Китайско-казахстанское сотрудничество семимильными шагами движется в ожидаемом направлении

В 2018 году благодаря личному вниманию и содействию лидеров двух стран и общим усилиям всех кругов общества Китая и Казахстана проводилась углубленная состыковка инициативы совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути с Новой экономической политикой "Нурлы жол", основательно продвигается сотрудничество в разных областях, был достигнут ряд положительных результатов, принесших реальную пользу народам двух стран. По статистике китайской стороны с января по ноябрь 2018 года товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг 18,162 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12,9%. Экспорт из Китая в Казахстан составил 10,535 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,2%, импорт из Казахстана составил 7,627 миллиардов долларов США, увеличившись на 37%. Казахстан стал первым крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии и вторым по величине торговым партнером среди стран СНГ. Китай является вторым по величине торговым партнером Казахстана во всем мире.

В консульский округ Генконсульства включает два города центрального подчинения - Алматы и Шымкент и 4 области: Восточно-Казахстанскую, Алматинскую, Жамбылскую и Туркестанскую области. Все они граничат с Синьцзяном или находятся недалеко от него. Благодаря обусловленному географическому преимуществу и традиционным дружественным отношениям, консулький округ стал регионом делового сотрудничества между Китаем и Казахстаном с самыми тесными, активными и углубленными связями. В 2018 году сотрудничество в консульском округе достигло плодотворных результатов.

Во-первых, двусторонняя торговля достигла новых высот. Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства финансов Республики Казахстан, с января по август 2018 года товарооборот между Китаем и консульским округом составил 2,981 миллиарда долларов США, в том числе экспорт в Китай составил 669 миллионов долларов США, импорт из Китая в Казахстан составил 2,312 миллиарда долларов США. Объемы импорта и экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно увеличились. В сентябре 2018 года открылся китайско-казахстанский пункт пропуска Хоргос-Нур жолы, в результате чего годовой объем грузов увеличился с 1 млн. тонн до 3,5 млн. тонн. Число посещений "Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос" превысило 5,9 миллионов человеко-раз. Китай и Казахстан являются крупными сельскохозяйственными странами с богатыми сельскохозяйственными ресурсами. Сотрудничество обеих сторон в этой области обладает взаимодополняемым характером. В результате реализации инициативы совместного строительства "Один пояс и один путь" сельскохозяйственное сотрудничество вышло на быстрый путь развития и стало новой точкой роста двусторонней торговли. Казахстанская пшеница, мука, мясо, пищевое масло, мед и другие продукты постоянно экспортируются в Китай. Экологически чистые и полезные, высококачественные и приемлемые по стоимости казахстанские сельскохозяйственные продукты пользуются большим спросом среди китайских потребителей. В то же время все богаче и богаче становится ассортимент китайских овощей на казахстанском рынке. В мае 2018 года в Алматы прошла "Деловая встреча по сельскохозяйственному сотрудничеству", на которой собрались более 100 сельскохозяйственных предприятий из Китая и Казахстана. Совместно финансируемый и построенный обеими сторонами сельскохозяйственный инновационный парк на территории Алматинской области проводит работу по внедрению сельскохозяйственных технологий, в том числе и экспериментальная высадка сортов растений, сооружение теплиц, водосберегающее орошение, сельскохозяйственное машиностроение. В данный момент уже выращивают 45 сельскохозяйственных культур 6 видов, включая пшеницу, кукурузу, соевые бобы. Значительно увеличилась урожайность экспериментальных сортов - у многих сортов урожайность с каждого участка возросла более чем на 50%.

Во-вторых, сотрудничество в индустриально-инвестиционной сфере показало хорошие результаты. Из 55 проектов индустриально-инвестиционного сотрудничества Китая и Казахстана 26 проектов расположены в консульском округе, общий объем инвестиций которых составляет более 10 миллиардов долларов США. Подряд были построены и сданы в эксплуатацию такие проекты совместного сотрудничества, как Шымкентский сталелитейный завод, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод ("ПетроКазахстан Ойл Продактс") и завод по производству сухого верблюжьего и кобыльего молока "Golden Camel Group" в Туркестанской области. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев лично присутствовал на церемониях открытия вышеупомянутых заводов либо поздравлял с запуском данных проектов по видеосвязи. Эти новые предприятия оснащены передовой техникой, а произведенная продукция имеет высокую конкурентоспособность. Они приносят солидную сумму налоговых отчислений городу и области, где находятся, и создают большое количество рабочих мест. Например, бензин, произведенный на Шымкентском нефтеперерабатовающем заводе, отличается высоким качеством и соответствует экостандартам Euro IV и Euro V; сталелитейный завод после введения в эксплуатацию предоставил местным жителям сотни рабочих мест; ежедневный объем производства завода сухого верблюжьего и кобыльего молока "Golden Camel Group" достиг 100 тонн. Этот завод послужил каналом сбыта для более чем 2000 скотоводов и продвинул развитие местного скотоводства. На первой Китайской международной выставке импортных товаров заместитель премьер-министра Казахстана г-н Умирзак Шукеев выбрал сухое молоко производителя "Golden Camel Group" в качестве "национального подарка" для почетных иностранных гостей.

В-третьих, инфраструктурная взаимосвязанность поднялась на новый уровень. На сегодняшний день между Китаем и Казахстаном имеются две трансграничные железнодорожные магистрали, которые как раз находятся в консульском округе Генконсульства. К 2018 году через станцию Алашанькоу прошло более 2388 составов контейнерных поездов Китай-Европа, увеличившись на 31,72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий грузооборот составил 1,23 миллион тонн, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество поездов, пересекающих порт Хоргос в обоих направлениях, составляет 404 состава, а предоставление услуг транзитных перевозок создает около 50 тысяч рабочих мест и приносит экономическую выгоду в размере 460 миллионов долларов США. В 2018 году объемы транспортируемого газа и нефти по китайско-казахстанским газопроводу и нефтепроводу составляют 262,3 миллиона кубометра и 121 миллион тонн, соответственно, общая сумма уплаченных налогов составила около 75,96 миллионов долларов США. Участок магистрали "Западный Китай-Западная Европа" на территории Казахстана полностью введен в эксплуатацию, между двумя странами действует более удобное сухопутное сообщение, торговый обмен становится все более удобным, а транспортные расходы постепенно сокращаются.

В-четвертых, бурно развивается культурно-гуманитарный обмен. Отношения стран зависят от дружбы их народов, дружба народов зависит от единения их душ. В 2018 году на территории консульского округа поддерживались непрерывные тесные контакты между Китаем и Казахстаном на разных уровнях и в разных сферах деятельности, друг другу было направлено около ста официальных делегаций. В области культуры, китайская сторона организовала на территории консульского округа около 50 культурных мероприятий, включая концерты, фотовыставки, туристические презентации, конференции, летние лагери, конкурсы. По трогательной истории китайского и казахстанского композиторов, Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова, был снят фильм "Композитор", который скоро выйдет в прокат - это первый художественный фильм, совместно снятый Китаем и Казахстаном. Район Паньюй города Гуанчжоу, который является родиной Сянь Синхая, подписал намерение об установлении дружественных отношений с Бостандыкским районом города Алматы, наследуя историческую дружбу старшего поколения. Государственная хоровая капелла имени Б.Байкадамова совместно с Казахским Государственным академическим оркестром гастролировали по многим городам Китая, играя музыкальные произведения Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова. В области туризма, Китай открыл для казахстанцев, путешествующих на остров Хайнань, 30-дневный безвизовый режим, а Казахстан для граждан Китая разрешил безвизовое пребывание в течение 72 часов - все это принесло огромную пользу туристам обеих стран. Согласно статистике, начиная с апреля 2018 года по сегодняшний день, город Алматы уже принял 105 тысяч китайских туристов. Китай стал самым большим источником туристов среди зарубежных стран. В области образования, в консульском округе продолжает расти популярность китайского языка, университеты Пекина, Шанхая, Даляня, Сианя и других городов один за другим открыли Казахстанские исследовательские центры и ввели изучение казахского языка. На сегодняшний день количество казахстанских студентов в Китае достигло 15 тысяч человек, в Казахстане с каждым годом растет количество китайских студентов, непрерывно увеличиваются изучаемые ими специальности и расширяется география их пребывания. Кроме этого, совместные китайско-казахстанские предприятия принимают активное участие в благотворительной деятельности. Посредством оказания материальной помощи учебным заведениям и жертвам природных бедствий, бесплатного обучения и подготовки активно вносят вклад в общество, что уже получило одобрение местного правительства и жителей.

В 2019 году один за другим будут построены и введены в эксплуатацию такие проекты, как завод по изготовлению стальных труб большого диаметра в г. Алматы, современный мясоперерабатывающий завод по переработке говядины и баранины и свободная экономическая зона "Хоргос - Восточные ворота" в Алматинской области, первая гидроэлектростанция (ГЭС-1) на реке Тургусун в Восточно-Казахстанской области, завод химического волокна в Шымкенте. По мере дальнейшего углубления состыковки программ и стратегий развития Китая и Казахстана правительства двух стран будут реализовывать еще больше взаимовыгодных мер по защите торговли и инвестиций, совершенствованию инвестиционной среды, упрощению порядка перемещения граждан и т.д. Перед фактами и цифрами у нас есть все основания верить, что придерживаясь концепции сотрудничества "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования", китайско-казахстанское сотрудничество непременно достигнет еще более бурного и процветающего развития.

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