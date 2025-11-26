Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президенттің тапсырмасы бойынша Түркістан облысындағы өртке байланысты Үкіметтік комиссия құрылды
тақырып бойынша жаңалықтар
Алматыда заңсыз ірі нысан сүріліп жатыр
Энергетика министрлігі мен PowerChina зерттеу орталығын құрады
Жаңа жобаларды жүзеге асыру кезінде жолдарды жөндеу цифрлық теңге арқылы қаржыландырылады
Пилот қорытындысы бойынша біз жекелеген материалдар мен қызметтердің құнындағы айтарлықтай сәйкессіздіктерді көрдік. Салалық сараптамасыз бұл алшақтықтың себебін объективті бағалау мүмкін емес", - деді Бинұр Жәленов.
Дамуға" өтінім беру кезінде ШОБ несиені пайдалану мақсаттарын көрсетіп отырғаны атап өтілді. Бұл бағдарламаланатын параметрлерді алдын ала қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жақын арада 2026 жылғы пилот үшін алғашқы жоба анықталады.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың Қазақстандағы "Шелл" концернінің басшылығымен кездесуі
Үкіметте Қалдықтардың барлық түрін басқарудың 2026-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы мақұлданды
Мемлекет басшысы еліміздегі экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында нақты шаралар қабылдау қажеттігін үнемі айтып келеді. Ол үшін қалдықтардың барлық түрін толықтай қайта өңдеу керек. Бізде ол тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемінің шамамен 25%-ын ғана құрап отыр. Осы мәселелерді шешу үшін Астана, Алматы және Шымкент қалаларында қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жобалары іске асырылып жатыр. Қазір инвесторлар анықталып, олармен тиісті келісімдер жасалды. Алдағы уақытта бұл тәжірибе өзге аймақтарға да таратылады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Президент тапсырмаларын жүзеге асыру: Үкіметте трансшекаралық хабтарды дамыту жөніндегі шаралар қаралды
Қазақстан Орталық Азияның негізгі көлік торабына айналуы керек. Мемлекет басшысы алдымызға осындай міндет қойып отыр. Сондықтан сауда-логистикалық хабтарды құру - трансшекаралық экономикалық байланыстарды дамытудың маңызды стратегиялық бағыты. Қазір транзиттік бағыттар мен инвестициялар үшін бәсекелестік күшейіп келеді. Осыған орай бізге жерүсті көлік инфрақұрылымын, өнеркәсіптік кооперация мен сауда желілерін жедел дамыту қажет. Трансшекаралық хабтарды толық іске қосу жүк қозғалысын айтарлықтай қысқартып, өткізу қабілетін арттыруға, өндіріс көлемін, салық түсімдерін және экспортты ұлғайтуға мүмкіндік береді. Жүйелі түрде қарайтын болсақ, бұл жобалар капитал мен жаңа өндірістерді тарту орталықтарына айналады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
- Өнеркәсіп министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп, биылғы 20 желтоқсанға дейін Индустриялық сауда-логистика кешені мен "Еуразия" трансшекаралық сауда орталығы бойынша арнайы экономикалық аймақ құру тұжырымдамасын әзірлесін.
- Көлік министрлігі Ақтау портында контейнерлік хаб құрылысының жобасын ерекше бақылауға алып, 2026 жылдың І тоқсанының соңына дейін жұмыс нәтижелері туралы баяндасын.
- Сауда министрлігі трансшекаралық хабтарды дамыту саласында бірлескен жобаларды қалыптастырып, жүзеге асыру үшін әлеуетті инвесторлар іздестіру және тарту жұмысын жандандыруы қажет.
Мемлекет басшысы World Boxing президенті Геннадий Головкинді қабылдады
Қазақстан СІМ-де Дүниежүзілік балалар күніне арналған конференция өтті
Бақытты бала" қоғамдық қорына және "Ғылым және құқық" институтына көпжылдық жүйелі еңбегіне үшін ерекше алғыс білдірілді. Бұл ұйымдар балалар құқықтарын ілгерілету, құқықтық мәдениетті дамыту және мемлекет пен қоғам арасындағы өзара іс-қимылды нығайту бағытында маңызды жұмыс жүргізіп келеді.
