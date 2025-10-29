25.10.2025, 12:50 55321
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Сурет: Akorda
Достарға айту
Ақорда" резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Құрмет қарауылының бастығы Президентке рапорт берді. Содан кейін еліміздің Мемлекеттік туы көтеріліп, әнұраны орындалды.
Мемлекеттік ту көтеру рәсімі барлық өңірде жалғасады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
25.10.2025, 13:47 55536
Мемлекет басшысы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты қабылдады
Сурет: Akorda
Достарға айту
Президентке ведомствоның жыл басынан бері атқарған жұмысының негізгі нәтижелері мен алдағы кезеңге арналған міндеттері жөнінде есеп берілді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ермек Сағымбаевтың айтуынша, ұлттық қауіпсіздік органдары экстремизм мен терроризмге қатысы бар 67 адамды ұстаған. Радикалдық ағымның жетегіне ерген 83 адам сотталды.
Ішкі істер министрлігімен бірлесе қабылданған шаралар нәтижесінде 17 қылмыстық топ құрықталып, олардың 244 мүшесі ұсталды. 96 адам қамауға алынды.
Заңсыз айналымнан 453 қару, 64 граната, 6 мыңға жуық оқ-дәрі тәркіленді. 16 есірткі зертханасы, 25 халықаралық және 19 өңірлік есірткі тасымалдау арнасы жойылды. 20 тоннаға жуық есірткі заттары, соның ішінде 13 тонна колумбиялық кокаин мен 10 тонна прекурсор айналымнан алынды.
Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жемқорлыққа қарсы күрес аясында мемлекетке 3,8 триллион теңге көлемінде залал келтірілмеді. Бюджетке 255 миллиард теңге өтелді. Коррупция фактісі бойынша 91 қылмыстық іс қозғалды.
Кездесу соңында Президент ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметіне қатысты бірқатар тапсырма берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.10.2025, 21:22 55911
Мемлекет басшысы Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалады
Сурет: Akorda
Достарға айту
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған "Рухтың асқары - Қазақстан" мерекелік концертіне барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Астана Опера" театрының сахнасында қазақстандық белгілі әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.10.2025, 19:04 54601
Республика күніне орай Президент атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Республика күніне орай Премьер-министр Олжас Бектенов еңбек ардагерлеріне, теміржол, тау-кен металлургия, энергетика, медицина, білім, ғылым салалары қызметкерлеріне, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік наградалар табыс етті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі еңбегі, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін марапатталғандар:
"Парасат" орденімен
- Байкәрім Төтенов - еңбек ардагері, Алматы гуманитарлық-экономикалық университетінің профессоры;
- Арман Жұмабеков - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің аппарат басшысы;
- Сәкен Қаныбеков - Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы;
- Әлимұхаммед Құттұмұрат-ұлы - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ аппарат басшысы;
Құрмет" орденімен
- Ербол Раев - "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС Ақтөбе бөлімшесі филиалының Жем локомотив пайдалану депосының тепловоз машинисі;
- Ғани Қарасаев - Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің "Мемлекет тарихы институты" РММ бөлім басшысы;
- Қасым Тілепов - Көлік министрлігі Теміржол және су көлігі комитеті төрағасының орынбасары;
- Ержан Біржанов - қаржы вице-министрі;
- Нұрбол Тұрсынбаев - Астана қаласы әкімдігі № 2 қалалық көпсалалы ауруханасының директоры;
- Талғат Ешенқұлов - ғылым және жоғары білім вице-министрі;
- Ботагөз Жақселекова - әділет вице-министрі;
- Ерболат Ыбырайханов - су ресурстары және ирригация вице-министрі;
- Дәурен Кеңбейіл - қаржы вице-министрі;
- Дияс Азбергенов - "QazExpoCongress" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы;
- Жәнібек Тайжанов - көлік вице-министрі;
- Дәурен Темірбеков - қаржы вице-министрі;
- Нұркен Шарбиев - экология және табиғи ресурстар вице-министрі;
- Азамат Кәрімов - Сауда және интеграция министрлігінің аппарат басшысы;
- Дәурен Қазантаев - Су ресурстары және ирригация министрлігінің аппарат басшысы;
- Салтанат Томпиева - Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің төрағасы;
- Талғат Тұрлыбаев - "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы;
- Арман Кенжеғалиев - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ басқарма төрағасы;
- Күләш Маханбетова - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісінің орынбасары - бас бухгалтер;
- Гүлмира Ахметтаева - Сауда және интеграция министрлігі Сауда комитеті төрағасының орынбасары;
- Айгүл Әлиақпарова - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Арман Қасенов - "ҚазТрансОйл" АҚ бас директоры.
Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Сырым Нұрберді - "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ "Қаламқасмұнайгаз" өндірістік басқармасы сорғы стансасының машинисі;
- Серғазы Мырзағалиев - "QazaqGaz Onimderi" ЖШС Қызылорда өндірістік филиалы Қызылорда көлік учаскесі автокөлік кранының машинисі;
- Мұрат Жұмәліков - "Богатырь Көмір" ЖШС БЖКБ тарту агрегатының машинисі;
- Игорь Кирилин - "АЭС Шүлбі ГЭС" ЖШС Гидроэлектр станциясының ауысым басшысы;
- Жаннұр Балмағанбетова - "University Medical Center" Мейірбике ісі департаменті Клиникалық базасының амбулаториялық хирургия бөлімінің медбикесі;
- Олжас Сапарбеков - өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі;
- Ерлан Әушәріпов - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Ілияс Төлесов - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Дархан Мырзабаев - Үкімет Аппаратының бөлім меңгерушісі;
- Серік Әшіров - ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы;
- Арсен Жақанбаев - Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің төрағасы;
- Әбілқайыр Әскеев - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Әсет Тәукенов - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Расул Тынысбаев - Үкімет Аппараты бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
- Мақсат Елемесов - Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасары;
- Қанат Қабылбеков - Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының орынбасары;
- Надир Құрымбаев - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Мемлекеттік қызметтер комитеті төрағасының орынбасары;
- Айгүл Гендашева - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі;
- Дәурен Мергенбаев - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі;
- Елдос Бертісов - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Жадыра Дәулетханова - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Ақылбек Жақсымбеков - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Айдос Несіпов - Үкімет Аппаратының бас инспекторы;
- Сатыбалды Мұқанов - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ аппарат басшысы;
- Майра Нұртазина - Үкімет Аппаратының бас консультанты;
- Мұрат Сабыр - "Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті" Жоғары кәсіби білім беру мекемесінің бөлім басшысы;
- Мұстафа Шыңғысбаев - "KEGOC" АҚ "Оңтүстік Жүйеаралық электр тораптары" филиалы Механикаландыру және көлік цехының автокөлік кранының машинисі;
- Балтабай Ибрагимов - "Қызылкұм" ЖШС "Хорасан-1" кеніші Өнімді ерітінділер өңдеу учаскесінің 4 дәрежелі сұйық реагенттер қоймасының операторы;
- Тілекқабыл Медеуов - "Жолаушылар тасымалы" АҚ "Батыс" жолаушылар тасымалы өңірлік филиалы Атырау учаскесінің жолаушылар вагонының жолсерігі.
Шапағат" медалімен
Зүлфия Сағадиева - Абай облысы Семей қаласындағы Жедел медициналық жәрдем ауруханасының қарқынды терапия блогі меңгерушісі.
Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" құрметті атағымен
Жұлдыз Данбаева - Астана қаласы әкімдігінің "№3 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК директоры.
Мемлекеттік қызмет ардагері" төсбелгісімен
Мария Сандыбаева - Үкімет Аппаратының сектор меңгерушісі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.10.2025, 15:01 54796
Премьер-министр Олжас Бектенов Президент атынан әлеуметтік-еңбек саласының қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектенов Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлері күніне арналған халықаралық форумға қатысып, кәсіби мереке қарсаңында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан әлеуметтік-еңбек саласының өкілдеріне мемлекеттік наградалар табыс етті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Форумға Біріккен Ұлттар Ұйымы, Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық көші-қон ұйымы, ЮНИСЕФ, Дүниежүзілік банк және басқа да халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты.
Мемлекет басшысы қоғам дамуының маңызды буыны ретінде әлеуметтік қызметкерлер мәртебесін көтеруге және әлеуметтік қорғау жүйесін реформалауға үлкен көңіл бөлуде. Премьер-министр Олжас Бектенов өз сөзінде Қазақстанда әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін құру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталып, әлеуметтік қорғау саласы қызметкерлерінің ардагерлер мен қоғамдық ұйымдар өкілдерінің, азаматтардың осал топтарын қолдауды қамтамасыз етуге қосқан үлесін атап өтті.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа Жолдауында мемлекет әр азаматтың лайықты табыс тауып, сапалы әлеуметтік қызмет алып, ертеңгі күніне сенімді болуы үшін барынша жағдай жасайтынын атап өтті. Бұл орайда әлеуметтік теңсіздікті жою, арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесін дамыту және осы бағытта ең үздік халықаралық стандарттарды енгізу мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып қалып отыр. Бүгінде цифрландыру әлеуметтік-еңбек қатынастарының барлық саласына белсенді түрде енгізіліп, үлкен деректерді өңдеуге мүмкіндік беріп отыр", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Бұл бағытта Қазақстан Үкіметі жүйелі жұмыстар жүргізуде. 2021-2025 жылдар аралығында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында жұмыс істейтін әлеуметтік сала қызметкерлерінің жалақысы 2 есе ұлғайтылды. Сондай-ақ әкімшілік және көмекші қызметкерлердің, мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде күтім жасау және уақытша болу ұйымдары қызметкерлерінің жалақысы олардың қолданыстағы қосымша ақыларының мөлшерін базалық лауазымдық жалақының 30%-ынан лауазымдық жалақының 40%-ына дейін ұлғайту жолымен көбейтілді.
Елімізде халықты әлеуметтік қорғау саласында барлығы 40 мың маман (медицина қызметкерлері, арнайы педагогтер және әлеуметтік қызметкерлер) жұмыс істейді. ҚР Әлеуметтік кодексінде орындалатын жұмыстардың кәсіби деңгейі мен күрделілігін ескере отырып, оқыту, сертификаттау және санаттар беру мен еңбекке ақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу арқылы әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесін арттыру көзделген.
Халықаралық форум барысында қатысушыларға Қазақстанда азаматтардың осал санаттарын қолдау үшін кеңінен қолданылатын цифрлық шешімдер ұсынылды. Оның ішінде бірыңғай цифрлық платформа, әлеуметтік қызметтер порталы және 2024 жылдың үздік жобасы деп танылған отбасының цифрлық картасы сияқты инновациялық жобалар бар. Картада 6 млн қазақстандық отбасы туралы деректер бар, азаматтарға мемлекеттік қызметтердің 11 түрі проактивті форматта ұсынылады.
Әлеуметтік қорғау жүйесін дамыту шеңберінде Қазақстан халықаралық ұйымдармен белсенді өзара іс-қимыл жүргізуде. Мүгедектігі бар жандардың, халықтың әлеуметтік осал топтарының құқықтарын қорғауға, арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесін дамытуға бағытталған бірқатар бірлескен жоба жүзеге асырылуда. Алдағы бес жылға арналған инклюзивті саясат тұжырымдамасы қабылданды, БҰҰ-ның Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясы ратификацияланды. Халықаралық еңбек ұйымымен серіктестікте ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша келісілген жұмыстар жүргізілуде.
Форумда Халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының (ХӘҚҚ) президенті доктор Мохаммед Азман Қазақстанның әлеуметтік қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады.
Форум алаңында Премьер-министр бірқатар технологиялық шешімдермен танысты. Атап айтқанда, Жамбыл облысынан келген отандық стартапшылар жасанды интеллектіге интеграцияланған цифрлық технологиялар көмегімен тіл және бас қимылдары арқылы мүгедектер арбасын басқару әдісін таныстырды.
*****
Мемлекет басшысының Жарлығымен әлеуметтік қорғау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін марапатталғандар:
"Құрмет" орденімен
- Майгүл Жақанова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Алмакүл Даутова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Марат Жаныбеков - "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ басқарма төрағасының орынбасары.
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Мұратбек Ищанов - "Әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК Технологиялық бөлім бастығы;
- Күлпаш Темірбекова - "Мемлекеттік аннуитеттік компания" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Актуарлық есептеулер және талдау қызметі басшысының орынбасары;
- Нұргүл Дүкенова - Абай облысы Ақсуат ауданының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" "Қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің" әлеуметтік қызметкері;
- Болат Үсембаев - Жамбыл облысы Сарысу ауданының "Мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығы" КММ-нің әлеуметтік қызметкері;
- Гүлназ Тлеуберлинова - "Жан шуақ - Жетісу" ҚБ-ның Жетісу облысы бойынша төрағасы;
- Рафиса Ризванова - Қостанай облысы "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Ирина Колибер - Павлодар облысы "Халыққа әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Амангүл Нұрлаева - Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№1 Арнаулы әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ директоры.
"Шапағат" медалімен
- Кұрманай Қалиева - Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті Зейнетақы және әлеуметтік қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы;
- Татьяна Силко - Ақмола облысы Первомайка ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің бақылаушы санитар қызметкері;
- Альмира Дисюпова - Шығыс Қазақстан облысы Зевакин ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің медбикесі;
- Зауреш Айтжанова - Қарағанды облысы "№3 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің шаруашылық меңгерушісі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.10.2025, 11:45 54976
Республика күні қарсаңында Жетісу облысында сегіз жаңа медициналық нысан ашылды
Достарға айту
Мемлекет басшысының ауылда медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру және әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмасына сәйкес, Жетісу облысында алғашқы медициналық-санитариялық көмек жүйесін нығайту шаралары қабылдануда. Осы жұмыс аясында өңір аудандарында сегіз медициналық нысан ашылды, олар - елге қайтарылған активтер қаражаты есебінен салынған ФАП, медициналық пункттер және дәрігерлік амбулатория, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өңірде барлығы 18 жоба жүзеге асырылуда. Үкімет Арнаулы мемлекеттік қордан 1,7 млрд теңге бөлді.
Жаңа денсаулық сақтау нысандары пайдалануға берілген ауылдар:
- Жалғызағаш және Қайнар (Ескелді ауданы)
- Сарытөбе (Панфилов ауданы)
- Жаңалық (Ақсу ауданы)
- Қаратал (Көксу ауданы)
- Оян (Қаратал ауданы)
Сонымен қатар Алакөл ауданы Жайпақ ауылында дәрігерлік амбулатория мен Қайнар ауылында ФАП іске қосылды.
Нысандардың барлығы инженерлік инфрақұрылыммен, заманауи медициналық техникамен жабдықталған және алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету стандарттарына сәйкес келеді.
Бұл жобаларды жүзеге асыру шалғайдағы елді мекендердің 4 мыңнан астам тұрғынын медициналық көмекке қолжетімділікпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын ашуға және өңірдің денсаулық сақтау жүйесінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға мүмкіндік береді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.10.2025, 10:56 55126
Қазақстанда егін жинау науқаны аяқталуға жақын
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Үкіметте егін жинау науқаны жөніндегі жедел штаб отырысы өтіп, жаңа өнім кезеңінің алдын ала қорытындылары қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мәліметтерге сүйенсек, дәнді дақылдар барлық егіс алқаптарының 99%-ында, яғни 15,8 млн гектарда жиналды. Сондай-ақ бұршақты дақылдарды жинау іс жүзінде аяқталып, 1 млн тоннадан астам рекордтық көрсеткішке жетті.
Қазіргі уақытта жүгері (134 мың га, 77%), майлы дақылдар (3,5 млн теңге, 74%) жиналуда, картоп (3 млн теңге), басқа көкөністер (3,9 млн теңге) және қауын-қарбыз дақылдары бойынша жұмыс (2,6 млн теңге) толығымен аяқталды.
Тыңайтқыштарды дер кезінде қосу және 2025 жылғы көктемгі дала жұмыстарына қаржыны ертерек бөлу жоғары нәтижеге қол жеткізуге ерекше ықпал етті.
Егіс науқанына бөлінген 700 млрд теңгенің 502 млрд-ы игерілді.
Аграрлық несие корпорациясы арқылы 2026 жылғы егіс науқанына жеңілдетілген қаржыландыруға фермерлерден өтінім қабылдау басталды.
Бұдан бөлек, ауыл шаруашылығы техникасын жеңілдетілген лизингке беру үшін бөлінген 250 млрд теңгеге қазірдің өзінде 253 млрд теңгенің өтінімі қабылданды. Бұл 8 мыңға жуық ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылады деген сөз.
Даму" қоры арқылы көктемгі және күзгі дала жұмыстарына арналған несиелердің 85%-ына дейінгі кепілдік беру бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл кепіл базасы жеткіліксіз шаруаларға көктемгі егіс жұмыстарына жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік береді.
Бүгінгі күні жалпы сомасы 196,9 млрд теңгеге 1336 кепілдік берілді, ал қарыздардың жалпы көлемі 231,7 млрд теңгеге жетті.
Лицензияланған астық сақтау қоймалары егін қабылдау қызған шақта да қалыпты жағдайда жұмыс атқаруда, яғни 5,4 млн тоннасы (40%) толды, тағы да 7,8 млн тоннаға жетерлік бос орын бар. Егін жинау басталғалы бері элеваторларға 6,7 млн тонна астық тапсырылды, бұл өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда екі есе көп (2024 жылы - 3,4 млн тонна).
Жиналған астықтың 54%-ы - үшінші сыныпты бидай.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтановтың айтуынша, қазан айының алғашқы онкүндігінен бастап қант зауыттары жаңа өнімнің қызылшасын қабылдауды бастады.
Ақсу қант" зауытында көлік кезегін болдырмау үшін қызылша қабылдауға электронды кезек жүйесі енгізілді.
Жалпы Жетісу өңірінде 154 мың тонна қант қызылшасы жиналды.
Вице-премьер Серік Жұманғарин негізгі астық өндіруші өңірлердің әкім орынбасарларының егін жинау барысы туралы есептерін тыңдады.
Аймақтар жеңілдетілген дизель отынымен толық қамтамасыз етілгені айтылды, алайда астықты кептіруге арналған көгілдір отынның жетіспеушілігі байқалады.
Вице-премьер астық қабылдау процесін кідіріссіз аяқтау үшін Энергетика министрлігіне өңірлерге қосымша көгілдір отын бөлуді тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.10.2025, 19:19 56066
Қазақстанда жасанды интеллект жөніндегі ұлттық стандарттар бекітілді
Достарға айту
Қазақстанда алғаш рет жасанды интеллект (ЖИ) саласындағы ұлттық стандарттар бекітілді. Бұл - Үкімет бекіткен 2024-2029 жылдарға арналған жасанды интеллектіні дамытудың тұжырымдамасын іске асырудағы маңызды қадам, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бизнестен бастап мемлекеттік құрылымдарға дейін ЖИ технологияларымен жұмыс істеушілердің бірыңғай қағидаларын белгілейтін жеті стандарт әзірленді. Олар жасанды интеллектінің өмірлік циклінің жалпы ұғымдар мен жүйелер архитектурасынан бастап тәуекелдерді басқаруға және үлкен деректерді талдауға дейін барлық негізгі кезеңдерді қамтиды.
Негізгі құжаттардың бірі - ҚР СТ ISO/IEC 5339. Ол ЖИ-қолданбаларының ChatGpt сияқты сөйлесу жүйелерінен бастап өнеркәсіптік және медициналық шешімдерге дейін барлық түрлеріне арналған жалпы қағидаттарды сипаттайды.
Стандарттардың бірінде пайдаланушылардың құпиялылығын қорғау қажеттілігі бөлек атап көрсетілген. Бұл жүйенің оқуы мен жұмыс істеу кезінде пайдаланылатын деректердің қауіпсіздігін ғана емес, сонымен қатар рұқсатсыз қолжетімділіктің алдын алуды, сондай-ақ ЖИ жеке ақпаратты кездейсоқ ашпауын бақылауды білдіреді.
Жаңа стандарттар жасанды интеллектімен жұмыс істейтін ұйымдарды сертификаттау үшін негіз болу мүмкін. Бұл қазақстандық компанияларға халықаралық талаптарға сәйкестігін растауға мүмкіндік береді және серіктестер мен тұтынушылар тарапынан ел ішінде де, сыртқы нарықтарда да сенімді арттырады.
Осылайша стандарттар технологияны реттеп қана қоймайды, олар жасанды интеллектті жауапкершілікпен және саналы түрде қолдану мәдениетін қалыптастырады. Бұл Қазақстанның сәтті цифрлық трансформациялануының негізгі шарты болып табылады.
Сонымен қатар құрылымында AI Standards Hub - зертхана, сертификаттау және сынау орталығы жұмыс істейтін жасанды интеллект бойынша сынақ-эталон орталығын құру пысықталып жатыр. Орталық ISO, ITU, ЭЫДҰ және жасанды интеллектіні жауапты пайдаланудың болашағын айқындайтын басқа да халықаралық ұйымдармен ынтымақтастыққа арналған алаңға айналады.
Стандарттарды әзірлеуге Ұлттық қауіпсіздік комитетін, "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ, "Қазақстанның Интернет Қауымдастығы" АҚ қоса алғанда, бейінді мемлекеттік органдар, АТ-қауымдастықтар мен ғылыми ұйымдар белсенді қатысты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.10.2025, 18:17 19521
23 қазан - Халықаралық қар барысы күні
Достарға айту
23 қазан Орталық Азияның таулы экожүйелері мен жабайы табиғатының символы саналатын Қар барысының халықаралық күні, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бұл күн 2013 жылы Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының (WWF) бастамасымен бекітіліп, сирек кездесетін бұл түрге төнген қауіптерге қоғам назарын аудару және оны сақтау жолындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту мақсатында жарияланған.
Қар барысы - планетамыздағы ең әдемі әрі тылсым жыртқыштардың бірі, сонымен қатар Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген.
Соңғы есептік деректерге сәйкес, елімізде шамамен 152-189 дара қар барысы мекендейді. Бұл көрсеткіш тұрақты популяцияны білдіреді, дегенмен бұл түрді сақтау жөніндегі жүйелі шараларды жалғастырудың өзектілігін де айқындайды.
Қар барысы бүгінгі таңда Қазақстанның 9 ерекше қорғалатын табиғи аумағында, соның ішінде ұлттық парктер мен қорықтарда мекендейді.
Бұл табиғи аумақтар қар барысы мен басқа да сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің тіршілігіне негіз болатын экожүйелерді сақтауда маңызды рөл атқарады.
Қар барысының халықаралық күніне орай ерекше бейнематериал дайындалды. Ондағы кадрлар Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында орнатылған фототұзақтар арқылы түсірілген.
Бұл бейнелерде қар барысы табиғи мекенінде еркін өмір сүріп жатқанын көрсетеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
22.10.2025, 13:50Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды 22.10.2025, 14:19Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр98676Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр 22.10.2025, 10:5198601Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады 22.10.2025, 16:5874661Елордадағы Мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа тағайындау 22.10.2025, 17:0774491Қашағанда газ өңдеу зауытының құрылысы жалғасуда 03.10.2025, 15:17172151Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді 16.10.2025, 17:17163576Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті 16.10.2025, 19:06161206Бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды 08.10.2025, 21:55152506Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады 08.10.2025, 14:09Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады152281Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады