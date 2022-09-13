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Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

12.09.2022, 19:31 1171
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
Фото: Depositphotos
Часть 5. Символизм сторон и саморазвитие конфликта         
 
Символы в текущем противоборстве Запада и коллективного НеЗапада играют одну из принципиальных ролей.        
 
Европейский союз - актор, который монетизирует свой имидж: пространство взаимопомощи, свободы и процветания. В текущем конфликте он стал ментальной причиной - медийным casus belli. Медийно конфликт идет из-за того, что Россия "не пускает Украину в ЕС" и последняя, используя права суверенного государства, борется за отстаивание своей позиции. Все стратегические коммуникации Украины и ее ситуационных союзников обыгрывают данный тезис. Им удалось полностью в медийном плане убрать факт, что конфликт начался с резкой смены общественно-политических процессов на Украине, которые не получили должного процедурного оформления для того, чтобы внутренние разногласия могли приобрести формат контролируемого конституционного политического процесса. В этом отношении полностью перекладывать вину за вооруженное противостояние на западных союзников Украины нельзя, фактор локальной неопытности и авантюризма сыграл свою роль.         
 
Как представляется, "ползучая" вестернизация НАТО и модификация Украины были выгодны для североатлантических стратегов. Представим сценарий, что после мятежа 2014 Украина не вошла бы в цикл открытого насилия, которое продлилось 8 лет и привело к текущим военным действиям. Можно предположить, что процесс поляризации украинского общества не был бы столь активным и, возможно, не привел бы к такой четкой географической локализации политических настроений. Но даже сопоставимая с текущей поляризация общества и возможная автономизация (легальная) отдельных регионов Украины были бы выгодным сценарием. Поясним. Прошла бы юридическая фиксация интересов сторон без нарушения норм права, что придавало бы "младореформаторам" флер справедливости, гуманности и прогрессивности. При этом такой "мягкий" вариант никак не мешал бы киевским властям коммуникационно подавать историю о "сдерживании агрессии" России.         
 
Для центров принятия решений НАТО ситуация также была бы более комфортной без фактов откровенного нарушения киевскими властями гуманитарного права. Как ни трактуй ситуацию политически, но применение армейских частей и тяжелого наступательного вооружения в отношении населенных пунктов - это однозначное нарушение гуманитарного права, совершение военных преступлений. Собственно, военные преступления - достаточное основание для применения записанных, но плохо работающих инструментов ООН о международном военном вмешательстве для пресечения таких действий.        
 
Тем не менее ситуация пошла по однозначно плохому, если не худшему сценарию. Украина и ее союзники выбрали путь эскалации проблем. Сначала идет нарушение гуманитарного права, затем Украина берет и не выполняет международные обязательства (Минские соглашения). Этим Украина фиксирует свою недоговороспособность и полное пренебрежение в отношении системы международного права - договоры должны исполняться, раз сторона становится их участником.         
 
По непонятным с позиции сегодняшнего дня мотивам делается выбор в пользу попытки "оправдать" указанные выше преступления и нарушения самих основ международного формата отношений за счет идеологической экзальтации ситуации, придания оппонентам образа эсхатологического врага, т. е. того, с кем нельзя выполнять договоренности. Это обоюдоострая уловка - вы не выполняете, с вами не выполняют. Эсхатологическая окраска врага означает для Украины одно - она может добиться безоговорочной капитуляции врага или она безоговорочно капитулирует перед врагом. Это ставка на все сразу, и она не выглядит обдуманной. Сложно согласиться, что в основе комплексный план, скорее это плод тотального оппортунизма и отсутствия централизованного планирования как такового. Можно принять, что планы есть и что они многочисленные и конкурирующие, т. е. фонят.         
 
Дальнейшие шаги еще больше сужают вариант стратегического маневра для Украины с позиции национального интереса: страна выбрала стилизацию под символизм Германии 1936-38 годов. Что бы ни транслировали киевские власти, но визуальная постановка многих действий, которые проводились в Украине, имеет прямые, хорошо известные прототипы в работах главного сценариста массовых акций нацисткой Германии Лени Рифеншталь. Дополнительным аргументом является использование для официальных символов силовых подразделений Украины немецкого гербового знака городов - вольсфагель, который в том числе использовался для атрибутов различия воинских соединений нацистского режима и его союзников. Фактор поверхностной трактовки СМИ в этом контексте сыграл роковую роль - как с обществом, так и с элитами обеих сторон.         
 
Символы - это наиболее лаконичные выражения идей и концепций. Украинские власти под эгидой борьбы за право вступить в ЕС выбрали сценарий насильственного подавления внутриполитической дискуссии и формирования эсхатологического врага для консолидации сторонников западного внешнеполитического вектора. Происходит переформатирование образа России, которая в образном отношении быстро эволюционируют из сложного соседа в смертельную, общечеловеческую угрозу. Чтобы достигнуть такой экзальтации общества, решились на прямую демонизацию инструментами визуального искусства и языка - сформировали подачу своего соседа в виде то ли летописной Орды, то ли мифологического монстра-медведя. К сожалению, в 2010-20-х годах оказалось допустимым повторить примы искусства национал-социализма. Насколько оправдано было настолько грубо поднимать ставки и в какой мере это было итогом расчета, а не просчета? Ведь и вторая сторона рано или поздно вынуждена будет принять правила и сделать свою ставку в такой же логике.        
 
Со стороны Украины и рефреном ее партнеров прочерчивается единый ряд: Украина - форпост, опора Украины - национальные батальоны, а позднее - подразделения национальной гвардии с четкой стилизацией под военные ордена, гербовый знак вольсфагель против то ли красной звезды, то ли тотемного медведя. Полное повторение логики средневековья: "просвещенная" Европа против непонятного и страшного пространства - России, Свобода против Тьмы. Символы по своей природе имеют особенность подчинять дискурс, влиять на логику мышления.        
 
Еще раз оговоримся, что нет оснований полагать, что описываемая ситуация - итог некой изначальной задумки, мегаплана. Скорее имеет место ровно обратное. Это итог локальных действий меняющихся интересантов и подрядчиков на выполнение тех или иных консалтинговых и проектных работ. Во всяком случае, в настоящее время нет аналога Коминтерна, который работал над задачей всемирного переворота. Но конфликт, как было отмечено ранее, имеет свою механику и логику, не совпадающую с действиями субъектов. 
 
Метафизика символов как капкан        
 
Вольсфагель, который стал медийным символом национальных батальонов Украины, нередко называют то нацистским символом, то внесистемным руническим знаком, что в обоих случаях не до конца верно. Этот знак использовали коммуны (в основном на современной немецкой территории, но не только) для гербов.        
 
Символизм исторических гербов имеет свои корни в мифологии и истории народов и окутан множеством легенд. Средневековый гербов - это в том числе некоторое обращение на уровне мифологии и веры народов, попытка сформировать для себя благоприятные обстоятельства. Немецкие города с данным знаком были в зоне, где исторически водилось много волков, они для народов того времени были прямой и ежедневной смертельной опасностью, проявлением подавляющей силы природы и обстоятельств по отношению к возможностям социума. Можно сказать, нанося данные знаки на свои гербы, жители пытались защититься от стихии и выжить. Это проявление страха и надежды.        
 
Очень интересно посмотреть на указанный факт в современном политическом дискурсе. Россия подается как образ стихии пространства, непонятной, опасной и необузданной Орды или же не менее безбрежной лесистой местности, в которой доминирует суперхищник - медведь. Медведь находится на вершине пищевой цепи, как и волчья стая. Они - априорный символ победы. Нелогично брать символ страха в попытке сокрушить стихию. Можно было бы ожидать символического противопоставления безбрежному пространству текучести и изменчивости Дикого поля, Сечи. Маневр и гибкость против бескрайности и исходной мощи.         
 
Поверхностно, именно поверхностно и коммуникационно, оговоримся о том, что транслируется в глобальном медиа: Европейский союз (зажиточный социум, спрятавшийся от стихии за стенами города) побуждает Украину (Дикое поле, удаль, отчаяние, риск, свободолюбие) взять европейский символ страха и пойти войной на Стихию, которую изначально боится именно Европейский союз. Боится не рационально, а иррационально - родовая травма, парализующая рациональность. Алогичность нарастает, поскольку в нынешней ситуации ЕС - тоже объект принятия решения. Возможно, только публично, но в настоящее время инициатором решений выступает Великобритания, которая незадолго до нынешнего кризиса покинула ЕС по причинам несогласия с неэффективностью ЕС. Получается, что один субъект международных отношений (ЕС), не имея целостного видения на перспективу, принимает позицию, а значит, интересы и риски другого субъекта (Великобритании) и становится способом навязывания внешней позиции третьему субъекту. Таким образом, ЕС транслирует обязательств,которые он не вырабатывал и которые, вероятно, не закладывал в свои планы к исполнению. В этом свете коллективная Европа не меньший авантюрист, чем младополитики в Киеве. В целом европейские элиты, включая французский и немецкий истеблишмент, действуют по принципу русского "авось выгорит" .        
 
Европейская часть НАТО, как бы кто ни хотел, - это зона, тотально зависимая от американо-английского прикрытия, что и стало понятно в эти месяцы. При всех заявлениях ЕС не смог оказать решающей помощи Украине. Все чаще идет речь об исчерпании запасов вооружений, физическом исчерпании. 
 
Возможно, был расчет на медлительность русского медведя, была вера в решимость украинцев или еще в какой-то фактор, тот же протестный рост в России. Если так, то это тотальный непрофессионализм и непонимание оппонента, народа оппонента. Скорее всего, расчет был на скоротечность событий: быстро получить выгоду и решить текущее проблемы, связанные с ростом экономической и технологической независимости России, не допустить потерю своей глобальной роли, которая увядает по мере утраты ЕС экономической и технологической востребованности, старения населения, роста НеЗапада, а не только Китая, но и Индии, Вьетнама, Кореи и Индонезии, ожидаемого в середине 21 века рывка Африки. Какова бы ни была задумка, но поведение (публичное) ключевых политиков говорит об их растерянности и неготовности к такой амплитуде событий.         
 
Коллективными усилиями Медведь был разбужен. Сейчас приходит крайне неприятное осознание того, что литературный образ ленивого, неповоротливого мишки далек от действительности. В реальности ничего потешного нет -страшный хищник-амфибия, упорный, стойкий и коварный.         
 
В дополнение в образный расклад очевидно преждевременно с точки зрения западного полюса, включился восточный Дракон. Именно поэтому очередное поднятие ставок - демарш с визитом Нэнси Пелоси и показательное унижение красного императора Си.        
 
С позиции анализа публичной информации складывается картина, что западные военно-политические центры переиграли сами себя. Увлечения естественным для их мировоззрения национал-социалистическим символизмом, не менее естественными (родными в культурологическом плане) образами мифологии "темного века" закономерным образом поворачивают и оппонентов (коллективный НеЗапад) к своей традиции архетипической трактовке реальности.         
 
Реактуализация в массовом сознании сторон архаичных, но глубоко укорененных в коллективном сознании символов рода, судьбы, борьбы жизни и смерти делает конфликт эсхатологическим без шанса одной из сторон выйти "с сохранением лица".        
 
Полагаем, что это очень большая ошибка, ни одни материальные блага не стоят того, чтобы идти на такой риск.

Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
 

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Продолжая прошлое и открывая будущее, напишем новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях

13.09.2022, 10:16 246
Продолжая прошлое и открывая будущее, напишем новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях
Фото: Чжан Сяо, Посол Китая в Казахстане
По приглашению Президента Казахстана К. Токаева Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября посетит Казахстан с государственным визитом. Этот визит совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Это первый загранвизит Председателя Си Цзиньпина после вспышки COVID-19. Крупная дипломатическая акция Китая, которая проводится накануне 20-ого съезда Коммунистической партии Китая, является важной вехой в возрождении прошлого и продвижении будущего. Он несомненно придаст новый и мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений.
 
Этот визит ознаменует золотой тридцатый юбилей китайско-казахстанских отношений. В 1992 году Китай и Казахстан подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. За последние 30 лет китайско-казахстанские связи шли в ногу со временем и достигли скачкообразного развития, не только принося пользу народам двух стран, но и внесли важный вклад в мир и стабильность в регионе, став примером добрососедской дружбы между соседними странами. Современный мир вступил в новый период бурных перемен. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан вновь в полной мере отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям, а также его искренность и уверенность в дальнейшем углублении китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита лидеры двух стран обсудят перспективу развития китайско-казахстанских отношений, совместно разработают план действий и будут способствовать устойчивому и долгосрочному продвижению двустороних отношений и их перехода на новый уровень.
 
Этот визит заложит новый фундамент китайско-казахстанского политического взаимодоверия. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад Китай и Казахстан рассматривали друг друга надежными друзьями и добрыми соседями, такими же близкими, как братья, и твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы обеих стран. После "январских событий" с.г. Председатель Си Цзиньпин немедленно направил Президенту К.Ж. Токаеву устное послание, решительно поддержав Казахстан в скорейшем достижении внутренней стабильности. В феврале Президент К.Ж. Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и выступил против "политизации" олимпийского движения и спорта. Казахстанская сторона всегда поддерживала позицию Китая по таким вопросам, как Тайвань, Синьцзян и борьба с "Восточным Туркестаном". В ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань МИД Казахстана своевременно высказался в поддержку Китая. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан несомненно еще больше укрепит политическое взаимодоверие между двумя странами, укрепит стратегическую взаимодействие и интеграцию интересов во благо совместного построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы. 
 
Этот визит создаст новый прорыв для совместного строительства "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Казахстаном. В 2013 году Председатель Си Цзиньпин посетил Казахстан и дал старт для совместного строительства "Пояса и пути". Казахстан стал страной, где была впервые в мире провозглашена инициатива "Один пояс, один путь", и первой остановкой ее на западе. За последние девять лет инициатива "Один пояс, один путь" раздулась из "мелкой искры" в "степной пожар" во всем мире. В настоящее время Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по инициативе "Один пояс, один путь" со 149 странами и 32 международными организациями. По состоянию на май текущего года общий объем торговли товарами со странами вдоль маршрута составил около 11,8 трлн долларов США. Прямые инвестиции превышают 140 млрд долларов США. Совместное строительство "Одного пояса и пути" Китаем и Казахстаном является первым испытанием. Две страны придерживаются направления "твердой связи", поддержки "мягкой связи" и "душевной связи" для непрерывного углубления в здравоохранении, зеленой экономике, цифровизации, инновациях и в других областях, и сотрудничать в продвижении строительства "Зеленого Шелкового пути", "Здорового Шелкового пути" и "Цифрового Шелкового пути" для постоянного достижения новых результатов. По случаю десятой годовщины инициативы "Одного пояса и пути" Председатель Си Цзиньпин посетит Казахстан с ответным визитом и будет работать с Казахстаном над поиском новых возможностей в неспокойные времена мировой экономики. Также активно продвигать концепцию путем обширных консультаций, совместного вклада и общих выгод, и совместного углубления строительство "Одного пояса и пути" с высоким качеством.
 
Этот визит придаст новые вехи китайско-казахстанскому деловому сотрудничеству. Китай и Казахстан имеют сильную экономическую взаимодополняемость и огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. С 1992 по 2021 год китайско-казахстанская торговля увеличилась с 368 млн долларов США до 25,25 млрд долларов США, увеличившись почти в 70 раз. С января по июль этого года двусторонняя торговля между Китаем и Казахстаном выросла вопреки тенденции, достигнув 17,7 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 20%, и, как ожидается, достигнет рекордного уровня в течение года. Ряд стратегических крупномасштабных проектов, таких как Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, ветряная электростанция в г. Жанатас, Атырауский нефтехимический комплекс по полипропилену мощностью 500 000 тонн и Тургусунский ГЭС, один за другим реализовывались в Казахстане, став взаимовыгодной моделью китайско-казахстанского прагматичного сотрудничества. Китайско-казахстанские транзитные перевозки и международные сухопутно-морские мультимодальные перевозки добились выдающихся успехов: обе стороны открыли 7 постоянных противоположных портов, 5 трансграничных трубопроводов для транспортировки нефти и газа, 2 трансграничные железнодорожные магистрали и 1центр международного приграничного сотрудничества. В первом полугодии этого года 6 195 поездов Китай-Европа прошли через два порта Синьцзяна в Казахстан, вновь установив новый рекорд. В условиях пандемии здоровое развитие связей между Китаем и Казахстаном сыграло важную роль в стабилизации международной производственной цепочки и цепочки поставок. Две страны воспримут визит Председателя Си Цзиньпина как возможность участия Китая в строительстве "Нового Казахстана" и участия Казахстана в построении Китаем новой модели развития "двойного цикла". Создадут новые точки роста сотрудничества в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетики, современного сельского хозяйства, биомедицины и других областей, заложив более прочную основу для развития практического сотрудничества между двумя странами.
 
Этот визит вдохновит сердца и выстроит новый мост между двумя народами. Китай и Казахстан связаны горами и реками и имеют долгую историю дружественных обменов. Тысячи лет назад на древнем Шелковом пути народы Китая и Казахстана завязали дружбу, которая прошла через века. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад китайско-казахстанские контакты между людьми и культурные обмены были насыщенными и яркими. Китай открыл в Казахстане 5 Институтов Конфуция, ежегодно обучая китайскому языку более 3000 человек. Такие мероприятия, как "Мост китайского языка", "Китайский летний лагерь" и "Конкурс китайской песни", продолжают вызывать "бум массового изучения китайского языка". К концу 2021 года две страны имеют в общей сложности 15 100 студентов, обучающихся в вузах другой странны. Китайско-казахстанский фильм совместного производства "Композитор" получил широкое признание, а превосходные китайские кино- и телевизионные драмы, такие как "Кусочек Китая", "Все хорошо" и "Красивая жизнь", вошли в семьи тысяч людей Казахстана. Стихи Абая очень популярны в Китае, а имя казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Китае на слуху. В июле этого года Китай и Казахстан возобновили прямое авиасообщение, а Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. На следующем этапе Китай и Казахстан ускорят взаимное создание культурных центров и генеральных консульств в Сиане и Актобе, а также как можно скорее создадут технические колледжи, такие как центры китайской медицины и мастерские Лубань в Казахстане, что будет способствовать дальнейшему интенсивному обмену персоналом между двумя сторонами, создаст более удобную и эффективную платформу для личного и культурного обмена между двумя странами, а также укрепит более прочную основу общественного мнения для содействия развитию китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства и дружбы между двумя, чтобы эти ценности передавались народами из поколения в поколение.
 
Этот визит добавит новые оттенки китайско-казахстанскому международному сотрудничеству. В настоящее время мир сталкивается с растущими неопределенностями и дестабилизирующими факторами, и все страны сталкиваются с общими рисками и вызовами. Как ответственные страны международного сообщества, Китай и Казахстан всегда поддерживали тесное сотрудничество на многосторонних платформах, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и "Китай + Центральная Азия". Президент Токаев одобрил и поддержал инициативу глобального развития и инициативу глобальной безопасности, предложенную Председателем Си Цзиньпином, полагая, что вышеупомянутые инициативы помогут восполнить дефицит глобального мира, управления, доверия и развития. Китай поддерживает Казахстан в его более конструктивной роли в международных и региональных делах. Визит Председателя Си Цзиньпина еще больше укрепит связи между Китаем и Казахстаном по основным международным вопросам, повысит уровень сотрудничества между двумя странами на международной арене, совместно выступит против гегемонии и травли, защитит международную справедливость и будет способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.
 
В настоящее время мир переживает невиданные за столетие глубокие изменения и совокупное влияние эпидемии. И перед Китаем, и перед Казахстаном стоит историческая задача поддержания национальной безопасности и стабильности, осуществления национального развития и возрождения. Китай рассматривает визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан как возможность работать со своим соседом для продвижения общих ценностей, придерживаться взаимной выгоды, содействовать построению Сообщества единой судьбы человечества и совместно написать новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях.
 

Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

01.09.2022, 13:52 7721
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
Фото: Depositphotos
 
Часть 4. Противостояние: распределенный глобальный конфликт         
 
События противоборства коллективного Запада с Россией и ее союзниками не локализованы в пространстве Украины и разворачиваются на всем протяжении Евразии, захватывая Северную Африку.         
 
Можно предположить, что основная цель борьбы - не Россия, она - первый этап борьбы Запада с НеЗападом за право сохранить на еще один исторический период текущую модель распределения благосостояния.         
 
Если бы данное утверждение было ложно, то не было бы ситуации 2022 в Казахстане, Таджикистане, на Тайване. 
 
Целостность событий, которые активно разворачиваются на всей протяженности континента Евразии, возникает за счет существования следующих пластов напряженности:         
 
  • ценностно-символическое противостояние;        
  • военно-политическая борьба за контроль территорий;        
  • запрос на смену глобальной модели распределения благосостояния.
 
Как видится, первое и третье направления составляют суть проблемы - то, что и привело к глобальному конфликтному циклу.        
 
В борьбе в сфере ценностей и за пересмотр модели распределения благосостояния чрезвычайна важна роль информационной деятельности. В настоящее время задействованы все возможности - от глобального миротворчества и скоординированной трансляции образов, сформированных через экосистему информационного поля, до массивного применения технических средств блокирования конкурирующей информации. То, о чем говорили эксперты годами, - взаимосвязь локальных информационных ресурсов и глобальных медиа - сейчас демонстрируется на практике, причем в режиме встречного движения. Смыслообразующие тезисы (образы), которые подаются через глобальные транснациональные медиа, получают поддержку в национальных и локальных СМИ. Параллельно реализуется процесс обрамления смыслообразующих тезисов локальными символами, которые возникают в информационном поле через сообщения местных медиа. Часть локальных образов подается "наверх" и встраивается в глобальные информационные сюжеты. Демонстрируется беспрецедентный уровень взаимной синхронизации общемировых, национальных и локальных (уровень муниципалитета) медиа по развитию ключевых сюжетов в едином ключе. Показательно, что даже при таком уровне организации информационной работы и контроля повестки ряд субъектов вынуждены идти на использование средств технического блокирования контента (социальных медиа), провайдеры связи вводят обширные стоп-листы на отдельные темы и сюжетные коннотации и применяются технологии искусственного интеллекта для динамического контроля информационного поля. Борьба идет не только с аккаунтами официальных лиц и СМИ противоположной стороны, но и с мелкими элементами информационного поля - частными информационными проектами и локальными сообществами. Таким образом, в настоящих условиях даже тематическая группа в несколько тысяч человек на уровне административной части муниципалитета является значимой целью для общей динамики противоборства.         
 
Показательна практика корпораций Facebook и YouTube. В 2020 году при попытке переворота в Беларуси, скорее всего, на уровне функционирования алгоритмов модерации контента Facebook была введена блокировка сообщений, групп, которые оспаривали линию на насильственную смену власти. В первые недели августа 2020 года блокировка, возможно, происходила с участием операторов - контент снимался в течение суток, а уже осенью снятие материалов, блокировка авторов и деактивация сообществ происходила менее чем за час. Можно рассматривать данное обстоятельство как подтверждение в пользу предположения, что на технологическом уровне социальной сети была реализована политическая цензура. Это еще одно важное свидетельство о том, что события 2020 года в Беларуси имели не "народное" происхождение и были частью более важного контекста, нежели вопрос развития одной отдельной страны.         
 
В настоящее время автоцензура применяется для контента по ситуации вокруг Украины. Использование столь решительных способов чистки информационного поля перестает вызывать недоумение, если ввести в анализ аспект борьбы за пересмотр модели глобального распределения благосостояния. 
 
После решения администрации Никсона отказаться от соблюдения США принципов Бреттон-Вудской валютной системы в части фиксированной привязки доллара к золоту ценность доллара и производных ценных бумаг стала основываться на мере доверия информации о состоянии экономики данной страны. В этом ключе наличие инструмента тотального контроля информации - намного более широкий контекст, нежели задачи ситуационного сценария информационной борьбы с одним конкретным оппонентом. Наличие возможности глобального управления информационной повесткой надо рассматривать в первую очередь в плоскости стратегических ресурсов геоэкономики. Для наглядности представим ситуацию, когда в 50-100 профильных сообществах в социальных медиа государств, которые активно работают с бумагами государственного долга одной из ведущих стран мира, будет раскрыта информация, опровергающая данные финансовых и экономических регуляторов указанной ведущей страны о состоянии национальной экономики. Вероятным итогом такой ситуации станет рыночная паника - "черная пятница" с обвалом экономики страны или даже группы стран, которые завязаны на финансовую систему, подвергшуюся информационной атаке.         
 
В профильных материалах регулярно поднимается вопрос о рисках, связанным с тем, что на ключевой резервной и торговой волюте мира - долларе США лежит значительное бремя из-за необеспеченных реальными активами ценных бумаг. Данные финансовые документы возникали в экономике в результате различных ажиотажей. Под ожидания успеха определенного сегмента экономики или политических проектов выпускались займы, брались кредиты, эмитировались акции и их "играли" на повышение. Часть плохих активов сгорала в ходе кризисов. Но пример с "Леман Бразерс" показал, что ситуация зашла далеко и даже в масштабах глобальной экономики далеко не всегда возможно применять естественный инструмент очистки экономики - банкротство. Академически на данный вызов давался такой ответ: экономика доллара - ключевая, в том числе в части вложений в НИОКР, и потому рано или поздно ее рост позволит покрыть риски, вызванные накопленным багажом плохих бумаг, и вернуть систему к балансу. В частности, данная позиция продвигается в книге "Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века" Дж. Фридмана. Данный подход предполагает сохранение лидерства американской экономики прежде всего в части производства и НИОКР. В этом случае риски финансовой системы компенсируются запросом со стороны других экономик на кооперацию с лидером научно-технического прогресса, что поддержит спрос на доллар и производные ценные бумаги. Осторожно выскажем мнение, что динамика событий уже корректирует данный сценарий. В первую очередь это связано с упорным, в том числе качественным, ростом экономик стран БРИКС. Это значит, что у будущего появились обоснованные варианты развития и вопрос о возможности приведения финансовой системы на основе доллара в устойчивое состояние все более актуален.        
 
Вернемся к вопросу об информационном воздействии. Если на фоне указанного багажа рисков распространить убедительную информацию о том, что конкретная доля, скажем 5%, долларов и эмитированных в долларах ценных бумаг не обеспечены, то возникает рычаг для обвала экономки: запуск неконтролируемой распродажи ценных бумаг и провоцирования инфляционного ажиотажа. Для успеха информационно-психологической атаки важно зафиксировать конкретное значение "лишних" денег и бумаг. Это позволит каждому (от финансового аналитика до рядового потребителя) считать информационный посыл и прожить момент "обесценивания" своих активов и разрушения своих планов. Важно не абстрактные "мало" или "много", а точные проценты, являющиеся инструментом формирования не только эмоционального, но и рационально обоснованного недоверия: заемщика к банкам, инвестора к регуляторам, населения к власти.         

Заранее не известен психологический барьер, когда рынок и социум не устоят. И если для постсоветского социума разовое падение активов на 5% выглядит неприятностью, то для других социумов это может быть критической отметкой перехода к хаосу. Таким образом, при верной подаче, условные 5% обмана, даже не обмана, а умалчивания вполне естественных для экономики обстоятельств, могут привести к потере 100% доверия. И в этом случае инфляция может быть с произвольно большим значением, эталонным примером чего была Веймарская республика. Насколько это возможно к повторению показала перестройка и СССР - крах монолита и пусть не здоровой, но однозначно жизнеспособной экономки, а также жизнеспособного общества произошел не из-за нехватки свобод, а из-за того, что обнулили доверие к регуляторам и институтам на всех уровнях. Невозможно управлять, когда любое решение априори имеет печать ложного или ошибочного. Экономические катастрофы принято объяснять дисбалансом в экономике, но трудно согласиться с тем, что в этом первопричина гиперинфляций. С такой скоростью происходят процессы только на уровне психологии, т. е. первопричина в дисбалансе доверия в социуме, который уже и выражается в произвольно больших цифрах падания экономики.         
 
Едва ли в методиках управления Стэндфордов-Оксвордов есть решение, как справиться с ситуацией, когда наступило полное неверие в процедуры и институты. Неужели и тут спасет эмпатия и позитивное мышление? Автор персонально убежден, что реальный ресурс экономики США, особенно учитывая вынесенные активы ТНК, велик, абсолютное большинство американского населения готово в лучших традициях упорно трудиться, создавая реальные блага. Тем не менее в настоящее время происходит стремительная, галопирующая утрата доверия к американским институтам, во всяком случае на внешней арене. Если нет доверия, то уже не так важно, как в реальности обстоят дела с возможностью экономики поддерживать взятые обязательства. Это аспект консциенального противоборства - борьбы убеждений и восприятий реальности.         

Аналогично и даже боле драматично складывается ситуация с экономикой еврозоны. ЕС - это производитель ожиданий и обещаний для внутреннего и внешнего потребителя "коллективного благоденствия", "равных прав" и прочих благ. Именно на вере (ожидании реализации обещаний) в сбалансированное коллективное развитие еврозоны строится востребованность евро и эмитированных в евро ценных бумаг.        
 
Сбалансированное коллективное развитие не было реализовано на практике. Европа активно теряет позиции, по которым она уникальна в мировом разделении труда, подчеркнем, что именно внешне и обывательски, т. е. с позиции усредненного глобального среднего класса, а не с экспертной точки зрения отдельных отраслевых специалистов. Складывается впечатление, что ЕС не растерял к сегодняшнему дню свою глобальную значимость в сегментах большой фармацевтики, гражданской авиации и товаров для роскоши. Насколько этого достаточно, чтобы при строгом "аудите" подтвердить права евро на статус резервной валюты - вопрос с неочевидным ответом. При таком ракурсе рассмотрения процессов нынешний достаточно внезапный рост военно-политической конфронтации перестает быть алогичным авантюризмом. Кризисы такого рода вызывают бегство капитала в места, которые психологически и исторически воспринимались как укрытие.         В таком ключе провоцирование войны в Украине - это бесчеловечный антикризисный план по сохранению роли финансовых систем доллара и евро. Переток капитала, который рассчитывали получить западные "партнеры" Украины, мог бы "размыть" долю плохих накопленных активов и переложил бы часть скрытого кризисного бремени на другие экономики.         

В таком случае и стремительный рост ставок, и публичное озвучивание ультиматумов со стороны коллективного Запада - уже не авантюризм, а часть плана по созданию атмосферы тотального страха и неуверенности. Цель - заставить перебросить активы из национальных и региональных систем в еврозону, ключевые финансовые институты США и Британии, т. е. провести их докапитализацию.        
 
На своем место встает и тезис о стремлении измотать Россию в военном отношении, при этом измотать не армию (сложно представить, что кто-то всерьез рассматривает возможность такого сценария). Склады хранения СССР - это запасы для войны финальной во всех смыслах, войны против всех. Если эти запасы (не ядерные) "измотаны", то ожидаемо, что как минимум наш континент будет опустошен. Относительно безопасно можно измотать доверие и посеять панику в отношении будущих перспектив.        
 
Когда Россия и ЕС говорят о военных задачах в Украине, они говорят о принципиально разном. Россия в первую очередь выдавливает военного противника, в которого провертели силовой компонент украинского государства. Но это также не единственная цель, хотя в настоящих обстоятельствах, возможно, самая главная. ЕС, Британия и США, воюя украинцами против России, подрывают доверие в возможность существования модели движения глобального капитала, альтернативной нынешней. Целям подрыва доверия была посвящена и провокация в отношении КНР, осуществленная в форме визита спикера сената США в Тайвань. Это борьба смыслов.         

Дополнительный бонус, который хотела бы получить евроатлантика, - это лишить мотивации России к проявлению военно-политической субъектности на обозримую перспективу. Путь достижение указанной цели лежит не в победах на поле боя, а в ментальном плане - в повторении перестройки. СССР не проиграл Афганистану в военном отношении, но он был там разгромлен ментально, при том разгромлено было общество, а не группа войск на месте конфликта.         
 
Россия также ведет сражение в ментальной плоскости: вернуть страх к себе в отношении евроатлантических стратегов, вернуть страх к европейским сообщникам НАТО, демонизировать их заниматься геополитикой и заставить заниматься чисто "бытовыми" локальными европейскими вопросами. Можно сказать так, Россия стремится "загнать" НАТО в границы шенгенской зоны, поставить союз на позиции бремени-довеска для США, лишить союзников Америки готовности выходить за рамки Центральной и Западной Европы. В этой связи провокации в Косово могут быть не столь безобидными для косовского протектората, как сейчас считают аналитики, - мол, Россия занята Украиной и не сможет поддержать войсками Сербию. Нельзя полностью исключить вариант демонстративной проекции Россией военной силы в случае начала очередного кровопролития в Косово. Примером такой демонстрации силы могут служить акции устрашения при Обаме - 7 октября 2011 года США выпустили 50 ракет по Кабулу и Кандагару .        
 
Поднебесная восстанавливает ментальную целостность: Китай - только один, а заодно готовиться к борьбе за роль одного из глобальных гегемонов, за место, которое было вакантным с 90-х и которое пытался занять стремительно раздуваемый союз ЕС - НАТО, но нем смог. Собственно, проект расширения НАТО и ЕС - это попытка создать квазигегемона, который был бы формально самостоятельным и своим одновременно. Этим объясняется объем вложений в расширение ЕС и НАТО - необходим был стремительный набор "массы" в форме населения и пространства. Для этого шли на поглощение откровенно слабых экономик, которые заливались финансами извне. Итогом стал подрыв конкурентоспособности экономик опорных стран блока, которыми была утрачена значительная часть уникальных преимуществ. Все это большая игра в смыслы, игра рискованная с принципиально неустранимой неопределенностью на каждом шаге.

Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
 

Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

26.08.2022, 08:56 12266
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
Фото: Depositphotos
Часть 3. Европейский дом: удар о риф         
 
Поднимем важный вопрос о роли аналитической деятельности в упреждении или в случае недостаточной эффективности опосредованном провоцировании наступления критических или даже катастрофических событий. В дни, когда идет конфликт на Украине и активно провоцируется не меньший конфликт в Юго-Восточной Азии, данный вопрос как нельзя более актуален.         
 
Публикуемая аналитика в отношении современного геополитического противостояния в целом и его военной фазы - российско-украинского противоборства - акцентирует внимание на интересах отдельных сторон, групп стран. Это привычный подход: для определения перспектив развития ситуации выявить интересантов, их позиции и цели, моделирования возможного диапазона событий и ту ситуацию, когда возможно достижение баланса в силу истощения сил сторон, достижения поставленных целей или наступления иных важных обстоятельств.         
 
Публичная аналитика по текущему геополитическому конфликтному циклу исходит преимущественно из сценария исчерпания ресурсов и утраты мотивации сторон к продолжению противоборства. Сложно принять такое видение. Возможно, оно было бы приемлемым при анализе противостояний акторов, которые не затрагивают основ функционирования всей системы международных отношений, когда сохраняются рамки и правила, способные влиять (позитивно) на завершение противоборства, т. е. сохраняется третья превалирующая сила. Текущая ситуация иная - третьей силы нет, точнее она не проявляет себя и может иметь неконтролируемый для всех сторон характер, быть тем самым "иным важным обстоятельством".        
 
В настоящее время одновременно развивается множество конфликтов, имеющих свои аутентичные исторические причины. Важно отметить тенденцию роста числа проблем: в последние дни июля скачкообразно обострилась ситуация в Косово. При всей уязвимости Сербии в современных обстоятельствах данный кризис, если не будет быстро повторно заморожен политическими методами, имеет шанс стать в очередной раз в истории предлогом для насильственного изменения привычной реальности в Европе. Сербы - небольшой народ с первостепенным опытом борьбы против превосходящей силы, в данном случае не албанцев и не тюркского мира (албанцы - такие же жертвы обстоятельств, как и сербы), а авторов и спонсоров косовского проекта. И если сербы смогут дать в очередной раз пример борьбы вопреки, это может стать тем недостающим "знаком" и символом для этнонациональных и политических групп в ЕС, которые категорически не согласны с социально-политической динамикой последних 25 лет.         
 
В настоящее время процесс увеличения размаха конфликтной дуги выглядит уже неконтролируемым ни одной из сторон. В таком случае анализ отдельных линий противостояния не позволяет выявить диапазон, в котором будет найдено будущее разрешение противоборства, - диапазон примирения.         
 
Наблюдаемая реальность подтверждает верность одной из фундаментальных диспозиций конфликтологии о том, что конфликт, начавшись в одних обстоятельствах, имеет свойство выходить из пути развития, планируемого и ожидаемого сторонами противоборства. Он способен вбирать новых участников, способствовать раскрытию изначально неизвестных принципиальных факторов, вести к коренной переоценке прежних мотивов. Противоборство формирует свою новую, принципиально отличную от первоначальной логику развития событий, вынуждает вовлеченные стороны действовать в условиях принципиально не просчитываемой событийной последовательности. Чем больше субъект-протогонист прикладывает усилия по удержанию ситуации в рамках изначального замысла, тем быстрее наступает истощение ресурсов и неконтролируемая хаотизация процессов В большом конфликте может быть только один субъект-протогонист - это сам конфликт.         
 
В происходящих в настоящее время событиях проявили себя следующие субъекты: ЕС, НАТО, США, восточно-европейский кластер стран "анти-России" ("анти-Россия", как проект, состоит далеко не только из Украины, хотя ей и отвели наиболее тяжелую роль фронтирного "тарана"), Россия, Китай, тюркский мир и Турция (субъект с двойственной представительностью - как общность и как лидер общности), энергоположительные страны (коллективный пространственно-распределенный субъект), Большой Восток, мир в целом.         
 
В текущем конфликтном цикле, который уже набрал масштаб больший, чем Суэцкий кризис 1956 года и в трактовке ряда политиков имеет шансы выйти на уровень Берлинского кризиса 1948 года, задействовано множество субъектов с двойственной представительностью и одновременно разными ролями. Возможно, это уникальная ситуация для международных отношений - идентичность и преследуемые цели ключевых акторов смешаны. Данный аспект усложняет принятие стратегических решений, выработку ясной и предсказуемой линии поведения, что кратно повышает роль случайности, спонтанности и хаотичности в наступлении событий. Общая неопределенность подпитывает оппортунистские настроения сторон. Важен аспект трансформации ролей. Стоит ожидать, что будут примеры, когда международные акторы с изначально второстепенной ролью в процессах коренным образом изменят свой вес в событиях. Первый претендент на такую трансформацию - это коллективный актор Третий мир, сообщество государств с очень большой социально-экономической зависимостью от глобальной конъюнктуры. Страны Третьего мира обладают колоссальным человеческим и ресурсным потенциалом. Не исключено, что истощение стран Запада в политическом и экономическом плане побудит эти страны пойти на радикальный пересмотр отношений с прежними центрами влияния и, например, провести масштабные национализации активов транснациональных компаний на своей территории. Такие события уже происходили не раз, возьмем Чили в 1971 году и Венесуэлу в 1999 году. Ответ "системы" был в традиционной силовой логике - перевороты. В настоящих условиях глобалистская инфраструктура может быть лишена такой "привычной" возможности сохранить прежние правила. Вероятно возникновение новых акторов, в том числе и негосударственных, например Глобальное беженство, которое не будет локализовано, но станет ключевым фактором для обширных регионов. О грядущем макрорегиональном кризисе продовольственного обеспечения предупреждают уже на уровне ООН . С голодом может столкнуться до 18 миллионов человек. Засуха июля, которая наблюдается в ряде продовольственных экспортеров из ЕС, повышает данный риск.         
 
По каждому субъекту нужно вести глубокую дискуссию об интересах в конфликте, целях и возможных последствиях, но не упускать общей картины в целом. В публичном поле признаков такой работы мало, что не значит ее отсутствие в реальности.         На основании поэтапной смены акцентов в западных медиа можно предположить, что в европейских столицах уже обдумывают сценарии "бегства" из кризиса - как укрыться за "крепостной стеной" и переждать. На это, в частности, указывали июльские сообщения о том, что если Украина не переломит ситуацию до осени, то помощь будет свернута .        
 
С одной стороны - это невысказанный ультиматум Киеву и развязывание рук в части сворачивания вовлечения в конфликт, с другой - попытка любым способом вынудить киевский режим еще продержаться, дабы Европа успела организованно отступить из кризиса и начала договариваться с Россией о сохранении своих интересов. Указанием на поиск примирения может служить очень необычное поведение Шольца вокруг турбины для "Газпром".         

Показательна и реакция в упомянутом сюжете России, возможно, Европе отступить с сохранением лица уже не получится. И Россия дожмет сценарий с хаотизацией ЕС, образно говоря, по совокупности "желтых карточек" за прежние периоды.
 
Риф где-то рядом        
 
Еще недавно сверкающий круизный лайнер "Европа" стремительно превращается в "Титаник", который попал в шторм и произвольно несется в неизвестном направлении. Растет число аргументов, почему не имеет смысла разговаривать с ЕС, а надо разговаривать, точнее готовить фон для осенне-зимних переговоров, с отдельными столицами в Европе. Складываются обстоятельства, когда может вновь стать актуальной модель "концерта наций".        Внутри европейского "корабля" ситуация не лучше. Крупнейшие страны возглавляют лидеры (команды) с собственными, в том числе личными, наследственными сложностями. Франция - президент - ставленник банковских кругов, который вынужден с самого начала занятия Елисейского дворца маневрировать на грани краха во внутренней политике ("желтые жилеты", социальный кризис, долговые показатели страны). Германия - канцлер, который пришел на смену знакового политика (Меркель) в период нарастания сложностей: постковидный цикл, миграция, распад прежних внешнеполитических конструкций, потеря конкурентоспособности отраслей экономики. Немаловажно, что он внук нацистского высокопоставленного функционера.         
 
Ни у Франции, ни у Германии нет созидательной повестки для ЕС и мира - только ситуационное лавирование.         
 
Италия сошла с трека лидерства под ударами эконмических сложностей еще раньше. Относительно новые страны ЕС, видя отсутствие однозначного лидера, начинают играть в свою большую игру и только наращивают неопределенность ЕС. Можно ли быть эффективным в такой ситуации в отношении внешних вызовов, вызовов исторического масштаба? Сложно дать утвердительный ответ.         
 
ЕС все больше превращается в расширенную "глобальную дачу" - курорты, шопинг, заемный капитал. Одним из столпов ЕС является банковская сфера, но ЕС блокирует активы России. Сегодня - Россия, а завтра - любая другая страна, т.е. гарантий больше нет, самой реальностью доказано, что нет.         В экспертных материалах нарастает общая убежденность, что ЕС не избежать катаклизмов. Нет уверенности, что это конец европейского проекта, но потрясениям быть. Разняться оценки, какому фактору будет отведена основная роль - энергетическому коллапсу, дальнейшему разгону инфляции или миграционной нагрузке. Сейчас ЕС не имеет плана на перспективу и, что самое важное, не признает до сих пор того, что ставка была ошибочной, ресурсы потрачены и уверенного стратегического запаса прочности для управления рисками в настоящий момент нет. Даже если высинится, что ресурсный запас на самом деле имеется, то медийная картинка иная - кризис начинается всегда в области восприятия, в том, как мы понимаем мир. И если картина и эмоциональный фон фундаментального кризиса сформированы, то и кризису быть.

Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
 

ШОС перед саммитом: экономика в фокусе внимания

17.08.2022, 11:07 18896
ШОС перед саммитом: экономика в фокусе внимания
Фото: russian.people.com.cn
15-16 сентября 2022 года в Самарканде (Республика Узбекистан) - одном из древнейший городов мира состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Подготовка к нему вышла на финишную прямую. Сверка часов прошла через все механизмы сотрудничества. Под председательством Узбекистана проведено свыше 80 мероприятий, в рамках которых состоялся углубленный обмен мнениями между представителями восьми государств - членов ШОС, посвященный поиску коллективных ответов на самые острые региональные и глобальные вызовы и угрозы.
 
Самаркандский саммит ШОС будет проходить на фоне тектонических сдвигов, происходящих в стремительно меняющемся мире. Глобальные перемены коснулись практически всех аспектов международных отношений. Но в первую очередь они отразились на мировой экономике и международной торговле. Обширный экономический регион ШОС не исключение. Хотя, согласно оценкам Всемирного Банка, суммарный ВВП государств - членов ШОС (плюс Иран) в 2021 году составил $23,5 трлн (24% от мирового ВВП), в то время как в допандемическом 2019 году данный показатель составлял $19,63 трлн (22% от мирового ВВП). Рост налицо.
 
Поиску новых подходов установления более справедливого и эффективного международного сотрудничества и устойчивого экономического роста будет посвящен Экономический форум ШОС, который пройдет в столице Узбекистана городе Ташкенте 16-17 августа 2022 года. Встреча министров, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность, и представителей деловых кругов государств - членов Организации накануне саммита - явный признак того, что "локомотив" ШОС готовится к "освоению" скоростных магистралей. Форум нацелен на налаживание прямых контактов между деловыми кругами, созданию дополнительных благоприятных условий для бизнеса и объединению экономических потенциалов стран "семьи ШОС". Имеющийся потенциал внушает обоснованный оптимизм для обеспечения устойчивого экономического роста. Главное - эффективно им распорядиться.
 
Торговля - двигатель совместного развития
 
В последние годы страны ШОС все большее внимание уделяют вопросам создания благоприятных условий для торговли и инвестиций. Цель - обеспечить надлежащие условия для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий. Сформирована солидная договорно-правовая база, принята Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Продолжается совместная работа, направленная на укрепление транспортной взаимосвязанности и модернизации транспортной инфраструктуры.
 
Благодаря совместным усилиям торговый "локомотив" ШОС из года в год увеличивает скорость своего движения: в 2021 году суммарный товарооборот между странами ШОС (плюс Иран) превысил $776 млрд. По сравнению с 2020 годом внешнеторговый оборот между ними возрос на 25%, а за последние пять лет рост составил внушительные 31,5% (по итогам 2017 года товарооборот между странами ШОС составлял $575 млрд). Лидерами здесь являются Кыргызстан и Таджикистан: на торговлю с партнерами по ШОС в этих странах приходится соответственно 75,9% и 67,5%. Однако, для того чтобы добиться поставленных общих целей, важно, чтобы все государства - члены ШОС двигались навстречу друг другу, открывали новые "окна" возможностей для взаимной торговли. Так как по итогам 2021 года на торговлю между странами ШОС пришлось лишь 10,3% от всего внешнеторгового оборота стран ШОС, который составил около $7,5 трлн. Преодоление существующих торговых барьеров, развитие электронной торговли и межрегионального сотрудничества должно помочь существенно увеличить взаимную торговлю. Но не только.
 
Развитие нуждается в финансировании
 
ШОС необходим свой банк. Расширяющаяся из года в год проектная деятельность нуждается в активном финансовом сопровождении, что позволит в полной мере раскрыть огромный инвестиционный потенциал Организации. Консультации по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (специального счета) ШОС идут не первый год. Философия и конструкция будущего финансового института обсуждается во всех мельчайших деталях. Эксперты обращают внимание на опыт деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития БРИКС и Евразийского банка развития. Наряду с темой финансового сопровождения проектной деятельности актуализировалась новая - использование национальных валют во взаимных расчетах. Такая практика между рядом партнеров по ШОС уже существует. Перерастет ли опыт, наработанный на двусторонней основе, в правило для всех государств-членов ШОС, покажет время.
 
Энергия - топливо для устойчивого развития
 
Особая тема - наращивание взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, эффективного использования всех видов энергоресурсов, а также поэтапного перехода к "зеленой энергетике". Некоторые партнеры, ссылаясь на наличие внушительного энергетического потенциала, предлагают изучить пути расширения региональной взаимосвязанности электросетей государств - членов ШОС. Реализация такого подхода может открыть самые широкие возможности для сотрудничества в сфере энергетики. Синергия энергетического потенциала действительно может дать мощный импульс совместному развитию.
 
Как известно, на страны ОПЕК приходится 79,9% мировых запасов "черного золота". При этом запасы нефти стран "семьи ШОС" составляют 619 млрд баррелей, или 40% от всех доказанных запасов нефти на Земле. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов странами "семьи ШОС" практически сопоставим с экспортом нефти странами ОПЕК - 20,3 млн баррелей/сутки (29,1% от мирового экспорта) против 23,2 млн баррелей/сутки, поставляемых нефтяным картелем (33,2% от мирового экспорта). Также на страны ШОС (плюс Иран) приходится четверть от мировой добычи нефти; в них сосредоточено 30% мировых нефтеперерабатывающих мощностей, что почти в 3 раза превышает мощности НПЗ в странах ОПЕК (12,1%).
 
Кроме того, страны ШОС обладают почти половиной всех запасов природного газа на Земле (44%). Доля ШОС в мировой добыче газа составляет 30%, а в мировом экспорте природного газа - 19,5%. И еще. На страны ШОС приходится 29% мировых запасов урана, а мировым лидером по производству урана многие годы остается Казахстан, на который в 2020 году приходился 41% от всего мирового производства этого серебристо-серого металла. Суммарно же страны ШОС производят 59% этого химического элемента, используемого в атомной энергетике. При этом "зеленая повестка" неизменно держится в фокусе повышенного внимания стран ШОС. Факты подтверждают это.
 
Неисчерпаемая энергия - основа "зеленого" развития
 
Сразу три страны ШОС - Индия, Россия и возглавляющий рейтинг Китай входят в страны - мировые лидеры по установленной мощности возобновляемых источников энергии. В 2021 году общая мощность возобновляемых источников энергии в Китае превысила 1000 ГВт, что составляет 43,5% от общей мощности производства электроэнергии в стране (на 10,2% пункта выше, чем в 2015 году). По оценке Международного энергетического агентства Китай в последующие пять лет сохранит мировое лидерство по этому показателю. Стоит также отметить, что свыше 90% всей электрической энергии в Киргизии и 98% в Таджикистане вырабатывается гидроэлектростанциями. При этом потенциал "энергии воды" Таджикистана в три раза выше, чем текущее потребление электроэнергии по всей Центральной Азии. Программа сотрудничества государств - членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии призвана обеспечить дальнейшее продвижение "зеленых" и экологически чистых технологий, а также инклюзивных подходов к социальному развитию на основе реализации программы "Зеленый пояс" ШОС, принятой в 2021 году на саммите Организации в г. Душанбе.

 "Умное" сельское хозяйство - залог продовольственной безопасности стран ШОС

Экономические потрясения последних лет, конфликты и кризисы по периметру внешних границ государств - членов ШОС, природные катастрофы и изменение климата, а также пандемия COVID-19 негативно отразились на усилиях, направленных на обеспечение продовольственной безопасности. В 2021 году лидеры "шосовской восьмерки" приняли совместное заявление по этой проблеме, разработана Концепция взаимодействия государств - членов ШОС в сфере "умного" сельского хозяйства, в г. Янлин (Китай) открылась Демонстрационная база ШОС для обмена и обучения современным аграрным технологиям. В целом сотрудничество в этой сфере набирает обороты. Основа для этого есть, причем существенная.
 
В 2020 году из 11,19 млрд тонн продукции растениеводства и продукции животноводства, произведенных во всем мире, страны ШОС произвели 4,24 млрд тонн (38%). В частности, на ШОС приходится 53,5% мирового производства риса; 31,6% мяса (в том числе 23,5% производства курицы, 42,6% свинины, 17,8% говядины); 51,2% пшеницы, 29,2% сахара, сахарной свеклы и тростника; 27% кукурузы и 10% сои. При этом доля продукции стран ШОС в мировом экспорте продовольственной продукции также довольно значительна. Так, например, на ШОС приходится 42,9% мирового экспорта риса, 21,9% пшеницы и 12,5% сахара. Несмотря на относительно благополучную картину, страны ШОС последовательно развивают содержательный диалог, уделяя все большее внимание согласованным действиям в сфере продовольственной безопасности и сельского хозяйства, делая акцент в пользу увеличения инвестиций, улучшения производства и торговли сельхозпродукцией. Аналогичный подход характерен и для сотрудничества в сфере промышленности.
 
Интеграция инноваций в интересах совместного развития

 
Год тому назад был запущен новый механизм сотрудничества - Совещание министров промышленности государств - членов ШОС, ставший дополнительным стимулом для расширения промышленной кооперации между деловыми кругами. Первые практические результаты уже достигнуты. На пространстве ШОС планируется создать не имеющий аналогов пул технопарков. К приему гостей в Самарканде готовится индустриальная зона "Узбекистан - ШОС". Обсуждается вопрос о создании Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности и организации регулярных конгрессно-выставочных мероприятий государств - членов ШОС. Особое внимание решено уделять поддержке креативных индустрий, которые призваны в полной мере раскрыть инновационный потенциал ШОС.
 
Опора на креативную экономику призвана обеспечить дальнейшее повышение конкурентоспособности экономик стран ШОС, а сотрудничество в сфере промышленности - наладить обмен практическим опытом и достижениями в сфере инновационного развития. Это имеет большое значение, так как, согласно Индексу промышленного развития за 2020 год, представляющего комплексный показатель конкурентоспособности промышленности, государства - члены ШОС расположились на разных ступенях "лестницы" индустриального развития. Безусловным лидером здесь является Китай, идущий на 2-м месте после Германии, на высоких позициях находятся Россия и Индия. Однако расстояние между лидирующим Китаем и "идущими следом" составляет несколько десятков ступеней. Такая же картина предстает при знакомстве с отчетом World Intellectual Property Indicators (2020 года), согласно которому Китай является крупнейшим в мире источником заявок на международные патенты (США - вторые). В лидерах также Индия и Россия (9-е и 12-е место соответственно).
 
Тесное взаимодействие государств - членов ШОС меняет сложившуюся картину. Яркий тому пример - Узбекистан, председательствующий в Организации. За последние годы число предприятий с участием капитала стран - партнеров по организации выросло в стране в четыре раза, превысив отметку в 7,5 тысячи. Объем инвестиций, привлеченных из стран ШОС, по итогам 2021 года составил $4,6 млрд. Это отразилось на товарообороте Узбекистана с государствами - членами ШОС, который в 2021 году вырос на 24% и превысил $20 млрд, а за первое полугодие 2022 года эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились почти на 30% - до $12 млрд. Сложение усилий, капитала и технологий дает свой ожидаемый результат.
 
Успешное развитие каждой страны - залог процветания всех государств - членов ШОС

 
Пандемия COVID-19 спровоцировала крупнейший за последние сто с лишним лет мировой экономический кризис, который усугубляют комбинированные вызовы и угрозы. Новые условия диктуют необходимость поиска и нахождения нестандартных подходов к формированию наиболее эффективной модели торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС, расширения связей с традиционными и новыми партнерами, такими как АСЕАН, СНГ, ЕАЭС и другими. Стратегия экономического развития региона ШОС до 2030 года, над проектом которой продолжается работа, может стать ожидаемым ответом на ключевые международные вызовы, стоящие перед ШОС. Но не только.
 
В последние годы отмечается устойчивая тенденция расширения "семьи ШОС". На Самаркандском саммите ожидается принятие решения о полноправном членстве в ШОС Исламской Республики Иран. Возможен запуск процедуры о приеме в Организацию Республики Беларусь. На рабочем столе лидеров государств-членов находится не менее 10 заявок от других стран, представляющих широкий географический спектр - от Восточной Европы до Арабского Востока. Каждая новая страна и международная организация, разделяющая принципы "шанхайского духа", готова внести свой вклад в развитие обширного региона ШОС, омываемого тремя мировыми океанами. При этом будут расширяться возможности для выстраивания новой архитектуры экономических отношений, новых транспортных маршрутов и финансовых связей. Успешное развитие каждого государства - члена ШОС будет неуклонно способствовать устойчивому развитию всех партнеров и в конечном итоге служить основой для процветания общего евразийского пространства. 
 
Автор: доктор политических наук, почетный профессор Института Тайхэ 
 

Законы, рубленные топором

14.07.2022, 23:25 37701
Законы, рубленные топором
Фото: Depositphotos
Вот уже два года действуют принятые мажилисом изменения в законодательных актах Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности. Эти нововведения сократили количество огнестрельного оружия у одного владельца с десяти до четырёх единиц, сообщает veters.kz.
 
Отныне казахстанским охотникам разрешается иметь по две единицы гладкоствольного и нарезного ружей соответственно. Однако тем, кто на момент принятия поправок уже обзавёлся количеством охотничьего оружия, согласно прежнему регламенту, разрешили не избавляться от "лишних" стволов. Мы попытались разобраться: почему в стране действует норма, явно не соответствующая конституции РК и ущемляющая права охотников, желающих приобрести охотничье оружие.
 
СКОЛЬКО НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
 
Если вернуться к истории вопроса, то тема "сколько ружей нужно охотнику" служит предметом жарких охотничьих споров уже не одно десятилетие. Одна сторона уверена, что ружьё должно быть одно, универсальное, пристрелянное, чтобы мышечная память при любом повороте событий не подвела. Другая сторона ратует за свои ружья для каждого вида охоты, приводя контраргументы универсальному стволу: "количество подранков при наличии одного-двух стволов увеличится, а количество браконьеров не сократится". Многочисленные руководства и пособия разных лет весомо рекомендуют иметь нарезное ружьё для охоты на крупных хищников и копытных, увесистый дробовичок для охоты на перелётах, лёгкий ствол для болотно-луговой дичи и мелкокалиберную винтовку для промысловой охоты. Впрочем, по разумению многих казахстанских охотников, список этот весьма не полон. Ведь на лося, медведя, кабана, волка, лису, сурка, зайца нужно четыре-пять разных калибров. А ещё существует спортивная стрельба, имеющая свою специфику и требующая соответствующего ружья.
 
Словом, если для каждого вида подбирать ствол, как раз и выходит, что 5+5 для охотника самое оно. Кроме того, стоит вспомнить и о праве наследования. В случае смерти отца, деда или брата, раньше оружие по наследству переходило к родственникам. Теперь это невозможно, так как у самого владельца уже "предел", есть четыре ствола. И что должны делать наследники? Сдавать на уничтожение дедовскую или отцовскую двустволку?
 
В общем, внезапное ограничение, грянувшее как гром среди ясного неба, отсылает современного охотника назад в советское прошлое, когда исполнялся негласный приказ МВД – "один охотник – одно ружьё".
 
Резон из тех же времён – "как бы чего не вышло".
 

Это постановление спровоцировало два несоответствия Конституции РК. Во-первых, согласно статье 191 Гражданского кодекса, собственность гражданина не может быть ограничена ни по количеству, ни по стоимости, за исключением вещей, выведенных из гражданского оборота. Таким образом, не могут быть лимитированы охотничьи ружья, поскольку их никто из гражданского оборота не выводил, – считает вице-президент Казахстанской оружейной ассоциации "Корамсак" Сергей Катнов. – Тем не менее этим ограничениям дали ход. Во-вторых, появилась дискриминация граждан в правах на владение оружием, связанная со временем его приобретения. То есть люди, купившие гражданское оружие сверх нового лимита до того как закон вступил в силу, имеют право на большее количество ружей. Фактически граждане оказались не равны перед законом.

 
ПАЛЬЦЕМ В НЕБО
 
Структуры Министерства внутренних дел, предложившие "урезающие" поправки, объясняют их как меру, повышающую социальную безопасность, а заодно и сдерживающую браконьерство: дескать, не из чего будет злодеям по краснокнижному зверью палить.
 
Только вот по свидетельствам егерей, браконьеров среди обладателей нескольких ружей ничуть не больше, чем среди владельцев одного ружьишка. И с прапрадедовской фузеей можно немалый урон природе нанести. Словом, нет никакой статистики, свидетельствующей о привлечении к ответственности за браконьерство преимущественно владельцев более четырёх стволов. Оно и понятно, за браконьерство предусмотрена конфискация оружия, а кто же за здорово живёшь будет рисковать ружьём, тем более что каждый последующий ствол в охотничьем арсенале, как правило, дороже, чем предыдущий.
 
Что касается аргумента "владелец десяти стволов может вооружить десять человек": если обратиться к событиям в Жанаозене или Таразе, то совершенно очевидно, что не ходят на штурм бунтовщики с охотничьими двустволками.
 

Никакой логики и смысла в ограничении количества стволов "в одних руках" не вижу, – признаёт директор охотобщества "Адал" Мухтар Токтамысов. – Ведь если человек получает разрешение на первое ружьё, то он проходит определённую проверку и считается благонадёжным. И таковым останется вне зависимости от того, сколько в его арсенале стволов. Другое дело, что при выдаче разрешения на первое оружие, сотрудники правоохранительных органов должны очень тщательно всё проверить. И потом, в связи с этими поправками "под удар" попали только охотники-универсалы. В отличие от тех, кто предпочитает охотиться только по перу или только на мелких хищников, они занимаются всеми видами охоты от птицы до копытных, поэтому им необходимо иметь ружьё на каждый вид дичи.

 
А КАК У "НИХ"?
 
Ровно год назад Андрес Брейвик ошеломил весь мир. В его распоряжении, не считая бомбы и патронов разных модификаций, была самозарядная винтовка Ruger Mini 14. Одна. То есть при наличии "идеи" можно осуществить неслабый теракт и с помощью одной винтовки.
 
И нет никакой гарантии, что эту трагедию в управлении лицензионно-разрешительной работы Комитета административной полиции МВД РК не используют как повод вспомнить старый "совковый" регламент "один охотник – одно ружьё" и ещё разок "закрутить гайки". Между тем можно воспользоваться европейским опытом, предлагающим рациональное решение проблемы "перевооружённости" охотничьего народа.
 
Например, в Норвегии есть такое понятие, как "пломбирование оружия". Фактически можно иметь целую коллекцию ружей – до 25 единиц. На те стволы, которые владелец не планирует использовать в ближайший период времени, полиция ставит специальную пломбу. Препятствующую выстрелу, а парой-тройкой оставшихся – пожалуйста, пользуйся! В случае надобности можно снять пломбу с одного ружья и опломбировать другое, снова обратившись в полицию.
 
Кстати, в Казахстане с коллекционерами оружия обходятся гораздо жёстче – согласно законодательству, коллекционные стволы должны быть приведены в состояние непригодности для производства выстрела. Представьте себе, что раритетной трёхлинейной винтовке образца 1891 года пропилят ствол и спилят боёк. Много ли безумцев пойдут на такое лицензионное коллекционирование? Конечно, нет. А значит, оружие будет храниться нелегально. А почва для коррупции уже взрыхлена и удобрена. Старая латинская мудрость: жёстокость закона, препятствует его соблюдению.
 
Если обратиться к мировому опыту, то миф о том, что большое количество стволов связано с уровнем преступности, легко развеется. В частности, в столице Колумбии (стране, где гражданское оружие запрещено), только по официальным данным, за минувший год были совершены 1632 убийства. И в 1016 из этих случаев орудиями преступления были пистолеты, пулемёты, автоматы и ружья. В то время как в Швейцарии, где на сотню жителей приходится 45,7 единицы гражданского оружия, криминогенная обстановка держится на низком уровне.
 
Очевидно, что поправки, инициированные МВД и принятые нашими законодателями в целях "совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности", никакого отношения к общественной безопасности не имеют и, соответственно, никаким образом на последнюю не повлияли. И тогда возникает вопрос: а ради чего принималось данное решение, в своей основе и в итоге закрепившее ещё одно противоречие действующего законодательства требованиям Конституции суверенного государства?
 

Новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона

05.06.2022, 20:12 55566
Новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона
Фото: Depositphotos
В придачу к еще не угасшему ковиду планету накрывает новая напасть. Как утверждают СМИ, цитируя медиков и чиновников профильных учреждений, внезапно появившаяся оспа обезьян менее заразна, чем коронавирус, зато более смертельна. То есть заболеть ею труднее, чем коварной "короной", но жертв в случае пандемии должно быть больше. Следовательно, снова для и без того пребывающей в кризисе мировой экономики настанет время карантинов и многомиллиардных убытков, сообщает сетевое издание "Свободная пресса".
 
По этому поводу немедленно возбудились российские санитарные власти. Как на днях сообщили отечественные информагентства, жители регионов России смогут бесплатно пройти тест на выявление оспы обезьян. А вслед за медиками за работу принялись спецслужбы. Дело в том, что за неожиданным появлением смертельной болезни явственно просматриваются интересы Вашингтона.
 
Дело в том, что вокруг России за последний десяток лет "наплодилась" целая сеть американских биолабораторий, которые занимаются "изучением" особо опасных патогенов. Причем это не досужие вымыслы государственных пропагандистов и праздных обывателей. Недавно об этих биолабораториях говорил посол России в США Анатолий Антонов. Часть из них отечественным экспертам удалось тщательно изучить. Как заявил еще в начале апреля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, в ходе спецоперации российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий.
 
Да и сами американские власти не отрицают наличия биолабораторий, которые "работают" с особо опасными вирусами и микробами. Курировались эти "обители зла" на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить, что к биолабораториями причастен Хантер Байден, сын действующего президента США. Занимался непутевый Байден-младший весьма ответственным делом: он отвечал за деньги. Так, в марте британский таблоид Daily Mai написал, что Хантер Байден и его инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners финансировала компанию Metabiota, которая занимается исследованием вызывающих пандемии болезней, и работала в том числе на Украине.
 
Больше всего военных США интересовали три основных направления: мониторинг, сбор опасных штаммов и изучение агентов биологического оружия. Судя по документам, обнаруженным на Украине, к работе привлекались "местные". Естественно, под чутким контролем заокеанских специалистов по биологическому оружию. Помимо всего прочего, украинцы под руководством американцев изучали возбудителей натуральной оспы.
 
Это звучит пугающе даже для обывателей. Любой историк знает, что в свое время оспа уничтожила миллионы людей по всему миру. И справиться с ней удалось только после массовой вакцинации. Собственно, именно оспопрививание открыло новую эру в медицине. Как отметили представители российского Минобороны, возвращение возбудителя натуральной оспы, которым интересуется Пентагон, станет глобальной катастрофой для всего человечества.
 
Сегодня большая часть американских лабораторий на Украине разгромлены. Но, как отметил посол РФ в США Антонов, их много на границах с Китаем. Кроме того, Минобороны России вскрыло факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте. В частности, по меньшей мере четыре подконтрольных Вашингтону лаборатории действуют в Нигерии. Антонов обратил внимание, что "занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел именно из этого государства".
 
Конечно, сегодня еще недостаточно прямых доказательств, что очередной "сюрприз" человечеству преподнесли именно американские специалисты в области бактериологического оружия. Зато косвенных улик достаточно для громкого международного разбирательства. По данным Министерства обороны РФ, в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей. Причем задолго до нынешней пандемии.
 
Конечно, ампулы с возбудителем оспы из биолабораторий в США могли попасть к террористам. Но верить в это мешают два обстоятельства. Прежде всего, необходимо помнить, что эти учреждения курируются и финансируются Пентагоном, поэтому военные США поддерживают там строгий порядок. А во-вторых, нельзя забывать, что военное ведомство США мало похоже на исследовательский институт. Коронавирусом и возбудителем оспы там интересуются не по причине академического интереса, а в сугубо практических целях. А именно - чтобы больше и эффективнее убивать людей.
 

Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

20.05.2022, 13:51 67506
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
Фото: Depositphotos
Часть 1. Против мира, во имя войны        
 
После относительного затишья нулевых мир повернулся к галопирующему росту напряжения и открытой геостратегической борьбе. Таким образом, "конец истории", заявленный Ф. Фукуямой, выглядит уже не как начало эпохи глобального умиротворения на основе общей трактовки принципов взаимоотношений, обустройства политического и экономического пространства, а как относительно краткий период "безвременья", затишья между "грохотом" демонтажа двухполярного мира и началом нового цикла эсхатологического противостояния.
 
Заявление Береля о необходимости военного решения конфликта в Украине, а также воинственная позиция, обозначенная в ходе визита в Киев Джонона, одного из публичных лидеров атлантического единства, позволяют предположить, что относительная милитаристская сдержанность англо-саксонского мира в отношении постсоветского пространства была вызвана чем угодно, но не стремлением установить пространство сотрудничества от Лиссабона до Владивостока.
 
Сейчас более разумно говорить, что относительно завуалированные действия по достижению равенства и внедрения практик сотрудничества были обусловлены неготовностью ядра НАТО к быстрому наступлению, непониманием, как действовать в отношении столь обширного пространства в целом: шел поиск подходов, и осуществлялась консолидация возможностей для геостратегического рывка на Восток. Отсюда запуск форматов ложного сотрудничества (например, "Партнерство ради мира") и программ "обмена" опытом, а также проба сил в субрегиональных форматах контроля (Вышеградская группа, ГУАМ, "Восточное партнерство" и пр.). С одной стороны, эти меры помогали плавно войти в процесс переформатирования национальных элит государств на вновь осваиваемых территориях, а с другой - давали возможность понять особенности поведения постсоциалистических акторов и апробировать политические, идеологические и управленческие приемы. Возможно, был и фактор перенапряжения системы корневых стран НАТО, сказывалась усталость электората, и был необходим период отдыха после столь длительного балансирования на грани тотальной войны.
 
Одновременно шла системная работа по "рекультивации" геополитического ландшафта - расширялось НАТО, развертывалась сеть НКО для мировоззренческой "реконкисты" пространства, испытывалась готовность оппонентов действовать в локальных войнах. Успех был большой. К концу 2010-х восточная граница евроатлантического единства была дальше на восток и юг, чем на пике политического влияния Священной Римской империи. При этом сейчас и на западной части Европы формально нет геостратегического разногласия: от севера Великобритании до Полесской низменности (белорусского Бреста) - единое геостратегическое пространство, как и с севера на юг от Скандинавии до Передней Азии - НАТО и их союзники. Такой военно-политической консолидации на Европейском континенте еще никогда не было. Балтика - внутреннее море, чему мешает только Калининград и Санкт-Петербург. Формальный нейтралитет Швеции и Финляндии имеет мало шансов, судя по текущей динамике, дожить до 2023 года.        
 

Ползучее" наступление НАТО на постсоциалистическое пространство полностью укладывается в стратегическую концепцию "Анаконды", которую в отношении Серединной Евразии пытаются реализовать не в первый раз.

 

Цветные революции" поэтапно "взламывали" страны и через хаотизацию общественно-политических процессов создавали условия для вхождения новой силы. Хаос - обоюдонеудобный процесс, но сам по себе он открывает "окно возможностей" и дает шанс бороться за переформатирование некогда консолидированного пространства. В связи с тем что мир сейчас проходит этап увлечения радикальным консюмеризмом, ситуация хаотизации новых территорий выгодна для Евроатлантики. Это позволяло использовать созданный задел в масс-культуре, эффект от которого был усилен возможностью влиять на социально-экономическое благополучие инструментами глобальных финансовых рынков, в основе которых - ключевые биржи и резервные валюты. В этом отношении период с 1990-х по 2010-е был периодом максимального благоприятствования, поскольку все ключевые финансовые инструменты были на стороне Евроатлантики, равно как и средства медиа, а также центры создания смыслов (образовательных и развлекательных).

 
Резкость событий 2020-х удивляет. Сложно понять, чему же так мешал "сытый" период, когда страны пусть и в состоянии циклической напряженности могли не только разговаривать, но и договариваться по вопросам общей важности.        
 
В попытке в очередной раз "взломать" Беларусь в 2020 году происходит быстрый переход от медиаформатов "цветных революций" к насильственным способам воздействия: многочисленные "партизанские" инициативы беглой в Польшу, Литву и Украину "оппозиции", реальные диверсионно-террористические действия на территории Беларуси на фоне прямых военных приготовлений Польши с передислокацией армии к белорусской границе и утечками высказываний польских чинов о готовности "защищать" этнических поляков в Беларуси, а также возможности оккупации Беларуси.
 

Потратив" за полтора года в Беларуси все методички Джима Шарпа и в значительной мере обесценив их, стратеги Евроатлантики осуществляют поворот к насилию как главному инструменту достижения поставленных целей.

 
В ситуации с путчем в Казахстане в 2022 году те медийные приемы, которые проходили апробацию в Беларуси несколько месяцев, "пролистали" за пару суток и резко свернули к городским боям. Скорее всего, никто из наблюдателей и консультантов не ожидал, что ОДКБ живо и способно в режиме реального времени согласовать и реализовать операцию стабилизирующего характера с проекцией силы на стратегических расстояниях. Казахстан выстоял. Слом запущенной медиамашины прикрытия опосредованной интервенции со стороны американского прокси - ЕС - был слишком очевиден. Североатлантические аппаратчики не успели вовремя остановить реализацию уже неактуального медиаплана прикрытия. В тот момент, когда в Казахстане учинялась расправа над правоохранителями (с множественными видеосвидетельствами со стороны самих бунтующих), функционеры от Запада продолжали транслировать типовые тезисы о необходимости уважать мирный протест.
 
Часть 2. Украина как Вьетнам. Конструирование цугцванга        
 
В общественно-политический дискурс вошел концепт трактовки Украины как "анти-России". При всей "тяжести" данного концепта у него был шанс стать не финальным приговором в отношениях двух стран, а поводом для переосмысления ситуации и разворота в неконфронтационное русло. Деструктивный компонент концепта фиксировал то, что крупное государство, страна славянского ареала, не смогло или не захотело сформировать свое содержательное понимание с опорой на созидательные начала, идеи развития, а пошло по пути самоидентификации через отрицание.
 
Тем самым Украина фиксировала себя как "нет" по отношению к характеристикам, связанным с Россией, испытывая при этом хорошо видимый со стороны дефицит конструктивных наполнений и фактически не имея ничего, что можно было бы положить на противоположную чашу "да". Из положительных утверждений, по сути, оставалась только географическая аксиома: "Украина - это Европа". Возможно, поэтому интуитивно украинский истеблишмент сначала как бы в шутку, а потом вполне серьезно стал транслировать идею-концепт Украины-Руси, из которого открывался путь к поиску конструктивной трактовки Украины как некой "правильной" версии России.         
 
Опора могла быть гипотетически найдена в демонстрации приемов построения экономики с низкой коррупционной нагрузкой (апелляция к архетипу справедливой общности), использования парламента для введения культуры публичного разрешения спорных ситуаций (апелляция к архетипу вече) или демонстрация практики разрешения меж- и внутрирегиональных этно-культурных сложностей в пользу общего интереса (апелляция к традиции синкретизма и синтеза, что во многом было сильной стороной великокняжеского периода современного пространства восточнославянских государств).         
 
При том что в рамках внутриполитических кампаний в Украине звучали лозунги и политические обещания в данном ключе (запрос на такие изменения фиксировался на разных этапах социологией), ничего из этих возможностей не было использовано для формирования морального "перевеса над северным гегемоном". Аспект "мягкой силы", как и формирование самодостаточного видения развития государства-нации, были полностью провалены в Украине.         
 
Чем дальше, тем очевиднее становилась неуместность заявленной словесной конструкции, которая из потенциально выигрышного стратегического хода свелась к самоявленному продукту работы медиа- и политтехнологов.
 
Во второй половине 2021 года отбрасываются возможные неконфронтационные альтернативы, включая те, что были ключевыми избирательными обещаниями текущей украинской администрации, и начинается форсированное формирование ситуации для неизбежного военного конфликта. Активное и прямое, даже демонстративное участие внешних по отношению к региону акторов в развитии ситуации в направлении военного сценария безапелляционно указывает на геостратегические мотивы предпринимаемых шагов. Говорить о том, что защита независимости Украины была целью таких действий, - абсурдно. Сложно всерьез считать, что наращивание обоснованных военных угроз в отношении России, которая и так уделяла первостепенное внимание военному аспекту безопасности на украинском направлении последние 8 лет, вело к обеспечению долгосрочных национальных интересов Украины.
 
При всей публичной риторике вооруженные силы "по стандартам НАТО" не являются магической формулой. За этой фразой стоит всего лишь один из возможных вариантов организации штатного расписания и уставных документов вооруженных сил, а также номенклатура калибров боеприпасов. Не более. Само по себе это не дает ничего. Поставки вооружения из стран НАТО при всей серьезности отдельных компонентов в масштабе территории носили идеологический смысл и выполняли роль дополнительного мотиватора для России задумываться не только о переговорно-дипломатической линии.
 
При всех возможных сложностях современного этапа развития Российской Федерации победить ее в войне один на один технически невозможно. Более того, чтобы Россия в принципе проиграла в какой-либо войне, учитывая сформулированные положения военной доктрины, она [Россия] должна "играть в поддавки", т. е. ограничить себя в использовании созданных военных возможностей.
 
Учитывая артикулируемую оппонентами России позицию о том, что они противостоят тираническому режиму, отпадает возможность логического расчета, что Российская Федерации отступит под давлением негативной внутриполитической динамики. Политтехнологи девальвировали весомость термина "авторитаризм": авторитарные и тем более тоталитарные режимы - это системы правления, наиболее устойчивые к протестным настроениям внутри страны, равно как и внешним угрозам силового характера. Именно поэтому эти режимы и являются антидемократическими, поскольку они игнорируют социальные настроения и конфигурируют их любыми возможными средствами для выполнения иных, стратегически (идеологически) обоснованных целей. В этой связи совершенно невозможно одновременно считать В. Путина диктатором (автократом) и рассчитывать на падение его режима под давлением протестной уличной активности или угрозы силового давления.
 
Таким образом, нагнетание военной напряженности в Украине никак не могло способствовать жизненным интересам Украины. Это было формирование предлога для войны - "Танкинского инцидента" - в намного более крупном масштабе, но ровно с теми же целями, то есть с целью изменения геостратегического ландшафта макрорегиона.
 
Если бы речь шла о защите Украины, то любой вариант дальнейшего замораживания конфликта с полным прекращением вооруженных действий сторон на востоке Украины был бы верным направлением. И для этого был комплекс инструментов на базе Минских соглашений. Данный путь не иллюзия. Есть пример очень длительного развития ситуации вокруг Кипра. Итог: спустя десятилетия военное противостояние стало бессмысленным. Это не значит, что его нельзя запустить заново. Конфликт можно сконструировать при наличии мотивов, но прежние мотивы потеряли должное значение, и ситуация может быть полностью преодолена невоенными средствами. В феврале 2022 года Украина начинает резко наращивать интенсивность военных действий на востоке страны и не останавливается даже после признания Кремлем ЛДНР и шагов по гарантированию военной помощи ЛДНР со стороны России. Если бы Украина как актор в текущей конфигурации стремилась избежать войны, то после таких изменений она должна была экстренно под эгидой мирового сообщества запускать переговоры о деэскалации. Но делалось обратное, что свидетельствует об использовании Украины как "безотказного" сценария запуска войны с участием России в регионе ее жизненно важных интересов. Этот сценарий был задействован после "осечек" с Беларусью и Казахстаном. Возможно, изначально Украина должна была нанести удар при запуске неконтролируемого насилия в Беларуси и втягивания России в процесс в 2020 году, действуя одновременно с Польшей.
 
Это не выглядит совершенно фантастической версией. Именно в 2019 году формируется 61-я отдельная егерская бригада ВСУ. Она расположена на белорусском направлении. Подразделение, специализированное на действиях в лесу и заболоченной местности, полностью контрактное. С белорусской стороны в это время находились только пограничные войска.         
 
Можно предположить, что перечисленные сценарии далеко не исчерпывают всего того, что было заготовлено с целью вьетнамизации пространства СНГ. Как минимум уже представлены достоянию публики планы по Приднестровью. Не уходит напряжение в Центральной Азии по вопросу водных ресурсов, равно как и опасность со стороны Афганистана.         
 
Для того чтобы отнести указанные события к простому стечению обстоятельств, надо дать вразумительный ответ: почему при многочисленных инициативах эскалации, которые объективно выгодны для всех публично участвующих сторон, события упорно толкаются в наиболее проблемном и даже катастрофическом направлении.

Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
 

Политолог прокомментировал переименование должности госсекретаря на госсоветника

27.04.2022, 10:42 87226
Политолог прокомментировал переименование должности госсекретаря на госсоветника
Фото: telegram/dashimbayev
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Политилог Данияр Ашимбаев прокомментировал конституционные изменения, в частности переименование должности государственного секретаря на государственного советника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Конституционные изменения предполагают ряд важных реорганизаций… Но кое-что проскочило мимо внимания. Должность государственного секретаря будет переименована в государственного советника. С чем это связано?" - задался вопросом Данияр Ашибмаев в своем Telegram-канале.

 
Политолог напомнил, что пост госсекретаря был учрежден конституцией в 1995 году и изначально по функционалу должен был заменить упраздняемый пост вице-президента (в основном по представительским функциям). 
 
Вместе с тем история этой должности показала, что ее конкретный статус постоянно менялся исходя из личного фактора, текущей политической ситуации и взаимоотношений между госсекретарями, президентом и руководством его администрации.
 

По сути, у должности госсекретаря были две основные, периодически менявшиеся функции - руководство идеологическим блоком и "балансировка баланса". Неоднократно пост наделялся исключительно малозначимым функционалом, чтобы избежать очередных конфликтов", - разъяснил эксперт.

 
Он отметил, что в новой редакции, по мнению главы государства и членов рабочей группы, эту конфликтность решено было ликвидировать.
 

С переименованием должности ее прошлая история как бы обнуляется, а государственный советник, как следует из названия, будет заниматься выработкой рекомендаций главе государства по стратегическим вопросам. При этом должность, как видно, будет прописана в Основном законе и по статусу остается в "конституционной пятерке", - подчеркнул Ашимбаев.

 
При этом он напоминает, что пост госсоветника в новейшей истории страны уже был.
 

С 1990 по 1991 год так назывались вице-премьеры, а с 1991 по 1995 годы госсоветники, по сути, выполняли те функции, которые сейчас принадлежат заместителями руководителя АП и помощникам президента", - рассказал Данияр Ашимбаев.

 
Сейчас госсоветник будет только один, и это будет частью новой политической традиции.
 

На мой взгляд, ранее созданный АСПИР, одномандатные округа, Конституционный суд, госсоветники - это в какой-то степени возвращение к политической культуре 90-х, более открытой, сбалансированной и демократичной", - поделился мнением эксперт.

 

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