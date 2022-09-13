Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

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Часть 5. Символизм сторон и саморазвитие конфликта

Символы в текущем противоборстве Запада и коллективного НеЗапада играют одну из принципиальных ролей.

Европейский союз - актор, который монетизирует свой имидж: пространство взаимопомощи, свободы и процветания. В текущем конфликте он стал ментальной причиной - медийным casus belli. Медийно конфликт идет из-за того, что Россия "не пускает Украину в ЕС" и последняя, используя права суверенного государства, борется за отстаивание своей позиции. Все стратегические коммуникации Украины и ее ситуационных союзников обыгрывают данный тезис. Им удалось полностью в медийном плане убрать факт, что конфликт начался с резкой смены общественно-политических процессов на Украине, которые не получили должного процедурного оформления для того, чтобы внутренние разногласия могли приобрести формат контролируемого конституционного политического процесса. В этом отношении полностью перекладывать вину за вооруженное противостояние на западных союзников Украины нельзя, фактор локальной неопытности и авантюризма сыграл свою роль.

Как представляется, "ползучая" вестернизация НАТО и модификация Украины были выгодны для североатлантических стратегов. Представим сценарий, что после мятежа 2014 Украина не вошла бы в цикл открытого насилия, которое продлилось 8 лет и привело к текущим военным действиям. Можно предположить, что процесс поляризации украинского общества не был бы столь активным и, возможно, не привел бы к такой четкой географической локализации политических настроений. Но даже сопоставимая с текущей поляризация общества и возможная автономизация (легальная) отдельных регионов Украины были бы выгодным сценарием. Поясним. Прошла бы юридическая фиксация интересов сторон без нарушения норм права, что придавало бы "младореформаторам" флер справедливости, гуманности и прогрессивности. При этом такой "мягкий" вариант никак не мешал бы киевским властям коммуникационно подавать историю о "сдерживании агрессии" России.

Для центров принятия решений НАТО ситуация также была бы более комфортной без фактов откровенного нарушения киевскими властями гуманитарного права. Как ни трактуй ситуацию политически, но применение армейских частей и тяжелого наступательного вооружения в отношении населенных пунктов - это однозначное нарушение гуманитарного права, совершение военных преступлений. Собственно, военные преступления - достаточное основание для применения записанных, но плохо работающих инструментов ООН о международном военном вмешательстве для пресечения таких действий.

Тем не менее ситуация пошла по однозначно плохому, если не худшему сценарию. Украина и ее союзники выбрали путь эскалации проблем. Сначала идет нарушение гуманитарного права, затем Украина берет и не выполняет международные обязательства (Минские соглашения). Этим Украина фиксирует свою недоговороспособность и полное пренебрежение в отношении системы международного права - договоры должны исполняться, раз сторона становится их участником.

По непонятным с позиции сегодняшнего дня мотивам делается выбор в пользу попытки "оправдать" указанные выше преступления и нарушения самих основ международного формата отношений за счет идеологической экзальтации ситуации, придания оппонентам образа эсхатологического врага, т. е. того, с кем нельзя выполнять договоренности. Это обоюдоострая уловка - вы не выполняете, с вами не выполняют. Эсхатологическая окраска врага означает для Украины одно - она может добиться безоговорочной капитуляции врага или она безоговорочно капитулирует перед врагом. Это ставка на все сразу, и она не выглядит обдуманной. Сложно согласиться, что в основе комплексный план, скорее это плод тотального оппортунизма и отсутствия централизованного планирования как такового. Можно принять, что планы есть и что они многочисленные и конкурирующие, т. е. фонят.

Дальнейшие шаги еще больше сужают вариант стратегического маневра для Украины с позиции национального интереса: страна выбрала стилизацию под символизм Германии 1936-38 годов. Что бы ни транслировали киевские власти, но визуальная постановка многих действий, которые проводились в Украине, имеет прямые, хорошо известные прототипы в работах главного сценариста массовых акций нацисткой Германии Лени Рифеншталь. Дополнительным аргументом является использование для официальных символов силовых подразделений Украины немецкого гербового знака городов - вольсфагель, который в том числе использовался для атрибутов различия воинских соединений нацистского режима и его союзников. Фактор поверхностной трактовки СМИ в этом контексте сыграл роковую роль - как с обществом, так и с элитами обеих сторон.

Символы - это наиболее лаконичные выражения идей и концепций. Украинские власти под эгидой борьбы за право вступить в ЕС выбрали сценарий насильственного подавления внутриполитической дискуссии и формирования эсхатологического врага для консолидации сторонников западного внешнеполитического вектора. Происходит переформатирование образа России, которая в образном отношении быстро эволюционируют из сложного соседа в смертельную, общечеловеческую угрозу. Чтобы достигнуть такой экзальтации общества, решились на прямую демонизацию инструментами визуального искусства и языка - сформировали подачу своего соседа в виде то ли летописной Орды, то ли мифологического монстра-медведя. К сожалению, в 2010-20-х годах оказалось допустимым повторить примы искусства национал-социализма. Насколько оправдано было настолько грубо поднимать ставки и в какой мере это было итогом расчета, а не просчета? Ведь и вторая сторона рано или поздно вынуждена будет принять правила и сделать свою ставку в такой же логике.

Со стороны Украины и рефреном ее партнеров прочерчивается единый ряд: Украина - форпост, опора Украины - национальные батальоны, а позднее - подразделения национальной гвардии с четкой стилизацией под военные ордена, гербовый знак вольсфагель против то ли красной звезды, то ли тотемного медведя. Полное повторение логики средневековья: "просвещенная" Европа против непонятного и страшного пространства - России, Свобода против Тьмы. Символы по своей природе имеют особенность подчинять дискурс, влиять на логику мышления.

Еще раз оговоримся, что нет оснований полагать, что описываемая ситуация - итог некой изначальной задумки, мегаплана. Скорее имеет место ровно обратное. Это итог локальных действий меняющихся интересантов и подрядчиков на выполнение тех или иных консалтинговых и проектных работ. Во всяком случае, в настоящее время нет аналога Коминтерна, который работал над задачей всемирного переворота. Но конфликт, как было отмечено ранее, имеет свою механику и логику, не совпадающую с действиями субъектов.

Метафизика символов как капкан

Вольсфагель, который стал медийным символом национальных батальонов Украины, нередко называют то нацистским символом, то внесистемным руническим знаком, что в обоих случаях не до конца верно. Этот знак использовали коммуны (в основном на современной немецкой территории, но не только) для гербов.

Символизм исторических гербов имеет свои корни в мифологии и истории народов и окутан множеством легенд. Средневековый гербов - это в том числе некоторое обращение на уровне мифологии и веры народов, попытка сформировать для себя благоприятные обстоятельства. Немецкие города с данным знаком были в зоне, где исторически водилось много волков, они для народов того времени были прямой и ежедневной смертельной опасностью, проявлением подавляющей силы природы и обстоятельств по отношению к возможностям социума. Можно сказать, нанося данные знаки на свои гербы, жители пытались защититься от стихии и выжить. Это проявление страха и надежды.

Очень интересно посмотреть на указанный факт в современном политическом дискурсе. Россия подается как образ стихии пространства, непонятной, опасной и необузданной Орды или же не менее безбрежной лесистой местности, в которой доминирует суперхищник - медведь. Медведь находится на вершине пищевой цепи, как и волчья стая. Они - априорный символ победы. Нелогично брать символ страха в попытке сокрушить стихию. Можно было бы ожидать символического противопоставления безбрежному пространству текучести и изменчивости Дикого поля, Сечи. Маневр и гибкость против бескрайности и исходной мощи.

Поверхностно, именно поверхностно и коммуникационно, оговоримся о том, что транслируется в глобальном медиа: Европейский союз (зажиточный социум, спрятавшийся от стихии за стенами города) побуждает Украину (Дикое поле, удаль, отчаяние, риск, свободолюбие) взять европейский символ страха и пойти войной на Стихию, которую изначально боится именно Европейский союз. Боится не рационально, а иррационально - родовая травма, парализующая рациональность. Алогичность нарастает, поскольку в нынешней ситуации ЕС - тоже объект принятия решения. Возможно, только публично, но в настоящее время инициатором решений выступает Великобритания, которая незадолго до нынешнего кризиса покинула ЕС по причинам несогласия с неэффективностью ЕС. Получается, что один субъект международных отношений (ЕС), не имея целостного видения на перспективу, принимает позицию, а значит, интересы и риски другого субъекта (Великобритании) и становится способом навязывания внешней позиции третьему субъекту. Таким образом, ЕС транслирует обязательств,которые он не вырабатывал и которые, вероятно, не закладывал в свои планы к исполнению. В этом свете коллективная Европа не меньший авантюрист, чем младополитики в Киеве. В целом европейские элиты, включая французский и немецкий истеблишмент, действуют по принципу русского "авось выгорит" .

Европейская часть НАТО, как бы кто ни хотел, - это зона, тотально зависимая от американо-английского прикрытия, что и стало понятно в эти месяцы. При всех заявлениях ЕС не смог оказать решающей помощи Украине. Все чаще идет речь об исчерпании запасов вооружений, физическом исчерпании.

Возможно, был расчет на медлительность русского медведя, была вера в решимость украинцев или еще в какой-то фактор, тот же протестный рост в России. Если так, то это тотальный непрофессионализм и непонимание оппонента, народа оппонента. Скорее всего, расчет был на скоротечность событий: быстро получить выгоду и решить текущее проблемы, связанные с ростом экономической и технологической независимости России, не допустить потерю своей глобальной роли, которая увядает по мере утраты ЕС экономической и технологической востребованности, старения населения, роста НеЗапада, а не только Китая, но и Индии, Вьетнама, Кореи и Индонезии, ожидаемого в середине 21 века рывка Африки. Какова бы ни была задумка, но поведение (публичное) ключевых политиков говорит об их растерянности и неготовности к такой амплитуде событий.

Коллективными усилиями Медведь был разбужен. Сейчас приходит крайне неприятное осознание того, что литературный образ ленивого, неповоротливого мишки далек от действительности. В реальности ничего потешного нет -страшный хищник-амфибия, упорный, стойкий и коварный.

В дополнение в образный расклад очевидно преждевременно с точки зрения западного полюса, включился восточный Дракон. Именно поэтому очередное поднятие ставок - демарш с визитом Нэнси Пелоси и показательное унижение красного императора Си.

С позиции анализа публичной информации складывается картина, что западные военно-политические центры переиграли сами себя. Увлечения естественным для их мировоззрения национал-социалистическим символизмом, не менее естественными (родными в культурологическом плане) образами мифологии "темного века" закономерным образом поворачивают и оппонентов (коллективный НеЗапад) к своей традиции архетипической трактовке реальности.

Реактуализация в массовом сознании сторон архаичных, но глубоко укорененных в коллективном сознании символов рода, судьбы, борьбы жизни и смерти делает конфликт эсхатологическим без шанса одной из сторон выйти "с сохранением лица".

Полагаем, что это очень большая ошибка, ни одни материальные блага не стоят того, чтобы идти на такой риск.





Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук