Что будет дальше с Казахстаном?

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Сейчас как в Казахстане, так и за его пределами многие думают, а что же будет со страной дальше? В ход пошли как часто бывает апокалиптические прогнозы про развал страны, иностранное вмешательство и прочие ужасы.

На мой взгляд, тут не стоит волноваться, потому что ситуация улучшилась по следующим причинам:

- Снят вопрос транзита власти, который так волновал иностранных инвесторов. Это такая интересная разновидность расизма и неоколониализма в наше гиперинформационное время думать, что все азиатские страны одинаковые, и у всех одни и те же проблемы со стабильностью. Но тем не менее, хоть это и отрицательное явление, но оно существует, и с ним надо считаться. Теперь клерки где-нибудь в Нью-Йорке могут напротив Казахстана поставить галочку "Проблемы транзита власти нет" и корпоративная машина может наконец-то заработать в направлении инвестиций.

- В Казахстане есть одна особенность политической культуры, которую я называю "крокодил назад не ходит", то есть принятое государством решение не будут отменять, даже если оно будет ошибочным и неэффективным. Это делается ради престижа и демонстрации непреклонной воли (ну как в центральных госорганах думают). Теперь есть возможность пересмотреть такие решения и законсервировать их, а то и вообще отменить.

Поэтому в ближайший год мы увидим то, что было в Узбекистане в 2017 году:

- Повышение общего интереса к стране

- Интерес со стороны

- Попытки повлиять и как-то изменить внешнюю политику страны

- Увеличение количества присутствующих иностранных СМИ

Единственная проблема в том, чтобы грамотно и эффективно принять данный интерес.

Что надо понимать людям во время самого транзита власти?

Тут у нас есть пример 2 стран — Узбекистана после 2016 года и России в 2008—2012 годах. Ну и всегда помнить Ришелье и "день одураченных". Поясняю в чем суть.

Первое — транзит власти еще не значит либерализации и послаблений для оппозиции. Даже если демократизация и будет, то прежде всего именно там и так, как захочет нынешняя власть. Этот процесс пройдет под контролем и все, кто попытаются этому помешать очень сильно об этом пожалеют. Вся система готовится на этот случай, так что наивность дорого обойдется.

Второе — нельзя пытаться вбить клинья между первым президентом и вторым. Думать, что вот сейчас мы побежим к Токаеву и начнем его уговаривать начать противостояние с Назарбаевым — худшая идея из всех. Вроде бы пример тех, кто бегал с такими предложениями к Дмитрию Медведеву и потом оказался на обочине политики, должен был всех научить, но я думаю, что такие люди все же найдутся. Участи их я не завидую.

Транзит власти, надо помнить, он не для населения и не для элиты, он для иностранных партнеров и для решения проблем государственного управления. Так что для кого-то он многое изменит, а для кого-то все останется как прежде.

Отдельной интересной темой стала реакция граждан России на транзит власти в Казахстане. Это был гигантский взрыв интереса, огромное количество статей, передач, обсуждений и так далее. Но если их прочитать, то Казахстан там далеко не главное, хотя и о российском восприятии Казахстана надо говорить.

Как видно, вслед за неделей очередных знатоков Венесуэлы, в России случилась неделя знатоков Казахстана. Я бы хотел процитировать самые идиотские пассажи из прочитанных статей, но пожалею своих читателей. Скажу только, что отсутствие системного интереса к странам-соседям постоянно создает проблемы для России и приводит к неправильным решениям. И сюрпризы будут все чаще и чаще.

Транзит власти в Казахстане показал для России проблему 2024 года и что будет после него. После того, как Владимир Путин стал президентом без предвыборной программы, у России не стало публичного образа будущего. Возможно, где-то на Старой площади Москвы он и есть, но в обществе его нет, и новости из Казахстана заставили спрашивать друг у друга: "А что дальше?"

Отмечу, что транзит в Казахстане готовился 19 лет и включал в себя несколько сценариев, но есть ли сценарии для России сейчас? Это заставляет волноваться политический класс. Но это уже тема для внутриполитического российского анализа, для меня важно именно, что события в Казахстане внезапно так сказались на России.

В общем, в будущее всем надо смотреть с оптимизмом, однако помнить, что старый анекдот про семейное насилие и отвар ромашки все еще актуален.





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