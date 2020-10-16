Как условия города и его рост влияет на птиц?

Вопрос о характере влияния процессов роста и развития крупных городов (урбанизации) на их пернатых обитателей сложен и неоднозначен. Мнения различных ученых на этот счет зачастую сильно разнятся. Что нам известно об этом сегодня?

Итак, синантропизация птиц - это реакция на постепенное "окультуривание" человеком своей окружающей среды, начиная с каменного века. Охотник и собиратель, фермер и пастух - все виды деятельности, применяемые человеком, стали объединять природные и культурные ландшафты, которыми пользуются птицы, постоянно сопровождающие человека. В течение нескольких тысячелетий, вплоть до второй половины XIX века, населенные пункты так или иначе сохраняли сходство с природными ландшафтами, что облегчало переход птиц к устойчивой синантропизации.

Птицы не обладают природной способностью к адаптации в сложной среде большого города, но некоторые виды могут начать приспосабливаться к условиям динамичных природных экосистем. Однако урбанизация птиц не означает их постоянное пребывание в административных границах города, они только приобретают возможность "встраиваться" в разнородную городскую среду и таким образом развивать толерантность к городским условиям у всей популяции. Яркие примеры исторической смены состава фауны птиц в связи с развитием города есть и в Алматы", - говорит экоактивист Ася Гейдт.

Так, раньше (в работах Бородихина 1968 года) обычный сегодня грач считался редкой птицей, хотя в еще более ранних работах (1949) сообщается о гнездовании грача в пределах территории города Алматы. На сегодняшний день эта птица повсеместно встречается в пределах города в холодный сезон с октября по март и охотно зимует в городе. До тех пор пока город не стал стремительно расти и развиваться, увеличивая плотность и численность населения и антропогенную нагрузку на среду, данный вид чувствовал себя комфортно, что позволяло ему гнездиться в городской черте, затем, по мере превращения Алматы в мегаполис, вид был вытеснен, а сегодня снова возвращается на территорию исторических границ обитания.

Обратный процесс наблюдается в случае с сорокой. 30-40 лет назад эта птица была исключительно зимующей, последние представители этого вида покидали город в начале апреля. А на сегодняшний день сорока - один из самых обычных и распространенных видов птиц на территории Алматы на протяжении всего года. Их даже относят к настоящим синантропам: они хорошо приспособились к жизни в человеческом сообществе и к условиям высокоурбанизированной среды.

Кто же не знает сегодня афганского скворца? Майна тем не менее искусственно акклиматизированный в 1965 году вид, эта птица быстро распространилась и обосновалась на новом местообитании. То же касается и самых известных теперь птичек - большая синица до середины прошлого века не встречалась на территории Алматы. В 1960 году синица была акклиматизирована и быстро распространилась по предгорному ареалу, в том числе приспособилась к жизни в городе и до сих пор остается многочисленным и одним из обычных представителей орнитофауны города Алматы.

Но есть и негативные примеры: обыкновенный скворец - вид, не выдержавший натиска города. Тогда как в середине XX века эта птица считалась обычным обитателем города Алматы и удивляла горожан своими песнями. На протяжении последних двух десятилетий скворцы не встречаются на территории города и в ближайших его окрестностях. Южный соловей также когда-то считался обычным представителем орнитофауны города. Однако с ростом мегаполиса вид начал вытесняться с привычных ареалов и теперь не встречается в Алматы.

Сильно пострадали от развития города водоплавающие птицы. Птичка перевозчик полвека назад гнездилась в городе на Малой Алматинке, а позднее уже встречается только на сезонных пролетах. Численность бекасов сильно сократилась в связи с расширением города и осушением близлежащих болотистых ландшафтов, а к 1988 году бекасы также стали отмечаться только на пролете", - отмечает Ася Гейдт.

Таким образом, процессы роста и развития городов несомненно оказывают большое влияние на биологическое разнообразие птиц - как в положительном, так и в отрицательном ключе. Одни птицы не выдерживают условий городской среды, другие занимают их место. И несмотря на то, что "пустым" городской ландшафт не будет и всегда найдутся птицы, которые смогут приспособиться, важно беречь и сохранять ту фауну, что здесь обитает изначально. Ведь смена видового состава птиц может повлечь большие изменения, начиная от перемены видового состава других животных и растений, и вплоть до смены местного климата.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства