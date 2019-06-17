Кому выгодно дружить с талибами

В Москве недавно состоялись очередные переговоры о мирном урегулировании ситуации в Афганистане с участием представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ). Это был третий визит делегации талибов в Москву. Предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и в ноябре 2018 года, сообщает Независимая газета .

Среди прибывшей в Москву делегации не было представителей легитимной власти Афганистана, поскольку талибы не согласны на прямые переговоры с ними. Однако наличие в составе делегации лидера таджиков Афганистана генерала Атто Мухаммади Нура позволяет утверждать, что уровень диалога довольно высокий.

В переговорном процессе принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который озвучил позицию России, состоящую в том, что все иностранные войска должны быть выведены из Афганистана. В этом она полностью совпала с желанием талибов, которые заявили, что на переговорах с США в Катаре обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы надеются на достижение соглашения по данному вопросу в среднесрочной перспективе.

Для России весьма выгодно поддерживать прямой диалог с талибами, поскольку движение "Талибан" на территории Афганистана противостоит международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ), ведя с ней ожесточенные бои, что, безусловно, в интересах Москвы. Так, в 2018 году движение "Талибан" провело зачистку и объявило о полном уничтожении анклава ИГ на севере страны, однако некоторым террористам удалось спастись благодаря американским военным. Также талибы активно борются с наркоиндустрией, в чем заинтересована российская сторона. Еще в 2000 году "Талибан" ввел запрет на выращивание опийного мака, из которого производится героин. В результате этих мер выращивание мака на контролируемых талибами территориях практически прекратилось, а продажа героина в мире сократилась на 65%. В свою очередь, после падения режима талибов в Афганистане резко выросло производство опиума. Всем этим комплексом взаимных интересов и обусловлен прямой диалог Москвы с "Талибаном".

Не так давно после боев с афганскими правительственными силами талибы захватили уезд Аргандж-Хва, расположенный в северной провинции Бадахшан, неподалеку от границы с Таджикистаном. Так гражданская война в Афганистане подошла к границе с центральноазиатскими республиками. Ряд районов на таджикской границе в афганском Бадахшане и Кундузе контролируется боевиками уже более года. Также талибы пришли в провинцию Балх к Хайратону, почти у самой границы с Узбекистаном.

Таким образом, граничащие с Афганистаном республики сталкиваются с новой реальностью, когда сопредельную территорию контролируют не правительственные силы, а талибы, признанные во многих странах террористической организацией. В результате страны СНГ сталкиваются с необходимостью выстраивания отношений с новыми незваными соседями, которые преследуют свои интересы.

Концентрация боевиков на границе с Туркменистаном объясняется скорым завершением строительства магистрального газопровода, по которому туркменский газ будет проходить транзитом через Афганистан по маршруту Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия.

Талибы намерены занять участок земли, по которому проложена газовая труба. Таким образом, они рассчитывают на получение с этого финансовых дивидендов. И сейчас создают себе базы для длительного пребывания на прилегающих к газопроводу территориях. Правительственные войска не могут в полной мере обеспечить безопасность этого проекта от всевозможных угроз, включая нападение местных племен и ИГ. У них нет на это сил и средств в отличие от талибов, которые вполне могут взять на себя эту задачу.

Неслучайно, что Туркменистан оказал фактическую помощь талибам в захвате в плен большой группы афганских пограничников. Не только Туркменистан быстро сориентировался в сложившейся ситуации. После выхода из-под контроля афганской провинции Балх в половине балхских районов появились боевики движения "Талибан" и вспыхнули беспорядки. В этих условиях Узбекистан пытается наладить с "Талибаном" прямой диалог, чем и были вызваны встречи узбекского руководства с талибами в Ташкенте. За прошлый год делегации талибов минимум дважды посетили Ташкент, а в этом году представители МИД Узбекистана встретились с ними в катарской Дохе.

Узбекистан ведет с талибами переговоры о гарантиях безопасности для Узбекистана и узбекских проектов в Афганистане, в особенности о железной дороге Термез – Мазари-Шариф. Этот путь планируется продлить до Герата и Кабула, а в перспективе выйти к Пакистану и Ирану, создав трассу между промышленностью России и Казахстана с рынками на побережье Индийского океана.

В свою очередь, Таджикистан находится в зоне риска больше других республик. Через таджикскую территорию проходит ряд крупных маршрутов наркотрафика, что усугубляет все существующие проблемы. Во многом непростая ситуация на границе с Афганистаном стала причиной появления Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, в которую вошел Таджикистан.

Душанбе прилагает значительные усилия для установления порядка в пограничной полосе, о чем свидетельствует недавний инцидент в Горном Бадахшане между президентом и местными элитами. Однако к прямому диалогу с талибами Душанбе не стремится. Впрочем, подобную работу в рамках ОДКБ осуществляет Россия, по инициативе которой был создан Московский формат переговоров с участием всех заинтересованных региональных игроков, официального Кабула и движения "Талибан". Казахстан также выражает готовность создать аналогичную переговорную площадку, ссылаясь на успехи Астанинского процесса по Сирии.

Становится очевидно, что все страны региона ищут новые модели соседства с Афганистаном, где сейчас сосуществуют два политических режима: официальный Кабул, поддерживаемый США, и теневая власть движения "Талибан", поддерживаемой иными заинтересованными внешними акторами.

В условиях войны, роста террористической угрозы и транснационального наркотрафика каждое из государств ищет способы обеспечить собственную безопасность. Однако все возлагают большие надежды на переговорный процесс в Москве и Дохе, который может завершить войну и использовать талибов для борьбы с ИГ и наркотрафиком.

Если мир не будет заключен, а конфликт в Афганистане будет развиваться по старому сценарию, то нынешнее положение дел может стать долгосрочной политической проблемой не только для приграничных с Афганистаном территорий, оказавшихся заложниками ситуации, но и для России и ее интересов в регионе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства