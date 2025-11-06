Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президентке Қызылорда облысының әлеуметтік- экономикалық дамуы жөнінде баяндалды
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстанда дәнді және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарының рекордтық өнімі жиналды
Биыл тек дәнді дақылдар бойынша ғана емес, сонымен қатар бұршақты және майлы дақылдар сияқты жоғары рентабельді әрі сұранысқа ие дақылдар тұрғысынан да рекордтық жыл болды. Бұл дақылдарға егіс алқаптарын әртараптандыру шеңберінде ерекше назар аударылды", деді Айдарбек Сапаров.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
2026 жылдан бастап медициналық қызметтер мен дәрі-дәрмектер ҚҚС-тан босатылады
- ҚҚС ескермей ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге;
- сирек кездесетін және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді қоса алғанда, дәрі-дәрмектерді салықтан босатуға;
- дәрілік заттарды түпкілікті тұтынушыларға өткізгенге дейін оларды әкелуге ҚҚС бойынша жеңілдік белгілеуге мүмкіндік береді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Үкіметте Алматы әуежайын жаңғырту жұмыстарының барысы қаралды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматы қаласында 4,3 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар жандарға бейімделген
Amanat" партиясының жол картасында 2023-2027 жылдар аралығында интерактивті қолжетімділік картасына (бұдан әрі - Карта) енгізілген 43 мыңнан астам нысанды бейімдеу бойынша жұмыс көзделген. Жыл сайын осындай объектілердің 20%-ы бейімделуі тиіс. Осылайша, 2023 жылы - Картадағы объектілердің 20%, 2024 жылы - 40%, 2025 жылы - 60%, 2026 жылы - 80%, 2027 жылы - 100%-ы бейімделеді. Қазіргі уақытта ел бойынша 24 216 нысан толықтай бейімделген.
- денсаулық сақтау нысандары- 972;
- білім беру нысандары - 800;
- мәдениет нысандары - 42;
- мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар - 115;
- спорт нысандары - 23;
- әлеуметтік қорғау нысандары - 8;
- көлік инфрақұрылымы нысандары - 3;
- ойын-сауық және демалыс орындары - 21;
- қоғамдық тамақтану - 347;
- сауда нысандары менойын-сауық орталықтары - 1 925;
- басқада нысандар - 67.
Нысандардың қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша түскен өтініштерді Әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті белгіленген мерзімде қарап, тиісті шаралар қабылдайды. Соның нәтижесінде инфрақұрылым нысандарына қолжетімділік қамтамасыз етілуде", - деп өз пікірін білдірді Алматы қаласының тұрғыны, І топтағы мүгедектігі бар азамат Ұлан Іңкәрбеков.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жыл басынан бері заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырғандар 40 миллион теңгеге жуық айыппұл төледі
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды
Қазсушар" РМК Түркістан филиалы Көксарай су реттегішінде ауқымды механикалық тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов нысанда болып, жұмыс барысымен танысты. Бүгінгі таңда нысанның жоғарғы және төменгі бөліктерінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қосымша жұмыстарды орындауға уақыт жеткілікті. Қазір ауа райы қолайлы, сондықтан қосымша бір-екі учаскеде геомембрана төсеуге болады. Министрлік филиалға қажетті техниканы бөлді, барлық материал жеткілікті. Көксарай су реттегішінің кешенді реконструкциясы басталғанға дейін оның жұмыс тиімділігін барынша арттыру қажет", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Еліміз бойынша 232 жаңа мектеп салынуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
03.11.2025, 13:05Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылдыҚызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды 03.11.2025, 12:0990686Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды 03.11.2025, 17:1690251Жыл басынан бері заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырғандар 40 миллион теңгеге жуық айыппұл төледі 03.11.2025, 11:3889996Еліміз бойынша 232 жаңа мектеп салынуда 03.11.2025, 18:5585191Алматы қаласында 4,3 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар жандарға бейімделген 09.10.2025, 19:39221506"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды 08.10.2025, 21:55212326Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады 08.10.2025, 14:09Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады207041Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады 16.10.2025, 19:06187436Бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды 15.10.2025, 11:15177551Ақмола облысынан табылған мамонт сүйегі Ұлттық музейге жеткізілді