Олжас Бектенов электр энергетикасын дамыту және цифрландыру мәселелері жөніндегі Үкімет отырысын өткізді
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында электр энергетикасын дамыту және цифрландыру мәселелері қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Онда Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, сондай-ақ энергетика секторы ұлттық компанияларының өкілдері баяндама жасады.
Энергетика министрлігінің мәліметі бойынша, Қазақстанның электр жүйесі Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің энергетикалық жүйелерімен қатар штаттық режимде жұмыс істейді. Бүгінгі таңда цифрландыру саланы жаңғыртудың негізгі құралына айналуда: технологияларды енгізудің стратегиялық шаралары мен кезеңдерін айқындайтын Цифрлық трансформация картасы әзірленіп, бекітілді. Энергетика саласында 43 мемлекеттік қызмет көрсетіледі, оның 99%-ы - онлайн режимінде қолжетімді. 2027 жылға қарай цифрлық мониторинг электр және жылумен жабдықтау процестерінің жартысын қамтиды.
Премьер-министр энергетика саласы әлемдік экономикада маңызды рөл атқаратынын атап өтті.
Электр энергетикасының дамуы ірі тау-кен металлургия кәсіпорындарынан бастап шағын бизнеске дейін бүкіл өнеркәсіп саласының өсу қарқынына тікелей әсер етеді. Сондықтан Мемлекет басшысы Үкіметтің алдына өте ауқымды міндет қойып отыр. Яғни, 2035 жылға дейін жалпы қуаты 26 гигаватт болатын жаңа энергия көздерін іске қосуымыз керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Қазіргі таңда елімізде дәстүрлі генерациямен қатар, жаңартылатын қуат көздері мен атомдық энергиясын дамыту бағытында белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге қолданыстағы энергия көздері мен коммуналдық желілерді жаңғырту және кеңейту шаралары іске асырылуда.
Республиканың Батыс аймағын Бірыңғай энергетикалық жүйемен біріктіру, сондай-ақ Оңтүстік аймақтың желілерін күшейту жұмыстары жүргізілуде. Бұл жоба еліміздің энергетикалық жүйесін ілгерілетуге және оның дербестігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндіктен, KEGOC компаниясына сапаны сақтай отырып, жұмысты жеделдету тапсырылды. Әрбір пайыз қосылған қуат көзі экономиканың өсуіне, жаңа инвестициялардың келуіне жол ашатыны атап өтілді.
Олжас Бектенов бірқатар мәселеге назар аударды, соның ішінде кез келген энергия жүйесінің тұрақтылығы маневрлік қуаттардың бар-жоғына байланысты, Кейінгі жылдары жүктеме артқан сайын оның тапшылығы да анық байқалып келеді. Бүгінде қажетті көлем электр энергиясын қайта бағыттау арқылы толықтырылып отыр, бірақ энергияны тұтыну қарқыны жылдан жылға арта бермек. Электр қуаты жаңа өнеркәсіп орындарын, деректерді өңдеу орталықтарын іске қосу, цифрлық технологиялар мен инфрақұрылымды дамыту үшін қажет. Ал, ол үшін энергетика саласы қарқынды дамуы тиіс, сондықтан атом энергетикасына баса мән беріліп отыр.
Премьер-министр жоспарланған барлық энергетикалық жобаларды уақтылы жүзеге асырып, жаңа технологиялық шешімдерді, соның ішінде энергияны жинақтау жүйелерін және гибридті электр стансаларын іске қосудың маңыздылығын атап өтті. Бұл ретте цифрландыру энергия тиімділігін арттырып қана қоймай, бүкіл саланың сенімді жұмысын қамтамасыз ететін негізгі құрал болуы тиіс.
Цифрлық трансформациялау белгіленген мерзімдерге сай, мүдделі барлық мемлекеттік органдар мен құрылымдар арасында нақты үйлесімді түрде жүргізілуі тиіс. Бұл жұмыстың басты мақсаты - энергетикада және жалпы экономикада шынайы әрі сапалы өзгерістерге қол жеткізу.
Отырыс барысында Олжас Бектенов жауапты мемлекеттік органдарға бірқатар тапсырма берді.
Мәселен, Энергетика министрлігіне жыл соңына дейін 250 МВт, ал келесі жылы 2,5 ГВт энергия қуатын енгізуді қамтамасыз ету, қолданыстағы стансалардың қыс мезгіліндегі жұмысын тұрақты бақылауда ұстау тапсырылды.
Сонымен қатар Қаржы министрлігімен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін онлайн-мониторинг арқылы энергетикалық нысандар жұмысының сенімділігін қамтамасыз етуге бағытталған "Отын-энергетика кешенін басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін" құруы және оған қолдау көрсету бойынша қажетті шаралар қабылдауы тиіс.
Сондай-ақ Энергетика, Жасанды интеллект және Қаржы министрліктері 2026 жылдың соңына дейін Салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығын іске қосып, отын-энергетика кешенінде инфокоммуникациялық инфрақұрылым операторының жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл жүйе энергетика саласының барлық субъектілерін киберқауіптерден қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.
Самұрық-Энерго" компаниясы келесі жылғы наурыз айының соңына дейін Семей және Өскемен қалаларында жылу электр стансаларының құрылысын бастау үшін барлық қажетті іс-шараларды аяқтауы керек. Бұл ретте ауаны ластайтын зиянды қалдықтар бойынша заманауи экологиялық стандарт нормаларының сақталуын қамтамасыз ету қажет
Аталған жұмысты бақылау және үйлестіру Роман Склярға жүктелді.
Елімізде электр энергетикасы саласындағы негізгі үдерістерді автоматтандыру көзделген
Премьер-министрдің орынбасары - ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев Үкімет отырысында электр энергетикасы саласын цифрландыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ол электр энергиясын дамыту мен цифрландыру - электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну тиімділігін арттырудың негізгі факторларына айналатынын атап өтті.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Энергетика министрлігі Цифрлық трансформация картасын бекітті. Ол Smart Grid, цифрлық егіздер, мониторинг жүйелері және жасанды интеллектіге негізделген болжау технологияларын енгізу кезеңдерін айқындайды. Энергетика саласында қосалқы түрлерімен бірге 43 мемлекеттік қызмет көрсетіледі, олардың 99 %-ы онлайн форматта жүзеге асырылады. 2027 жылға қарай нысандардың 50%-ы цифрлық мониторингпен қамтылып, саланың негізгі үдерістері автоматтандырылатын болады. Қолмен орындалатын ескі рәсімдердің заманауи технологиялармен алмастырылуы - реинжинирингтің бір мысалы. Жаңа шешімдер адами факторды азайтып, дәлдік пен қауіпсіздікті арттырады. Қазіргі таңда электр беру желілерін тексеру жоғары ажыратымдылықтағы бейнекамералар мен жылу түсіргіштермен жабдықталған дрондар арқылы жүзеге асырылады. Олар сымдардың шамадан тыс қызуын, оқшаулануын және тіректердің зақымдануын анықтайды. Жиналған деректер жасанды интеллектісі бар дефектоскопия жүйесімен өңделеді, ол ақауларды 98% дәлдікпен танып, геоақпараттық жүйеде (ГАЖ) энергетикалық желінің цифрлық егізін қалыптастырады", - деп атап өтті Жаслан Мәдиев.
Министрдің сөзінше бұл қызметкерлер үшін тәуекелдерді азайтады, апаттар санын және энергия шығынын төмендетеді. Жоба пилоттық режимде жүзеге асырылуда, ал 2027 жылға қарай оны ел аумағы бойынша жаппай енгізу жоспарлануда. Процестерге реинжиниринг жүргізудің тағы бір мысалы - жылу энергетикасындағы диагностика процестерін цифрландыру. Бұрынғы шешімдер қолмен қабылданатын, бұл уақыт пен шығындардың артуына әкеліп соғады. Цифрлық трансформация шеңберінде көптеген датчиктері бар құбырларды диагностикалау бойынша роботтандырылған кешен енгізілуде. Робот құбырлардың ішінде қозғалып, желінің 3D моделін жасайды және ақау болуы мүмкін тәуекелді учаскелерді анықтайды. Бұл әлсіз нүктелерді алдын ала анықтауға және жөндеу жұмыстарын дәл жоспарлауға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда бұл шешім Шымкент қаласында пилоттық режимде сынақтан өтуде, нәтижелері осы жылдың соңына дейін күтіледі, содан кейін жылу желілерін кең ауқымда реинжинирингтеу басталады. Мұндай тәсіл шығындарды азайтады, жөндеу жұмыстарын жылдамдатады және жүйелердің сенімділігін арттырады.
Astana Hub экожүйесінде электр энергетикасы саласындағы стартаптар белсенді дамып келеді. Бұл компаниялар мониторингілеу, басқару және деректерді талдау шешімдерін енгізіп, энергияны үнемдеу саласында өнеркәсіптік контролерлер мен сервистерді әзірлеуде. 2024 жылы бұл компаниялардың жиынтық табысы 1,8 млрд теңгені құрады, ал қызметінің басталуынан бері жалпы кірісі 3,8 млрд теңгеден асты. Соның нәтижесінде салада 400 астам жұмыс орны ашылған, бұл отандық инновациялардың жоғары әлеуетін көрсетеді.
Табысты жобалардың бірі ретінде Astana Hub резиденті болып табылатын "FACEPLATE" компаниясын атап өтуге болады. Компания әзірлеген нақты уақыт режимінде деректерді жинауға, өңдеуге және талдауға арналған интеллектуалды платформасы энергетикалық кәсіпорындарға операциялық және пайдалану шығындарын едәуір қысқартуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, платформаны пайдаланушылар $1,3 млн үнемдеген, ал KEGOC компаниялар тобы бойынша шығындарды азайту есебінен экономикалық тиімділік $1,6 млн-ды құрады. ESEP компаниясы да Astana Hub резиденті болып табылады және коммуналдық ресурстарды тұтынуды оңтайландыруға арналған шешімдерді ұсынады. ESEP шешімдері есептегіштерге қосылып, сандарды түсінікті аналитика мен бақылауға айналдыруға мүмкіндік береді, нәтижесінде қазіргі пайдаланушылар арасында коммуналдық қызметтерді тұтыну 12%-ға азайды. Дұрыс есептеу үшін 4 500 қайта есептеу орындалды", - деп атап өтті Жаслан Мәдиев.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, электр энергетиканы цифрландыру айтарлықтай артықшылықтар береді. Нидерландта цифрлық басқару жүйесі бар интеллектуалды жүйе енгізілген, ол электр энергиясын тұтынуды 15%-ға төмендетеді. Қытайдағы China Energy Investment Corp электр энергиясын өндіру үшін әлемдегі алғашқы ауқымды жасанды интеллект моделін іске қосып, болжамдардың дәлдігін арттырады. АҚШ-та жасанды интеллекті бар дефектоскопия жүйесі белсенді қолданылады. Жалпы алғанда, машиналық оқыту технологиялары, интеллектуалды есептегіштер және энергияны басқарудың цифрлық платформалары саланың дамуы мен тұрақтылығында шешуші рөл атқарады.
Министрдің сөзінше Қазақстан кәсіпорындарында заманауи технологияларды енгізу тәжірибесін және осындай шешімдерді әзірлеу бойынша бар әлеуетті ескере отырып, саланы одан әрі дамыту үшін төмендегідей ұсыныстар берілген:
- энергетика саласындағы барлық процестерге кешенді реинжиниринг жүргізу;
- Бірыңғай мемлекеттік отын-энергетикалық кешенді басқару жүйесін іске асыруды жеделдету;
- деректерді онлайн беру мүмкіндігі бар интеллектуалды есептеу құралдарын енгізуді жеделдету;
- келесі жылыту маусымына дейін дрондар арқылы электр беру желілерін (ЭБЖ) мониторингтеу жүйелерін кеңейту.
28.10.2025, 12:19
Энергетика министрлігі 2029 жылға дейін 6,7 ГВт жаңа қуат көзін іске қосатын 68 жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында электр энергетикасын дамыту және цифрландыру мәселелері қаралды. Онда Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, сондай-ақ энергетика секторы ұлттық компанияларының өкілдері баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Соның ішінде энергетика министрі еліміздің энергетикалық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстарының барысы туралы баяндады. Ол еліміздің энергетикалық жүйесі штатты режимде және РФ мен Орталық Азия елдерінің энергетикалық жүйелерімен үйлесімді қалыпта жұмыс істеп тұрғанын атап өтті. Елімізде 237 электр стансасы бар болса, оның 79-ы дәстүрлі генерация көздері, қалғаны 158 жаңартылатын энергия көздерінен тұрады. Министрлік энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға, инфрақұрылымды жаңғыртуға, қуаттарды кеңейтуге және цифрлық шешімдерді енгізуге бағытталған шараларды тұрақты негізде қабылдап келеді. Министр 26 ГВт-тан астам жаңа қуат көздерін қосу қарастырылып отырған "Энергетика саласын 2035 жылға дейінгі дамыту жоспары" аясындағы жұмыстар қарқынды түрде жалғасып жатқанын айтты. Жаңа қуаттарды іске қосу қолданыстағы стансаларды жаңғырту арқылы да және жаңа қуат өндіру қондырғыларын салу арқылы да жүзеге асырылады. Осылайша, 2029 жылы Қазақстанның энергетика жүйесін профицитке шығару жоспарлануда.
Энергетика министрлігі 2029 жылға дейін еліміздің энергетика жүйесінде жаңадан 6,7 ГВт қуат көздерін іске қосуға мүмкіндік беретін 68 жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Былтыр 770 МВт-тан астам жаңа қуат көзі іске қосылған болса, оның 608 МВт-ы дәстүрлі, ал 163 МВт-ы жаңартылатын энергия көздері. Ал 2025 жылға белгіленген 621 МВт-тың 166-сы дәстүрлі генерация, ал 9 нысан, яғни 455 МВт - ЖЭК. Бүгінгі таңда 370 МВт іске қосылды, оның ішінде 216 МВт жаңартылатын энергия қуаты. Жылдың соңына дейін 251 МВт іске қосылады. 2026 жылы шамамен 2 600 МВт, оның ішінде жиынтық қуаттылығы 174 МВт жаңартылатын энергия объектісін енгізу жоспарлануда. 2027 жылы қуаттылығы шамамен 1 500 МВт, оның ішінде 573 МВт-тық 13 ЖЭК объектісін іске қосу қарастырылып отыр. 2028 жылы 2 мың МВт-тан астам қуаттылықты, оның ішінде 245 МВт 3 жаңартылатын энергетика нысанын пайдалануға беру көзделуде. Осылайша, 2029 жылы экономиканың электр энергиясына деген қажеттілігін толық қамтимыз деп күтіп отырмыз, энергетика жүйесін профицитке шығару жоспарлануда, бұл еліміздің экспорттық әлеуетін арттыруға да мүмкіндік береді", - деді Ерлан Ақкенженов.
Сондай-ақ энергетика министрі Үкімет отырысында Мемлекет басшысының көмірден алынатын қуат көзін таза көмір технологиясы базасында дамыту жөніндегі тапсырмасына сәйкес атқарылып жатқан жұмыстардың барысы туралы баяндады. Ол министрлік тарапынан қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуды көздейтін экологиялық талаптар мен нормаларға сай келетін бірқатар ірі жобаны, соның ішінде маневрлік режимде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отырғанын атап өтті. Ендігісі Екібастұз ГРЭС-3-тің құрылысын салу үшін инвесторды айқындау бойынша тендер өткізілді және Курчатов қаласында ЖЭС салу үшін тендер жариялау жоспарлануда. Тікелей шарттар шеңберінде министрлік "Самұрық-Энерго" АҚ компаниясымен бірлесіп Көкшетау, Семей, Өскемен қалаларында жылу электр орталықтарын салу жобаларын жүзеге асыруда, онда түтін газдарын сүзудің озық жүйелері, ауыр металдарды тұтып қалу технологиялары қолданылатын болады.
Маневрлік генерацияны құруға бағытталған аукционды өткізу аясында Астана және Шымкент қалаларында бу-газ қондырғыларын салу бойынша аукцион жарияланды. Жалпы аталған механизм оң нәтижелер көрсетуде және 2022 мен 2024 жылдары жалпы қуаты шамамен 2,5 ГВт болатын бу-газ қондырғыларын салу бойынша 8 жобаның инвесторларын анықтауға мүмкіндік берді. Қытайдан, Еуропадан және араб елдерінен келген стратегиялық инвесторлардың қатысуымен үкіметаралық келісімдер шеңберінде қуаты шамамен 3,8 ГВт жаңартылатын энергия көздері мен 1,1 ГВт энергияны жинақтайтын жүйелерді құруға бағытталған ауқымды жобалар пысықталуда. 2035 жылға дейін жоспарланған жаңартылатын энергия көздерінің электр энергияны тұрақсыз беруін ескере отырып, энергетикалық жүйенің сенімділігін арттыру үшін, оларды маневрлік бу-газ қондырғылары арқылы теңдестіру жоспарлануда.
Сонымен бірге энергетика министрі Ерлан Ақкенженов еліміздің отын-энергетика кешенін (ОЭК) цифрландыру барысы туралы баяндады. Ол қазіргі уақытта "Отын-энергетика кешенін бірыңғай мемлекеттік басқару жүйесі" (EnergyTech) атты салалық платформасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүруде екенін атап өтті. EnergyTech платформасы отын-энергетика кешенінің барлық саласын бір платформа базасына біріктіреді. Ол энергетика секторы, кен пайдалану және қайта өңдеуден бастап көмір өнеркәсібіне дейінгі ОЭК-тің 10 негізгі бағыты бойынша басқару процестерін кешенді үйлестіруді қамтамасыз етеді. Жүйені толық көлемде жасап шығарып, өнеркәсіптік деңгейде қолданысқа енгізу 2026-2027 жылдарға жоспарлануда.
Биыл барлығы 7 цифрлық сервис пайдалануға берілді, оның ішінде 2 сервис энергетика секторында іске асырылды. Олар - күзгі-қысқы кезеңге дайындық пен оның өту барысын мониторингтеуге арналған цифрлық сервис және шекті тарифті бекітуге арналған цифрлық сервис. 2025 жылы күзгі-қысқы кезеңге дайындық пен оны өткізу барысына мониторинг жүргізу жөніндегі салалық цифрлық сервис бүгінде тәжірибелік пайдалануға енгізілді. Аталған сервис активтердің толық есебін және бақылауын, нысандардың онлайн-мониторингін жүзеге асырады, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын біртұтас цифрлық ортада жоспарлауды қамтамасыз етеді. Осы уақытқа дейін деректерді бірыңғайландыру, элементтер мен активтер иерархиясын типтендіру және жабдықтарды нормативтер мен жөндеу циклдерімен байланыстыру мақсатында жүйеде барлық нысандардың, тораптар мен жабдықтардың цифрлық тізілімдері құрылды. Енді бүгінде сервис нақты уақыт режимінде генерация нысандарының жұмыс режимдері туралы деректерді қабылдайды. Келесі кезең - қағаз түріндегі ақаулық журналдардан цифрлық тізілімдерге толық көшу. Верификацияланған деректерді жүктеу, жөндеу мерзімдерінің сақталуын тұрақты бақылау және сервистің функционалын жетілдіру - салалық бақылау сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Мониторинг жүргізу жөніндегі салалық цифрлық сервистен күтілетін әсер: күзгі-қысқы кезеңге дайындық мониторингінің жалпы мерзімін 90 күнге дейін қысқарту, және кезеңдегі апаттылық тәуекелін 25%-ға дейін төмендету.
Сол сияқты биыл стансалар бойынша шекті тарифтерді бекітуге өтінімдерді беру және қарау жөніндегі цифрлық сервис те тәжірибелік пайдалануға енгізілді. Сервис қағаз түріндегі құжат айналымын толық жояды, министрлік қызметінде рәсімдердің ашықтығын және басқарылуын арттырады, сондай-ақ орындалу мерзімдері мен операциялық шығындарды қысқартады. Қазіргі кезеңде сервис 63 субъектіні, 83 генерация нысанын қамтиды, барлығы 1 664 құжат өңделді. Қағаз тасымалдауыштар мен қолмен есептеулерден толық цифрлық процеске көшу нақты нәтижелер берді. Мәселен, мақұлдау регламенттеріндегі бизнес-процестер саны 2 есеге қысқарды, өтініш берушілерге түсетін әкімшілік жүктеме 56%-ға азайды", - деп нақтылады Ерлан Ақкенженов.
Министрдің айтуынша, электр энергиясын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу бойынша төмен және орта кернеулі желілерде қамту деңгейі әлі де жеткіліксіз. "Энергетика және коммуналдық секторларды жаңғырту" жөніндегі ұлттық жоба аясында электр энергиясын интеллектуалды есепке алу жүйелерімен қамту үлесін арттыру жоспарлануда. Осыған байланысты үш жыл ішінде 27 электрмен жабдықтау субъектісінде 4 миллион "ақылды" есепке алу аспаптарын орнату көзделген. Күтілетін экономикалық тиімділік: электр энергиясының нормативтік шығындарын қысқарту есебінен 57 млрд теңге құрамақ.
Ал жылу энергиясын есепке алу бойынша да осындай жұмыстар жүруде. Ұлттық жоба аясында жылу энергиясын автоматтандырылған есепке алуды ел бойынша кеңінен тарату жоспарлануда. Бұл тұста жылумен жабдықтау нысандары мен ірі тұтынушылар есепке алу құралдарымен қазірдің өзінде жабдықталған, алайда негізгі олқылық магистральдық және тарату жылу желілерінде болып отыр. Мұндағы жалпы қажеттілікті қамту үшін 52 субъект бойынша шамамен 30 мың "ақылды" жылу энергиясын есепке алу аспабын орнату қажет. Халықаралық тәжірибеге сәйкес, кешенді есепке алу нәтижесінде жылу энергиясын тұтынуды 15%-ға дейін үнемдеуге болады.
Ұлттық жоба аясында аспаптандыру кезінде жергілікті есепке алу құралдарын өндірушілерге басымдық беріледі. Интеграцияның бірыңғай архитектурасы барлық есепке алу аспаптарынан деректерді EnergyTech платформасының аналитикалық базасына жинауды қамтамасыз етеді. "Энергетика және коммуналдық секторларды жаңғырту" жөніндегі ұлттық жоба мен "Электр энергетикасы туралы" заңның аясында ОЭК саласында Салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығын және Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторын құру көзделген. Салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығы автоматтандырылған басқару жүйелерін қорғауға басымдық бере отырып, салалық талаптарды әзірлеуді, ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталықтарының жұмысын үйлестіреді. Сондай-ақ кибероқиғалардың индикаторларымен алмасып, отын-энергетика кешенінде киберқауіпсіздік саласындағы кадрлық әлеуетті дамытуы тиіс. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторы ОЭК субъектілерінің технологиялық деректерін Энергетика министрлігінің Ахуалдық-талдамалық орталығына үздіксіз және қорғалған түрде беру үшін қауіпсіз байланыс арналарының жұмысын қамтамасыз етеді", - дейді министр.
Оның айтуынша, Энергетика министрлігінің Ахуалдық-талдамалық орталығы (АТО) 2024 жылдың IV тоқсанында іске қосылған. АТО - EnergyTech платформасының эталондық анықтамалықтары мен біріктірілген онлайн деректер ағындары негізінде ОЭК салаларына мониторинг жасаудың негізгі құралы. Орталық энергия өндіру, тарату және тұтыну нысандарынан келіп түсетін деректерді қорғалған онлайн режимінде жинауды, тексеруді, сәйкестендіруді және талдауды қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар Қазақстанда отын-энергетика кешенінде ЖИ технологияларын қолдану мәселесі белсенді түрде талқылануда. Бұл туралы Үкімет отырысында энергетика министрі Ерлан Ақкенженов хабарлады.
Осы мақсатта ОЭК саласына ЖИ енгізу жөніндегі акселерациялық топ құрылған, оның құрамына саланың жетекші компанияларының өкілдері кірді. Топтың негізгі міндеті - салалық қажеттіліктерді айқындау және ЖИ технологияларын енгізу бойынша пилоттық жобаларды жүзеге асыру бағытында күш-жігерді біріктіру. Сонымен бірге биыл ЖИ шешімдері бар ғаламдық вендорлар мен IT-компаниялардан тұратын AI-альянс құрылды. Отандық IT әзірлеушілерді қолдау мақсатында министрлік пен Astana Hub резиденттері арасында салаға ЖИ шешімдерін енгізу және сол бағытта бірлесіп сынақтар өткізу жөнінде меморандумдарға қол қойылды", - деп атап өтті Ерлан Ақкенженов.
Министрдің айтуынша, биыл екі ЖИ шешімі пилоттық сынақтан сәтті өткен. Оның біріншісі - дрондар мен ЖИ технологияларын пайдалана отырып, әуе электр тарату желілерін дефектоскопиялау, яғни ақауын тексеру. Күтілетін экономикалық тиімділік шығындарды қысқарту есебінен 2,5 млрд теңге болмақ. Екіншісі - роботтандырылған кешен мен ЖИ негізінде жылу желілерінің құбырларына дефектоскопия жасап, ықтимал апаттарды алдын ала болжау. Жөндеу жұмыстарын тиімді жоспарлау нәтижесінде экономикалық әсер 42 млрд теңге деп бағаланып отыр. Екі кейс те қазіргі уақытта нормативтік құжаттамаларын бекіту және кең ауқымда тарату кезеңінде тұр. Министрлік алдағы уақытта да салада ЖИ технологияларын жүйелі түрде енгізу жұмысын жалғастыра бермек.
25.10.2025, 13:47
Мемлекет басшысы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты қабылдады
Президентке ведомствоның жыл басынан бері атқарған жұмысының негізгі нәтижелері мен алдағы кезеңге арналған міндеттері жөнінде есеп берілді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ермек Сағымбаевтың айтуынша, ұлттық қауіпсіздік органдары экстремизм мен терроризмге қатысы бар 67 адамды ұстаған. Радикалдық ағымның жетегіне ерген 83 адам сотталды.
Ішкі істер министрлігімен бірлесе қабылданған шаралар нәтижесінде 17 қылмыстық топ құрықталып, олардың 244 мүшесі ұсталды. 96 адам қамауға алынды.
Заңсыз айналымнан 453 қару, 64 граната, 6 мыңға жуық оқ-дәрі тәркіленді. 16 есірткі зертханасы, 25 халықаралық және 19 өңірлік есірткі тасымалдау арнасы жойылды. 20 тоннаға жуық есірткі заттары, соның ішінде 13 тонна колумбиялық кокаин мен 10 тонна прекурсор айналымнан алынды.
Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жемқорлыққа қарсы күрес аясында мемлекетке 3,8 триллион теңге көлемінде залал келтірілмеді. Бюджетке 255 миллиард теңге өтелді. Коррупция фактісі бойынша 91 қылмыстық іс қозғалды.
Кездесу соңында Президент ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметіне қатысты бірқатар тапсырма берді.
25.10.2025, 12:50
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Ақорда" резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Құрмет қарауылының бастығы Президентке рапорт берді. Содан кейін еліміздің Мемлекеттік туы көтеріліп, әнұраны орындалды.
Мемлекеттік ту көтеру рәсімі барлық өңірде жалғасады.
24.10.2025, 21:22
Мемлекет басшысы Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған "Рухтың асқары - Қазақстан" мерекелік концертіне барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Астана Опера" театрының сахнасында қазақстандық белгілі әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.
24.10.2025, 19:04
Республика күніне орай Президент атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Республика күніне орай Премьер-министр Олжас Бектенов еңбек ардагерлеріне, теміржол, тау-кен металлургия, энергетика, медицина, білім, ғылым салалары қызметкерлеріне, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік наградалар табыс етті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі еңбегі, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін марапатталғандар:
"Парасат" орденімен
- Байкәрім Төтенов - еңбек ардагері, Алматы гуманитарлық-экономикалық университетінің профессоры;
- Арман Жұмабеков - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің аппарат басшысы;
- Сәкен Қаныбеков - Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы;
- Әлимұхаммед Құттұмұрат-ұлы - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ аппарат басшысы;
Құрмет" орденімен
- Ербол Раев - "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС Ақтөбе бөлімшесі филиалының Жем локомотив пайдалану депосының тепловоз машинисі;
- Ғани Қарасаев - Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің "Мемлекет тарихы институты" РММ бөлім басшысы;
- Қасым Тілепов - Көлік министрлігі Теміржол және су көлігі комитеті төрағасының орынбасары;
- Ержан Біржанов - қаржы вице-министрі;
- Нұрбол Тұрсынбаев - Астана қаласы әкімдігі № 2 қалалық көпсалалы ауруханасының директоры;
- Талғат Ешенқұлов - ғылым және жоғары білім вице-министрі;
- Ботагөз Жақселекова - әділет вице-министрі;
- Ерболат Ыбырайханов - су ресурстары және ирригация вице-министрі;
- Дәурен Кеңбейіл - қаржы вице-министрі;
- Дияс Азбергенов - "QazExpoCongress" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы;
- Жәнібек Тайжанов - көлік вице-министрі;
- Дәурен Темірбеков - қаржы вице-министрі;
- Нұркен Шарбиев - экология және табиғи ресурстар вице-министрі;
- Азамат Кәрімов - Сауда және интеграция министрлігінің аппарат басшысы;
- Дәурен Қазантаев - Су ресурстары және ирригация министрлігінің аппарат басшысы;
- Салтанат Томпиева - Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің төрағасы;
- Талғат Тұрлыбаев - "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы;
- Арман Кенжеғалиев - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ басқарма төрағасы;
- Күләш Маханбетова - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісінің орынбасары - бас бухгалтер;
- Гүлмира Ахметтаева - Сауда және интеграция министрлігі Сауда комитеті төрағасының орынбасары;
- Айгүл Әлиақпарова - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Арман Қасенов - "ҚазТрансОйл" АҚ бас директоры.
Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Сырым Нұрберді - "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ "Қаламқасмұнайгаз" өндірістік басқармасы сорғы стансасының машинисі;
- Серғазы Мырзағалиев - "QazaqGaz Onimderi" ЖШС Қызылорда өндірістік филиалы Қызылорда көлік учаскесі автокөлік кранының машинисі;
- Мұрат Жұмәліков - "Богатырь Көмір" ЖШС БЖКБ тарту агрегатының машинисі;
- Игорь Кирилин - "АЭС Шүлбі ГЭС" ЖШС Гидроэлектр станциясының ауысым басшысы;
- Жаннұр Балмағанбетова - "University Medical Center" Мейірбике ісі департаменті Клиникалық базасының амбулаториялық хирургия бөлімінің медбикесі;
- Олжас Сапарбеков - өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі;
- Ерлан Әушәріпов - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Ілияс Төлесов - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Дархан Мырзабаев - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Серік Әшіров - ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы;
- Арсен Жақанбаев - Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің төрағасы;
- Әбілқайыр Әскеев - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Әсет Тәукенов - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Расул Тынысбаев - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Мақсат Елемесов - Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасары;
- Қанат Қабылбеков - Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының орынбасары;
- Надир Құрымбаев - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Мемлекеттік қызметтер комитеті төрағасының орынбасары;
- Айгүл Гендашева - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі;
- Дәурен Мергенбаев - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі;
- Елдос Бертісов - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Жадыра Дәулетханова - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Ақылбек Жақсымбеков - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Айдос Несіпов - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Сатыбалды Мұқанов - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ аппарат басшысы;
- Майра Нұртазина - Үкімет Аппаратының бас консультанты;
- Мұрат Сабыр - "Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті" Жоғары кәсіби білім беру мекемесінің бөлім басшысы;
- Мұстафа Шыңғысбаев - "KEGOC" АҚ "Оңтүстік Жүйеаралық электр тораптары" филиалы Механикаландыру және көлік цехының автокөлік кранының машинисі;
- Балтабай Ибрагимов - "Қызылкұм" ЖШС "Хорасан-1" кеніші Өнімді ерітінділер өңдеу учаскесінің 4 дәрежелі сұйық реагенттер қоймасының операторы;
- Тілекқабыл Медеуов - "Жолаушылар тасымалы" АҚ "Батыс" жолаушылар тасымалы өңірлік филиалы Атырау учаскесінің жолаушылар вагонының жолсерігі.
Шапағат" медалімен
Зүлфия Сағадиева - Абай облысы Семей қаласындағы Жедел медициналық жәрдем ауруханасының қарқынды терапия блогі меңгерушісі.
Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" құрметті атағымен
Жұлдыз Данбаева - Астана қаласы әкімдігінің "№3 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК директоры.
Мемлекеттік қызмет ардагері" төсбелгісімен
Мария Сандыбаева - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі.
24.10.2025, 15:01
Премьер-министр Олжас Бектенов Президент атынан әлеуметтік-еңбек саласының қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті
Премьер-министр Олжас Бектенов Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлері күніне арналған халықаралық форумға қатысып, кәсіби мереке қарсаңында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан әлеуметтік-еңбек саласының өкілдеріне мемлекеттік наградалар табыс етті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Форумға Біріккен Ұлттар Ұйымы, Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық көші-қон ұйымы, ЮНИСЕФ, Дүниежүзілік банк және басқа да халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты.
Мемлекет басшысы қоғам дамуының маңызды буыны ретінде әлеуметтік қызметкерлер мәртебесін көтеруге және әлеуметтік қорғау жүйесін реформалауға үлкен көңіл бөлуде. Премьер-министр Олжас Бектенов өз сөзінде Қазақстанда әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін құру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталып, әлеуметтік қорғау саласы қызметкерлерінің ардагерлер мен қоғамдық ұйымдар өкілдерінің, азаматтардың осал топтарын қолдауды қамтамасыз етуге қосқан үлесін атап өтті.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа Жолдауында мемлекет әр азаматтың лайықты табыс тауып, сапалы әлеуметтік қызмет алып, ертеңгі күніне сенімді болуы үшін барынша жағдай жасайтынын атап өтті. Бұл орайда әлеуметтік теңсіздікті жою, арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесін дамыту және осы бағытта ең үздік халықаралық стандарттарды енгізу мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып қалып отыр. Бүгінде цифрландыру әлеуметтік-еңбек қатынастарының барлық саласына белсенді түрде енгізіліп, үлкен деректерді өңдеуге мүмкіндік беріп отыр", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Бұл бағытта Қазақстан Үкіметі жүйелі жұмыстар жүргізуде. 2021-2025 жылдар аралығында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында жұмыс істейтін әлеуметтік сала қызметкерлерінің жалақысы 2 есе ұлғайтылды. Сондай-ақ әкімшілік және көмекші қызметкерлердің, мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде күтім жасау және уақытша болу ұйымдары қызметкерлерінің жалақысы олардың қолданыстағы қосымша ақыларының мөлшерін базалық лауазымдық жалақының 30%-ынан лауазымдық жалақының 40%-ына дейін ұлғайту жолымен көбейтілді.
Елімізде халықты әлеуметтік қорғау саласында барлығы 40 мың маман (медицина қызметкерлері, арнайы педагогтер және әлеуметтік қызметкерлер) жұмыс істейді. ҚР Әлеуметтік кодексінде орындалатын жұмыстардың кәсіби деңгейі мен күрделілігін ескере отырып, оқыту, сертификаттау және санаттар беру мен еңбекке ақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу арқылы әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесін арттыру көзделген.
Халықаралық форум барысында қатысушыларға Қазақстанда азаматтардың осал санаттарын қолдау үшін кеңінен қолданылатын цифрлық шешімдер ұсынылды. Оның ішінде бірыңғай цифрлық платформа, әлеуметтік қызметтер порталы және 2024 жылдың үздік жобасы деп танылған отбасының цифрлық картасы сияқты инновациялық жобалар бар. Картада 6 млн қазақстандық отбасы туралы деректер бар, азаматтарға мемлекеттік қызметтердің 11 түрі проактивті форматта ұсынылады.
Әлеуметтік қорғау жүйесін дамыту шеңберінде Қазақстан халықаралық ұйымдармен белсенді өзара іс-қимыл жүргізуде. Мүгедектігі бар жандардың, халықтың әлеуметтік осал топтарының құқықтарын қорғауға, арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесін дамытуға бағытталған бірқатар бірлескен жоба жүзеге асырылуда. Алдағы бес жылға арналған инклюзивті саясат тұжырымдамасы қабылданды, БҰҰ-ның Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясы ратификацияланды. Халықаралық еңбек ұйымымен серіктестікте ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша келісілген жұмыстар жүргізілуде.
Форумда Халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының (ХӘҚҚ) президенті доктор Мохаммед Азман Қазақстанның әлеуметтік қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады.
Форум алаңында Премьер-министр бірқатар технологиялық шешімдермен танысты. Атап айтқанда, Жамбыл облысынан келген отандық стартапшылар жасанды интеллектіге интеграцияланған цифрлық технологиялар көмегімен тіл және бас қимылдары арқылы мүгедектер арбасын басқару әдісін таныстырды.
Мемлекет басшысының Жарлығымен әлеуметтік қорғау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін марапатталғандар:
"Құрмет" орденімен
- Майгүл Жақанова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Алмакүл Даутова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Марат Жаныбеков - "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ басқарма төрағасының орынбасары.
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Мұратбек Ищанов - "Әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК Технологиялық бөлім бастығы;
- Күлпаш Темірбекова - "Мемлекеттік аннуитеттік компания" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Актуарлық есептеулер және талдау қызметі басшысының орынбасары;
- Нұргүл Дүкенова - Абай облысы Ақсуат ауданының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" "Қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің" әлеуметтік қызметкері;
- Болат Үсембаев - Жамбыл облысы Сарысу ауданының "Мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығы" КММ-нің әлеуметтік қызметкері;
- Гүлназ Тлеуберлинова - "Жан шуақ - Жетісу" ҚБ-ның Жетісу облысы бойынша төрағасы;
- Рафиса Ризванова - Қостанай облысы "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Ирина Колибер - Павлодар облысы "Халыққа әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Амангүл Нұрлаева - Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№1 Арнаулы әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ директоры.
"Шапағат" медалімен
- Кұрманай Қалиева - Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті Зейнетақы және әлеуметтік қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы;
- Татьяна Силко - Ақмола облысы Первомайка ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің бақылаушы санитар қызметкері;
- Альмира Дисюпова - Шығыс Қазақстан облысы Зевакин ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің медбикесі;
- Зауреш Айтжанова - Қарағанды облысы "№3 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің шаруашылық меңгерушісі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.10.2025, 11:45
Республика күні қарсаңында Жетісу облысында сегіз жаңа медициналық нысан ашылды
Мемлекет басшысының ауылда медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру және әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмасына сәйкес, Жетісу облысында алғашқы медициналық-санитариялық көмек жүйесін нығайту шаралары қабылдануда. Осы жұмыс аясында өңір аудандарында сегіз медициналық нысан ашылды, олар - елге қайтарылған активтер қаражаты есебінен салынған ФАП, медициналық пункттер және дәрігерлік амбулатория, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өңірде барлығы 18 жоба жүзеге асырылуда. Үкімет Арнаулы мемлекеттік қордан 1,7 млрд теңге бөлді.
Жаңа денсаулық сақтау нысандары пайдалануға берілген ауылдар:
- Жалғызағаш және Қайнар (Ескелді ауданы)
- Сарытөбе (Панфилов ауданы)
- Жаңалық (Ақсу ауданы)
- Қаратал (Көксу ауданы)
- Оян (Қаратал ауданы)
Сонымен қатар Алакөл ауданы Жайпақ ауылында дәрігерлік амбулатория мен Қайнар ауылында ФАП іске қосылды.
Нысандардың барлығы инженерлік инфрақұрылыммен, заманауи медициналық техникамен жабдықталған және алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету стандарттарына сәйкес келеді.
Бұл жобаларды жүзеге асыру шалғайдағы елді мекендердің 4 мыңнан астам тұрғынын медициналық көмекке қолжетімділікпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын ашуға және өңірдің денсаулық сақтау жүйесінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға мүмкіндік береді.
