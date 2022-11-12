Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы

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Часть 4. Противостояние: распределенный глобальный конфликт

События противоборства коллективного Запада с Россией и ее союзниками не локализованы в пространстве Украины и разворачиваются на всем протяжении Евразии, захватывая Северную Африку.

Можно предположить, что основная цель борьбы - не Россия, она - первый этап борьбы Запада с НеЗападом за право сохранить на еще один исторический период текущую модель распределения благосостояния.

Если бы данное утверждение было ложно, то не было бы ситуации 2022 в Казахстане, Таджикистане, на Тайване.

Целостность событий, которые активно разворачиваются на всей протяженности континента Евразии, возникает за счет существования следующих пластов напряженности:

ценностно-символическое противостояние;

военно-политическая борьба за контроль территорий;

запрос на смену глобальной модели распределения благосостояния.

Как видится, первое и третье направления составляют суть проблемы - то, что и привело к глобальному конфликтному циклу.

В борьбе в сфере ценностей и за пересмотр модели распределения благосостояния чрезвычайна важна роль информационной деятельности. В настоящее время задействованы все возможности - от глобального миротворчества и скоординированной трансляции образов, сформированных через экосистему информационного поля, до массивного применения технических средств блокирования конкурирующей информации. То, о чем говорили эксперты годами, - взаимосвязь локальных информационных ресурсов и глобальных медиа - сейчас демонстрируется на практике, причем в режиме встречного движения. Смыслообразующие тезисы (образы), которые подаются через глобальные транснациональные медиа, получают поддержку в национальных и локальных СМИ. Параллельно реализуется процесс обрамления смыслообразующих тезисов локальными символами, которые возникают в информационном поле через сообщения местных медиа. Часть локальных образов подается "наверх" и встраивается в глобальные информационные сюжеты. Демонстрируется беспрецедентный уровень взаимной синхронизации общемировых, национальных и локальных (уровень муниципалитета) медиа по развитию ключевых сюжетов в едином ключе. Показательно, что даже при таком уровне организации информационной работы и контроля повестки ряд субъектов вынуждены идти на использование средств технического блокирования контента (социальных медиа), провайдеры связи вводят обширные стоп-листы на отдельные темы и сюжетные коннотации и применяются технологии искусственного интеллекта для динамического контроля информационного поля. Борьба идет не только с аккаунтами официальных лиц и СМИ противоположной стороны, но и с мелкими элементами информационного поля - частными информационными проектами и локальными сообществами. Таким образом, в настоящих условиях даже тематическая группа в несколько тысяч человек на уровне административной части муниципалитета является значимой целью для общей динамики противоборства.

Показательна практика корпораций Facebook и YouTube. В 2020 году при попытке переворота в Беларуси, скорее всего, на уровне функционирования алгоритмов модерации контента Facebook была введена блокировка сообщений, групп, которые оспаривали линию на насильственную смену власти. В первые недели августа 2020 года блокировка, возможно, происходила с участием операторов - контент снимался в течение суток, а уже осенью снятие материалов, блокировка авторов и деактивация сообществ происходила менее чем за час. Можно рассматривать данное обстоятельство как подтверждение в пользу предположения, что на технологическом уровне социальной сети была реализована политическая цензура. Это еще одно важное свидетельство о том, что события 2020 года в Беларуси имели не "народное" происхождение и были частью более важного контекста, нежели вопрос развития одной отдельной страны.

В настоящее время автоцензура применяется для контента по ситуации вокруг Украины. Использование столь решительных способов чистки информационного поля перестает вызывать недоумение, если ввести в анализ аспект борьбы за пересмотр модели глобального распределения благосостояния.

После решения администрации Никсона отказаться от соблюдения США принципов Бреттон-Вудской валютной системы в части фиксированной привязки доллара к золоту ценность доллара и производных ценных бумаг стала основываться на мере доверия информации о состоянии экономики данной страны. В этом ключе наличие инструмента тотального контроля информации - намного более широкий контекст, нежели задачи ситуационного сценария информационной борьбы с одним конкретным оппонентом. Наличие возможности глобального управления информационной повесткой надо рассматривать в первую очередь в плоскости стратегических ресурсов геоэкономики. Для наглядности представим ситуацию, когда в 50-100 профильных сообществах в социальных медиа государств, которые активно работают с бумагами государственного долга одной из ведущих стран мира, будет раскрыта информация, опровергающая данные финансовых и экономических регуляторов указанной ведущей страны о состоянии национальной экономики. Вероятным итогом такой ситуации станет рыночная паника - "черная пятница" с обвалом экономики страны или даже группы стран, которые завязаны на финансовую систему, подвергшуюся информационной атаке.

В профильных материалах регулярно поднимается вопрос о рисках, связанным с тем, что на ключевой резервной и торговой волюте мира - долларе США лежит значительное бремя из-за необеспеченных реальными активами ценных бумаг. Данные финансовые документы возникали в экономике в результате различных ажиотажей. Под ожидания успеха определенного сегмента экономики или политических проектов выпускались займы, брались кредиты, эмитировались акции и их "играли" на повышение. Часть плохих активов сгорала в ходе кризисов. Но пример с "Леман Бразерс" показал, что ситуация зашла далеко и даже в масштабах глобальной экономики далеко не всегда возможно применять естественный инструмент очистки экономики - банкротство. Академически на данный вызов давался такой ответ: экономика доллара - ключевая, в том числе в части вложений в НИОКР, и потому рано или поздно ее рост позволит покрыть риски, вызванные накопленным багажом плохих бумаг, и вернуть систему к балансу. В частности, данная позиция продвигается в книге "Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века" Дж. Фридмана. Данный подход предполагает сохранение лидерства американской экономики прежде всего в части производства и НИОКР. В этом случае риски финансовой системы компенсируются запросом со стороны других экономик на кооперацию с лидером научно-технического прогресса, что поддержит спрос на доллар и производные ценные бумаги. Осторожно выскажем мнение, что динамика событий уже корректирует данный сценарий. В первую очередь это связано с упорным, в том числе качественным, ростом экономик стран БРИКС. Это значит, что у будущего появились обоснованные варианты развития и вопрос о возможности приведения финансовой системы на основе доллара в устойчивое состояние все более актуален.

Вернемся к вопросу об информационном воздействии. Если на фоне указанного багажа рисков распространить убедительную информацию о том, что конкретная доля, скажем 5%, долларов и эмитированных в долларах ценных бумаг не обеспечены, то возникает рычаг для обвала экономки: запуск неконтролируемой распродажи ценных бумаг и провоцирования инфляционного ажиотажа. Для успеха информационно-психологической атаки важно зафиксировать конкретное значение "лишних" денег и бумаг. Это позволит каждому (от финансового аналитика до рядового потребителя) считать информационный посыл и прожить момент "обесценивания" своих активов и разрушения своих планов. Важно не абстрактные "мало" или "много", а точные проценты, являющиеся инструментом формирования не только эмоционального, но и рационально обоснованного недоверия: заемщика к банкам, инвестора к регуляторам, населения к власти.



Заранее не известен психологический барьер, когда рынок и социум не устоят. И если для постсоветского социума разовое падение активов на 5% выглядит неприятностью, то для других социумов это может быть критической отметкой перехода к хаосу. Таким образом, при верной подаче, условные 5% обмана, даже не обмана, а умалчивания вполне естественных для экономики обстоятельств, могут привести к потере 100% доверия. И в этом случае инфляция может быть с произвольно большим значением, эталонным примером чего была Веймарская республика. Насколько это возможно к повторению показала перестройка и СССР - крах монолита и пусть не здоровой, но однозначно жизнеспособной экономки, а также жизнеспособного общества произошел не из-за нехватки свобод, а из-за того, что обнулили доверие к регуляторам и институтам на всех уровнях. Невозможно управлять, когда любое решение априори имеет печать ложного или ошибочного. Экономические катастрофы принято объяснять дисбалансом в экономике, но трудно согласиться с тем, что в этом первопричина гиперинфляций. С такой скоростью происходят процессы только на уровне психологии, т. е. первопричина в дисбалансе доверия в социуме, который уже и выражается в произвольно больших цифрах падания экономики.

Едва ли в методиках управления Стэндфордов-Оксвордов есть решение, как справиться с ситуацией, когда наступило полное неверие в процедуры и институты. Неужели и тут спасет эмпатия и позитивное мышление? Автор персонально убежден, что реальный ресурс экономики США, особенно учитывая вынесенные активы ТНК, велик, абсолютное большинство американского населения готово в лучших традициях упорно трудиться, создавая реальные блага. Тем не менее в настоящее время происходит стремительная, галопирующая утрата доверия к американским институтам, во всяком случае на внешней арене. Если нет доверия, то уже не так важно, как в реальности обстоят дела с возможностью экономики поддерживать взятые обязательства. Это аспект консциенального противоборства - борьбы убеждений и восприятий реальности.



Аналогично и даже боле драматично складывается ситуация с экономикой еврозоны. ЕС - это производитель ожиданий и обещаний для внутреннего и внешнего потребителя "коллективного благоденствия", "равных прав" и прочих благ. Именно на вере (ожидании реализации обещаний) в сбалансированное коллективное развитие еврозоны строится востребованность евро и эмитированных в евро ценных бумаг.

Сбалансированное коллективное развитие не было реализовано на практике. Европа активно теряет позиции, по которым она уникальна в мировом разделении труда, подчеркнем, что именно внешне и обывательски, т. е. с позиции усредненного глобального среднего класса, а не с экспертной точки зрения отдельных отраслевых специалистов. Складывается впечатление, что ЕС не растерял к сегодняшнему дню свою глобальную значимость в сегментах большой фармацевтики, гражданской авиации и товаров для роскоши. Насколько этого достаточно, чтобы при строгом "аудите" подтвердить права евро на статус резервной валюты - вопрос с неочевидным ответом. При таком ракурсе рассмотрения процессов нынешний достаточно внезапный рост военно-политической конфронтации перестает быть алогичным авантюризмом. Кризисы такого рода вызывают бегство капитала в места, которые психологически и исторически воспринимались как укрытие. В таком ключе провоцирование войны в Украине - это бесчеловечный антикризисный план по сохранению роли финансовых систем доллара и евро. Переток капитала, который рассчитывали получить западные "партнеры" Украины, мог бы "размыть" долю плохих накопленных активов и переложил бы часть скрытого кризисного бремени на другие экономики.



В таком случае и стремительный рост ставок, и публичное озвучивание ультиматумов со стороны коллективного Запада - уже не авантюризм, а часть плана по созданию атмосферы тотального страха и неуверенности. Цель - заставить перебросить активы из национальных и региональных систем в еврозону, ключевые финансовые институты США и Британии, т. е. провести их докапитализацию.

На своем место встает и тезис о стремлении измотать Россию в военном отношении, при этом измотать не армию (сложно представить, что кто-то всерьез рассматривает возможность такого сценария). Склады хранения СССР - это запасы для войны финальной во всех смыслах, войны против всех. Если эти запасы (не ядерные) "измотаны", то ожидаемо, что как минимум наш континент будет опустошен. Относительно безопасно можно измотать доверие и посеять панику в отношении будущих перспектив.

Когда Россия и ЕС говорят о военных задачах в Украине, они говорят о принципиально разном. Россия в первую очередь выдавливает военного противника, в которого провертели силовой компонент украинского государства. Но это также не единственная цель, хотя в настоящих обстоятельствах, возможно, самая главная. ЕС, Британия и США, воюя украинцами против России, подрывают доверие в возможность существования модели движения глобального капитала, альтернативной нынешней. Целям подрыва доверия была посвящена и провокация в отношении КНР, осуществленная в форме визита спикера сената США в Тайвань. Это борьба смыслов.



Дополнительный бонус, который хотела бы получить евроатлантика, - это лишить мотивации России к проявлению военно-политической субъектности на обозримую перспективу. Путь достижение указанной цели лежит не в победах на поле боя, а в ментальном плане - в повторении перестройки. СССР не проиграл Афганистану в военном отношении, но он был там разгромлен ментально, при том разгромлено было общество, а не группа войск на месте конфликта.

Россия стремится "загнать" НАТО в границы шенгенской зоны, поставить союз на позиции бремени-довеска для США, лишить союзников Америки готовности выходить за рамки Центральной и Западной Европы. В этой связи провокации в Косово могут быть не столь безобидными для косовского протектората, как сейчас считают аналитики, - мол, Россия занята Украиной и не сможет поддержать войсками Сербию. Нельзя полностью исключить вариант демонстративной проекции Россией военной силы в случае начала очередного кровопролития в Косово. Примером такой демонстрации силы могут служить акции устрашения при Обаме - 7 октября 2011 года США выпустили 50 ракет по Кабулу и Россия также ведет сражение в ментальной плоскости: вернуть страх к себе в отношении евроатлантических стратегов, вернуть страх к европейским сообщникам НАТО, демонизировать их заниматься геополитикой и заставить заниматься чисто "бытовыми" локальными европейскими вопросами. Можно сказать так,, поставить союз на позиции бремени-довеска для США, лишить союзников Америки готовности выходить за рамки Центральной и Западной Европы. В этой связи провокации в Косово могут быть не столь безобидными для косовского протектората, как сейчас считают аналитики, - мол, Россия занята Украиной и не сможет поддержать войсками Сербию. Нельзя полностью исключить вариант демонстративной проекции Россией военной силы в случае начала очередного кровопролития в Косово. Примером такой демонстрации силы могут служить акции устрашения при Обаме - 7 октября 2011 года США выпустили 50 ракет по Кабулу и Кандагару

Поднебесная восстанавливает ментальную целостность: Китай - только один, а заодно готовиться к борьбе за роль одного из глобальных гегемонов, за место, которое было вакантным с 90-х и которое пытался занять стремительно раздуваемый союз ЕС - НАТО, но нем смог. Собственно, проект расширения НАТО и ЕС - это попытка создать квазигегемона, который был бы формально самостоятельным и своим одновременно. Этим объясняется объем вложений в расширение ЕС и НАТО - необходим был стремительный набор "массы" в форме населения и пространства. Для этого шли на поглощение откровенно слабых экономик, которые заливались финансами извне. Итогом стал подрыв конкурентоспособности экономик опорных стран блока, которыми была утрачена значительная часть уникальных преимуществ. Все это большая игра в смыслы, игра рискованная с принципиально неустранимой неопределенностью на каждом шаге.





Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук