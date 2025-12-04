Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр киік популяциясын тұрақты басқару мәселелері бойынша кеңес өткізді
Ақтөбе облысының ауылында қайтарылған активтер қаражатына медициналық пункт салынды
Қазақстанда өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына көшіру жоспарланып отыр
Мемлекет Басшысының тапсырмасы бойынша Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің келісімі бойынша Цифрлық трансформация картасын бекітті. Картаға сәйкес 2028 жылға дейін өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын Industry 4.0 стандарттарына енгізу міндеті қойылған. Бұл IoT-платформаларын, цифрлық егіздерді, болжамды қызмет көрсету жүйелерін және өндірісті басқарудың біріктірілген шешімдерін енгізу дегенді білдіреді. Аталған технологияларға көшу нәтижесінде 2028 жылға дейін осы салада еңбек өнімділігі 10-15%-ға, нақты өсім қарқыны 6,5%-ға өсуі керек, өнеркәсіптік IoT-ты енгізу үлесі 10-20%-ға артуы тиіс", - деді министр.
Нақты секторды цифрландыруға стартаптар да елеулі үлес қосуда. Мәселен, Astana Hub экожүйесінде дәл қазір 29 жоба өндірістік секторға бағытталған. Олардың ішінде технологиялық процестерді автоматтандыруға арналған шешімдер, өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйелері, жабдықты мониторингтеу, сапаны басқару жүйелері, сондай-ақ қызметкерлерге арналған "ақылды" киілетін құрылғылар бар. Экожүйе тек технологияларды ғана емес, экономикалық әсерлерді де қалыптастырады. 280 жұмыс орны құрылды және стартаптардың жалпы кірісі шамамен 21 млрд теңгеге жуық. Бұл инновациялардың елдің экономикалық құрылымының бір бөлігіне айналып отырғанын растайды", - деді Жаслан Мәдиев.
- объектілерді 3D (үш өлшемді) модельдеу;
- алдын ала аналитика және ақауларды болжау;
- энергия тұтыну мен жабдықтың тозуын мониторингілеу;
- ERP, MES және SCADA жүйелерімен интеграция.
Өнеркәсіптегі ЖИ-дің әлемдік нарығы 2025 жылы $34 млрд 2030 жылы $155 млрд дейін қарқынды өсуде. Басқарушы елдер нақты нәтижелер көрсетуде, мәселен, Германияда "ақылды фабрикалар" жабдықты болжау дәлдігін 95%-ға дейін арттырады және пайдалану шығындарын төмендетеді, Жапонияда өндірістік роботтардың тиімділігі өсуде, өндіріс уақыты 15% қысқарған, АҚШ-та цифрлық егіздерді енгізу кідірістеді 20%-ға азайтуда. Бұл мысалдар автономдылық, икемділік, болжамдылық және ЖИ интеграциясы қолданылатын заманауи өнеркәсіптің даму бағытын дәл көрсетеді. Әлемдік тәжірибені және технологияларды енгізу бойынша жинақталған отандық тәжірибені ескере отырып, саланы әрі қарай дамыту мақсатында өңдеуші өнеркәсіп процестерін жан-жақты реинжениринг жүргізу, өнеркәсіп секторын роботтану тұжырымдамасын қабылдау, "Модельді цифрлық фабрикалар" жобасын кеңінен тарату ұсынылады", - деді Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев.
Дәрі-дәрмек өндірісі үшін импортталатын шикізатты ҚҚС-тан босату ұсынылады
Министрлік дәрілік заттарға баға белгілеудің жаңа тетігін енгізді. 2026 жылға арналған сатып алулар толықтай жаңартылған жүйе арқылы жүзеге асырылуда. Енгізілген өзгерістер нәтижесінде дәрілік заттардың кең тізбесі бойынша бағалардың едәуір төмендеуі есебінен бүгінгі күні 36 млрд теңгеден астам қаражат үнемделіп, сатып алудың экономикалық тиімділігін көрсетті. Бірқатар жоғары шығынды дәрілік зат бойынша бағаның төмендеуі 50-ден 300%-ға дейін жетті. Мысалы: Иматиниб дәрісі бойынша баға 9450 теңгеден 2348 теңгеге төмендеді, ал Бевацизумаб дәрісінің бағасы 360 мыңнан 77 мыңға дейін төмендеді", - деді министр.
Цифрландыру бағытындағы жұмыстар аясында 2024 жылы Министрлік дәрілік заттарды таңбалау және қадағалау жүйесін енгізді. Бүгінде Қазақстан Орталық Азияда бұл процестің толық циклін іске қосқан жалғыз ел болып отыр. Таңбалау шеңберінде дәрілік заттарды сатып алу көлемдерін жоспарлау процесі цифрланды, бұл қажеттілікті нақты болжауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар өнімді нарыққа жедел шығару үшін тіркеу рәсімі жеңілдетіліп, тіркеу мерзімі екі есеге қысқартылды. Қазіргі уақытта дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу рәсімдері толықтай электрондық форматқа көшірілген. Қазақстандық тауар өндірушілерді нысаналы түрде ілгерілету үшін оларға арнайы критерийлер айқындалды. Жүзеге асырылып жатқан шаралар отандық фармацевтикалық саланың орнықты дамуына жол ашып, жергілікті өндірістің тұрақты өсуіне сенімді негіз қалайды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасатын болады", - деді министр.
"Мемлекеттік қолдау шаралары нарықтың адал қатысушыларына ғана көрсетіледі" - Олжас Бектенов отандық фармацевтикалық өндірушілерді қолдау туралы
Дәрі-дәрмекке баға белгілеудің жаңа цифрлық жүйесі фармацевтикалық нарықтағы барлық қатысушылар үшін бірыңғай ережелерді бекітті. Биыл препараттарға бағаны төмендетудің арқасында мемлекет дәрілерді сатып алуда 36 млрд теңгеден астам қаржы үнемдеді. Бұл қаражат халықты қосымша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бағытталады. Сатып алу бағаларының төмендеуі өндірушілер мен жеткізушілерге ұнай бермейтіні түсінікті. Бірақ біз азаматтарымыздың мүдделерін басшылыққа алуымыз керек. Дәрілер әділ бағамен сатып алынады. Отандық фармацевтикалық өндірушілерге айтарым, біз Сіздерді әрі қарай да қолдаймыз. Оған ешқандай күмән болмасын. Бірақ мемлекеттік қолдау шаралары сапалы медициналық өнімді жеткізетін және бағаны жасанды түрде өсірмейтін нарықтың адал қатысушыларына ғана көрсетіледі", - деп атап өтті Премьер-министр.
Президент "Самұрық-Қазына" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдады
Түркістан облысында мақта өсіруден бастап киім дайындауға дейінгі ауқымды кластер құрылады
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр ішкі нарықты мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңес өткізді
Мемлекет басшысы Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиевті қабылдады
