Как контрабанда влияет на политические отношения Казахстана и Китая

В постсоветской интеллектуальной традиции геополитика обычно существует в виде различных красочных моделей, которые позволяют понять текущее политическое положение в мире. Они, конечно, популярные и привлекательные для обычного слушателя, но беда в том, что составляют их непрофессионалы. "Геополитика" до сих пор расшифровывается как "политическая география", и это не инструмент пропаганды, а наука, причем основывающаяся на результатах той же военной географии и экономической географии. Нельзя строить свой анализ только на медийном контенте, густо замешанном на конспирологию — надо смотреть на реалии. Причем эти реалии меняются во времени, и более того, их надо постоянно перепроверять.

Берем простой пример — отношения Казахстана и Китая. Согласно традиционной модели, дела обстоят таким образом:

Казахстан — страна, богатая природными ресурсами, которые нужны Китаю

Китай закупает эти ресурсы, а взамен продает различные товары, преимущественно народного потребления, но отчасти и технику

Торговое сальдо складывается в пользу Казахстана, потому что сырья Китаю нужно много

Сырье Китай будет закупать постоянно и в больших объемах, так как этого требует его экономика.

В принципе, в той или иной форме эти тезисы присутствуют уже много лет при анализе казахстано-китайских отношений, то есть всё укладывается в модель "сырьевая страна — промышленная страна".

Но так ли это? Особенно сейчас? Может, некоторое время назад я бы сам сказал, что да — это так. Но сейчас я думаю, что надо проверить цифры.

Берем данные по экспорту из Казахстана в Китай и сравниваем как казахстанские, так и китайские данные.

Максимальная разница между данными таможенных ведомств составляет 1,8 миллиарда долларов в абсолютном выражении и примерно 50%. Но в последние годы разница составляет 10%, что вполне укладывается в разницу методологий. Так что можно считать, что последние годы данные по экспорту примерно совпадают.

Однако надо заметить, что постоянный рост казахстанского экспорта в Китай закончился в 2011 году, потом пару лет оставался стабильным, но затем стал сокращаться. Скорее всего, этот тренд прекратился в 2018 году, но в любом случае до пиковых значений экспорту в Китай далеко. И дело, видимо, уже не в ценах, а именно в падении цен и объемов, что гораздо хуже.

Теперь про импорт. Вот тут и идут главные проблемы. Разница между казахстанскими и китайскими данными весьма существенна — китайские цифры в 2?2,5 раза больше казахстанских.

При этом виден интересный феномен — в 2011 году на Хоргосе были произведены массовые аресты группы контрабандистов, что стало наиболее крупным делом о контрабанде в Казахстане за всё время. И тут же наблюдается падение в 2011—2013 году разницы между китайскими и казахстанскими данными по импорту. То есть жесткие репрессивные меры дали эффект в 1?2 миллиарда долларов ежегодно. Потом, правда, ситуация снова ухудшилась, но тем не менее видна эффективность антикоррупционных мер.

Ну и, наконец, переходим к торговому балансу по товарам между Казахстаном и Китаем. По казахстанским данным, все 17 лет у Казахстана было положительное сальдо в торговле с Китаем, правда, последние годы сокращающееся. Максимального значения оно достигало в 2011 году.

По китайским данным, из 17 лет 8 были для Казахстана с положительным балансом, а 9 с отрицательным. При этом в 2017 году отрицательный баланс достиг максимума — минус 5,2 миллиардов долларов, что говорит о большом дисбалансе.

В целом, если посмотреть на диаграмму, то видно, что с 2014 года по китайским данным торговый баланс у Казахстана устойчиво отрицательный. Можно вот пошутить, что это результат "Инициативы Пояса и Пути", но на самом деле это результат роста контрабанды.

В результате мы теперь имеем новую модель отношений Казахстана и Китая:

- Казахстан сокращает экспорт в Китай, а значит, значение Китая как рынка сбыта падает. Для Китая Казахстан значим только поставками урана.

- При этом импорт из Китая всё растет, как и отрицательное для Казахстана торговое сальдо.

- Из экспортера сырья в Китай Казахстан превратился в преимущественного покупателя китайских товаров, которые идут для собственного потребления и возможной перепродажи.

- Фактически из-за криминализации товарных потоков произошло изменение экономических отношений Казахстана и Китая. Однако это пока не осознано обеими сторонами.

Таким образом, видно, что необходим постоянный мониторинг взаимоотношений стран, потому что их роли и тип взаимодействия может в силу тех или иных причины довольно быстро измениться. Потом могут быть неприятные сюрпризы, когда выяснится расхождение между тем, что в головах, и тем, что в реальности.





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