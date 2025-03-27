ЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в КыргызстанеЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в Кыргызстане
26.03.2025, 14:26 2141
Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге
Фото: Посольство России в Казахстане
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Санкт-Петербург. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта состоялся гастрольный концерт Казахской национальной академии хореографии на сцене Театра балета Бориса Эйфмана, сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.
В Санкт-Петербурге встретили овациями начинающих артистов и художественного руководителя Казахской национальной академии хореографии государственного театра "Астана Опера" народную артистку России Алтынай Асылмуратову.
Мы очень рады, что вы приехали к нам и показали, что Казахская национальная академия хореографии находится на высоком профессиональном уровне. Ваши преподаватели - настоящие мастера. Я очень рад за академию и казахстанский балет" - отметил посетивший генеральную репетицию президент академии народный артист России Борис Эйфман.
Более 40 казахстанских танцоров представили в северной столице богатую концертную программу: сюита из последнего балета великого Мариуса Петипа "Роман бутона розы и мотылька", "Оживленные фрески" из балета "Конек-Горбунок" Артура Сен-Леона, "Грезы любви" Булата Аюханова на музыку Ференца Листа, национальные танцы "Ақбаян" и "Жолбарыс жүрек" в современной аранжировке фольклорно-этнографического ансамбля "Хассак", современный танец Passing на музыку Георга Фридриха Генделя.
Также отмечается, что в рамках образовательной программы визита студенты, преподаватели и руководство академии посетили Государственный Эрмитаж. Для будущих артистов балета такие встречи с искусством - важный источник вдохновения и расширения творческого кругозора.
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06.03.2025, 22:09 17026
В Астане показали спектакль, посвященный памяти Алии Молдагуловой
Фото: Посольство России в Казахстане
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный театр русской драмы имени Максима Горького и Национальная гвардия Республики Казахстан представили совместный проект, посвященный памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передает корреспондент агентства.
В год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие со дня рождения легендарной Алии Молдагуловой, постановка напомнила о подвиге хрупкой, но бесстрашной девушки, ставшей символом мужества и стойкости.
Также вместе с актерами на сцене выступили мужской хор и образцово-показательный оркестр Нацгвардии РК.
18.02.2025, 17:06 32036
Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"
Фото: kp.kz
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Балет "Мефистофель. Наваждения Фауста" - одноактная постановка, созданная выдающимся казахстанским хореографом Булатом Аюхановым. Вдохновением для него послужила легендарная трагедия Иоганна Вольфганга Гёте "Фауст", а музыкальное сопровождение взято из оперы Шарля Гуно. Эта постановка - философская притча о человеческой слабости, вечном поиске смысла жизни и непреодолимой власти соблазна.
13.02.2025, 11:40 37866
В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года
Фото: Скрин с видео
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Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.
В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
31.01.2025, 17:04 48871
Гала-концерт Праздника весны 2025 Медиакорпорации Китая
Фото: Скрин с видео
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Гала-концерт Медиакорпорации Китая (CMG), приуроченный к празднику Весны 2025 года, стал ярким культурным событием, объединившим зрителей Китая и всего мира. Многочасовое представление подарило зрителям незабываемую атмосферу праздника, продолжавшуюся до глубокой ночи.
23.01.2025, 16:58 56381
Китайские художники создают каллиграфические шедевры из корней деревьев
Фото: кадр из видео
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В парке культуры и творчества в городском округе Лэшань провинции Сычуань, который навали "Корни китайской каллиграфии", художники превращают изящные корни деревьев в настоящие каллиграфические шедевры, сообщает bigasia.ru.
Мастера используют приемы кистевой живописи и принципы композиции из традиционного начертания иероглифов. Они создают невероятно сложные произведения, включая серию скульптур, основанных на зодиакальных символах.
Этот корень был очень длинным. Его концы напомнили мне треугольную голову змеи и заостренный хвост. Мы аккуратно очистили корень от камней, и в результате получилась скульптура, похожая на змею. Такие идеальные образцы - большая редкость", - заявил художник Ян Чжо.
По словам Яна Чжо, на создание серии "Корень зодиака" ушло примерно шесть лет. Художник надеется, что эти экспонаты не только порадуют глаз, но и донесут самые теплые новогодние пожелания до каждого посетителя выставки.
29.12.2024, 15:11 77896
Спектакль-диагноз "Шах и мат" по пьесе Евгения Шварца
Фото: Kazakhstan Today
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В Астане показали спектакль-диагноз "Шах и мат", поставленный по пьесе Евгения Шварца "Дракон".
Сюжет, пронизанный интригой и неожиданными поворотами, погружает зрителя в мир, где идеалы сталкиваются с реальностью, а выбор каждого может изменить судьбу. Актеры рассказали историю о борьбе за справедливость и человеческую природу", - рассказала режиссер Елизавета Высочина-Флах.
21.12.2024, 00:35 87156
Молодые журналисты из ближнего зарубежья приняли участие в медиашколе в Москве Эксклюзив КТ
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В рамках III международной премии для журналистов "Честный взгляд" в Москве прошла медиашкола для молодых журналистов, передает корреспондент агентства.
Программа медиашколы включала однодневный курс лекций спикеров - молодых руководителей ведущих российских СМИ и экспертов в области новых медиа. Участники школы обсудили с лекторами тренды и вызовы современной журналистики, особенности фактчекинга и составили портрет журналиста в новых реалиях.
Вместе с тем журналисты посетили офис международного телеканала RT и познакомились с принципами работы видеоагентства Ruptly.
Также для участников проекта была организована экскурсия по Москве, в ходе которой ребята посетили Красную площадь, прогулялись по главным московским улицам и вдохновились творчеством художников прошлого столетия в Новой Третьяковской галерее.
Заключительным, но важным элементом в программе медиашколы стала встреча молодых журналистов с председателем комитета совета федерации федерального собрания РФ по международным делам Григорием Карасиным. Сенатор ответил на вопросы представителей молодежи Центральной Азии, обозначив "опорные точки" взаимодействия России со странами - участницами мероприятия.
Современная молодежь является ключевым поколением для того, чтобы на Земле восторжествовало взаимное понимание и мир. Я думаю, мы сегодня, завтра и послезавтра будем стремиться к тому, чтобы мир был справедливым, многополярным, чтобы страны могли принимать те решения, которые хочет подавляющее большинство населения", - отметил сенатор.
Для участия в школе были приглашены порядка 30 студентов и начинающих журналистов из стран Центральной Азии, Африки, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Ирана.
Медиапремия и школа "Честный взгляд" проводятся под эгидой Россотрудничества, заявки для участия в проекте принимаются из более 50 стран мира.
26.11.2024, 20:00 102171
Казахстанские журналисты посетили Омскую область Эксклюзив КТ
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В рамках совместного проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и правительства Омской области состоялся пресс-тур ведущих СМИ Казахстана в Омск с целью освещения социально-экономического развития и культурного наследия приграничного региона, передает корреспондент агентства.
Знакомство казахстанцев с Омском началось с исторического центра города - историко-культурного комплекса "Омская крепость". Это один из ключевых оборонительных пунктов, бастионов Российской империи, возведенный в XVIII-XIX веках для защиты южных границ от набегов кочевников.
Протяженность Иртышской линии, которой управляла Омская крепость, составляла почти 2 тысячи километров, - от южного Урала до предгорья Алтая. С постройки первой крепости, воздвигнутой в 1716 году, и началась история города Омск. Благодаря наличию крепости Омск стал главным городом Западной Сибири.
Когда-то здесь находились казармы полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Отсюда начиналось освоение территории Казахстана и Средней Азии, регулировались отношения с казахами и народами зарубежной Азии.
Сегодня музейный комплекс составляют 11 отреставрированных зданий и сооружений. При этом, по словам сотрудников музея, ремонт облицовки фасада сохранившихся зданий был выполнен таким образом, чтобы сохранить подлинные фрагменты изнутри.
Более 22 лет мы занимаемся изучением региональной истории и просветительской деятельностью. Нам интересно, как небольшое население города Тара (старейший город Омской области) могло оборонять довольно протяженную границу. Но город выстоял, и мы считаем этот факт нашим брендом, потому что российская государственность на этих территориях смогла устояться во многом благодаря героическим действиям людей из поколения в поколение", - рассказал руководитель военно-исторического клуба "Служилые люди Сибири", директор "Омской крепости" Василий Минин.
Ныне на территории крепости организовывают совместные работы с творческими союзами, научными и образовательными учреждениями. Как рассказали в ходе экскурсии, молодые ребята и девушки посещают выставки и принимают участие в исследовательском процессе региона, но не так активно, как этого бы хотелось создателям исторических мероприятий.
Мы начали очень интересный проект "Военные династии Омского Прииртышья". Многие династии прослеживаются с 1594 года до Гражданской войны или Второй мировой войны, то есть на протяжении поколений служилые люди передавали традицию служения дальше своим потомкам. На эту идею нас натолкнул Год семьи, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас мы активно развиваем этот проект", - поделился руководитель военно-исторического клуба.
Также в музейном комплексе часто подготавливают выставки, литературные вечера, встречи, конференции, лекции, фестивали и конкурсы. Более того, омичи выезжали с историческими постановками в Беларусь и Казахстан, в период проведения EXPO - 2017.
Историческую программу пресс-тура продолжил визит казахстанской делегации в Центр "Эрмитаж - Сибирь" на базе Музея имени М. А. Врубеля, который является одним из четырех представительств Государственного Эрмитажа в России. Журналисты посетили выставку "Петр I и его эпоха", которая включает более 200 предметов из собрания Государственного Эрмитажа - личные вещи императора, предметы из его коллекций, инструменты и приборы XVII-XVIII веков, а также произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, связанные с Петром I и его окружением. Самые ценные портреты императорской семьи, написанные художником Жан-Марка Натье тоже прибыли из Эрмитажа в Омск.
Команду журналистов впечатлили такие любопытные экспонаты, как слепок ладони и посмертная маска Петра I, костюм императора и настоящее чучело его любимой собаки Лизетты. Вместе с тем на выставке предусмотрены увлекательные интерактивные зоны - в атмосферу XVIII века можно погрузиться, ощутив запахи морского ветра, дымного пороха, трубочного табака и янтаря. Зрители картин, задерживаясь у некоторых экспозиций, могут попасть под "шумный душ" из звуков кровавой битвы на поле боя или праздничного императорского бала.
Стоит отметить, что выставка первого Всероссийского императора и его эпохи в омском Эрмитаже продлится до 23 июня 2025 года.
Представителям казахстанских СМИ также показали выставку, приуроченную к 100-летию образования СССР - "Я другой такой страны не знаю". В выставочном зале представлено около 200 произведений художников 15 союзных республик в техниках живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 1922-1991 годов из собрания Музея имени М. А. Врубеля.
Большой блок выставки посвящен искусству Средней Азии. Зрители могут увидеть самобытную живопись, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства. Это работы художников Узбекистана - У. Тансыкбаева, Д. Умарбекова, Н. Шина, М. Садыкова; Таджикистана - В. Боборыкина, З. Хабибуллаева, А. Хайдарова, Х. Хушвахтова; Туркмении - А. Сапарова, Х. Шахбердиева, Киргизии - Э. Токтоганова. Завершают экспозицию работы художников Казахской (О. Нуржумаев, А. Сыдыханов, С. Нурсапаев) и Молдавской ССР (М. Греку, К. Китайка, Л. Цончева).
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