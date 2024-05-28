Россия сегодня. Великий Новгород

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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области, поддержка и продвижение работы поисковых групп солдат Великой Отечественной войны России и Казахстана и другие аспекты сотрудничества.





Екатерина Верстюк, пресс-центр правительства Новгородской области





В ходе поездки журналистам была предоставлена уникальная возможность увидеть древний и современный Новгород с его величественными памятниками времен становления российской государственности, узнать историю развития новгородской культуры и огромный потенциал нынешнего города и региона в экономическом, социальном и культурном измерении, масштабные перспективы области во всех направлениях развития.









В Великом Новгороде в центре "Мой бизнес" прошла встреча казахстанских журналистов с региональными представителями власти и бизнеса. Во встрече принял участие первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов, который выступил с презентацией об экономическом потенциале региона.





Традиционным преимуществом Новгородской области является удобное для экономической деятельности инвесторов географическое расположение между Москвой и Санкт-Петербургом", - отметил Е. Богданов.





По информации первого вице-губернатора, "Новгородская область вошла в топ-10 регионов России с благоприятной городской средой. Также по этому показателю в группе городов с 25-50 тысячами жителей Старая Русса занимает третье место. Великий Новгород занял четвертое место в группе городов с 100-250 тысячами человек… Большую роль в развитии региона занял миграционный прирост населения. А в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Новгородская область заняла пятое место. Отметим, что в 2017 году в списке регион был на 53-й позиции".









"Антарес", NBM, "Искадаз", Первый заместитель губернатора рассказал о крупнейших предприятиях Новгородской области: "Акрон", "Сплав", "Квант", "Терра" ООО "Экстраверт" . Кроме того, в регионе работают производства минеральных удобрений, радиоэлектроники, мяса и полуфабрикатов, запорной арматуры, упаковки. Регион ремонтирует и обслуживает самолеты Ил, а также авиационные двигатели.





По словам Евгения Богданова, приоритетными направлениями развития региона сегодня являются цифровая экономика, туризм , сельское хозяйство, разработка и создание высокотехнологичной электронно-компонентной базы, профессиональная и потребительская электроника, а также транспорт и логистика.





Екатерина Верстюк, пресс-центр правительства Новгородской области





Вице-губернатор сообщил о работе ОЭЗ "Новгородская" и льготах, которые получают ее резиденты. По его информации, для поддержки бизнеса в регионе существует один индустриальный парк, два бизнес-инкубатора и четыре технопарка, ИНТЦ "Валдай"





Кроме того, Евгений Богданов сообщил, что "Новгородская область входит в топ-5 регионов России по внедрению экспортного стандарта 2.0, а также является донором лучших экспортных практик". Первый заместитель губернатора рассказал о крупнейших экспортерах области: компаниях "Акрон", "Трансвит", "Волховец", "Сплат" и о сотрудничестве с Китаем, Республикой Беларусь, Гонконгом, Сербией и Казахстаном.





По информации чиновника, недавно новгородская делегация во главе с губернатором области Андреем Никитиным посетила выставку "ИННОПРОМ" в Ташкенте (Узбекистан) и форум в Харбине (Китай).





Екатерина Верстюк, пресс-центр правительства Новгородской области





Первый заместитель губернатора подчеркнул, что Казахстан для Новгородской области и России в целом - важный партнер.





Во-первых, ждем казахских инвесторов. Особая экономическая зона - пожалуйста, пусть они приходят и тоже строят производства. И, второе, естественно, это торгово-экономические связи, когда наш бизнес мог бы покупать ту продукцию, которая не производится в Российской Федерации, например. И то же самое - продавать свою продукцию", - подчеркнул Е. Богданов.





Вице-губернатор рассказал о большой работе, проводимой Новгородским университетом, отметив, что вуз активно принимает студентов из других стран, в частности возможность поступить в университет по квоте есть и у молодых людей из Казахстана, о строительстве нового студенческого кампуса и программе "Город-университет", развитии среднего профессионального образования в регионе, роли Чемпионата высоких технологий и программы "Профессионалитет", которые помогают в подготовке и поиске молодых специалистов на производства.





Екатерина Верстюк, пресс-центр правительства Новгородской области





Генеральный директор особой экономической зоны "Новгородская" Артур Аюпов рассказал о том, чем может быть интересна ОЭЗ казахстанским инвесторам, в частности о налоговых преференциях для резидентов ОЭЗ, о бесплатном подключении к сетям снабжения энергоресурсами, как подать заявку на резидентство и о многом другом.





Это очень хорошие ворота для того, чтобы зайти в российский бизнес. Как вы сами понимаете, инвестиционный порог в Москве и Санкт-Петербурге, он очень высокий. Мы здесь создали такие условия, когда средний бизнес или интересные инновационные проекты могут сюда зайти с небольшим инвестиционным порогом и потом разрастись и стать большими крупными предприятиями", - пояснил Аюпов.





Екатерина Верстюк, пресс-центр правительства Новгородской области







