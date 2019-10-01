Славному Китаю 70 лет

В этом году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. За эти 70 лет под сильным руководством Коммунистической партии Китая китайский народ объединился и неустанно трудился для достижения блестящих высот.

Национальная экономика развивается быстрыми темпами. В 1952 году ВВП Китая составлял всего 67,9 млрд юаней, а ВВП на душу населения составлял 119 юаней. За 70 лет развития ВВП Китая в 2018 году превысил 90 трлн юаней, а валовой национальный доход на душу населения достиг 9732 долларов США. Рассчитанный по постоянной цене ВВП в 2018 году увеличился в 175 раз по сравнению с 1952 годом, при этом среднегодовой темп роста составил 8,1%. Китай вошел в число стран со средним уровнем дохода и стал второй по величине экономикой в мире.

Уровень жизни людей постоянно улучшается, а социальное благополучие стремительно развивается. За 70 лет, прошедших с момента основания Нового Китая, образование и медицинское обслуживание развивались быстрыми темпами: период обучения на душу населения составляет 9,6 лет, а общий уровень зачисления в высшие учебные заведения составляет 48,1%; количество медицинских учреждений достигло 997 тыс., увеличившись в 271 раз по сравнению с концом 1949 года, число медицинских специалистов - 9,52 млн, увеличившись в 17,8 раза; ожидаемая продолжительность жизни жителей увеличилась с 35 до 77 лет. Социальное обеспечение становится все более совершенным, а пенсионное и медицинское страхование жителей достигло полного покрытия. Численность сельского бедного населения резко сократилась - с 770 млн в конце 1978 года до 16,6 млн в конце 2018 года, что несомненно приведет к полной ликвидации абсолютной нищеты.

Международный статус Китая постоянно повышается, и его влияние расширяется. Старый Китай был беден и слаб, и его международный статус был низким. После основания Нового Китая с ростом его национальной мощи международный статус страны тоже продолжает расти. В 1971 году Китай восстановил свое юридическое место в Организации Объединенных Наций. В 2001 году Китай вступил во Всемирную торговую организацию и учредил Шанхайскую организацию сотрудничества с Казахстаном, Россией и другими странами. В 2013 году Китай предложил инициативу "Один пояс, один путь" и получил активную поддержку более чем 100 стран, среди которых первым стал Казахстан. Международное влияние китайской культуры значительно улучшилось, и "китайская лихорадка" стала популярной во всем мире. По окончании 2018 года в 154 странах и регионах уже было создано 548 институтов Конфуция и 1193 кабинета Конфуция, при этом в Казахстане на сегодняшний день работают шесть институтов Конфуция.

В чем причина блестящих достижений Нового Китая за 70 лет? Как посол Китая в Казахстане, я считаю фундаментальной причиной тому сильное руководство Коммунистической партии Китая.

Коммунистическая партия Китая - это политическая партия, которая служит народу. С момента своего создания Коммунистическая партия Китая определила первоначальную цель и миссию - бороться за счастье китайского народа. С 1921 года Коммунистическая партия Китая, руководя китайским народом, провела беспощадную борьбу и за 28 лет наконец свергла "три великие горы": империализм, феодализм и бюрократический капитализм, основала в 1949 году Китайскую Народную Республику, что позволило поднять страну на ноги. После основания Нового Китая Коммунистическая партия привела народ к созданию социалистического строя. В 1978 году Китай начал политику реформы и открытости, постепенно встал на путь развития социализма с китайской спецификой и создал всемирно известное экономическое чудо.

Коммунистическая партия Китая - это политическая партия, которая проявляет смелость в самореволюции. В ходе революции и строительства партия тоже допускала ошибки. Но она придерживается принципа поиска истины и фактов, имеет смелость обнаруживать ошибки, сталкиваться с ними, исправлять их и улучшать свою работу. С 18-го съезда ЦК КПК, генеральным секретарем которого является товарищ Си Цзиньпин, КПК провела жестокую борьбу против коррупции, наказывала коррупционные кадры и членов КПК, пересмотрела и установила целый ряд важных внутрипартийных законов и правил, устранила проблему коррупции, которая существовала в тот период внутри КПК, обеспечила беспорочность КПК и тем самым подняла ее авторитет.

Коммунистическая партия Китая - это политическая партия, которая имеет сильную руководящую способность. КПК является наивысшей руководящей силой в политическом строе социализма с китайской спецификой. Партия идет в ногу со временем, непрерывно развивает теоретическое новаторство, образуя теоретическую систему социализма с китайской спецификой, тем самым непрерывно повышая свою способность управлять государством, и способствует непрерывному развитию страны. Посредством осуществления режима многопартийного сотрудничества и консультаций под руководством КПК, она имеет полный контроль над ситуацией, координирует все стороны, с научной точки зрения принимает и высокоэффективно выполняет решения, обеспечивая продолжительность и стабильность политики, чтобы Китай продвигался в правильном направлении.

Практика доказала, что путь социализма с китайской спецификой, инициированный Коммунистической партией Китая, которая привела народ к великим делам, является правильным. В будущем Китай продолжит идти решительно по этому пути и достигнет цели нашей борьбы - всестороннего построения обеспеченного общества к 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая и превращение Китая в богатую и мощную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и прекрасную социалистическую модернизованную державу к 100-летию со дня основания Китайской Народной Республики.

Успех Китая не только обеспечивает общую состоятельность 1,4 млрд человек в этой стране, но также имеет всемирное значение. Китайцы глубоко верят, что "один цветок весны не делает, весна приходит, когда распускаются все цветы". Китай предлагает странам всего мира, особенно развивающимся, своеобразную модель развития, отличающуюся от западной или советской моделей. Китай предоставляет миру в большом количестве недорогие качественные продукты и передовые технологии. Открытый и процветающий Китай предоставил миру огромные возможности, предоставляя широкое пространство для инвестиций и товаропродажи предприятиям всего мира. Инициатива "Один пояс, один путь", выдвинутая Китаем, приветствует участие всех стран мира в совместных консультациях, совместном строительстве и совместном использовании, она уже принесла ощутимые выгоды странам мира, включая Казахстан, и стала самым популярным общественным благом в мире.

Китай и Казахстан имеют общую границу протяженностью более 1700 километров, они тесно связаны дружбой и единой судьбой. В 2013 году Председатель Китая Си Цзиньпин выдвинул инициативу по совместному строительству экономического пояса Шелкового пути в столице Казахстана и получил положительный ответ от Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. За последние шесть лет две страны провели углубленное развитие "Один пояс, один путь", развивают сотрудничество в области сопряжения стратегий, деловое сотрудничество, расширяют связь между народами. Результаты оказались плодотворными и принесли пользу двум народам. Не так давно Президент Токаев успешно совершил государственный визит в Китай и провел переговоры с председателем Си Цзиньпином. Главы двух государств единогласно решили, что обе стороны будут развивать постоянное и всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном в духе взаимопомощи и взаимовыгодного сотрудничества, а также поднимут двухсторонние отношения на беспрецедентно новый уровень.

По случаю 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики и 28-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном позвольте нашим странам работать вместе для общего развития и общего процветания и реализовать великую цель Китая и Казахстана на пути построения сообщества единой судьбы человечества!

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