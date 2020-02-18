Безопасно ли еще работать и учиться в Китае?

Китай является одной из самых безопасных стран в мире, которая неоднократно входила в соответствующие международные рейтинги. Китай производит глубокое впечатление на всех иностранцев, которые его посещают. Как они говорят, в Китае не только стабильный общественный порядок, но и очень гостеприимный китайский народ. Работать и жить в Китае очень спокойно и безопасно. Высокопотенциальная и динамичная экономическая среда Китая также позволяет им видеть неограниченное пространство для развития. Поэтому каждый год в Китай приезжают десятки миллионов иностранных туристов, а также очень большое количество иностранцев, которые работают, учатся и живут в Китае.

Однако внезапная вспышка пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом нового типа, привлекла внимание и беспокойство всего мира. Как живут иностранцы в Китае сегодня? Есть ли гарантии их здоровья и безопасности? У некоторых людей даже появились сомнения на этот счет.

Действительно, эпидемия возникла очень быстро и застала людей врасплох, кроме того, люди знали мало об этом новом коронавирусе, поэтому их беспокойства можно понять. В то же время весь мир видел, как китайское правительство быстро действовало и приняло самые строгие в истории меры по профилактике и контролю. Весь китайский народ вступил в битву с эпидемией, в ходе которой он наперегонки со временем борется с вирусом.

В Китае есть поговорка: "Жизнь человека важнее всего", которая отражает отношение китайцев к жизни. Человек превыше всего - это традиционный гуманистический дух Китая, а также руководящая идея Коммунистической партии Китая. Так же и в противостоянии с эпидемией китайское правительство всегда ставит жизнь и здоровье человека на первое место, делая все возможное не только для того, чтобы любой ценой спасти жизни своих граждан, но и, относясь ко всем как к собственным гражданам, полностью защищает жизнь и здоровье иностранных граждан, находящихся в Китае. После вспышки эпидемии во всех частях Китая была вскоре создана система многоформатной передачи информации по профилактике и контролю за эпидемией. Будь то открытые письма, веб-сайты, социальные сети, электронная почта, ноты и т.д. или же круглосуточные горячие линии на разных языках - все это укрепило обмен информацией с местными иностранными гражданами, что обеспечило им своевременное понимание эпидемической ситуации и полное владение информацией о защите от заражения, пунктах медицинской помощи, больницах и т.д., всеми силами стараясь помочь им в жизни и удовлетворить их требования в сфере профилактики и лечения заболеваний. В провинции Хубэй, в которой сложилась наиболее серьезная эпидемическая ситуация, была создана система помощи "два для одного" сотрудниками департамента по внешним делам и коммунальных служб, которые оказывают психологическую и моральную помощь иностранным гражданам. Высшие учебные заведения города Уханя специально для иностранных студентов создали механизм связи и оказания помощи, предоставляя им своевременные всесторонние услуги. На английской версии сайта Министерства иностранных дел КНР была открыта специальная колонка о борьбе с эпидемией, в которой своевременно обновляется официальная информация. МИД КНР в период менее двух недель организовало два брифинга для иностранных дипломатических миссий в Китае, на которых ответили на все беспокоящие их вопросы. Государственное Управление миграционного контроля перевело на 6 языков памятку о профилактике пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, опубликованную Центром по контролю и профилактике заболеваний Китая. Русскую версию этой памятки можно увидеть на нашем официальном сайте Генконсульства. Китайская сторона для оказания медицинской помощи иностранным гражданам также учредила специальные рабочие инструкции и требования, чтобы обеспечить своевременную, последовательную и качественную помощь. Согласно данным пресс-конференции, опубликованным на сайте Министерства иностранных дел Китая, по состоянию на 11 февраля в Китае подтверждено 27 случаев заражения иностранцев пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, 7 из которых были излечены и выписаны, 18 - проходят лечение, 2 - умерли. Хотя, к большому несчастью, и были смертные случаи, но все же крайне низкая заражаемость иностранных граждан в Китае отражает огромные усилия Китая в этой области. Как сказал Генеральный директор ВОЗ после визита в Китай для изучения эпидемической ситуации: "Китай своими мерами установил новые стандарты по профилактике и контролю за эпидемической ситуацией", "Китай не только защищает свой народ, но и людей всего мира".

Китай - ответственная страна. Хоть это и невиданный ранее коронавирус, но и Китай предпринимает небывалые в истории меры. За эти два дня непрерывно появлялись вдохновляющие новости, такие как постепенное снижение в течение нескольких дней темпов роста заболеваемости в других регионах, кроме провинции Хубэй, а также очевидное непрерывное увеличение доли вылечившихся в Ухани, Хубэе и во всем Китае. В процессе борьбы с коронавирусом в Китае многие иностранцы, живущие в Китае, и даже в Ухане, не только не захотели уезжать, но и активно сотрудничали в обеспечении распространения информации и предоставления услуг по профилактике и контролю, показывая своими действиями что значит "друг познается в беде".

Китай и Казахстан - это добрые соседи и вечные всесторонние стратегические партнеры. Между ними осуществляется постоянный и тесный обмен кадрами и торгово-экономическое сотрудничество. Согласно статистике, в Китае обучается 15 000 казахстанских студентов, товарооборот между двумя странами уже превысил 20 млрд. долларов США, и наблюдается тенденция подъема. Несмотря на то, что некоторые казахстанские предприниматели, бизнесмены и иностранные студенты были вынуждены временно покинуть Китай из-за эпидемии, но все же есть большое количество казахстанских друзей, которое ждет и желает Китаю скорейшей победы над эпидемией, чтобы взаимообмены между двумя странами вошел в привычную колею.

Я верю, что, основываясь на духе единства и сотрудничества, при общих усилиях китайского народа, взаимопонимании, поддержке и помощи международного сообщества, в том числе и Казахстана, Китай непременно одержит победу над эпидемической ситуацией и восстановит жизненные силы. Китай останется таким же безопасным, как и прежде, и жизнь в Китае по-прежнему будет спокойной и мирной. Китай всегда рад вас видеть.





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