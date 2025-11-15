Жер қойнауын пайдалану саласын цифрландыру қызметкерлердің әкімшілік жүктемесін 35%-ға төмендетті

Мемлекет басшысының бағаны қалыптастыру тетігін реформалау бойынша берген тапсырмасына сәйкес, Денсаулық сақтау министрлігі жүйелі жұмыстар жүргізуде. Соның нәтижесінде генерик препараттардың шекті бағасы түпнұсқалық дәрілердің құнынан 30%-ға төмендетілді. Бұл туралы Үкімет отырысында денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов баяндады, деп хабарлайды
Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Вице-министрдің сөзінше Денсаулық сақтау министрлігінің халықты дәрілік заттармен қамтамасыз етудегі негізгі міндеттеріне қауіпсіз және сапалы дәрілік заттарға қолжетімділігі, баға реттеудің әділдігі, тек тиімді дәрілік заттарды пайдалануды арттыру, дәрілік заттар мен медициалық бұйымдардың айналым процестерін цифрландыруды қамтамасыз ету жатады.
Қазіргі таңда елімізде 10 мыңнан астам дәріхана ұйымдары жұмыс істейді, оның ішінде 2 700-і ауылдық жерлерде орналасқан. Шалғай елді мекендерде 11 жылжымалы дәріхана пункттері жұмыс жасайды. Ауыл тұрғындарына дәріханалардың қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін келесі жылы жаңадан ашылып жатқан ауылдық медициналық ұйымдар базасында дәріхана пункттерін ашу жоспарлануда. Бүгінгі күні 2 174 дәріхана тиісті дәріханалық тәжірибе (GDP) стандарттарына сәйкестігін растады.
Елімізде жалпы 20 476 дәрілік зат пен медициналық бұйым тіркелген, олардың 15%-нан астамы - қазақстандық өндірушілер үлесіне тиесілі. Ал, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған "өмірлік маңызы бар дәрілер" (ЖФЛС) тізімінде елімізде отандық өнімдер үлесі 37%-ды құрайды. Биыл дәрілік заттарды Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) рәсімдері аясында тіркеу жұмыстары белсенді жүргізілуде.
Бұл тіркелген дәрілердің жалпы санын 60%-ға көбейтеді, олардың ішінде 300-ден астамы - қазақстандық дәрілер. Осы үрдісті жылдамдату үшін сараптамалық жұмыстардың құнын 90%-ға төмендету шаралары қабылданып, сараптама порталы әзірленді. Сонымен қатар өтініш берушілерге арналған Call-центр құрылды. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде тіркелген дәрілік заттар бойынша салыстырмалы талдау нәтижесінде Қазақстан нарығы көрсеткіштері өзге елдерден кем түспейді, бұл кең ассортименттің бар екендігін көрсетеді. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасы мен қауіпсіздігін бақылау мақсатында елімізде 2 зертхана жұмыс істейді. Биыл 1 723 дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға жүргізілген сараптама нәтижесі бойынша 43 дәрілік заттарда сәйкессіздік анықталып, олар нарықтан алынып тасталды. Дәрілердің адам денсаулығына тікелей әсер ететіндігін ескере отырып, Министрлік дәрілік заттардың сапасы мен қауіпсіздігін бақылауды күшейтуде, жоспарға сәйкес тегін қамтамасыз ету шеңберінде сатып алынатын дәрілердің 100%-ы сараптамалық іріктеумен қамтылады. Сонымен қатар сараптама ұйымымен 3 500 дәрілердің тиімділігі мен қолдану барысындағы тәуекелдерін бағалап, олардың 20%-ында сәйкессіздік анықталды. Осыған байланысты өндірушілер тіркеу құжаттарына өзгерістер енгізіп, ал сындарлы жағдайларда препараттың тіркелуі уақытша тоқтатылды", - деп атап өтті вице-министр.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Министрлік баға қалыптастыру тетігін реформалау бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Атап айтсақ, маркетингтік және көлік шығындары алынып, генериктердің шекті бағасы түпнұсқалық дәрілердің құнынан 30%-ға төмендетілді және референттік елдер тізімі жаңартылды. Референттік талдау мақсатында 100-ден аса елдің өзекті бағалары бар халықаралық дерекқорға қолжетімділік қамтамасыз етілді. Жаңа баға қалыптастыру механизмі негізінде тегін медициналық кепілдендірілген көмек көлемі мен МӘМС шеңберінде дәрілік заттардың 2 900 сауда атауы, бөлшек және көтерме сауда үшін 4 900 атауы бойынша бағалар қайта қаралды.
Соңғы бірнеше ай ішінде дәрілер бағаларын салыстырмалы талдау нәтижесінде енгізілген баға реттеу механизмінің тиімділігі және халық үшін дәрілердің экономикалық қолжетімділігіне оң әсерін тигізді. 2025 жылы Бірыңғай дистрибьютор өткізген сатып алулар нәтижесінде 70,5 млрд теңге үнемделді. Үнемделген қаражат қосымша дәрі-дәрмек қажеттілігін сатып алуға бағытталды. Осы жылдың қазан айындағы бөлшек сауда желісін мониторингтеу нәтижесінде халық арасында сұранысқа ие препараттардың бағасы орта есеппен 11%-ға төмендеді.
Сонымен қатар вице-министр "Қазақтелеком" АҚ компаниясымен бірлесіп Naqty Onim мобильді қосымшасы арқылы дәрілік заттардың шекті бөлшек бағаларын көрсететін функционалы енгізілгенін атап өтті. Енді дәрі-дәрмектерді сату ережелері бұзылған жағдайда аталған мобильді қосымша арқылы министрлікке шағым түсіре алады. Республикалық бюджет есебінен амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бөлінетін қаржы жыл сайын артуда, бұл көрсеткіш 2020 жылдан 2025 жылға дейін 48%-ға өсіп, 115 млрд-тан 262 млрд теңгеге дейін жетті.
Осы жылдың 10 айында 3 млн пациент жалпы сомасы 219,7 млрд теңгеге тегін дәрілік заттармен қамтамасыз етілді. Халықты дәрі-дәрмекпен үздіксіз қамтамасыз ету және медициналық ұйымдардың қоймаларын уақтылы толықтыру мақсатында Бірыңғай дистрибьюторда жалпы сомасы 21 млрд теңге көлемінде тұрақтандыру қоры құрылды.
Амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесіне енгізілген өзгерістерге тоқталсақ, мұнда тек қаржыландыру көзі ғана өзгерді. Тегін мемлекетпен кепілдендірілген көмек көлемі пакетінен бірқатар созылмалы ауруларды МӘМС пакетіне көшуіне қарамастан, мемлекеттік кепілдіктер толық сақталып, қаржыландыру көлемі өзгеріссіз қалады. Қант диабеті, ревматоидты артрит, балалар сал ауруы және басқа созылмалы аурулары бар науқастар қажетті дәрілерді толық көлемде алатын болады.
Амбулаториялық дәрі-дәрмекпен тегін қамтамасыз ету көрсеткіші бойынша еліміз жоғары деңгейдегі елдердің қатарына жатады, жан басына шаққандағы шығын көлемі $50 доллардан асады.
Осы жылдың сәуір айынан бастап "Бірыңғай терезе" қағидаты бойынша композиттік қызмет енгізілді, оның шеңберінде:
- дәрілер мен медициналық бұйымдарды сараптау және тіркеу мерзімдері 2 есеге қысқартылды;
- жоғары реттеу жүйесі бар елдер үшін тіркеу мерзімі 15 жұмыс күніне қысқартылды;
- дәрілер мен медициналық бұйымдардың шекті бағаларын тіркеу және Қазақстан ұлттық дәрілік формулярына енгізу рәсімдері жеңілдетілді.
Бүгінгі таңда, композиттік қызмет аясында 300-ден астам қызмет көрсетілді.
Тіркеу тетіктерін оңтайландыру нәтижесінде әлемдік өндірушілердің заманауи инновациялық дәрілерге қолжетімділікті қамтамасыз ету жұмыстары жалғасуда. Жалған (контрафактілік) дәрілік өнімдерді анықтау мақсатында 2024 жылдың шілде айынан бастап дәрілік заттарды таңбалау және қадағалау жүйесі енгізілген. Бүгінгі күні дәрілік заттар нарығының барлық қатысушылары таңбалау жүйесіне қосылған. Бұл қадағалау мен реттеу тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Таңбалау жүйесін енгізу дәрілік заттардың айналым ашықтығын арттырып, олардың бөлшек саудасында салық түсімдерінің өсуіне оң әсер етті. Биыл бюджетке 24 млрд теңге салық түсімдерін алып келді. Таңбалау жүйесінің көмегімен тұрғындарға тегін берілген амбулаториялық дәрілердің жеке дәріханаларында сату фактілері анықталды. Анықталған заңбұзушылықтар бойынша Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті мен Бас прокуратура бірлесіп жоспардан тыс тексерулер жүргізуде", - деп атап өтті вице-министр.
Министрлік осындай заңбұзушылықтарға жол берген субъектілерге қатысты қатаң шаралар қабылдайтын болады. Осы жылдың желтоқсан айында медициналық бұйымдар мен биологиялық белсенді қоспаларды таңбалау бойынша пилоттық жобасы басталады. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналымы процестерін цифрландыру аясында дәрілерді жазып беру мен қамтамасыз ету бойынша жобалар да жүзеге асырылуда. Атап айтсақ, медициналық ақпараттық жүйелерінде электрондық рецепт жазу және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйелері интеграцияланды. Мұның нәтижесінде рецепт рәсімдеу және жазып беру тиімділігі едәуір артып, рецепт беру уақыты 2 есе қысқарды. Сонымен қатар "Әлеуметтік әмиян" жобасы аясында электрондық рецепт жазу жүзеге асырылуда, 708 медициналық ұйымда 10 млн астам рецепт қамтамасыз етілді. Рецепт жазу "e-Densaulyq", "Halyk", "БСК", "Face ID", SMS-код және басқа цифрлық тетіктер арқылы жүзеге асырылады.
Биыл қаңтар айынан бастап медициналық ұйымдардың "өз тарапынан" сатып алулары Электрондық қаржы орталығының веб-порталы арқылы электрондық форматқа көшірілді, бұл 11%-ға дейін үнемдеуге қол жеткізуге мүмкіндік берді. Министрлік бірлесіп төлеу тетігін қолдану арқылы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді "орталықсыздандыру" бойынша жұмыс жүргізуде.
Бұл тетік ерікті түрде жүзеге асырылады және қосымша төлем тек пациенттің қалауы бойынша қарастырылады. Жеке дәріхана желілері арқылы бірлесіп төлеуді пайдалана отырып, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тәртібі айқындалды. Жоба аясында пациенттерге өз қалауы бойынша дәрілерді таңдауға мүмкіндік беріп, жалпы алғанда 4 млн адамға дейін қамтамасыз етуді көздеп отыр.
Министрлік жасанды интеллектті дәрілік заттарды жоспарлау мен уақытылы жеткізу ісіне қолдануды жоспарлауда. Сондай-ақ жасанды интеллект жалған рецепттерді анықтау үшін пайдаланылатын болады. Таңбалау жүйесінде "жасанды интеллект - кеңесшісі" енгізіліп, ол нарық қатысушыларына таңбалау, айналым ережелері және заңнамалық талаптар бойынша автоматты түрде кеңес алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар таңбаланған дәрілік заттардың қозғалысын мониторингтеу және талдау үшін болжамды аналитика енгізіліп, бұл айналымдағы тәуекелдердің алдын алуға мүмкіндік береді.
Министрлік тарапынан халықты дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен уақытылы, әрі үздіксіз қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.