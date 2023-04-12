Период полураспада украинского кризиса: есть ли реальный шанс не повторить судьбу Сомали?

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СВО трансформируется в войну за украинское наследство, если оценивать данный военно-политический конфликт в категориях Realpolitik, пишет телеграм-канал "Грани реальности".





Первоначально СВО запускалась по модели, близкой к концепту "гуманитарной" интервенции. Ставилась задача снятия жизненных рисков для России, устранения военного давления на отделившиеся территории с минимально возможными изменениями территориальных границ Украины. Вопрос о включении новых территорий в состав России - это уже последующее развитие событий и эволюционирование целей СВО под давлением внешних факторов.





Переход вооруженных сил России к стратегической обороне осенью 2022 года и выстраивание линии обороны по Днепру - это не признак близкого поражения, а согласие Кремля с тем, что война будет до безоговорочной капитуляции.





Коллективный Запад до сих пор очень надеется, во всяком случае в рамках заявлений официальных лиц, что это будет капитуляция Кремля. Но для этого в России должна произойти вторая перестройка с катастрофическим падением уровня жизни, коллапсом системы управления, распадом общества и переключением внимания индивидов на личное выживание. Без потрясений уровня перестройки даже гипотетически невозможно всерьез рассматривать возникновение ситуации, которая позволит Западу добиться не то что репараций, но и отказа России от целей СВО.





В этом ключе действия коллективного Запада предельно последовательны: от срыва мирных переговоров до масштабных поставок старых вооружений. В их видении задача Украины - не побеждать, а держаться, пока идет подбор ключей к запуску перестройки № 2.





Первоначальный расчет был на валютно-финансовые механизмы и санкции. Вторая надежда была на массированные и разнонаправленные информационно-психологические кампании - от недовольства по итогам переговоров в Стамбуле и отходом от Киева до попыток спроецировать бунт на фоне частичной мобилизации. Эти раунды не принесли успеха.





Анализ публичного информационного поля указывает на то, что текущая основная ставка делается на успех украинского контрнаступления, которое должно принести большие потери российским силам и вынудить пойти на переговоры о мире на западных условиях. Сами переговоры, в свою очередь, должны стать "запалом" для революции в России, которая и приведет к настоящему геополитическому поражению, то есть реализации целей войны Запада против России.





В связи с тем что западные политики и аналитики долго говорили о своем стремлении вызвать революцию в России, вероятно, их в итоге услышали в Кремле и приняли данный сценарий всерьез. Исходя из публичных материалов можно предположить, что обе стороны придерживаются мнения, что единственная возможностью для реализации замысла пентагоновских стратегов - возникновение некоторой ошибки при активных наступательных действиях российских сил, которую можно будет использовать для успешного контрнаступления сил под флагом Украины.





Если данные выкладки верны, совершенно закономерен отход вооруженных сил России с части территорий на правом берегу Днепра и переход к стратегической обороне на фоне все более мощной работы ВПК страны и наращивания сил армии.





Днепр - это одна из крупнейших рек Европы. В истории войн индустриальной эпохи было 3 сражения с форсированием данной водной преграды: во время Гражданской войны (1920), при наступление германо-румынских войск на Крым и при освобождении Советской Украины в 1943 году.





В Гражданскую войну корпус под командованием Блюхера в ходе оборонительной операции нанес поражение силам белого движения и лишил их стратегической инициативы.





В 1941 году 11-я армия Манштейна с приданной 3-й румынской армией, итальянскими и венгерскими соединениями более 2 недель проводили операцию по форсированию Днепра как раз в районе Каховки. Несмотря на общее благоприятствование ситуации войскам противника, ряд удачных для них стечений обстоятельств, перевес в техническом оснащении, после овладения плацдармом и закрепления на левом берегу враг вынужден был почти на 2 недели остановить войска для восстановления.





Третье сражение с форсированием Днепра было одним из крупнейших сражений 1943 года в рамках операции по освобождению Советской Украины. К сражению советские войска подошли с 5-кратным превосходством в артиллерии, 1,5-кратным перевесом в авиации и 2-кратным превосходством в личном составе.





Теперь Пентагон, согласно информации, которая подается как "инсайд" украинскими ресурсами, требует провести 4-ю операцию такого рода. Активно распространяется различный визуальный контент о насыщении украинских сил бронетехникой, формируется ощущение предстоящей грандиозной победы.





Предположим, что все это - крупная информационно-психологическая операция, которая включает в себе демонстративное раскачивание и Молдовы, заявления со стороны Польши и Румынии о территориальных планах в Украине. Цель данной операции - заставить российские силы сдвинуться с укрепленного левого берега и дать шанс прокси-силам НАТО под украинским флагом нанести им неприемлемый урон.





Вся техника, что идет от Запада в Украину, - не амфибии. Все это при форсировании реки надо будет перевозить дополнительными плавсредствами или переправлять через наведенные мосты. Как это сделать в условиях полного доминирования российских сил в авиации и всех средствах огневого поражения? Советские образцы БТР и БМП плавают, но Днепр - огромная река с активным течением, шансы переплыть на такой технике едва ли значительные. Так или иначе нужны инженерные сооружения.





Задача западного блока - заставить армию России перейти в масштабное наступление. Если они смогут добиться этого, то появляется шанс выйти на сценарий, изложенный на страницах The Atlantic, когда Украина теряет территории, которые уже включены в состав России, а Россия как бы добровольно отказывается от своих замороженных активов.





Если изложенный в The Atlantic сценарий будет реализован, то Украина перейдет к поствоенной стадии. Страна перестанет получать новые кредиты, которые сейчас идут на погашение процентов по прежним заимствованиям, и останется один на один со все более жесткими требованиями МВФ, отсутствием экономики и полным безразличием "партнеров". Вероятно, это приведет к постоянному кризису управляемости и создаст условия для запуска Польшей и Румынией контролируемых провокаций, после которых можно будет провести "гуманитарную" операцию и реализовать территориальные амбиции. Скорее всего, Молдова также будет полностью занята, более того, румынский язык там стал официальным





Совместные закупки вооружений Румынией и Польшей - это не для войны с Россией, а для сдерживания возможных попыток истощенных ВСУ отбить свои бывшие территории.





Румыния и Польша намерены совместно закупить до 1400 южнокорейских танков. Цифра грозная, но за год СВО силы под флагом Украины потеряли кратно больше. При этом все, что выпускает ВПК России, - это техника, проверенная в реальных боях, техника Южной Кореи - это исключительно "полигонные" образцы.





Оставшаяся после инкорпорации территорий Румынией, Польшей и, вероятно, Венгрией часть современной Украины будет отвечать по всем долгам, решать проблему стремительного выезда населения. В этих условиях вариант превращения страны во второе Сомали вероятен.





Если западный блок не сможет спровоцировать Россию и она продолжит стратегическую оборону с постоянным наращиванием уровня роботизации армии, то к осени, когда США полностью погрузятся во внутренний конфликт демократов и республиканцев, станет возможным сохранение Украины как государства через принятие условий демилитаризации, нейтрализации и смены правящего класса.





Польша, Румыния не смогут ничего предпринять, так как не только войска России будут во все возрастающей силе, но и украинские подразделения, возможно, не испытают таких потерь, как при активных наступательных действиях, и не будет вакуума силы на западе страны.





Сценарий стратегического удержания за последнее время стал более вероятным. Это связано с восстановлением баланса на "белорусском балконе" - самой важной в стратегическом отношении территории между Европой и Азией с 14-го века до наших дней. Возвращение ядерного потенциала закрывает вероятность вовлечение Беларуси в войну через провокацию американских прокси - Польши и Балтийского конгломерата.