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11.04.2023, 12:46 3106
Период полураспада украинского кризиса: есть ли реальный шанс не повторить судьбу Сомали?
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СВО трансформируется в войну за украинское наследство, если оценивать данный военно-политический конфликт в категориях Realpolitik, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Первоначально СВО запускалась по модели, близкой к концепту "гуманитарной" интервенции. Ставилась задача снятия жизненных рисков для России, устранения военного давления на отделившиеся территории с минимально возможными изменениями территориальных границ Украины. Вопрос о включении новых территорий в состав России - это уже последующее развитие событий и эволюционирование целей СВО под давлением внешних факторов.
Переход вооруженных сил России к стратегической обороне осенью 2022 года и выстраивание линии обороны по Днепру - это не признак близкого поражения, а согласие Кремля с тем, что война будет до безоговорочной капитуляции.
Коллективный Запад до сих пор очень надеется, во всяком случае в рамках заявлений официальных лиц, что это будет капитуляция Кремля. Но для этого в России должна произойти вторая перестройка с катастрофическим падением уровня жизни, коллапсом системы управления, распадом общества и переключением внимания индивидов на личное выживание. Без потрясений уровня перестройки даже гипотетически невозможно всерьез рассматривать возникновение ситуации, которая позволит Западу добиться не то что репараций, но и отказа России от целей СВО.
В этом ключе действия коллективного Запада предельно последовательны: от срыва мирных переговоров до масштабных поставок старых вооружений. В их видении задача Украины - не побеждать, а держаться, пока идет подбор ключей к запуску перестройки № 2.
Первоначальный расчет был на валютно-финансовые механизмы и санкции. Вторая надежда была на массированные и разнонаправленные информационно-психологические кампании - от недовольства по итогам переговоров в Стамбуле и отходом от Киева до попыток спроецировать бунт на фоне частичной мобилизации. Эти раунды не принесли успеха.
Анализ публичного информационного поля указывает на то, что текущая основная ставка делается на успех украинского контрнаступления, которое должно принести большие потери российским силам и вынудить пойти на переговоры о мире на западных условиях. Сами переговоры, в свою очередь, должны стать "запалом" для революции в России, которая и приведет к настоящему геополитическому поражению, то есть реализации целей войны Запада против России.
В связи с тем что западные политики и аналитики долго говорили о своем стремлении вызвать революцию в России, вероятно, их в итоге услышали в Кремле и приняли данный сценарий всерьез. Исходя из публичных материалов можно предположить, что обе стороны придерживаются мнения, что единственная возможностью для реализации замысла пентагоновских стратегов - возникновение некоторой ошибки при активных наступательных действиях российских сил, которую можно будет использовать для успешного контрнаступления сил под флагом Украины.
Если данные выкладки верны, совершенно закономерен отход вооруженных сил России с части территорий на правом берегу Днепра и переход к стратегической обороне на фоне все более мощной работы ВПК страны и наращивания сил армии.
Днепр - это одна из крупнейших рек Европы. В истории войн индустриальной эпохи было 3 сражения с форсированием данной водной преграды: во время Гражданской войны (1920), при наступление германо-румынских войск на Крым и при освобождении Советской Украины в 1943 году.
В Гражданскую войну корпус под командованием Блюхера в ходе оборонительной операции нанес поражение силам белого движения и лишил их стратегической инициативы.
В 1941 году 11-я армия Манштейна с приданной 3-й румынской армией, итальянскими и венгерскими соединениями более 2 недель проводили операцию по форсированию Днепра как раз в районе Каховки. Несмотря на общее благоприятствование ситуации войскам противника, ряд удачных для них стечений обстоятельств, перевес в техническом оснащении, после овладения плацдармом и закрепления на левом берегу враг вынужден был почти на 2 недели остановить войска для восстановления.
Третье сражение с форсированием Днепра было одним из крупнейших сражений 1943 года в рамках операции по освобождению Советской Украины. К сражению советские войска подошли с 5-кратным превосходством в артиллерии, 1,5-кратным перевесом в авиации и 2-кратным превосходством в личном составе.
Теперь Пентагон, согласно информации, которая подается как "инсайд" украинскими ресурсами, требует провести 4-ю операцию такого рода. Активно распространяется различный визуальный контент о насыщении украинских сил бронетехникой, формируется ощущение предстоящей грандиозной победы.
Предположим, что все это - крупная информационно-психологическая операция, которая включает в себе демонстративное раскачивание и Молдовы, заявления со стороны Польши и Румынии о территориальных планах в Украине. Цель данной операции - заставить российские силы сдвинуться с укрепленного левого берега и дать шанс прокси-силам НАТО под украинским флагом нанести им неприемлемый урон.
Вся техника, что идет от Запада в Украину, - не амфибии. Все это при форсировании реки надо будет перевозить дополнительными плавсредствами или переправлять через наведенные мосты. Как это сделать в условиях полного доминирования российских сил в авиации и всех средствах огневого поражения? Советские образцы БТР и БМП плавают, но Днепр - огромная река с активным течением, шансы переплыть на такой технике едва ли значительные. Так или иначе нужны инженерные сооружения.
Задача западного блока - заставить армию России перейти в масштабное наступление. Если они смогут добиться этого, то появляется шанс выйти на сценарий, изложенный на страницах The Atlantic, когда Украина теряет территории, которые уже включены в состав России, а Россия как бы добровольно отказывается от своих замороженных активов.
Если изложенный в The Atlantic сценарий будет реализован, то Украина перейдет к поствоенной стадии. Страна перестанет получать новые кредиты, которые сейчас идут на погашение процентов по прежним заимствованиям, и останется один на один со все более жесткими требованиями МВФ, отсутствием экономики и полным безразличием "партнеров". Вероятно, это приведет к постоянному кризису управляемости и создаст условия для запуска Польшей и Румынией контролируемых провокаций, после которых можно будет провести "гуманитарную" операцию и реализовать территориальные амбиции. Скорее всего, Молдова также будет полностью занята, более того, румынский язык там стал официальным.
Совместные закупки вооружений Румынией и Польшей - это не для войны с Россией, а для сдерживания возможных попыток истощенных ВСУ отбить свои бывшие территории.
Румыния и Польша намерены совместно закупить до 1400 южнокорейских танков. Цифра грозная, но за год СВО силы под флагом Украины потеряли кратно больше. При этом все, что выпускает ВПК России, - это техника, проверенная в реальных боях, техника Южной Кореи - это исключительно "полигонные" образцы.
Оставшаяся после инкорпорации территорий Румынией, Польшей и, вероятно, Венгрией часть современной Украины будет отвечать по всем долгам, решать проблему стремительного выезда населения. В этих условиях вариант превращения страны во второе Сомали вероятен.
Если западный блок не сможет спровоцировать Россию и она продолжит стратегическую оборону с постоянным наращиванием уровня роботизации армии, то к осени, когда США полностью погрузятся во внутренний конфликт демократов и республиканцев, станет возможным сохранение Украины как государства через принятие условий демилитаризации, нейтрализации и смены правящего класса.
Польша, Румыния не смогут ничего предпринять, так как не только войска России будут во все возрастающей силе, но и украинские подразделения, возможно, не испытают таких потерь, как при активных наступательных действиях, и не будет вакуума силы на западе страны.
Сценарий стратегического удержания за последнее время стал более вероятным. Это связано с восстановлением баланса на "белорусском балконе" - самой важной в стратегическом отношении территории между Европой и Азией с 14-го века до наших дней. Возвращение ядерного потенциала закрывает вероятность вовлечение Беларуси в войну через провокацию американских прокси - Польши и Балтийского конгломерата.
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20.03.2023, 19:49 27916
AUKUS: Стабильная дуга нестабильности
Фото: Depositphotos
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Австралия -страна-континент с мизерным населением в районе 25 миллионов человек, 44% территории - пустыни и аридные территории, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
ВВП Австралии по паритету покупательной способности (ППС) в 2021 году был 19-м среди стран мира, немногим опередив показатели Польши (20-е).
Надо ли стране с такими экономическими и демографическими показателями строить крупный подводный атомный флот - вопрос риторический.
В настоящее время в мире 6 государств с атомным подводным флотом - Россия (№6 по ППС ВВП), Китай (№1), США (№2), Великобритания (№10), Франция (№9) и Индия (№3). Показатель ВВП по ППС Великобритании в 2,3 раза превосходит показатель Австралии. У Великобритании сейчас 10 подводных лодок с атомным реактором: 4 стратегических типа «Авангард», 6 многоцелевых типа «Астьют». Еще 2 лодки типа «Астьют» должны быть построены . У Франции аналогичный состав с 9 кораблями. У Индии в настоящее время только 1, хотя и есть планы построить 6 и взять вновь в аренду корабль у России.
Австралия планирует приобрести 3 многоцелевые лодки типа «Вирджиния» и построить совместно с партнерами 8 перспективных многоцелевых субмарин типа SSN-AUKUS, то есть иметь многоцелевых ударных подводных лодок большем, чем у Британии. На данный грандиозный проект Австралия готова потратить от 268 до 368 млрд долларов США.
О перспективных субмаринах SSN-AUKUS сейчас известно лишь то, что они станут крупнейшими и наиболее мощными в своем классе для британского флота (Великобритания также получит данные корабли на вооружение).
Ударная АПЛ, а именно такие корабли заявлены к созданию Австралией, - это средство противоборства с флотом противника, то есть сдерживания стратегических амбиций другой страны.
В идеале одна лодка должна иметь возможность остановить целый флот противника. Именно для этих целей торпеды и ракеты могут быть оснащены ядерным зарядом. Глубина работы, скрытность движения и автономность (недели в подводном положении) в сочетании с мощным вооружением обеспечивают сдерживание противника, который доминирует в иных видах кораблей - в первую очередь в авиационных группах, тяжелых десантных кораблях и надводных ракетных крейсерах, а также защиту своих стратегических подводных ракетоносцев.
Единственный флот, который можно сдерживать таким числом ударных АПЛ, - это активно строящийся флот КНР. Все остальные ударные авиационные группы, которые физически существуют в мире, находятся в составе флотов Британии, Франции и США. У Франции нет амбиций в Океании и ЮВА, им бы что-то удержать в Африке, остальные две страны- это и есть AUKUS. Российский авианесущий корабль «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» - это тяжелый ракетный крейсер с авиационным вооружением. Его главная задача состоит не в глобальной экспедиционной проекции силы (для этого нужны атомные авианосцы, чтобы снять уязвимость по дальности действия), а в том, чтобы быть опорным звеном обороны для своего флота и исключить успех со стороны даже значительно превосходящего противника.
Такие же задачи выполняет тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (серия «Орлан», второй корабль «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию) и атомные подводные лодки серии «Антей». Все эти корабли создавались с целью размещения на них тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса «Гранит». Вероятность отражения атаки «Гранитов» крайне низкая за счет скорости ракеты, интеллектуальной системы маневрирования, системы постановки помех и режима полета над водной гладью (в 25 метрах), при котором сама поверхность воды создает помехи для наведения ПВО. Ракета может нести ядерный фугас.
Для сдерживания России данный флот не поможет.
Так зачем Австралии все это? Дело в том, что главкомом вооруженных сил по Конституции Австралийского Союза (статья 68) является генерал-губернатор, который, в свою очередь, является подчиненным монарха Великобритании. То есть Австралия - это выносная база Великобритании, и лодки будут обслуживать цели англо-американского сдерживания Китая в ключе излюбленной стратегии «Анаконды» - опоясывания морскими базами континентального противника. Китай сильно вырос технологически, Южной Кореи и Японии, очевидно, не хватает, потому стали формировать новую опорную базу - Австралию.
Насколько революционные изменения ждут Австралию,видно из текущего состава флота страны: миноносцы, фрегаты, тральщики, сторожевые катера и дизельные подводки. Все это - корабли для охраны ближних вод, что и надо для страны, которая не играет в большую геополитику. Или которую не играют.
При такой невероятной милитаризации Австралии за лодками пойдут массированные закупки авиации, ПВО, средств глобального обнаружения, противоракет и пр. Ведь базы ядерного подводного флота - цель главного приоритета в случае конфликта, и раз они будут, их надо будет прикрывать.
Можно предположить, что основная задумка «инициативы» с лодками - попытаться втянуть КНР в гонку вооружений и измотать ее, как это удалось сделать с СССР, до той степени, что станет возможным запустить цветную революцию «Тяньаньмэнь-2».
Рейган использовал против Советов ход с космической программой СОИ. Вполне возможно, что идея с ультрамилитаризацией Австралии- это тот же прием, только адаптированный против Китая.
Если хоть одна ядерная подводка будет передана Австралии, все будут считать, что у Австралии появились носители ядерного оружия, которые находятся под прямым управлением Пентагона, но могут действовать не под американским флагом. Тоже самое, что происходит сейчас в Украине,- воюет НАТО, а флаг Украины.
При таком шаге будет нарастать гонка вооружений в ЮВА, обострится борьба за побуждение стран региона к однозначному выбору стороны противоборства.
14.03.2023, 16:44 38281
Смена опорных игроков в силовой компоненте западного блока? Геополитические контексты
Фото: Depositphotos
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Информационный контекст позволяет высказать предположение, что в западном блоке (под этим выражением будем понимать всю совокупность двух- и многосторонних военных союзов под эгидой США) происходит ротация ключевых опорных стран - производителей и поставщиков вооружения, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Публичная информация за последние несколько лет по тематике международного военно-технического сотрудничества может быть интерпретирована как свидетельство потери Францией и Германией роли кузницы основных конвенциональных вооружений для союзников.
Франция - страна западного блока, действия которой до недавнего времени (как минимум еще при Саркози) не были прямо обусловлены интересами трансатлантического единства Британии и США. И Франция - серьезный конкурент в сфере военно-технического сотрудничества и экспорта вооружений, который обладает научно-технической базой для обеспечения собственного военно-технического потенциала и трансфера силовой компоненты партнерам.
Военно-промышленный комплекс Франции производит все - от стрелкового вооружения до ядерных стратегических подводных лодок, атомных авианосцев. Франция в рамках консорциума Airbus производит и военно-транспортный А-400М, который способен обеспечить дальнюю переброску сил. Франция не умеет производить только стратегические бомбардировщики.
По некоторым направлениям - тяжелые десантные корабли (они же экспедиционные базы типа "Мистраль") - Франция претендует на мировое лидерство.
Таким образом, при наличии политической воли и благоприятных исторических обстоятельств Франция гипотетически может сформировать вокруг себя альтернативную версию Запада, которая будет способна самостоятельно подкрепить свою политическую позицию военным потенциалом.
Именно Франция регулярно инициирует рассмотрение вопроса о независимых от Вашингтона европейских вооруженных силах.
Англо-американскому конгломерату не нужна альтернативная версия Запада. Автономность Франции, ее влияние в Европе, возникшие при Гельмуте Коле и Ангеле Меркель амбиции Германии, видимо, убедили Лондон и Вашингтон пересмотреть расстановку ролей в западном блоке. Для "оптимизации" политической позиции Парижа и Берлина, вероятно, было принято решение понизить их самостоятельность в сфере ВПК. Франция начала терять ключевые контракты на экспорт военной техники, а германский ВПК был подставлен под неизбежные репутационные проблемы в рамках украинского кризиса. Именно немецкая уничтоженная техника будет демонстрироваться через медиа всему миру, а не американская.
Лондон и Вашингтон создали новый альянс AUKUS и добились расторжения заказа Канберры у Франции 12 ударных подводных лодок на 66 млрд долларов. Ранее под давлением "союзников" Франция разорвала контракт на строительство 4 кораблей класса "Мистраль" для России. Этот контракт был крайне необходим Франции.
Очень показательна позиции Польши - прокси-страны Лондона и Вашингтона. Варшава приняла на 2023 год исторически рекордный военный бюджет и объявила о грандиозной программе перевооружения на основе техники американского и южнокорейского производства.
Встает вопрос: а как же европейская солидарность и "современная" немецкая и французская техника? Ведь Варшава смогла развить экономику в первую очередь благодаря дотациям от ЕС, то есть той же Германии и Франции. Судя по всему, так же, как и французские вертолеты H225M Caracal концерна Airbus Helicopters. В 2016 году Польша отказалась от приобретения 50 машин данной модели.
Такая политика Вашингтона обоснованна и рациональна, если посмотреть на нее через данные по доле стран в мировом рынке вооружений с 2006 по 2020 год. У Франции и Германии были большие успехи в этот период, которые с учетом амбициозных претензий на самостоятельность Европы в мировой политике, вероятно, стали восприниматься в западном блоке как геополитическая проблема.
Ниже приведены данные на основе методики Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о крупнейших странах - экспортерах вооружений (в % от мирового рынка) за периоды 2006-2010 годы, 2011-2015 годы и 2016-2020 годы.
|
2006-2010 годы
|
2011-2015 годы
|
2016-2020 годы
|
США - 29
|
США - 33
|
США - 37
|
Россия - 22
|
Россия - 25
|
Россия - 20
|
Германия - 11,0
|
Китай - 5,9
|
Франция - 8,2
|
Франция - 7,1
|
Франция - 5,6
|
Германия - 5,5
|
Великобритания - 4,1
|
Германия - 4,7
|
Китай - 5,2
|
Китай - 3,6
|
Великобритания - 4,5
|
Великобритания - 3,3
|
Нидерланды - 3,0
|
Испания - 3,5
|
Испания - 3,2
|
Испания - 2,6
|
Италия - 2,7
|
Израиль - 3,0
|
Италия - 2,1
|
Украина - 2,6
|
Южная Корея - 2,7
|
Украина - 1,9
|
Израиль - 2,0
|
Италия - 2,2
Если Франция и Германия не найдут выхода из сложившейся ситуации, они имеют все шансы попасть в цикл сужающихся технологических возможностей в сфере ВПК, и про мечты о единой самостоятельной и влиятельной Европе можно будет забыть. Собственно, кроме Франции и, возможно, Германии такая Европа в настоящее время не сильно кому-то и нужна.
Потеря контрактов - это не просто потеря доходов и влияния на страны-реципиенты, есть более весомый стратегический аспект.
В медиа редко поднимается аспект производственного опыта.
Кроме научных школ - устойчивой системы производства нового знания и воспроизводства научных кадров, способных к созданию нового знания (не равного просто специалистам с научными степенями в вузах), существует понятие производственной школы. Производственная школа - это практика, культура и методика воспитания и восполнения производственных коллективов, которые могут воплощать в серийной продукции новые разработки.
В 90-х и 2000-х в российских медиа появлялись сюжеты о проблемах национального ВПК. Ставился вопрос, почему Россия демонстрирует потрясающие новинки на военных форумах, но их нет или почти нет войсках. И давался ответ: чтобы создавать современные вертолеты серийно, необходимы команды высококвалифицированных и опытных (то есть наработавших практику создания конкретной модели техники) работников. Такой коллектив может сложиться только в условиях долгосрочного заказа на данный вид техники. Любая новая техника - от легкового автомобиля до ракеты-носителя имеет при своем создании "болезни роста": недочеты проектирования, сложности с некоторыми необходимыми технологиями в условиях серии, ненаработанный опыт эксплуатации и прочее. Общепринято, что невозможно создать сразу идеальный образец, к нему можно прийти только по итогу некоторого периода времени путем поэтапного устранения выявляемых проблем. А для этого техника должна производиться, эксплуатироваться и доводиться до целевого состояния. Именно поэтому в начале создается опытная серия, которая поступает в учебные центры, где в ходе эксплуатации устраняются недочеты.
Этим объясняются те сложности, которые были в ходе первой военной операции в Чечне: военные предпочитали использовать Ми-24, который был ветераном вооруженных сил, а не Ка-50/Ка-50-2. Причина в том, что у Ми-24 на тот момент был во много раз выше показатель наработки на отказ (время между поломками), чем у новинки. А такая разница в данном ключевом показателе объяснялась тем, что за годы эксплуатации и практики его обслуживания в конструкции Ми-24 были устранены все недочеты и учтены нюансы.
СВО показывает доминирование уже Ка-52 и Ми-28Н, которые к данному времени благодаря серийному производству и активному использованию в войсках были доведены до целевых показателей.
Теперь вернемся к Франции. Что значит отмена контракта на 12 лодок? Это значит, что производственный блок французской Naval Group будет простаивать и терять квалификацию. Выход на пенсию опытного персонала может привести даже к разрушению производственной школы. И тогда вопрос финансирования становится вторичным - Франция физически может утратить возможность создавать технику данного класса.
Потеря школы может быть необратимой. Создание школы - как конструкторской, так и производственной - это всегда исторически уникальный процесс. Для его реализации необходимы не только экономические обстоятельства, но и наличие так называемых суперспециалистов, то есть лидеров отрасли мирового значения. Возникновение таких специалистов имеет в себе фактор исторической случайности - невозможно запланировать рождение Павла Сухого, или Михаила Янгеля, или Сергея Королева. Можно лишь создать условия, при которых при возникновении такого таланта он попадет в благоприятную среду и сможет реализоваться. Но такой специалист может и не возникнуть.
Красноречивый пример - нынешняя Германия. При всех общеэкономических успехах ФРГ не смогла вернуться на ведущие позиции в военном авиастроении или ракетной технике.
03.03.2023, 20:54 48381
Оружейное лобби - что в имени тебе моем?
Фото: Depositphotos
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В информационной повестке западного блока по украинскому кризису выделяется несколько направлений, связанных с производством и поставкой вооружений в зону конфликта, а также накоплением стратегических резервов для ожидаемого кризиса в Юго-Восточной Азии, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Первое - вопросы истощения запасов вооружения и "беззащитности" НАТО перед Россией. Второе - дискуссия о поставке основных боевых танков и фронтовой авиации собственного производства в зону конфликта.
Оба направления дискуссии решают как тактические, так и стратегические задачи. Тактические цели - так или иначе связаны с поддержанием готовности украинского режима продолжать конфликт и жертвовать своей страной.
В стратегическом отношении, дискуссия про "беззащитность" НАТО и передачу украинским силам всех резервов боеприпасов - это классика манипуляций общественным мнением со стороны ВПК из периода Холодной войны.
Именно через образ слабости и уязвимости США, создаваемый через публичные выступления, СМИ и кинематограф, оружейные лоббисты десятилетиями держали американское общество в состоянии панического страха перед СССР. Картина тотального превосходства СССР во всех видах вооружений, особенно стратегического, была верным инструментом публичного прикрытия оборонных трат.
Логику никто не включал: как СССР, переживший такие разрушения, может менее чем за поколение добиться доминирования над США, которые война обошла стороной и которые смогли нарастить за время конфликта свою экономическую мощь?
Достижение первого соглашения по ограничению стратегических вооружений в 1972 году (ОСВ - 1) как раз и стало результатом того, что потенциал СССР в абсолютных числах начал приближаться к показателям США, а за счет конструктивных новаций (например, быстрый шахтный страт, подводные и высокомобильные колесные системы) были устранены преимущества от наличия сети американских военных баз по миру.
Достижение паритета возможности взаимного уничтожения никак не смутило американское оружейное лобби, а напротив - обеспечило новые сюжеты для обоснования бюджетов. Теперь кроме трат на численное воспроизводство военной техники появился бизнес на НИКОР проектах, все более фантастических.
Сначала это были самолеты с вертикальным взлетом, потом самолеты с обратной стреловидностью крыла из композитов, потом авиационные платформы для достижения быстрого сверхзвука и гиперзвука, потом орбитальный комплекс ПРО, самолеты и вертолеты невидимки и пр. Все супероружие, что нам сегодня подают медиа как "технологии XXI века", зародилось в чертежах инженеров не позднее 80-х. годов прежнего столетия.
США в 1958 году выделяли 80% общемировых расходов на военный НИОКР, а к 2015 "снизились" до "скромных" 60%. Кроме бюджета Пентагона есть еще ассигнования на оборонные цели у смежников - например, Министерства энергетики. Подробнее можно посмотреть тут.
Помнить об этих цифрах стоит и в контексте дискуссий об особой культуре инноваций в США, созидательной силе гаражных стартапов, рачительности и эффективности корпораций. Особая инновационная культура США - это безмерные оборонные НИОКР, а гаражи - это организации под эгидой DARPA.
При этом всегда в публичных речах США "отставало", "отстает" и сейчас. Красноречивые цифры роста оборонных траты НАТО здесь.
Можно допустить, что западный блок потратились военными ресурсами больше, чем планировал изначально. Однако принять на веру, что склады пусты достаточно сложно. Во всяком случае, раскрывать свою слабость не принято. Другое дело, если эти заявления делаются для обоснования публике принятых решений о перераспределении ресурсов. Запуск ВПК на полную мощность, о чем заявили в ЕС и США, - это решение о смене технологических приоритетов и перестройке производственных цепочек на годы вперед. Если в ЕС заявляют о готовности выйти на уровень военного времени в производстве боеприпасов, то это значит, что ЕС готовиться годы быть участником крупной войны. И речь тут не обязательно про Украину, есть Молдова, Балканы, Северная Африка, Прибалтика, Кипр. И это только то, что можно воспламенить вокруг Европы.
Дискуссия об основных военных танках и военных самолетах более двойственная. С одной стороны, расходование запасов техники - это новые заказы ВПК, а с другой - есть риск потери глобальной маркетинговой истории и инструмента военно-технического контроля над странами-покупателями техники.
Если обратить внимание на акценты в СМИ, то западная техника подается в медиа неизменно как "современная". При этом начало эксплуатации "Леопардов", "Абрамсов" и F-16 - конец 1970-х, начало 1980-х. Противостоящая техника с российской стороны, та часть, что будет действовать против западных "новинок", - это как раз-то разработки 2000-х и даже 2010-х, глубоко роботизированные образцы, созданные на основе зарекомендовавших себя ранее компоновочных решений.
Столкновение с реальностью может похоронить европейский ВПК. Вероятно, поэтому США так легко дали свои системы РСЗО и ПВО, которые действуют из далека, и потерю которых легко списать на операторов на месте, но упорно уклоняются от поставок танков и авиации. Как бы там ни было, основной боевой танк - это витрина национального ВПК.
В таком ключе становиться понятно позиция Пентагона, который вынудил подставиться европейское ВПК, а для поставки своей техники требует достижения решительного успеха украинских сил на поле боя.
США уверенно идут своим особым путем: стратегия преодоления экономического спада, через форсированное развитие ВПК и военного НИОКР.
23.02.2023, 16:13 58746
Проблема СНВ включает в себя вопрос военного космоса
Фото: Depositphotos
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Проблема СНВ - это не просто проблема динамики ядерных арсеналов двух стран, это вопрос качества арсеналов и вопрос военного космоса, пишет телеграм-канал "Грани реальности".
Система ОСВ - СНВ ограничивала не только носители, но и их технологические возможности, а именно: число систем с разделяемыми боевыми частями, число разделяемых частей на один носитель, допустимость наличия орбитальных ядерных систем и баллистических систем воздушного старта.
До подписания ОСВ-1 в СССР в районе Байконура стояло несколько полков с системой "Р-36орб", которая могла вывести на околоземную орбиту ядерный боезаряд-спутник. При получении команды спутник падал на цель. Такой спутник обесценивает все технологически возможные варианты ПРО и стратегического ПВО. Орбитальный заряд может идти к цели с любого направления, его скорость будет грандиозной (для нахождения на околоземной орбите надо иметь скорость не ниже первой космической, то есть 7,91 километра в секунду), у него нет ограничений по дальности поражения.
Можно предположить, что проект "Авангард", над которым пару лет назад западные СМИ успели посмеяться, назвав его "мультиками Путина", восстанавливает данную возможность. Важно, что комплекс может применяться и в неядерном - кинетическом исполнении. В публичных ресурсах указывается, что только кинетическая сила удара будет близка к взрыву 16-тонного тротилового боезаряда.
Продажа Украине не самой свежей военной техники для загрузки своего ВПК новыми заказами обернулась для англосаксов перспективой полной утраты сателлитов в Причерноморье и гонкой стратегических наступательных вооружений в неудобных для них условиях.
Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
22.02.2023, 10:37 62156
Быстрое восстановление экономики Китая способствует росту мировой экономики
Фото: Посольство КНР в РК
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Крупнейшая за последнюю сотню лет пандемия и невиданные перемены переплетаются и накладываются друг на друга, что приводит к множественным кризисам, таким как нехватка энергии, продовольственная безопасность и высокая инфляция, а восстановление мировой экономики идет слабым темпом. В 2022 году Китай, столкнувшись со стремительно меняющейся международной обстановкой и гигантскими сложными задачами стабильного развития внутренних реформ, эффективно отреагировал на последствия эпидемии, энергично способствуя стабилизации и восстановлению экономики, стабильно повышая качественное развитие, неуклонно улучшая благосостояние людей, обеспечив надежную и плотную защиту жизни населения, сдал тяжелый табель успеваемости.
Экономический рынок остается незыблемым. На фоне растущих рисков "стагфляции" в мировой экономике экономика Китая продемонстрировала сильную устойчивость и жизнеспособность. В 2022 году общий объем экономики Китая превысил 120 трлн юаней (около 18 трлн долларов США), ежегодный рост составил 3%, быстрее, чем в большинстве крупных экономик. ВВП на душу населения остается выше 12 тысяч долларов США в течение двух лет подряд. Добавленная стоимость национальной промышленности достигла 40,2 трлн юаней, а добавленная стоимость обрабатывающей промышленности достигла 33,5 трлн юаней, заняв первое место в мире. Общий объем производства зерна достиг 686,7 млн тонн, который оставался стабильным на уровне более 650 млн тонн в течение восьми лет подряд. Годовая общая стоимость импорта и экспорта достигла нового уровня, впервые преодолев отметку в 40 трлн юаней. На конец года сальдо валютных резервов достигло 3,1277 трлн долларов США, оказавшись на первом месте в мире.
Замечательные результаты достигнуты в качественном развитии. Китай настаивает на качественном экономическом развитии с помощью новых концепций развития, и разворачивается процветающая картина китайской модернизации. Стратегия инновационного развития была реализована в полном объеме, китайские астронавты совершили первую в истории космонавтики ротацию экипажа на орбите. Первый китайский магистральный авиалайнер C919 был поставлен заказчику. ГЭС Байхэтань была полностью введена в эксплуатацию. Китай поднялся на одиннадцатое место в Глобальном инновационном индексе. Ведущая роль нового импульса становится все более заметной. В 2022 году добавленная стоимость высокотехнологичного производства сверх установленного размера увеличилась на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, что на 3,8 процентных пункта быстрее, чем у всех отраслей сверх установленного размера. Согласно расчетам Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, масштабы цифровой экономики Китая составили примерно до 50 трлн юаней в 2022 году, что показало увеличение в годовом исчислении примерно на 10%.
Благосостояние народа неуклонно повысилось. Перед лицом резкого роста мировых цен на продовольствие и энергоносители и высокого давления со стороны импортируемой инфляции средства к существованию китайского народа эффективно гарантированы, а результаты развития принесли людям больше пользы. В 2022 году было создано 12,06 млн новых рабочих мест в городах, что превышает годовой план. Располагаемый доход на душу населения в реальном выражении вырос на 2,9%, в основном синхронно с экономическим ростом. Годовая потребительская цена (ИПЦ) выросла на 2,0% по сравнению с предыдущим годом, производство говядины, баранины, птицы, молока и морепродуктов увеличилось по всем направлениям. Запасов овощей и фруктов достаточно, а цены стабильны, что резко контрастирует с высокой инфляцией в США и Европе. Охват системы социального обеспечения продолжает последовательно расширяться, и к концу 2022 года количество людей, участвующих в национальном базовом пенсионном страховании, достигло 1,05 миллиарда человек.
Открытость на высоком уровне идет быстрым и верным шагом. Столкнувшись с накоплением рисков в мировой экономике и противодействием протекционизму, Китай открывается все больше и больше. Негативные списки для доступа иностранных инвестиций были дополнительно сокращены, а перечень отраслей, поощряющих иностранные инвестиции, значительно расширился. Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров, Китайская ярмарка импорта и экспорта, Китайская международная ярмарка торговли услугами и Китайское международное импортное ЭКСПО были успешно проведены, продемонстрировав жизнеспособность и очарование экономики Китая в условиях новой модели развития. Всестороннее региональное экономическое партнерство было официально реализовано, и глобальная сеть зон свободной торговли, отвечающих высоким стандартам, продолжает расширяться. Круг друзей "Пояса и пути" продолжает расширяться: Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Пояса и пути" со 151 страной и 32 международными организациями. "Отчет об открытости мира - 2022" показывает, что индекс открытости Китая вырос на 5,6%, а его рейтинг поднялся на 8 позиций.
В настоящее время мировая экономика находится на перепутье, свирепствуют антиглобализм, унилатерализм и протекционизм. Столкнувшись с такой мировой ситуацией, страны должны выбрать "взаимовыигрышное сотрудничество" для непрерывного продвижения экономической глобализации или "разрыв производственной цепочки", который подтолкнет многостороннюю торговую систему к дальнейшему расколу. 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, который прошел в 2022 году, дал свой ответ: Китай будет отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, непреклонно осуществлять стратегию открытости, ориентирующуюся на взаимную выгоду и всеобщий выигрыш, непрерывно предоставлять миру новые возможности на основе новых достижений в собственном развитии, способствовать развитию мировой экономики открытого типа, чтобы приносить еще большее благо народам всех стран мира. 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая не только наметил грандиозный план, положивший начало новому пути во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации, но и придал новые силы для общего процветания всех людей, гармоничной материальной цивилизации и духовной цивилизации, модернизации гармоничного сосуществования человека и природы, модернизации мирного развития. В духе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая экономический корабль Китая продолжит плыть по ветру и волнам, обеспечивая непрерывный импульс и новые возможности для мировой модернизации.
2023 год - это первый год полной реализации духа 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Экономика Китая восстанавливается на полной скорости, и различные экономические показатели в начале года уже показали "хороший старт", создавая прочный фундамент для качественного экономического развития в течение всего года. В январе этого года индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая (PMI) вырос до 50,1%. Во время каникул по случаю праздника Весны было совершено около 308 млн туристических поездок внутри страны. Количество людей, въезжающих и выезжающих из страны, увеличилось на 120,5% по сравнению с прошлым годом. Потребление в автономном режиме, такое как общественное питание, фильмы и покупки, восстановилось больше, чем ожидалось. Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Morgan Stanley и другие международные организации повысили свои последние прогнозы экономического роста Китая в этом году примерно до 5%.
2022 год - важная веха в истории развития отношений между Китаем и Казахстаном. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин посетил Казахстан с историческим государственным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК, в котором подтверждена готовность прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью. В 2022 году экономические и торговые инвестиции между двумя странами неуклонно росли, сотрудничество в области производственных мощностей дало плодотворные результаты, также достигли плодотворных результатов в области взаимной связи и взаимного сообщения, развили сотрудничество и в новой отрасли, а объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг рекордного уровня 31,1 млрд США. Был достигнут положительный прогресс в ряде ключевых проектов сотрудничества, таких как проект Атырауского государственного нефтехимического комплекса, проект Кызылординского государственного стекольного завода, проект Алматинской государственной ветровой электростанции "Шелек" - 60 МВт, а также количество и объем железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа достигли рекордного уровня.
2023 год - это первый год нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие инициированной в Казахстане инициативы "Один пояс, один путь". Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Казахстан будут усиливать стыковки стратегий развития, совместно реализовывать глобальные инициативы развития, углублять качественное сотрудничество в совместном строительстве "Один пояс, один путь", укреплять сотрудничество в традиционных сферах, а также неуклонно расширять большие данные, искусственный интеллект, цифровые финансы, электронную коммерцию, зеленую энергетику, чтобы придать дополнительный импульс региональной и мировой экономике.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
21.02.2023, 17:00 64276
Грани реальности: рефлексия повестки. 20 февраля
Фото: Depositphotos
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Событийная повестка последних лет полна не только беспрецедентного драматизма, но и пугающего своим эсхатологизмом символизма.
Мы современники периода "возврата истории", если перефразировать терминологический аппарат Ф.Фукуямы.
Перезапуск произошел с пандемии, которая в публичном поле для большинства жителей проявилась с заявления ВОЗ от 30 января 2020 года о чрезвычайной ситуации в Китае в связи со вспышкой нового коронавирусного заболевания.
Пандемия вырвала общество потребления, перерожденное производное от концепции государства всеобщего благоденствия, из состояния безмятежного прожития и накопления в ситуацию неопределенности, бесправия и отчаяния.
Пандемия "плавно" перешла в череду политических и военно-политических кризисов, самым медийным из которых стала эвакуация западного блока из Афганистана и визуализация триумфа "Талибана". "Талибан" оказался высокоорганизованной структурой, субъектом, который очень хорошо научился действовать в постиндустриальных условиях, будучи носителем идей консервативной архаики.
В феврале 2022 году проходит очередная Мюнхенская конференция по безопасности, на которой впервые за два десятилетия не присутствует российская делегация.
Позже европейские политики будут утверждать, что в тот период отчаянно настаивали на том, чтобы Украина выполнила Минск-2 и избежала конфликта. Однако это плохо вяжется с заявлениями ЕС о готовности принимать решительные санкции в случае активных силовых действий Москвы. Фактом остается то, что евроатлантические центры и администрация Украины приняли решение не идти по пути деэскалации. Больше похоже, что в ходе Мюнхена-2022 осуществлялась окончательная синхронизация планов перед активной фазой кризиса, ведь к тому моменту ВСУ уже несколько недель без остановки обстреливали из тяжелых вооружений города Донбасса, самым вопиющим образом попирая гуманитарное право и систему ООН. Мюнхен - город с плохой наследственностью и неподходящее место для конференций про мир.
2022 год полностью оправдал свой символизм в логике восточного календаря: Тигр принес неожиданные изменения и потрясения. Мир окончательно изменился и вернулся к своему базовому состоянию - схватки - до периода, который Фукуяма назвал "концом истории". "Конец истории" - это безвременье, благоденствие между большими геополитическими циклами: 1914 - 1990/91 и тем, который начался в 2020 году. Ровно так же период декаданса конца XIX и начала XX века был безвременьем и годами процветания между геополитическим циклом, который завершился объединением и становлением кайзеровской Германии, и циклом, стартовавшим в 1914 с Первой мировой войны.
Мюнхенский форум - 2023 дал еще больше мрачных ассоциаций. Макрон якобы умиротворительно рассуждает о том, что Франция не сторонник полного разгрома России, премьер-министр Великобритании и еврочиновники выступают за передачу всех резервов боеприпасов Киеву, а госсекретарь США высказывает уверенность в победе Киева.
Великобритания в 1939 году проводила политику умиротворения Германии, отдавая ключевые промышленные территории соседних стран нацистскому режиму для усиления его военной машины, и подталкивала Рейх к конфликту с СССР. В 2023 году под лидерством Великобритании ЕС делает ровно то же самое - отдает все военные резервы открыто фашиствующей Украине с той же целью. И 1939-й, и 2023-й приходятся на год Кролика по восточной системе. В 1939-м можно было избежать худшего, в 2023-м тоже можно; тогда шла война в Испании, сейчас - в Украине.
21 февраля состоится обращение к парламенту и народу В. Путина и ответное беспрецедентное обращение Байдена к народу России. Это рост поляризации. Скромно поданная новость от имени главы "Ростех" С. Чемезова о кратном росте производства военной техники и боеприпасов, а по некоторым видам, - до 50 раз, лишь оттеняет диспозицию сторон. Мы вправе говорить о приближении напряжения к уровню Берлинского кризиса.
Прямые удары по узловой инфраструктуре малоценных сателлитов - Польши и Румынии - становятся вполне реальной перспективой. Никакого коллективного ответа НАТО не будет, НАТО и так воюет прямо и на максимуме в рамках своих интересов. Применять ОМП никто из того, кто это реально может - США, не станет. Польша - это всего лишь Польша.
Мюнхен 2023 года, скорее всего, означает, что для Украины англо-саксы выбрали судьбу не Вьетнама, как казалось в прошлом году, а Сомали. То есть им совершенно неважно, что будет потом.
Напряжение вокруг 21 февраля со стороны Запада может также означать, что Кремль смирился с тем, что в Украине нет сил, которые были бы заинтересованы в том государстве и народе как таковом, а значит, сейчас возможен только формат достижения безоговорочной капитуляции, а не переговоры о новых правилах соседства.
Если подобные тезисы прозвучат, то, скорее всего, весной в ходе визита Си Цзиньпина в Москву будет объявлено о восстановлении второго военно-политического блока, который займет место Варшавского договора. Предположим, что "стартовый состав" будет таков: Россия, Китай, Иран, Беларусь, Сирия с несколькими десятками стран - ассоциированных членов и быстрым ростом числа участников, а также расширением зоны ответственности на Центральную Азию, Центральную и Северную Африку, Переднюю Азию, частично Южную и Центральную Америку.
Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
13.02.2023, 13:54 72676
Землетрясение в Турции и Сирии унесло тысячи жизней. Можно ли избежать таких катастроф в будущем?
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии землетрясение шокировало весь мир. Оно оказалось сильнейшим за последние 80 лет. До сих продолжается разбор завалов, а счет погибшим идет уже на десятки тысяч. Ученые уверены, что подобных геологических процессов невозможно избежать. Но это не значит, что нельзя сократить число жертв и суммы ущерба от будущих катаклизмов. Причины подземных толчков и способы их предсказания - в материале "Ленты.ру".
За последние восемь лет в мире неоднократно регистрировались мощные землетрясения, унесшие жизни тысяч людей. В Афганистане в июне 2022 года произошел толчок силой 6,1 балла, погибли более 1100 человек. Летом 2021 года катастрофа с магнитудой 7,2 )по шкале Рихтера) привела к гибели 2200 людей. Сентябрь 2018 года запомнился в Индонезии землетрясением силой 7,5 балла, вызвавшим цунами, в результате чего погибли более 4300 человек. Крупнейшая катастрофа произошла в Непале в 2015 году: было зарегистрировано почти 9000 смертей после сейсмической активности мощностью 7,8 балла.
На момент написания статьи число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 20 тысяч человек, а пострадавших - более 90 тысяч, на месте происшествия продолжаются разборы завалов. Тем временем общее число погибших в двух странах - почти 24 тысячи. По оценкам экспертов, экономический ущерб от катастрофы может достигнуть четырех миллиардов долларов.
Выраженную сейсмическую активность в этом регионе еще в 2018 году спрогнозировал профессор, инженер-геофизик и специалист по подземным толчкам Ахмед Эрджан. По его словам, 2020, 2021 и даже 2023 годы - годы землетрясений в Анатолии.
В разговоре с местным CNN он отметил, что крупнейший город Турции - Стамбул может ждать череда сильнейших землетрясений после 2033 года. Если катастрофа произойдет позже (к 2045 году и далее), то риски значительно увеличиваются, поскольку масштаб накопленной энергии будет сопоставим с сотнями атомных бомб. В результате могут пострадать миллионы жителей.
Особую опасность в городе представляет плотность населения, а также большое количество ветхих зданий, которые не являются сейсмоустойчивыми.
Землетрясение может затронуть 35 процентов азиатской стороны Стамбула. Около 65 процентов разрушений прогнозируется в европейской части города", - Ахмет Эрджан.
Происшествия такого рода возможны и в Крыму. "Данный регион входит в тот же сейсмический пояс, что и Турция, поэтому возникновение там подземных толчков возможно", - рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
Такого же мнения придерживается доцент кафедры физики Земли физфака МГУ Анна Люсина. По ее мнению, землетрясения в Крыму могут произойти, поскольку специалисты еще не определили направление разлома. "Но Земля настолько нелинейная и сложная система, а природа настолько непредсказуема, что сейчас могут быть землетрясения и там, где их не ждешь. Поскольку это акватория Черного моря, то все может быть", - отметила Люсина.
Почему происходят землетрясения
Большое количество жертв и разрушений в результате февральского землетрясения объясняется сочетанием нескольких факторов. Если откинуть такие причины, как время (катастрофа произошла около 4 утра по местному времени, когда большинство людей спали) и хрупкое состояние большинства строений, то главными геологическими причинами станут местоположение и большой срок, прошедший с момента последних мощных подземных толчков, что привело к накоплению энергии, а затем более мощному ее высвобождению.
Все дело в том, что Турция находится в одной из самых сейсмоактивных зон в мире - Средиземноморском поясе, который уступает по частоте землетрясений только Тихоокеанскому поясу, на который приходится 90 процентов всех подземных толчков планеты.
Точный механизм происхождения землетрясений до сих пор не изучен. Однако известно, что большинство очагов возникает в земной коре на глубине 30-40 километров от поверхности Земли. Причиной этого является быстрое смещение литосферных плит и упругой деформации пород в эпицентре. Участки земной коры постоянно меняют свою форму в процессе раскола, рифтинга или спаивания. В Турции причиной мощного землетрясения стало именно смещение Анатолийской плиты на несколько метров. Этот участок граничит еще с тремя плитами - Арабской, Евразийской и Африканской, которые регулярно друг на друга наезжают.
Иногда литосферные плиты могу частично тонуть в мантии, достигая внешнего ядра. Так, британские специалисты недавно обнаружили, что стекающая с поверхности Земли в разломы вода при движении тектонических плит приводит к таянию мантии. Затем она скапливается у основания перекрывающей плиты, после чего направляется к вулканическим центрам, где происходят извержения вулканов. Однако подобного типа землетрясения (вулканического происхождения) обычно достаточно слабые, хотя и продолжительные.
Колебания земной поверхности начинаются с толчка, далее идет разрыв и смещение горных пород. Периодически пласты земли, находящиеся по разным сторонам разлома, надвигаются друг на друга, образуя хребты. В иных случаях - они опускаются, формируя русла рек и водопады. Нередки случаи разжижения грунтов - когда рыхлые и влажные слои почвы начинают себя вести как жидкость: снижается эффективное напряжение, достигается критическое ускорение или коэффициент пустотности. Наиболее характерны такие свойства для ила, песка, глины, лесса и так далее. Также подземные толчки смещают со склонов верхние слои почвы, приводя к обвалам и оползням.
Землетрясения могут происходить не только под сушей, но и под океанами и морями. В таком случае они вызывают цунами - гигантские волны, образуемые резким смещением участка морского дна. Цунами появляются при толчках любой силы, но наибольшей мощности достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой более 7).
По поводу шкалы интенсивности толчков: в мире используется несколько различных шкал, предложенных разными сейсмологами. В США - модифицированная шкала Меркалли, в Японии - шкала Японского метеорологического агентства, в Европейском союзе - европейская макросейсмическая шкала, а в России - шкала Медведева - Шпонхойера - Карника.
Шкала интенсивности оценивает только наземные последствия землетрясения, в отличие от магнитуды, которую определяют сейсмографы.
Большинство из шкал интенсивности (кроме Японии) представляют собой 12-балльную систему, где 1 - неощутимое для человека воздействие, регистрируется только сейсмическими приборами; 7 - появляются повреждения и трещины в каменных домах, но антисейсмические постройки остаются невредимыми; а 12 - характеризуется колоссальными изменениями в земной коре, трещинами, обвалами и оползнями в больших количествах, реки начинают отклоняться, меняется рельеф, и ни одно сооружение не выдерживает.
Минимизация рисков
Поскольку повлиять на такие процессы, как движение литосферных плит, человечество никак неспособно, то все что остается - грамотно и своевременно прогнозировать и информировать об опасности. До сих пор делать это достаточно проблематично, так как предсказать подземные толчки с точностью до часа и конкретной точки специалисты не могут из-за огромного количества воздействующих на землетрясения геологических факторов, а также потому, что сейсмические волны двигаются со скоростью несколько тысяч километров в час. Однако с каждым годом удается достигать все лучших результатов в этом направлении.
В декабре 2022 года в Калифорнии (США) произошел подземный толчок магнитудой 6,4. Запущенная три года назад система раннего оповещения ShakeAlert не смогла среагировать оперативно, и людям не хватило времени на эвакуацию. Программа, установленная на телефоны населения, использует данные сейсмометров и отправляет сообщение с предупреждением. В этот раз некоторые пользователи получили предупреждение за 10 секунд. При этом авторы отмечают, что данного времени достаточно, чтобы успеть выбежать или укрыться, например, под столом, а также остановить поезда, чтобы исключить риск их схода с рельсов.
Для более точных прогнозов необходимо подробное изучение самих геологических процессов. Как упоминалось ранее, ученые все еще мало знают о конкретной механике возникновения сейсмической активности. Помочь в этом может составление новых моделей литосферных плит.
Так, новозеландские ученые разработали новую кинематическую модель границы Австралийской и Тихоокеанской плиты, используя измерения скорости скольжения по разломам, а также физические расчеты. Метод позволил им оценить скорость смещения разломов по всей Новой Зеландии. Оказалось, что в некоторых регионах страны уровень сейсмической опасности занижен или завышен относительно существующих представлений.
Также недавно была обновлена мировая карта литосферных плит. В последний раз ее дополняли 20 лет назад - в 2003 году, к тому же тогда модель состояла преимущественно из крупных участков. Теперь ученые подробно нанесли на карту движение микроплит. Такая точность позволяет отследить распределение движения плит в 90 процентах землетрясений и в 80 процентах извержений вулканов за последние три миллиона лет. Ведь чем больше данных имеется, тем более четким будет прогноз. Это было доказано в процессе новых исследований и все чаще учитывается при построении будущих моделей.
Например, раньше считалось, что землетрясения "имеют краткосрочную память", то есть каждый последующий толчок будет зависеть от даты предыдущего мощного землетрясения. Теперь специалисты пришли к выводу, что сейсмические явления "обладают долговременной памятью". Имеется в виду, что иногда землетрясение не снимает все возникшее напряжение, которое со временем накапливалось на разломе. Сохранение недовыпущенной энергии может удерживаться, а затем вызывать другие мощные толчки "не по расписанию".
В последние годы все больший упор делается на современные технологии. Специалисты Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) представили новый способ обнаружения приближающегося землетрясения. Делать это предлагается на основе фиксирования изменений геомагнитных полей, которые формируются перед толчком. Технология может покрывать собой область до трех тысяч километров.
Для мониторинга окружающей среды и управления чрезвычайными ситуациями используются орбитальные спутники. Такой, например, в Китае запустили в октябре 2022 года. Аппарат предоставляет радиолокационные изображения S-диапазона с разрешением пять метров, которые затем используются в том числе для изучения ситуации на местности, где произошло землетрясение. После трагедии в Турции спутниковыми данными на месте происшествия 17 членов Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам поделились своими данными, чтобы помочь спасателям.
В Иране ведутся наработки спутника "Аят", который сможет прогнозировать подземные толчки и другие катаклизмы. В свою очередь в Японии создали дроны для измерения положения и рельефа морского дна для прогнозирования и отслеживания сдвигов земной коры под водой, которые провоцируют смертоносные цунами.
Для этих же целей все чаще внедряются технологии искусственного интеллекта. В научной лаборатории прогнозирования RIKEN разработали систему раннего оповещения. Технология основана на 150 морских станциях, обладающих датчиками для мониторинга морского дна, а также нейросети, которая за доли секунды обрабатывает эти данные и своевременно извещает специалистов и население. В результате у людей появляется гораздо больше времени на спасение от природных катаклизмов.
Предыдущие методы включали в себя сложные нелинейные уравнения на стандартном компьютере, которые приходилось решать после регистрации сейсмической активности. На это у сейсмологов уходило около получаса. Для сравнения: мощнейшее цунами 2011 года в Японии обрушилось на побережья всего через 45 минут после толчка.
Алгоритмы глубокого обучения уже задействуют и для прогноза землетрясений на суше. Мексиканские исследователи создали ИИ, который берет динамические данные о происходящих геологических процессах, а затем прогнозирует дальнейшие изменения разломов и время следующего землетрясения. Правда, пока что технология была протестирована только в лабораторных условиях, а все прогнозы были основаны на прошлых данных. В настоящее время ведется доработка системы для более точных прогнозов.
25.01.2023, 20:30 149356
Опрос КТ: 88% респондентов считают, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки Эксклюзив КТ
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?"
88% участников опроса ответили: "Да, запрет нужно вводить немедленно"; 4% выбрали ответ: "Нет, необходимо продолжать издевательства над животными"; 7% - "мне все равно".
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
В эксклюзивном материале Kazakhstan Today исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
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