы уақытта да білім мен ғылымға арқа сүйеп, Әділетті, Таза, Қауіпсіз және Күшті Қазақстанды құру ісін жалғастыра береміз. Осы маңызды миссияны орындауға стратегиялық серіктестеріміз, білім және ғылым ордалары ерекше үлес қосып жатқанын атап өткім келеді. Себебі Сіздер еліміздің басты байлығы - азаматтарымыздың ғылыми көкжиегін кеңейтуге, олардың әлеуетін арттыруға іс жүзінде атсалысып жатсыздар, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Форумға шетелдік серіктес оқу орындарының басшылары, халықаралық аккредиттеу және рейтинг агенттіктерінің, дипломатиялық корпустың өкілдері қатысты.

Жиында ҚР Жоғары білім және ғылым министрі Саясат Нұрбек, Quacquarelli Symonds (QS) компаниясының президенті Нунцио Квакварелли, Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының (МГИМО) ректоры Анатолий Торкунов, Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президенті Пэн Дуань, Cardiff University президенті Венди Ларнер, Woosong білім беру қоры қамқоршылық кеңесінің төрағасы Ким Сонг Кёнг, Мәскеу ұлттық ядролық зерттеу университетінің ректоры Владимир Шевченко, Minerva University президенті Бен Нельсон, Баку мемлекеттік университетінің ректоры Эльчин Бабаев, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің ректоры Ербол Исақаев сөз сөйледі.
 

04.11.2025, 13:39 30831

Қазақстанда дәнді және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарының рекордтық өнімі жиналды

Қазақстанда дәнді және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарының рекордтық өнімі жиналды
Сурет: Depositphotos
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Үкімет отырысында 2025 жылғы егін жинау жұмыстарының қорытындылары туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Ол аяқталған маусым ауыл шаруашылығы өндірісінің тұрақты өсімін көрсеткенін атап өтті.

Биыл тек дәнді дақылдар бойынша ғана емес, сонымен қатар бұршақты және майлы дақылдар сияқты жоғары рентабельді әрі сұранысқа ие дақылдар тұрғысынан да рекордтық жыл болды. Бұл дақылдарға егіс алқаптарын әртараптандыру шеңберінде ерекше назар аударылды", деді Айдарбек Сапаров.


Министр бүгінгі күні республика бойынша астық жинау аяқталғанын, 16 млн гектар алқаптан гектарына 17 центнер орташа өнімділікпен 27 млн тонна астық қамбаға құйылғанын атап өтті. Бидай 12,2 млн гектардан жиналып, 20,3 млн тоннасы бастырылды - бұл өткен жылмен салыстырғанда жарты млн тоннаға көп.

Егіс алқаптарын әртараптандыру нәтижесінде бидайдың егіс көлемі шамамен 900 мың гектарға қысқарғанымен, өндіріс көлемі азаймай, керісінше артты. Бұл озық агротехнологиялардың тиімділігін дәлелдейді.

Министрдің сөзінше 4 млн тоннаға жуық арпа жиналған. Бұршақ дақылдарының түсімі алғаш рет 1 млн тоннаға жетті. Майлы дақылдар бойынша бүгінгі күннің өзінде рекордтық 4,3 млн тонна жиналды және егін жинау жұмыстары жалғасып жатыр. Сонымен қатар 2,9 млн тонна картоп, 3,8 млн тонна көкөніс, 2,6 млн тонна бақша дақылдары жиналды. Мақта жинау жұмыстары аяқталды. Тамшылатып суаруды қолдану нәтижесінде кейбір шаруашылықтар гектарынан 50 центнерге дейін өнім алды.

Жалпы алғанда, орташа өнімділік 30 ц/га деңгейінде қалыптасып, 428 мың тонна шитті мақта жиналды - бұл өткен жылмен салыстырғанда 42%-ға көп.
 

04.11.2025, 12:01 30831

2026 жылдан бастап медициналық қызметтер мен дәрі-дәрмектер ҚҚС-тан босатылады

2026 жылдан бастап медициналық қызметтер мен дәрі-дәрмектер ҚҚС-тан босатылады
Сурет: Depositphotos
Қазақстанда тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтер мен дәрілік препараттарды қосылған құн салығынан босату жоспарлануда, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.

Үкімет қаулысының тиісті жобасын Денсаулық сақтау министрлігі 2026 жылғы қаңтардан бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасының жаңа Салық кодексін іске асыру шеңберінде әзірледі.

Жобада медициналық қызметтер мен дәрілік заттардың тізбесін бекіту көзделеді, олардың өткізілуі мен импорты ҚҚС-тан босатылады.

Шара сонымен қатар орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге, диагностикалауға, профилактикалауға және оңалтуға қолданылады.

Қаулыны қабылдау:

  • ҚҚС ескермей ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге;
  • сирек кездесетін және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді қоса алғанда, дәрі-дәрмектерді салықтан босатуға;
  • дәрілік заттарды түпкілікті тұтынушыларға өткізгенге дейін оларды әкелуге ҚҚС бойынша жеңілдік белгілеуге мүмкіндік береді.

Бұл шешім пациенттерді қолдауға және медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға бағытталған. ҚҚС-тан босату медициналық ұйымдар үшін қаржылық жүктемені азайтуға, пациенттер үшін мүмкіндіктерді кеңейтуге және отандық фармацевтикалық компаниялар үшін қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді.

Бұл ретте жеңілдіктер ТМККК, МӘМС тізбесіне кірмейтін немесе уәкілетті орган бекіткен орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге жатпайтын қызметтер көрсететін жеке медициналық ұйымдарға қолданылмайды.

Бұдан басқа, жеке секторда медициналық қызметтер көрсету, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өткізу үшін ҚҚС-тың төмендетілген мөлшерлемесі - 2026 жылдан бастап 5% және 2027 жылдан бастап 10% болып белгіленді.

Бұл шешім денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру және халықты әлеуметтік қорғауды нығайту жөніндегі кешенді шаралардың бір бөлігі болып табылады.
 

03.11.2025, 19:15 85756

Үкіметте Алматы әуежайын жаңғырту жұмыстарының барысы қаралды

Үкіметте Алматы әуежайын жаңғырту жұмыстарының барысы қаралды
Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысының халықаралық авиациялық хаб құру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Алматы қаласының әуежайын дамыту мәселелері бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

TAV Airports Holding бас директоры Серкан Каптан мен Алматы халықаралық әуежайының президенті Гөкер Көсе Horizon компаниясының 2050 жылға дейінгі стратегиялық даму бағдарламасын жүзеге асыру барысы туралы баяндады. Қазіргі таңда ішкі рейстер терминалын реконструкциялау, мұздан тазартатын заманауи платформасын құру, жақын маңдағы тұрғын үйлерді шудан оқшаулау және басқа да жұмыстар жүргізілуде.

Жалпы, тұжырымдамада негізгі жолақты толық реконструкциялау арқылы үш ұшу-қону жолағынан тұратын жүйе құру, жүк перронының құрылысы, логистикалық және қойма кешендерін, жолаушыларға арналған заманауи инфрақұрылымды салу және тағы да басқалар көзделген. Жаңғырту жұмыстары 2050 жылға қарай әуежайдың жыл сайынғы өткізу қабілетін 55 млн жолаушыға және 500 мың тонна жүкке дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда әуе айлағы жылына 12 млн-нан астам жолаушыға қызмет көрсетіп, ҚР-да авиатасымалдау көлемінің 70%-ын қамтамасыз етеді.

TAV Airports Holding басшылығы бүгінгі күнге дейін $260 млн инвестицияланғанын хабарлады және жобаның барлық кезеңінің жедел орындалуы үшін әуежай пайдасын одан әрі қайта инвестициялауға дайын екенін растады.

Олжас Бектенов Алматы қаласының әуежайы Президент тапсырмасымен еліміздің алты қаласында құрылып жатқан біртұтас экожүйе тізбегіне кіретінін атап өтті. Жаңа деңгейдегі инфрақұрылымды құру және әуе айлағының өткізу қабілетін арттыру үшін барлық жұмысты уақтылы аяқтаудың маңыздылығын айтты.

Нысанның қолжетімділігі мәселелерін шешу және азаматтарға қолайлылықты қамтамасыз ету үшін әуежай аумағын айналып өтетін, қалалық автомагистральды, Үлкен Алматы айналма автожолын, жүк кешенін және әуежайға негізгі кіреберісті жылдам шығу мүмкіндігімен байланыстыратын айналма жол салу мәселелері қаралды. Авиаотынды жеткізу мен сақтаудың тұрақты жағдайларын қамтамасыз етуге назар аударылды.

Жиын қорытындысы бойынша Премьер-министр салалық министрліктер мен Алматы қаласы әкімдігіне реконструкциялау жұмыстарының сапалы әрі уақтылы аяқталуын жіті қадағалауды тапсырды.
 

03.11.2025, 18:55 86396

Алматы қаласында 4,3 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар жандарға бейімделген

Алматы қаласында 4,3 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар жандарға бейімделген
Мүгедектігі бар адамдардың заңды құқықтарын қамтамасыз ету және олар үшін қолжетімді ортаны қалыптастыру мақсатында Алматы қаласында 4323 әлеуметтік инфрақұрылым нысаны толық бейімделді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінен.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 2025-2030 жылдарға арналған инклюзивті саясат тұжырымдамасы, "Аманат" партиясының 2023-2027 жылдарға арналған жол картасы және Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленген "Халықпен бірге" жобасы іске асырылуда.

Amanat" партиясының жол картасында 2023-2027 жылдар аралығында интерактивті қолжетімділік картасына (бұдан әрі - Карта) енгізілген 43 мыңнан астам нысанды бейімдеу бойынша жұмыс көзделген. Жыл сайын осындай объектілердің 20%-ы бейімделуі тиіс. Осылайша, 2023 жылы - Картадағы объектілердің 20%, 2024 жылы - 40%, 2025 жылы - 60%, 2026 жылы - 80%, 2027 жылы - 100%-ы бейімделеді. Қазіргі уақытта ел бойынша 24 216 нысан толықтай бейімделген.


Бүгінгі таңда Алматы қаласында 4323 нысан бейімделді. 2027 жылдың соңына дейін 5611 нысанды бейімдеу жоспарлануда.

Бейімделген нысандардың жалпы санынан мүгедектігі бар адамдардың барлық санаттары үшін қолжетімділері:

  • денсаулық сақтау нысандары- 972;
  • білім беру нысандары - 800;
  • мәдениет нысандары - 42;
  • мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар - 115;
  • спорт нысандары - 23;
  • әлеуметтік қорғау нысандары - 8;
  • көлік инфрақұрылымы нысандары - 3;
  • ойын-сауық және демалыс орындары - 21;
  • қоғамдық тамақтану - 347;
  • сауда нысандары менойын-сауық орталықтары - 1 925;
  • басқада нысандар - 67.

Нысандардың қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша түскен өтініштерді Әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті белгіленген мерзімде қарап, тиісті шаралар қабылдайды. Соның нәтижесінде инфрақұрылым нысандарына қолжетімділік қамтамасыз етілуде", - деп өз пікірін білдірді Алматы қаласының тұрғыны, І топтағы мүгедектігі бар азамат Ұлан Іңкәрбеков.


Биыл Алматы қаласы бойынша Әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті ҚР Әлеуметтік кодексінің талаптарының орындалуын тексеру мақсатында 77 тексеріс жүргізді. Оның ішінде мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы нысандарына қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері де қарастырылды. Атап айтқанда: профилактикалық бақылау аясында - 9, жоспардан тыс - 58, прокуратура органдарының бастамасымен - 10 тексеріс жүргізілді.

Тексеру нәтижесінде мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау және арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету саласында анықталған заңбұзушылықтарды жою жөнінде 48 нұсқама берілді. Сондай-ақ жалпы сомасы 5 млн 308,2 мың теңге болатын 13 әкімшілік айыппұл салынды. Бірлескен тексерулердің қорытындысы бойынша прокуратураға 10 қорытынды ұсынылды.

Объектілердің меншік иелеріне профилактикалық бақылау жүргізу кезінде бұзушылықтар алғаш рет анықталған кезде оларды әкімшілік жауапкершілікке тартпай, оларды жою туралы нұсқамалар ғана енгізілетінін атап өту қажет. Нұсқама белгіленген мерзімде орындалмаған жағдайда айыппұл салынатын болады.
 

03.11.2025, 17:16 91456

Жыл басынан бері заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырғандар 40 миллион теңгеге жуық айыппұл төледі

Жыл басынан бері заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырғандар 40 миллион теңгеге жуық айыппұл төледі
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің Ойын бизнесін және лотереяны реттеу комитеті әлеуметтік желілер мен онлайн-платформаларда заңсыз лотерея қызметін анықтау мақсатында тұрақты түрде мониторинг жүргізіп келеді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметінен.

Мониторинг нәтижесінде және жеке тұлғалардан Комитетке келіп түскен өтініштер негізінде биыл 89 адам ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (ӘҚБтК) 445-1-бабының 6-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырған тұлғаларға ескерту хаттары жолданып, офлайн және онлайн форматтарда түсіндіру кездесулері өткізілді. Әлеуметтік желілерде ұтыс ойындарын өткізген аккаунттардың тізімі министрліктің ресми сайтында жарияланған.

Хаттамамен келіскен жағдайда құқық бұзушылар айыппұлды өз еркімен төлейді, ал келіспеген жағдайда іс сотқа жолданып, сот тәртібімен қаралады.

Еске сала кетсек, ҚР ӘҚБтК 445-1-бабының 6 және 7-бөліктеріне сәйкес, лотерея операторы емес тұлға лотерея өткізетін болса, жеке тұлғаларға 100 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), ал шағын кәсіпкерлік субъектілеріне (жеке кәсіпкерлерге) 300 АЕК мөлшерінде айыппұл қарастырылған.

Бір жыл ішінде осындай құқық бұзушылық қайталанған жағдайда айыппұл мөлшері жеке тұлғаларға - 200 АЕК, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - 750 АЕК болып белгіленеді. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтан түскен табыс тәркіленеді.
 

03.11.2025, 13:05 92336

Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды

Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды

Қазсушар" РМК Түркістан филиалы Көксарай су реттегішінде ауқымды механикалық тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов нысанда болып, жұмыс барысымен танысты. Бүгінгі таңда нысанның жоғарғы және төменгі бөліктерінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.


Бұл жұмыстар Көксарай су реттегішінің өткізу мүмкіндігін жақсартып, Қызылорда облысына суды тиімді жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында жасалып жатыр. Тазалауға 28 арнайы техника тартылған. Оның жартысы Қызылорда филиалынан жеткізілген. Жұмыстар желтоқсан айының ортасына, су жібергенге дейін аяқталады деп жоспарланып отыр.

Көксарай су реттегішінің жоғарғы бөлігінде ұзындығы 2,5 шақырым болатын аумақта геомембрана төсеу арқылы сүзілуді азайту жұмыстары да жүргізілуде. Бұл су шығынын азайтып, су реттегіште қосымша 200 млн текше метрге дейін су жинауға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстарға 10 арнайы техника жұмылдырылған.

Ведомство басшысы "Қазсушардың" Түркістан филиалына сүзілуді азайту шараларын Көксарай су реттегішінің басқа учаскелерінде де жалғастыруды тапсырды.

Қосымша жұмыстарды орындауға уақыт жеткілікті. Қазір ауа райы қолайлы, сондықтан қосымша бір-екі учаскеде геомембрана төсеуге болады. Министрлік филиалға қажетті техниканы бөлді, барлық материал жеткілікті. Көксарай су реттегішінің кешенді реконструкциясы басталғанға дейін оның жұмыс тиімділігін барынша арттыру қажет", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.


Көксарай су реттегішінің су жинау тиімділігін ұзақ мерзімге қамтамасыз ету мақсатында "Қазсушар" РМК Түркістан филиалы ұзындығы 36,4 шақырым болатын бөгет учаскесінде 60 700 геошпунт орнату жобасын әзірлеп жатыр. Жоба жүзеге асқан соң, су қоймасы 3 млрд текше метрге дейін су жинай алады. Сондай-ақ реконструкция су тасқынының алдын алып, Солтүстік Аралға жіберілетін судың көлемін арттырады.

Айта кетсек, Түркістан облысына жұмыс сапары барысында Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов өңір тұрғындарымен есептік кездесу өткізіп, вегетация кезеңінің қорытындысын айтты. Ол климаттың өзгеруіне байланысты су ресурстарына деген сұраныс артып келе жатқанын атап өтіп, шаруаларды ылғалды көп қажет ететін дақылдардың егіс көлемін қысқартуға және су үнемдеу технологияларына көшуге шақырды.

Осы мақсатта былтыр Су ресурстары және ирригация министрлігі фермерлердің инфрақұрылым тартуға, су үнемдеу жүйелерін сатып алу мен орнатуға жұмсайтын шығындарын өтеу үлесін 50%-дан 80%-ға дейін арттырды.
 

03.11.2025, 12:09 91891

Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды

Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды
Тараз қаласында "Криптовалюта платформаларын пайдалана отырып жасалған қылмыстарды анықтау, ашу және тергеу әдістері" тақырыбында форум өтті. Іс-шараға ҚР Ішкі істер министрі Санжар Әділов, Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы Қайсар Сұлтанбаев, Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары Нұржан Календеров және құқық қорғау органдарының басшылары қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі министрлігінің баспасөз қызметінен.

Санжар Әділов экономиканы цифрландыру жаңа мүмкіндіктермен қатар жаңа қауіптер де туындататынын атап өтті. Соңғы екі жылда Қазақстанда криптовалютаның айналымына байланысты мыңнан астам қылмыстық іс тіркелген. Оның 60% - алаяқтық фактілері, 25% - криптовалюта айырбастау пункттерінің заңсыз қызметі, ал 15% - цифрлық активтер арқылы қылмыстық табысты заңдастыру жағдайлары.

Азаматтар мен ұйымдарға келтірілген жалпы залал 8 миллиард теңгеден асты. Министрдің орынбасарының айтуынша, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп киберқылмыспен күресуге бағытталған жүйелі шаралар кешені іске асырылып жатыр. Антифрод-орталығы құрылып, күдікті интернет-ресурстар мен телефон нөмірлері бұғатталуда.

Биылғы жылдың басынан бері 26 мыңнан астам сайт және 64 миллион күдікті қоңырау бұғатталған. Форум барысында қатысушылар тергеудің практикалық әдістерін талқылап, цифрлық іздерді анықтау тәжірибесімен алмасты, сондай-ақ құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мәселелерін қарастырды.

Кездесу қорытындысы бойынша азаматтарды жаңа киберқауіп түрлерінен қорғауға бағытталған ұсыныстар әзірленді.
 

03.11.2025, 11:38 91201

Еліміз бойынша 232 жаңа мектеп салынуда

Еліміз бойынша 232 жаңа мектеп салынуда
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша еліміздің білім беру саласында ауқымды инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылуда. Негізгі мақсат - үш ауысымды оқыту мәселесін шешу, оқушы орындарының тапшылығы мен апатты мектептерді жою, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.

Еліміздің өңірлерінде 267 мың оқушы орнына арналған 232 жаңа мектептің құрылысы жүргізілуде. Биыл 157 мың оқушы орнына арналған 105 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Оның ішінде 135 мың оқушы орнына арналған 71 мектеп "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында салынды. Жаңа мектептердің басым бөлігі Түркістан, Маңғыстау, Алматы, Ақтөбе және Жамбыл облыстарында орналасқан.

Аталған ұлттық жоба аясында жалпы 460 мың орынға арналған 217 заманауи мектеп салу жоспарланған, оның 40%-дан астамы ауылдық жерлерде бой көтеруде. Жаңа форматтағы мектептер бұрынғы типтік мектептерден едәуір ерекшеленеді: олардың жалпы аумағы 15-20%-ға үлкен, ал техникалық жабдықталу деңгейі төрт есе жоғары. Әр мектепте робототехника кабинеттері, STEM-зертханалар, хореография залдары, коворкинг аймақтары мен төртке дейін спорт залы қарастырылған.

Сонымен қатар шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда орналасқан 1000 мектеп жаңғыртылуда. Бағдарлама аясында күрделі жөндеу жұмыстары, жиһаздар жаңарту, кітапханалар, асханалар мен қауіпсіздік жүйелері жаңғырту қарастырылған. Бұл өз кезегінде еліміздің барлық өңірлерінде балаларға жайлы және қауіпсіз білім алу жағдайын қамтамасыз етеді.

Келесі кезеңде мектептердің инфрақұрылымын бірыңғай заманауи форматқа көшіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Президенттің тапсырмасына сәйкес мектептерді реновациялаудың ауқымды бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бағдарлама шеңберінде ғимараттардың қасбеттері мен шатырлары жаңартылып, терезелер ауыстырылуда, инженерлік желілерге күрделі жөндеу жүргізу, аумақтар абаттандырылып, көгалдандырылуда.
 

