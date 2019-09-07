Китай и Казахстан развивают дружбу на благо двух народов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо

11-12 сентября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершит свой первый государственный визит в Китай после вступления в должность. Визит состоится в преддверии 70-летия образования Китайской Народной Республики, что отражает глубокую дружбу и добрые намерения Главы государства и народа Казахстана к китайскому народу. Безусловно, это будет способствовать дальнейшему развитию традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном и выведению двусторонних отношений на новый уровень.

Визит президента Токаева в Китай продолжит традицию китайско-казахстанских отношений и откроет для нее новые возможности. Благодаря совместным усилиям Елбасы, Первого Президента РК Н.А. Назарбаева и китайских лидеров, за последние 27 лет дерево китайско-казахстанской дружбы энергично растет и приносит плодотворные результаты. Отношения между двумя странами стали положительным примером межгосударственных отношений. В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин наградил Первого Президента КР Назарбаева Орденом Дружбы. После вступления в должность президента господин Токаев неоднократно высказался о том, что он продолжит стратегический курс Назарбаева и что развитие отношений с Китаем по-прежнему остается приоритетным направлением во внешней политике Казахстана. У нас есть все основания полагать, что под руководством лидеров двух стран китайско-казахстанское всестороннее стратегическое партнерство обязательно откроет новые пути развития.

Визит президента Токаева будет способствовать практическому сотрудничеству между двумя странами и принесет ощутимую пользу двум народам. В последние годы в рамках совместного строительства "Один пояс, один путь" и реализации сопряжения данной инициативы с казахстанской новой экономической политикой "Нурлы жол", практическое сотрудничество между двумя странами дало неоценимые результаты: масштабы торговли и инвестиций расширяются, а структура становится все более сбалансированной. С января по июнь 2019 года объем торговли между Китаем и Казахстаном составил 9,53 млрд долларов США, увеличившись на 9,2% в годовом исчислении. Среди них экспорт Китая в Казахстан составил 5,08 млрд долларов США, увеличившись на 2,0% в годовом исчислении, а импорт из Казахстана в Китай составил 4,45 млрд долларов США, увеличившись на 18,6% в годовом исчислении. Положительное сальдо торгового баланса Китая составило 630 млн долларов США, что на 48,8% ниже уровня прошлого года. Прямые инвестиции китайской стороны во все отрасли Казахстана составили 190 млн долларов США, увеличившись на 39,7%, а инвестиции Казахстана в Китай составили 10,51 млн долларов США, увеличившись на 1810,9%. Были завершены и введены в эксплуатацию множество проектов сотрудничества в области промышленности, такие как автодорога Западная Европа - Западный Китай и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, что обеспечило Казахстану мощное крыло для экономического роста. Политика президента Токаева нацелена на улучшение уровня жизни народа и обеспечение устойчивого экономического роста, президент уделяет большое внимание привлечению иностранных инвестиций и усилению антикоррупционной работы, что соответствует целям развития Китая "два столетия" и концепции открытости и неподкупности инициативы "Один пояс, один путь". Визит Токаева поможет Китаю и Казахстану сосредоточиться на хорошем развитии в рамках практического сотрудничества, что принесет еще больше пользы двум народам.

Как посол Китая в Казахстане, я считаю, что визит президента Токаева стимулирует связи китайского и казахстанского народов и укрепит дружбу между двумя странами. Во время встречи с Токаевым в июне этого года председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо приложить усилия для развития связей народов и укрепления взаимопонимания между молодежью двух стран. В этом году гуманитарный обмен между нашими странами достиг высокого уровня. Так, вышел в свет китайско-казахстанский совместный фильм "Композитор", Китай провел "Неделю кино" в Казахстане, а делегация Казахстанских музеев посетила Китай для повышения квалификации. Этот год объявлен "Годом молодежи" в Казахстане. Исходя из этого, две страны провели ряд плодотворных мероприятий по развитию связей между молодежью двух стран: делегация преподавателей и студентов, летний лагерь школьников и учителей, изучающих китайский язык, а также представители Шымкентской молодежи посетили Китай. Посольство КНР в Казахстане передало учебники по китайскому языку в местные средние школы. Число казахстанских студентов в Китае непрерывно увеличивается. Университет Цинхуа, Народный Университет и другие известные китайские вузы провели серию мероприятий по обмену опытом с известными университетами как Назарбаев Университет и Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина. По мере того, как обмен в гуманитарной сфере между двумя странами становится шире, сокращается расстояние между сердцами и умами двух народов. Визит президента Токаева в Китай будет способствовать урегулированию вопросов в культурных обменах между двумя странами и сделает корабль китайско-казахстанской дружбы еще более стабильным, чтобы он плыл только вперед".

Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, которые дышат одной судьбой, процветание и стабильность одной страны имеют огромное значение для другой, а их совместное развитие является единственным выбором для отношений. Я уверен, что визит президента Токаева будет ознаменован продолжением традиционной дружбы двух стран, будет способствовать практическому сотрудничеству и связям народов, развитию совместного сотрудничества "Один пояс, один путь" и вдохнет свежесть во всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана для того, чтобы реализовать великую цель на пути построения сообщества единой судьбы человечества.

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