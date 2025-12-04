02.12.2025, 13:28 20706
Президент "Самұрық-Қазына" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдады
Сурет: Akorda
Мемлекет басшысына Қордың биыл атқарған жұмысының нәтижелері туралы мәлімет берілді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Нұрлан Жақыпов Қор тобының инвестициялық портфелінде жалпы сомасы 53 триллион теңге болатын 130-ға жуық жоба бар екенін айтты. Соның ішінде осы жылы CASPI BITUM зауытының қуатын арттыру, 50 МВт-тық күн электр стансасы және Кендірлі елді мекенінде су тұшытатын зауыт салу жобалары жүзеге асырылды. Жыл соңына дейін 1,1 триллион теңгеге 9 ірі жобаны аяқтап, пайдалануға беру жоспарланып отыр.
Президентке Жетісу облысындағы 84 елді мекенге көгілдір отын жеткізетін Талдықорған - Үшарал магистральді газ құбырының, Ақтаудағы контейнер хабы мен Алматыдағы Zhetysu логистикалық терминалының, сондай-ақ Sany Re компаниясымен бірлесе жел генераторларына арналған қондырғылар шығаратын зауыттың іске қосылғаны жөнінде мәлімет берілді.
Нұрлан Жақыпов берген мәліметке сәйкес, биыл он айда "Самұрық-Энерго" АҚ сағатына 31 миллиард кВт электр энергиясын өндірді. Бұл Қазақстандағы жалпы өндірістің 31 пайызын құрайды. "Самұрық-Энерго" АҚ құрамына кіретін электр стансаларының қуаты 7845 МВт-қа жетті.
2023-2025 жылдар аралығында әлеуметтік жобаларды қолдауға және қайырымдылық шараларына 1,5 триллион теңге бөлінген. Бұл қаржы медициналық нысандарға, сондай-ақ 55 оңалту орталығының, 31 инклюзия кабинетінің, 18 спорт кешенінің, мәдени және білім беру мекемелерінің құрылысына жұмсалды. "Таза Қазақстан" бастамасы аясында 5,8 миллион түп тал егілді.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа "Самұрық-Қазына" акционерлік қоғамының отандық бизнесті өркендетуге қатысты бастамалары туралы баяндалды.
Мемлекет басшысы Қор жұмысының тиімділігін арттыру, инвестициялық жобаларды сапалы іске асыру және ұлттық активтердің ұзақ мерзімді орнықты дамуын қамтамасыз ету бойынша бірқатар тапсырма берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
03.12.2025, 10:37 18581
Ақтөбе облысының ауылында қайтарылған активтер қаражатына медициналық пункт салынды
Сурет: primeminister.kz
Үкіметтің басым міндеттерінің бірі - халықты сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау қызметтерімен қамтамасыз ету. Осы бағытты жүзеге асыру және Президенттің әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бегалы ауылында жаңа медициналық пункт ашылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Нысан "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында салынған нысанның жалпы құны - 132 млн теңге, оның 65 млн теңгесін Үкімет Арнаулы мемлекеттік қордан бөлді.
Ауданы 150 шаршы метрден асатын жаңа ғимарат бір ауысымда 25 келуге арналған. Медициналық пунктті пайдалануға беру ауылдың 300-ден астам тұрғынын сапалы және уақтылы медициналық көмекпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Нысан заманауи құрылғылармен жабдықталған.
Құрылыс кезінде инклюзивтілікке, қимыл-қозғалысы шектеулі адамдардың қолжетімділігін қамтамасыз етуге көңіл бөлінді. Медициналық нысанның ашылуы ауыл тұрғындарының алғашқы медициналық-санитариялық көмекке қолжетімділігін арттырады, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайын жақсартады.
Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен құрылған Арнаулы мемлекеттік қордан ауылдық денсаулық сақтау саласы бойынша барлығы 11 жоба жүзеге асырылуда. Бүгінгі таңда 5 нысан пайдалануға берілді, алтауының құрылысы жалғасуда.
Қайтарылған активтер қаражатын пайдалана отырып, денсаулық сақтау саласын дамыту жұмыстары бүкіл ел бойынша жүргізілуде. 2024-2025 жылдар аралығында денсаулық сақтау нысандарын салуға және жаңғыртуға Арнаулы мемлекеттік қордан 144,2 млрд теңге бөлінді. Инфрақұрылымды ауқымды жаңарту ауыл тұрғындарын қалаға бармай-ақ сапалы медициналық қызметтер мен тексерулерге қолжетімділікпен қамтуды кеңейтуге мүмкіндік берді.
Активтерді қайтару: ауылдық жерлерде медициналық инфрақұрылым салуға 144 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді
Жалпы, "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 2022-2025 жылдар аралығында ауылдық жерлерде 813 денсаулық сақтау нысаны, оның 620 алғашқы медициналық-санитариялық көмек нысаны салынды. Нақтырақ айтсақ, 2024 жылы 392 нысан пайдалануға берілсе, 2025 жылға қосымша 188 нысанды салу жоспарланған.
Заманауи ауданаралық ауруханалар мен МСАК желісін дамыту ұлт денсаулығының көрсеткіштерін тікелей жақсартты. Осылайша, онкологиялық ауруларды ерте анықтау 3,5%-ға өсіп, 32,6%-ды құрады, ал 60%-дан астамы бастапқы сатысында диагноз қойылады. 23-і аудандық ауруханаларда орналасқан 83 инсульт орталығының жұмысы тромболиз үлесін 6%-ға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Сонымен қатар жаңа мамандандырылған орталықтардың ашылуы балаларға оңалту көмегінің қолжетімділігін едәуір арттырды.
Медицина инфрақұрылымын және қызмет көрсету сапасын жақсарту жөніндегі кешенді шаралар ауыл тұрғындарының өмір сүру ұзақтығына оң әсерін тигізді, көрсеткіш 2024 жылдың қорытындысы бойынша 74,2 жасқа ұзарған.
02.12.2025, 21:28 18891
Қазақстанда өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына көшіру жоспарланып отыр
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында өңдеу өнеркәсібін дамыту және цифрландыру мәселесі қаралды. Онда өнеркәсіп және құрылыс, энергетика, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, жасанды интеллект және цифрлық даму министрлері атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндама жасады. Сондай-ақ Қостанай, Атырау және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері тыңдалды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз кезегінде Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына көшіру жоспарланып отырғанын айтты.
Мемлекет Басшысының тапсырмасы бойынша Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің келісімі бойынша Цифрлық трансформация картасын бекітті. Картаға сәйкес 2028 жылға дейін өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына енгізу міндеті қойылған. Бұл IoT-платформаларын, цифрлық егіздерді, болжамды қызмет көрсету жүйелерін және өндірісті басқарудың біріктірілген шешімдерін енгізу дегенді білдіреді. Аталған технологияларға көшу нәтижесінде 2028 жылға дейін осы салада еңбек өнімділігі 10-15%-ға, нақты өсім қарқыны 6,5%-ға өсуі керек, өнеркәсіптік IoT-ты енгізу үлесі 10-20%-ға артуы тиіс", - деді министр.
Оның айтуынша, өңдеуші өнеркәсіп саласында барлық мемлекеттік қызметтер цифрландырылған. Олардың жалпы саны - 9 және әрқайсысы толықтай онлайн қолжетімді. Цифрлық трансформациясының негізгі құралдарының бірі - 2023-2029 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы өңдеуші өнеркәсіпті дамытудың тұжырымдамасы шеңберіндегі "Модельді цифрлық фабрикалар" жобасы. Оған 6 пилоттық кәсіпорын тартылған. Оларда 45 цифрлық бастама жүзеге асырылуда, оның ішінде 31-і сәтті енгізілген. Енгізілген бастамалардың тиімділігі келесідей көрсеткіштермен нақтыланып отыр: еңбек өнімділігі 15-30%-ға артқан, операцияларды 60%-ы автоматтандырылған, жөндеу шығындары орта есеппен 20%-ға қысқарған. Бұл пилоттық кәсіпорындар тек технологиялар сынақтан өтетін орын ғана емес, нақты экономикалық тиімділікті көрсететін нысанаға да айналуда. Олар цифрлық шешімдерді бүкіл салаға кеңінен таратуға негізін қалыптастырады.
Нақты секторды цифрландыруға стартаптар да елеулі үлес қосуда. Мәселен, Astana Hub экожүйесінде дәл қазір 29 жоба өндірістік секторға бағытталған. Олардың ішінде технологиялық процестерді автоматтандыруға арналған шешімдер, өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйелері, жабдықты мониторингтеу, сапаны басқару жүйелері, сондай-ақ қызметкерлерге арналған "ақылды" киілетін құрылғылар бар. Экожүйе тек технологияларды ғана емес, экономикалық әсерлерді де қалыптастырады. 280 жұмыс орны құрылды және стартаптардың жалпы кірісі шамамен 21 млрд теңгеге жуық. Бұл инновациялардың елдің экономикалық құрылымының бір бөлігіне айналып отырғанын растайды", - деді Жаслан Мәдиев.
Осы ретте KazTWIN платформасын арнайы атап өту қажет, бұл - цифрлық егіздер мен Smart Factory үшін ұлттық шешім. Ол келесідей қызметтерді қамтамасыз етеді:
- объектілерді 3D (үш өлшемді) модельдеу;
- алдын ала аналитика және ақауларды болжау;
- энергия тұтыну мен жабдықтың тозуын мониторингілеу;
- ERP, MES және SCADA жүйелерімен интеграция.
Бұл - кәсіпорынның негізгі цифрлық жүйесі, онда барлық процестер нақты уақыт режимінде қолжетімді, ал шешімдер деректер мен аналитика негізінде қабылданады.
Тағы бір маңызды отандық шешім - CUBA IoT-платформасы, ол Қазақстанның сенімді бағдарламалық қамтамасыз ету тізіміне енгізілген. Кәсіпорындарға инженерлік жүйелерді, жабдықты, өндірістік объектілерді мониторингілеуге, мыңдаған датчиктерді интеграциялауға және тәулік бойы аналитика алуға мүмкіндік береді. Мұндай шешімдер шағын және орта бизнеске айтарлықтай шығындарсыз және күрделі интеграциялық жұмыстарсыз цифрлық технологияларды енгізуге жол ашады.
Өнеркәсіптегі ЖИ-дің әлемдік нарығы 2025 жылы $34 млрд 2030 жылы $155 млрд дейін қарқынды өсуде. Басқарушы елдер нақты нәтижелер көрсетуде, мәселен, Германияда "ақылды фабрикалар" жабдықты болжау дәлдігін 95%-ға дейін арттырады және пайдалану шығындарын төмендетеді, Жапонияда өндірістік роботтардың тиімділігі өсуде, өндіріс уақыты 15% қысқарған, АҚШ-та цифрлық егіздерді енгізу кідірістеді 20%-ға азайтуда. Бұл мысалдар автономдылық, икемділік, болжамдылық және ЖИ интеграциясы қолданылатын заманауи өнеркәсіптің даму бағытын дәл көрсетеді. Әлемдік тәжірибені және технологияларды енгізу бойынша жинақталған отандық тәжірибені ескере отырып, саланы әрі қарай дамыту мақсатында өңдеуші өнеркәсіп процестерін жан-жақты реинжениринг жүргізу, өнеркәсіп секторын роботтану тұжырымдамасын қабылдау, "Модельді цифрлық фабрикалар" жобасын кеңінен тарату ұсынылады", - деді Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев.
02.12.2025, 20:24 19151
Дәрі-дәрмек өндірісі үшін импортталатын шикізатты ҚҚС-тан босату ұсынылады
Отандық дәрі-дәрмектердің құнын төмендету және саланы қолдау үшін Денсаулық сақтау министрлігі жаңа салық жеңілдіктерін бастады. Бұл туралы Үкімет отырысында министр Ақмарал Әлназарова мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Министрлік ұлттық фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту және ішкі нарықтағы қазақстандық дәрілік заттардың үлесін өсіру бойынша жүйелі жұмысты жүзеге асыруда.
Бүгінгі күні елде 200-ден астам қазақстандық тауар өндіруші тіркелген, оның ішінде 43-і дәрілік заттар, қалғандары медициналық бұйымдар өндіруде.
Осы жылғы 10 айдың қорытындысы бойынша қазақстандық кәсіпорындар өндіріс көлемін 11,7%-ға арттырып, 156,6 млрд теңгеге жетті. Көрсеткіштердің өсуі - дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар өндіретін жаңа өндірістік желілердің іске қосылуының нәтижесі.
Осы жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық препараттарды сатып алу көлемі 16%-ға өсті және ұлттық фармацевтика өндірісінің тұрақты өсімін көрсете отырып, 170 млрд теңгеге жетті.
2026 жылдан бастап локализациялауды тереңдетуге, технологиялар трансфертін дамытуға және қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін кеңейтуге бағытталған ұзақмерзімді шарттар жасасудың жаңартылған қағидалары күшіне енеді. Мұндай шарттардың мерзімдері локализациялау деңгейіне байланысты белгіленеді және кемінде бес жылды құрайды. Сонымен қатар Министрлік ұзақмерзімді келісімшарттардың шамадан тыс үлесі нарықтық бәсекелестікті шектеуі мүмкін екенін атап өтті. Осыған байланысты отандық компаниялардың арасында барынша бәсекелестік ортаны қалыптастыру жоспарлануда. Бүгінде бірыңғай дистрибьютордың сатып алуындағы қазақстандық өндіріс өнімдерінің үлесі 30%-ды құрайды, ал медициналық ұйымдардың дербес сатып алуында - 10%-дан аз.
Бұл теңгерімсіздікті жою үшін кем дегенде екі отандық өндіруші шығаратын тауар позициялары үшін ұлттық режимнен алу механизмін қолдану ұсынылады. Бұл бірқатар дәрі-дәрмектерді тек қазақстандық компаниялардан сатып алуға мүмкіндік береді және олардың ішкі нарықтағы позициясын нығайтады.
Бұдан бөлек, Министрлік ТМККК және МӘМС шеңберінде жеткізілетін дәрілік заттарды өндіру кезінде пайдаланылатын импортталатын субстанциялар мен шикізатты ҚҚС-тан босату туралы Үкімет қаулысының жобасын әзірледі. Бұл шара өзіндік құнын төмендетуге және жергілікті өндірістің өсуін одан әрі ынталандыруға бағытталған.
Отандық өнімге деген сенімді арттыру және экспорттық нарықтарға шығу үшін реттеуші жүйені халықаралық аккредиттеу бойынша жұмыс жүргізілуде. Қазіргі уақытта Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары жүйенің ағымдағы жағдайына 8 индикатор бойынша жоғары баға берді.
Өндірілетін дәрі-дәрмектердің сапасын қамтамасыз ету үшін Ұлттық реттеу жүйесінің 3-ші жетілу деңгейіне жету қажет. Қазақстан қатаң реттеу жүйесі бар ел ретінде посткеңестік кеңістікте мұндай деңгейге жеткен бірінші мемлекет болмақ. Бұл шығарылатын өнімнің сапасына деген сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді және қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін күшейтеді.
Министрлік дәрілік заттарға баға белгілеудің жаңа тетігін енгізді. 2026 жылға арналған сатып алулар толықтай жаңартылған жүйе арқылы жүзеге асырылуда. Енгізілген өзгерістер нәтижесінде дәрілік заттардың кең тізбесі бойынша бағалардың едәуір төмендеуі есебінен бүгінгі күні 36 млрд теңгеден астам қаражат үнемделіп, сатып алудың экономикалық тиімділігін көрсетті. Бірқатар жоғары шығынды дәрілік зат бойынша бағаның төмендеуі 50-ден 300%-ға дейін жетті. Мысалы: Иматиниб дәрісі бойынша баға 9450 теңгеден 2348 теңгеге төмендеді, ал Бевацизумаб дәрісінің бағасы 360 мыңнан 77 мыңға дейін төмендеді", - деді министр.
Онкологиялық препараттардан басқа, дәрі-дәрмектер өзге де профильдер бойынша айтарлықтай арзандады. Осылайша, антибиотик Цефепим бойынша бюджетті үнемдеу 174 млн теңгені (бағасы 40%-ға төмендеді), ал иммунобиологиялық препарат Экулизумаб бойынша - 424 млн теңгені (-18%) құрады.
Жекелеген қазақстандық фармацевтикалық өндірушілер жаңа талаптарға белсенді түрде бейімделді. Бұл саладағы бәсекелестікті арттырып қана қоймай, фармацевтикалық нарықтың ашық әрі әділ ортада жұмыс істеуге дайын екендігін дәлелдеді. Өзгерістер бөлшек сауда нарығына да әсер етті. 4 900 дәрі-дәрмектің бағасы қайта қаралды. Қазан-қараша айларында дәріханалардың мониторингі сұранысқа ие препараттардың құны орта есеппен 12%-ға төмендегенін көрсетті. Мысалы, "Цефапс" препараты 31%-ға, "Зитмак" - 20%-ға, ал "Ревмоксикам" - 32%-ға арзандады.
Жалпы алғанда, жаңа баға белгілеу моделі тұрақты және болжамды нарықты қалыптастырып, жеткізу қауіпсіздігін нығайтады және сыртқы баға ауытқуларына тәуелділікті төмендетеді. Министрлік қол жеткізілген нәтижелерді бекіту бағытында жұмысты жалғастырады.
Цифрландыру бағытындағы жұмыстар аясында 2024 жылы Министрлік дәрілік заттарды таңбалау және қадағалау жүйесін енгізді. Бүгінде Қазақстан Орталық Азияда бұл процестің толық циклін іске қосқан жалғыз ел болып отыр. Таңбалау шеңберінде дәрілік заттарды сатып алу көлемдерін жоспарлау процесі цифрланды, бұл қажеттілікті нақты болжауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар өнімді нарыққа жедел шығару үшін тіркеу рәсімі жеңілдетіліп, тіркеу мерзімі екі есеге қысқартылды. Қазіргі уақытта дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу рәсімдері толықтай электрондық форматқа көшірілген. Қазақстандық тауар өндірушілерді нысаналы түрде ілгерілету үшін оларға арнайы критерийлер айқындалды. Жүзеге асырылып жатқан шаралар отандық фармацевтикалық саланың орнықты дамуына жол ашып, жергілікті өндірістің тұрақты өсуіне сенімді негіз қалайды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасатын болады", - деді министр.
02.12.2025, 14:55 19016
"Мемлекеттік қолдау шаралары нарықтың адал қатысушыларына ғана көрсетіледі" - Олжас Бектенов отандық фармацевтикалық өндірушілерді қолдау туралы
Үкімет отырысы барысында Премьер-министр Олжаса Бектенов отандық фармацевтика саласына қаржы тартуды ынталандыру мақсатында инвестициялар туралы келісімдер жасалып жатқанын атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар өндіру бойынша 9 инвестициялық жоба қолға алынды. Денсаулық сақтау министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, үш ай ішінде барлық ұйымдастыру жұмыстарын аяқтап, инвесторлармен келісімдердің жасалуын қамтамасыз ету тапсырылды.
Дәрі-дәрмекке баға белгілеудің жаңа цифрлық жүйесі фармацевтикалық нарықтағы барлық қатысушылар үшін бірыңғай ережелерді бекітті. Биыл препараттарға бағаны төмендетудің арқасында мемлекет дәрілерді сатып алуда 36 млрд теңгеден астам қаржы үнемдеді. Бұл қаражат халықты қосымша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бағытталады. Сатып алу бағаларының төмендеуі өндірушілер мен жеткізушілерге ұнай бермейтіні түсінікті. Бірақ біз азаматтарымыздың мүдделерін басшылыққа алуымыз керек. Дәрілер әділ бағамен сатып алынады. Отандық фармацевтикалық өндірушілерге айтарым, біз Сіздерді әрі қарай да қолдаймыз. Оған ешқандай күмән болмасын. Бірақ мемлекеттік қолдау шаралары сапалы медициналық өнімді жеткізетін және бағаны жасанды түрде өсірмейтін нарықтың адал қатысушыларына ғана көрсетіледі", - деп атап өтті Премьер-министр.
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2026 жылға арналған препараттарды сатып алу жаңартылған жүйе бойынша жүргізіліп жатқанын айтты. Дәрі-дәрмектердің кең тізімінің құнын төмендету нәтижесінде айтарлықтай бюджеттік тиімділікке қол жеткізілген. Бірқатар жоғары шығынды дәрілік заттар бойынша бағалар 50%-дан 300%-ға дейін төмендеді. Бұл, ең алдымен, онкологиялық препараттарға қатысты. Мысалы, Иматиниб дәрісі бойынша баға 9450 теңгеден 2348 теңгеге төмендеді, ал Бевацизумаб дәрісінің бағасы 360 мыңнан 77 мыңға дейін төмендеді.
Сонымен қатар дәрі-дәрмектер өзге де профильдер бойынша айтарлықтай арзандады. Осылайша, антибиотик Цефепим бойынша бюджетті үнемдеу 174 млн теңгені (-40%), ал иммунобиологиялық препарат Экулизумаб бойынша - 424 млн теңгені (-18%) құрады. Ең жоғары бюджеттік тиімділікті қамтамасыз ететін ТОП-10 препаратқа Бевацизумаб, Иматиниб, Сорафениб және Сунитиниб сияқты препараттар кірді. Сондай-ақ Инсулин деглудек, Метотрексат, Элтромбопаг, Будесонид және Йопромид бағасы айтарлықтай төмендеді.
Өзгерістер бөлшек сауда нарығына да әсер етті. 4 900 дәрі-дәрмектің бағасы қайта қаралды. Қазан-қараша айларында дәріханалардың мониторингі танымал препараттардың құны орта есеппен 12%-ға төмендегенін көрсетті. Мысалы, "Цефапс" препараты 31%-ға, "Зитмак" - 20%-ға, ал "Ревмоксикам" - 32%-ға арзандады.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, негізгі отандық өндірушілер жаңа ережелерге бейімделіп, дәрі-дәрмектер желісінің бағасын төмендетіп үлгерген. Үнемделген қаражаттар ең алдымен алғаш рет анықталған пациенттердің қосымша қажеттіліктерін қамтамасыз етуге жұмсалмақ. Жалпы алғанда, жаңа баға белгілеу моделі тұрақты және болжамды нарықты қалыптастырып, жеткізу қауіпсіздігін нығайтады және сыртқы баға ауытқуларына тәуелділікті төмендетеді. Министрлік қол жеткізілген нәтижелерді бекіту бағытында жұмысты жалғастырады.
02.12.2025, 11:48 19081
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр киік популяциясын тұрақты басқару мәселелері бойынша кеңес өткізді
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен киіктер популяциясын тұрақты басқару бойынша өткізілген іс-шаралардың қорытындылары тыңдалды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Кеңесте Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері сөз сөйледі.
Экология министрлігінің деректері бойынша Қазақстандағы киіктердің саны бүгін рекордтық деңгейге жетті - 4 млн дарақ, сондай-ақ 2026 жылы төлдеуден кейін шамамен 5 млн дарақты құрайды. Осындай қарқынды өсуді ескере отырып, уәкілетті органдар Зоология институты дайындаған биологиялық негіздеме негізінде ауыл шаруашылығына зиян келтірмеу және экожүйелік тепе-теңдікті сақтау үшін жануарлар санын тұрақты басқару бойынша іс-шаралар жүргізді.
Мәселен, осы жылы 1 шілдеден 30 қарашаға дейін 196 мыңға жуық дарақ тәркіленді, ұшалары отандық ет өңдеу кәсіпорындарына берілді. Жұмыстар ғылыми ұсынымдарға сәйкес қатаң түрде жүргізілді.
Дериваттарды есепке алуға және сақтауға ерекше назар аударылады. Киіктердің барлық мүйіздері ескеріліп, таңбаланып, Министрлікке ведомстволық бағынысты "Охотзоопром" ӨБ" РМҚК ұйымында күшейтілген күзет және мамандандырылған инфрақұрылым жағдайларында сақталады.
Дериваттарды цифрлық таңбалау және халықаралық реттеу мәселелері жеке қаралды. "Қазақтелеком" АҚ-мен бірлесіп толық қадағалауды және заңды айналымды қамтамасыз ететін киік мүйіздерін таңбалау жобасы жүзеге асырылуда. Ұсынылған жүйе CITES Халықаралық конференциясында қолдау тапты және қазақстандық дериваттардың экспортына шектеулерді кезең-кезеңімен алып тастау үшін негіз ретінде қарастырылады.
Жиын қорытындысы бойынша Роман Скляр Экология және табиғи ресурстар министрлігіне және басқа да мүдделі мемлекеттік органдарға 2026 жылға киік санын тұрақты басқаруға дайындық бойынша шаралар қабылдауды, сондай-ақ CITES шешімдерін ескере отырып, дериваттардың таңбалануы мен айналымы жөніндегі нормативтік базаны қалыптастыруды аяқтауды тапсырды.
02.12.2025, 10:45 19291
Түркістан облысында мақта өсіруден бастап киім дайындауға дейінгі ауқымды кластер құрылады
Сурет: primeminister.kz
Үкімет Ауыл шаруашылығы министрлігі мен "Түркістан мақта агроөнеркәсіптік кешені" ЖШС арасында Түркістан облысында шитті мақтаны өсіру және терең өңдеу бойынша инвестициялар туралы келісім жасауды мақұлдады. Тиісті қаулыға Премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жоба Мемлекет басшысының ауыл шаруашылығы саласын дамыту және озық агротехнологияларды енгізу бойынша қойған тапсырмаларын жүзеге асыруды көздейді.
Жобаның мақсаты - алқапта мақта өсіруден бастап дайын киім өндіруге дейін өндірістің толық циклін қалыптастыру. Нәтижесінде Отырар ауданы мен Арыс қаласында 60 мың гектар суармалы жер алаңында Орталық Азиядағы ірі мақта өсіру кешенін құру жоспарлануда. 1,4 мыңнан астам тұрақты және 300-ден астам уақытша жұмыс орны ашылады.
Инвестор - қытайлық Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. компаниясы. Жобаны жүзеге асырудың бірінші кезеңінде 58 млрд теңгеден астам инвестиция көзделген, шетелдік инвестициялардың жалпы көлемі 200 млрд теңгеден асады, бұл туралы бұрын Премьер-министр Олжас Бектенов пен Xinjiang Lihua басшысы Чжан Цихайдың келіссөздері барысында уағдаластықтарға қол жеткізілген болатын.
Бұрын соңды мұндай ауқымда қолданылмаған технологиялық шешімдерді енгізу көзделуде: тамшылатып суарудың тиімділігі жоғары жүйесі бар 196 сорғы стансасын, 500 шақырымнан астам суару және тарату арналарын, үш ірі сорғы кешенін және үш трансформаторлық қосалқы стансаны, тыңайтқыштарды интеграцияланған әдіспен беру жүйесін, сондай-ақ әлемдік жетекші өндірушілердің заманауи ауыл шаруашылығы техникасын - жоғары қуатты тракторларды, мақта жинау машиналарын, бүріккіштер және мамандандырылған құрылыс техникасын пайдалану.
Сонымен қатар кешен аумағында полиэтиленді қайта өңдеу және тамшылатып суаруға арналған құрал мен иілгіш құбырларды шығару бойынша желі құрылады, бұл импортқа тәуелділікті азайтуға және мақта өсіруден бастап иірілген жіп, маталар мен киімдерді шығаруға дейінгі тұйық өндірістік циклды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бүгінде Қазақстанда жыл сайын 70-75 мың тонна мақта талшығы өндіріледі, оның 85%-ы экспортталады.
Жобаны жүзеге асыру ел ішінде терең қайта өңдеу үлесін ұлғайтуға, қосылған құны жоғары дайын тоқыма өнімдерін шығаруды кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл тұтастай алғанда отандық тоқыма өнеркәсібінің өндірістік базасын нығайтады, экспорттық әлеуетті арттырады, сондай-ақ шағын және орта бизнесті - логистиканы, техниканы жөндеуді және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамыту үшін драйвер болады.
Анықтама:
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, мақта дәстүрлі түрде отандық мақта өсіру орталығы болып саналатын Түркістан облысының егіс алқаптарының 15,9%-ын алып жатыр. Биыл 144,5 мың гектар алқапқа дақыл егілді, оның ішінде 50 мың га - тамшылатып суаруды қолдану арқылы. 2025 жылы орташа өнімділігі 29,6 ц/га болатын 428 мың тонна шитті мақта жиналды - бұл соңғы 18 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Бұндай жетістікке суды үнемдейтін технологияларды белсенді енгізу, және ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін арттыруды қамтамасыз етудің нәтижесінде қол жеткізілді.
01.12.2025, 22:16 43801
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр ішкі нарықты мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңес өткізді
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен ішкі нарықты мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету, отынды заңсыз әкетудің жолын кесу және жанар-жағармай материалдарының айналымын цифрландыру мәселелері бойынша кеңес өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Энергетика министрлігінің ақпараты бойынша, ЖЖМ нарығындағы жағдай тұрақты, ірі мұнай-өңдеу зауыттары штаттық режимде жұмыс істейді, қорлар ішкі сұранысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ елден мұнай өнімдерін заңсыз әкетудің жолын кесу жұмыстары жалғасуда. Жыл басынан бері кеден органдары мен Шекара қызметі заңсыз әкетуге 836 әрекеттің жолын кесті.
Сонымен қатар Қаржы мониторингі агенттігі мұнай өнімдерін контрабандамен және жалған өңдеумен айналысатын бірқатар ұйымдасқан топтар мен компаниялардың қызметін анықтап, жолын кесті, бұл істер бойынша жұмыстар жалғасуда. Биыл Агенттіктің өндірісінде 22 қылмыстық іс болды, онда ЖЖМ заңсыз айналымының сомасы 19 млрд теңгені құрады. Шекараның негізгі учаскелерінде мобилді топтар жұмыс істеуде, рейдтік және жедел іс-шаралар өткізілуде.
Жыл басынан бастап Ішкі істер министрлігі тиісті рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралын басқарғаны үшін 3 334 жүргізушіні (ӘҚБтК 590 бабының 7 және 10 тармақтары), оның ішінде бензин бактарын бензинге-293, дизель отынына-108 және газ баллонды жабдыққа-2 933 қайта жабдықтағаны үшін тартты.
Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімшелері мұнай өнімдерін заңсыз әкетумен айналысатын қылмыстық топтардың қызметін анықтау және жолын кесу бойынша жұмысты жалғастыруда. Жыл басынан бері мұнай өнімдерін ұрлау, заңсыз сақтау және тасымалдау фактілері бойынша 11 қылмыстық құқық бұзушылық анықталды.
Шетелге отын ағынын азайту мақсатында мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салу ұзартылды, көлік құралдарымен шекарадан өту бойынша шектеулер енгізілді, шекаралық пункттерде бақылау күшейтілді.
Өңірлерде әкімдер орынбасарларының басшылығымен мұнай базалары мен жанармай құю бекеттерінде отынның болуын және логистиканың тұрақтылығын бақылайтын штабтар жұмыс істейді.
Кеңесте мұнай базаларын мұнай өнімдерінің айналымын есепке алу және цифрландыру бақылау құралдарымен жарақтандыруға ерекше назар аударылды. Мұнай базаларының бір бөлігі қазіргі заманғы есепке алу жүйелерімен жабдықталған және нақты уақыт режимінде деректерді береді, мұндай құрылғыларды орнату міндеттілігі мен олардың жоқтығы үшін жауапкершілікті бекітетін заңнамалық түзетулер дайындалды. Сонымен қатар мемлекеттік және корпоративтік ақпараттық жүйелердің интеграциясы жүргізілуде, бұл МӨЗ-ден түпкілікті іске асыруға дейінгі отын қозғалысының ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Роман Скляр барлық шаралар Қазақстан халқы мен экономикасының қажеттіліктерін басым қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті. Үкімет құқық қорғау және бақылаушы органдармен бірлесіп ЖЖМ нарығын бақылауды қатаңдатуды, заңсыз әкетудің жолын кесуді және отынның ішкі нарыққа үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз етуді жалғастырады.
01.12.2025, 19:09 37166
Мемлекет басшысы Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиевті қабылдады
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері, сондай-ақ Алматы агломерациясын дамыту жоспары жөнінде баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Марат Сұлтанғазиев соңғы 3 жылда облыстың жалпы өңірлік өнімі 1,8 есе артып, 3,4 триллион теңгеден 6 триллион теңгеге өскенін айтты. Биылғы қаңтар - қазан айлары аралығындағы қысқа мерзімді экономикалық индикатор 109,7 пайызды құрады. Халықаралық компаниялардың қатысуымен тағам өнеркәсібі, логистика және металлургия салаларында жалпы сомасы 470 миллиард теңгеден асатын 13 инвестициялық жоба іске асырылуда.
Президентке биылғы тоғыз айда өңдеу өнеркәсібінің экспорты 28,5 пайыз ұлғайып, 618,5 миллион долларға жеткені жөнінде мәлімет берілді. Бұл ретте экспорттың 90 пайызы жоғары деңгейде қайта өңделген өнімге тиесілі.
Мемлекет басшысына Алматы облысы ауыл шаруашылығына арналған мемлекеттік субсидияларды тиімді пайдаланатын жетекші өңірлердің бірі екені айтылды: яғни бір теңге субсидияға 17 теңгеге дейін ауыл шаруашылығы өнімі өндіріледі. Тауарлы сүт фермаларының саны 11-ге дейін көбейді.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа облыстың әлеуметтік дамуы туралы ақпарат ұсынылды. Биылғы он айда 950 мың шаршы метрге жуық тұрғын үй салынған. Үш ауысымды мектептер саны 52-ден 28-ге дейін қысқарды.
Сонымен қатар Президентке Қапшағай су қоймасы мен ұлттық табиғи парктер айналасындағы туризм кластерінің даму барысы таныстырылды. Облысқа келген туристер саны 2,2 миллион адамға жеткен. Бұл былтырғы осындай кезеңмен салыстырғанда 36 пайызға артық.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы облыс әкіміне өңірдің өнеркәсіп және аграрлық әлеуетін нығайту, логистика, туризм салаларын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды толғандыратын өзекті мәселелерді кешенді түрде шешу жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.
