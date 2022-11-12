Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
В свете высокого уровня развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном были достигнуты новые цели в сотрудничестве, в качественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", производственных мощностях, экономике и торговле, взаимосвязи, энергетике, сельском хозяйстве и других прагматических областях, что создало огромный спрос на профессиональные и технические таланты. На сегодняшний день китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования сталкивается с историческими возможностями, широкими и многообещающими перспективами.
Профессиональное образование является важной частью системы образования любой страны и играет незаменимую и важную роль в повышении качества рабочей силы, содействии занятости, содействии современной индустриализации страны. В последние годы ЮНЕСКО, Европейская комиссия и Всемирный экономический форум призвали обратить особое внимание на профессиональное образование. Страны во всем мире увеличили свою поддержку и инвестиции в профессиональное образование, продвигают цифровые технологии, укрепляют международное сотрудничество и устойчивое развитие. Профессиональное образование достигло беспрецедентных успехов в развитии.
Китай придает большое значение развитию профессионального образования. На недавнем 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была подчеркнута необходимость реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, т.е. наращивания государственной мощи посредством кадров, координирования совместных инноваций в профессиональном образовании, интегрированного развития и оптимизирования видов профессионального образования и высшего образования. В августе этого года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего вступительного поздравления на Всемирной конференции по развитию профессионального и технического образования, состоявшегося в Тяньцзине, особо отметил, что Китай активно способствует качественному развитию профессионального образования и поддерживает обмен и сотрудничество с зарубежными странами в этой области.
В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования: насчитывается 11 200 профессионально-технических училищ всех уровней и различных типов, в которых обучается 29,15 млн учащихся по более чем 1300 специальностям. Ведется подготовка кадров, открываются новые специальности, охватывающие все отрасли народного хозяйства. В Китае в передовом производстве, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70% новых передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. В 2021 году в новой версии каталога профессионального образования, выпущенного Китаем, было установлено в общей сложности 19 основных категорий, 97 профессиональных категорий и 1349 специальностей.
Китай активно продвигает зарубежные обмены и сотрудничество в области профессионального образования, были установлены тесные контакты более чем с 70 странами и международными организациями, проведены Всемирная конференция по развитию профессионального и технического образования, Всемирный конкурс навыков профессионального колледжа, Всемирная выставка интеграции профессионального образования, а также инициировано создание Всемирного альянса по развитию профессионального и технического образования. В настоящее время Китай укрепляет связи и сотрудничество со странами по всему миру, включая Казахстан, исследуя и создавая новые пути и платформы для развития сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами, совместно развивая все больше профессиональных и технических талантов, чтобы помочь экономическому и социальному развитию страны и международному сотрудничеству в практических областях.
В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Китай в ближайшие три года построит 10 "мастерских Лу Баня" в государствах - членах ШОС. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И подчеркнул во время встречи министров иностранных дел "Китай + пять стран Центральной Азии", что Китай поможет пяти странам Центральной Азии построить 5 "мастерских Лу Баня". В сентябре 2022 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств достигли принципиального консенсуса по открытию в Казахстане "мастерских Лу Баня".
"Мастерская Лу Баня" - известный бренд в сфере культурного обмена и профессионального образования Китая. В настоящее время создано более 20 мастерских Лу Баня в 19 странах и регионах, в том числе в странах Центральной Азии. В августе этого года в Техническом университете Таджикистана состоялось открытие первой в Центральной Азии "мастерской Лу Баня". Завершены составление и перевод вспомогательных учебников по технологии инженерных измерений и технологии применения городской тепловой энергии. Планируется официальный запуск в конце этого года. В октябре с.г. в Ташкентском государственном транспортном университете (Узбекистан) открылась "мастерская Лу Баня", которая в основном будет заниматься подготовкой современных специалистов по управлению логистикой и информационными технологиями.
В целях реализации важного консенсуса между главами государств Китая и Казахстана по строительству "мастерских Лу Баня" в Казахстане, содействия обмену и сотрудничеству в области профессионального образования, а также развития остро необходимых профессиональных и технических талантов для экономического и социального развития Казахстана был запущен проект семинара "Казахстанская мастерская Лу Баня".
В 2023 году Китай и Казахстан совместно отметят 10-летие инициативы "Один пояс, один путь", а китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие возможности для развития. Ожидается, что совместными усилиями при поддержке соответствующих государственных ведомств и колледжей Казахстана "мастерская Лу Баня" ускорит процесс подготовки в Казахстане, сможет начать работу в полную силу как можно скорее и способствовать экономическому и социальному развитию Казахстана, что благоприятно скажется на качественном совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь". А это в свою очередь обеспечит мощную профессиональную и техническую кадровую поддержку. Посольство Китая в Казахстане готово оказать в этом всю необходимую помощь.