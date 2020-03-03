Почём физкультура и спорт для народа?

Скандалы в спорте - дело привычное. И Казахстан в этом плане не исключение. Но если раньше у нас в скандалах были замешаны в основном известные атлеты, так сказать, "гордость страны", то теперь, увы, разного рода разборки происходят даже в детском спорте. А это уже наводит на мысль, что в нашем спортивном хозяйстве явно что-то не так, сообщает издательство "Время" .

На этой неделе проблемы массового и детского спорта уже рассматривались в парламенте. Вывод такой: государство долго не вникало в эту сферу. И за это время там начали откровенно безобразничать. Надеемся, что скоро этому будет положен конец.

Замечено, что в последнее время в казахстанском спорте наметилось противостояние спортивных функционеров и юных спорт­сменов, которых как могут защищают от чиновничьего произвола тренеры, родители и даже некоторые депутаты. Недавние скандалы в фигурном катании и хоккее тому подтверждение. Да и порочная практика сокращения и объединения детско-юношеских спортивных школ не может не беспокоить общественность. Порой создается впечатление, что идет целенаправленная атака на массовый и детский спорт. Хотя сами чиновники объясняют такое слияние двух или нескольких спортшкол в одну экономией бюджетных средств. Дело, конечно, благое. Стране деньги нужны. Но они явно не на том экономят.

В этом, вы не поверите, можно убедиться, если взглянуть на данные государственных закупок и бюджетов областных и городских управлений спорта. Возьмем, к примеру, управление спорта Алматы, которое не раз давало повод усомниться в правильности своей политики по отношению именно к детско-юношескому спорту. Интересно, как они распределяли выделенные им государством деньги в 2019 году?

А сумма была немаленькая - больше 11 миллиардов тенге. Расходов тоже, понятно, много. Это и на детско-юношеский спорт, и на массовый, и на популяризацию здорового образа жизни, а также на развитие гольфа в нашем регионе, без которого рядовые алматинцы просто жить не могут... Так вот для сравнения: двухдневная велогонка "Тур Алматы" обошлась спортивному управлению города более чем в 510 миллионов тенге. А годовой бюджет, скажем, ДЮСШ №15, специализирующейся на трех олимпийских видах борьбы, где занимаются около 300 детей, около 140 миллионов тенге. Это разве справедливо? Про массовый спорт и физкультуру я даже не говорю. Им достаются крохи... Расходы профильного управления в 2019 году на развитие массового и детского спорта составили, судя по плану госзакупок, всего 8,71 процента от общего бюджета! Причем в этой сумме сидят еще затраты на пропаганду здорового образа жизни и расходы, запланированные на работу с людьми с ограниченными возможностями.

Мы, конечно, не против этого, а просто обращаем внимание, что на массовый спорт и физкультуру идет крайне мало средств от в общем-то немалого бюджетного пирога.

Если все подсчитать, то выходит, что расходы на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений составляют свыше 80 процентов от общего бюджета на 2019 год. Причем львиную долю средств здесь забирают на свои нужды профессиональные команды по игровым видам спорта, которые, по идее, не должны жить за государственный счет. Но они это делают, даже обходя процедуру открытых конкурсов, так как в Алматы уже несколько лет существует практика передачи клубов в частные руки по договорам ГЧП. И государство автоматически берет на себя обязательства дальнейшего бесперебойного финансирования на непрозрачных условиях фактически чужих хотелок. Я очень люблю смотреть футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, гандбол... Но совесть тоже надо иметь. Зачем кормить второсортных легионеров и наших кривоногих футболистов, зарплата которых порой равняется годовому бюджету целой детско-юношеской спортивной школы?

Я еще понимаю, когда деньги выделяются школам высшего спортивного мастерства и центрам подготовки олимпийского резерва (хотя к ним тоже претензий немало). Но с какого перепугу управление спорта оказывает щедрую государственную помощь частным спортивным клубам и организациям?

К примеру, недоумение вызывают затраты на содержание велооборудования Almaty Bike. Насколько я понимаю, это те велосипеды, которые стоят по городу и даются напрокат за деньги! И кто-то получает от этого проката прибыль. Тут все ясно: бизнес есть бизнес. Но непонятно другое: почему мы, налогоплательщики, должны отдавать более ста миллионов на их содержание?

Так было в прошлом году. А в нынешнем, думаете, будет честнее? Сомневаюсь. Ведь от порочных тенденций в управлении спорта Алматы, несмотря на постоянную смену руководителей, ну никак не могут отойти. Если верить цифрам, которые теперь находятся в открытом доступе на сайте спортуправления, то из 13 миллиардов 366 с лишним миллионов тенге только 5 миллиардов 999 миллионов с копейками запланировано на подведомственные структуры городского спорткомитета. Я имею в виду государственные коммунальные казенные предприятия (ГККП), к которым относятся и детско-юношеские спортивные школы. А поскольку ГККП по закону не могут участвовать в открытых коммерческих конкурсах, то, значит, именно 7 миллиардов 766 миллионов тенге с мелочью могут осесть в частных руках. В каких - это другой вопрос.

Например, у спортивного руководства города прослеживается симпатия к национальным видам единоборств - казакша курес и белдесу. Я не против древних традиций. Но делается это не на постоянной основе, а разово и потому вряд ли эффективно. Поэтому 40 с лишним миллионов тенге на проведение однодневных соревнований "Алем Барысы" и 129 "лимонов" на организацию шоу "Халык Барысы" - это слишком, при всем моем уважении к, заметьте, не олимпийским видам спорта. Сам в детстве играл в асыки. Да так, что нынешним сборникам и не снилось. И сейчас, дай мне волю, время, хорошую сочку и чуть-чуть тренинга, многим дам фору. И вот вам, пожалуйста, готовый и совершенно бесплатный кандидат в чемпионы мира по асык ату. Но это так, к слову… Никому я дорогу перебегать к спортивным высотам в асык ату не собираюсь. А вот казакша курес, видимо, по чистой случайности не включена как спортивная дисциплина ни в одно ГККП. Со всеми вытекающими оттуда финансовыми последствиями. Думаю, кто-то хорошо на национальных традициях наварится, потому что деньги уходят частникам, а не на воспитание юных борцов.

Вообще, распределение спортивных дисциплин между подведомственными управлению спорта Алматы предприятиями вызывает массу вопросов. Ну как можно было объединить в СДЮШОР №1 греблю на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, тяжелую атлетику и плавание в ластах? А в СКДЮСТШ №5 скрестили плавание со стрельбой. В ДЮСШ №17 породнили рукопашный бой и шахматы, кикбоксинг и тогуз кумалак, штангу и настольный теннис. Смех, да и только!

Но я опять отвлекся от финансовой составляющей. Меня заинтересовала сумма, запланированная на "услуги по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе и в помещениях для профессионалов и любителей". Это 618 с половиной миллионов тенге. Знающие люди мне объяснили, что это расходы на рыбалку, охоту и баню. Неужели это правда? Для кого? Утверждать, конечно, не буду, но, думаю, провести расследование определенным органам будет нелишне, так как на сайте управления спорта по этому вопросу полная непрозрачность.

Хорошая сумма (225 миллионов) выделяется на организацию массового катания на коньках. Вот только если в этом году организация будет такая же, как в прошлом, тогда лучше не надо. Несколько ледовых пятачков с картонно-фанерными сараюшками не стоят таких денег. Я в детстве сам, подключив шланг к кухонному кранику, заливал каток во дворе. Заметьте, для всех и совершенно бесплатно. А тут такие деньги! И это тоже вызывает подозрение…

А еще меня напрягает, что управление спорта Алматы продолжает начатую в 2019 году практику по финансированию переданных безвозмездно в частные руки, но построенных на бюджетные средства многофункцио­нальных спортивных сооружений. Речь идет об "Алматы Арена", "Халык Арена" и комплексе трамплинов "Сункар". Эти счастливчики, не потратившие на строительство или покупку "народных" стадионов ни одного тенге, в этом году получат на их содержание 771 миллион. Но при этом все эти и другие спортсооружения из-за высочайшей арендной платы остаются недоступными для большинства детских спортивных школ, не говоря уже о горожанах, занимающихся любительским спортом и физкультурой.

Вообще, не только алматинскому, но и всем нашим управлениям спорта нужно пересмотреть в сторону увеличения (минимум до 70 процентов) свои бюджеты на развитие именно массовой физической культуры и спорта. Об этом, кстати, говорил в своем послании народу Казахстана и наш президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ: "Особого внимания требуют вопросы укрепления здоровья нации. Важно развивать массовый спорт среди всех возрастных групп населения. Нужно обеспечить максимальную доступность спортивной инфраструктуры для детей. Необходимо законодательное обеспечение этого курса, а также принятие комплексного плана по развитию массового спорта. Развитие массовой физической культуры должно стать пирамидой, на вершине которой будут новые чемпионы, а у ее основания мы получим здоровую, активную молодежь".

С этими словами трудно не согласиться. Надеюсь, когда-нибудь так и будет. Но пока в нашем спорте все иначе… Судя по плану госзакупок, размещенному на сайте спорт­управления, расходы на профессиональные команды и клубы, на проведение чемпионатов и первенств в 2020 году увеличились еще на 280 миллионов тенге по сравнению с 2019 годом, в то же время расходы на массовую физическую культуру и спорт снизились еще на 252 миллиона тенге. А бюджеты профессиональных клубов превосходят расходы на ДЮСШ и СДЮШОР.





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