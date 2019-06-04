Кто спровоцировал "торговую войну" против Китая?

Первый комментарий Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Казахстане Чжан Сяо о нынешнем торговом конфликте с США





В последнее время в фокусе внимания мировой общественности находится китайско-американское торговое противостояние, то есть так называемая "торговая война" двух стран. О ней меня часто расспрашивают казахстанские друзья. Для того чтобы удовлетворить интерес моих друзей, я бы хотел более подробно остановиться на следующем.

Говоря об этой торговой войне, необходимо прежде всего выяснить, кем она спровоцирована, с какой целью и справедлива ли она вообще.

Во-первых, так называемая "китайско-американская торговая война" была спровоцирована и навязана правительству и народу Китая администрацией Трампа. Китайская сторона выступает категорически против этого. Наша позиция такова: Китай и США, которые являются основными торговыми партнерами друг для друга, сегодня стоят перед дилеммой: мир приводит к обоюдной выгоде, а борьба - к проигрышу обеих сторон. Любые торговые разногласия между ними - не более чем нормальное явление для двух крупнейших экономик мира и может быть урегулировано путем равноправного диалога и дружеских консультаций. Абсолютно нет никакой необходимости вступать в торговую войну, потому что за нее, в конечном счете, расплачиваются рядовые потребители. Поэтому китайская сторона всегда проявляет разумный подход и большую сдержанность перед лицом провокаций американской стороны.

Во-вторых, чтобы оправдать спровоцированную торговую войну против Китая, США позволили себе оперировать множеством "дезинформации", как выражается сам президент Трамп, ругая свои СМИ. Все это - нелепый предлог, с помощью которого они пытаются достичь своих корыстных целей, а именно "Америка первая" и "Сделать Америку снова великой", ради чего они, не щадя никого, обременяют весь остальной мир.

Истинный мотив американской стороны прост: она не может спокойно принимать факта стремительного развития Китая и рассчитывает на сохранение за собой доминирующих позиций, как единственной сверхдержавы мира, удушив Китай и остановив его развитие. Считаю, что людям, обладающим даже небольшими знаниями в международной политике и экономике, это не трудно понять.

В-третьих, развязывание США торговой войны против других государств в угоду собственных интересов, по сути дела, является продолжением мышления холодной войны, возвратом гегемонии и противоречит тенденциям мирного развития человечества. Это и неправильно, и несправедливо.

В настоящее время США в глобальном масштабе размахивают большой палкой протекционизма и унилатерализма против не только Китая, но и своих традиционных союзников, таких как Европейский Союз, Канада, Корейская Республика и Япония. В свете этого абсолютно неудивительно, что Председатель Евросовета Дональд Туск сказал: "С такими друзьями и враги не нужны".

Позиция Китая относительно спровоцированной США в одностороннем порядке так называемой торговой войны последовательна и ясна: мы не желаем и не боимся, но при случае ответим зеркальными мерами.

С конца марта прошлого года до начала мая нынешнего Китай и США провели 11 раундов торговых переговоров и добились значительного прогресса. Ответственность за нынешний провал в переговорах полностью лежит на США. Я хочу обратить особое внимание на часто задаваемый вопрос моих друзей, будут ли следующим шагом очередные переговоры или все-таки война, это зависит не от Китая, а от США, причем, если переговоры возобновятся, то обе стороны обязаны проявлять достаточную искренность. Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И недавно заявил, что если Вашингтон хочет вести равноправные переговоры, то дверь Пекина открыта в любое время, но если он прибегнет к максимальному давлению, то Китаю ничего не останется, кроме как сопротивляться до конца. Это четкий сигнал для Белого дома.

В частности, хочу подчеркнуть, что китайский народ миролюбивый, но это вовсе не значит, что он слабый и запуганный. В китайском народе всегда присутствовал дух борьбы. В этом году исполняется 70 лет со дня основания Нового Китая. За последние 70 лет сквозь какие только бури и грозы не прошли китайцы?! Сегодня мы как никогда отдаем еще более ясный отчет в актуальности и необходимости духа борьбы. Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в стремлении к миру, развитию и счастливому будущему, твердо поддерживать многостороннюю систему свободной торговли, основанную на правилах, и решительно содействовать реализации стабильного, сбалансированного и устойчивого развития мировой экономики.

Пользуясь этой возможностью, хочу подчеркнуть, что Китай не намерен конкурировать с США за так называемое "мировое лидерство" и не собирается заменить США в статусе сверхдержавы. Китай есть и будет развивающейся страной. Мы всего лишь хотим, чтобы государство получило стремительное развитие и народ жил достойной жизнью путем высокого уровня открытости и международного сотрудничества. Даже когда Китай займет еще большие вершины, он продолжит неуклонно идти по пути мирного развития, и никогда не станет еще одной Америкой.

Будет ли раздавлен Китай "торговой войной"?

Второй комментарий Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Казахстане Чжан Сяо

Торговую войну с Китаем развязала "держава номер один" - США, что, безусловно, оказывает давление на китайскую экономику, но ее влияние и причиненный ущерб ограничены. Китай не будет раздавлен. В этом отношении у нас есть достаточно уверенности, силы и всех необходимых ресурсов. Как отметил председатель Китая Си Цзиньпин, китайская экономика - это море, а не маленький пруд, штормы могут перевернуть пруд вверх дном, но никак не море, после бесчисленных ураганов оно останется на прежнем месте.

Сила китайской экономики исходит от побед, достигнутых за 40 лет реформ и открытости, а также огромного пространства крупнейшего в мире рынка и больших демографических дивидендов. Китай имеет более 1,3 млрд населения, 900 млн трудовых ресурсов, 170 млн человек с высшим образованием или профессиональными навыками, более 100 млн объектов рынка, включая множество малых и средних предприятий. У китайской экономики обширный рынок и стратегическая глубина, чем не могут похвастаться другие страны.

Сила китайской экономики исходит от устойчивой и нарастающей динамики внутреннего спроса, а также от проводимых эффективных реформ и внедряющихся инноваций. Внутренний спрос является основным драйвером экономики Китая. В первом квартале сего года доля вклада от роста внутреннего потребления в экономический рост Китая достигла 65,1%, что было значительно выше доли вклада инвестиций, экспорта товаров и услуг. В то же время инновации выводят китайскую экономику на новый этап - этап повышения качества и эффективности. За первый квартал сего года ВВП Китая вырос на 6,4%, удерживая лидирующую позицию среди основных экономик мира. Высокотехнологичное производство и высокотехнологичное обслуживание по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились соответственно на 11,4% и 19,3%, взяв ударный старт.

Сила китайской экономики исходит от того, что она идет в ногу со временем, активно адаптируясь к тенденциям экономической глобализации. Китай осуществляет всестороннюю открытость, имеет торговых партнеров по всему миру, и независим от определенной страны или региона. В конце апреля текущего года в Пекине успешно прошел Второй форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", в нем приняли участие более 6000 представителей из 150 стран и 92 международных организаций, в том числе более 50 представителей Соединенных Штатов. Это стало своего рода доверием и поддержкой со стороны международного сообщества инициированного Китаем принципа "совместное обсуждение, совместное строительство, совместное использование" в интересах продвижения глобального сотрудничества.

Сила китайской экономики исходит от сильного и верного руководства Центрального комитета Коммунистической партии Китая, ядром которого является г-н Си Цзиньпин. Сегодня в китайском обществе царит небывалая консолидация. Наш народ полон уверенности в избранном собственном пути развития, который полностью соответствует китайской специфике. Благодаря идеям Си Цзиньпина о новой эпохе социализма с китайской спецификой мы, достойно отвечая на различные вызовы и риски, идя по своему пути, выполним поставленные задачи.

На самом деле, по сравнению с Китаем, о себе стоило бы побеспокоиться США. Как известно, на сегодняшний день кто владеет рынком, тот имеет будущее, а кто потеряет рынок, тот потеряет будущее. Развязывая торговую войну против Китая, Соединенные Штаты, возможно, получат сиюминутные выгоды, решив некоторые внутренние противоречия, но лишь ценой потери огромного китайского рынка. В конечном итоге, больше всего пострадают американские потребители, фермеры и предприятия. С прошлого года экономика США потеряли 7,8 млрд долларов из-за конфликта во внешней торговле. Если торговая война с Китаем продолжится, то Америка потеряет порядка 68,8 млрд долларов в год и сократит 934 000 рабочих мест. В апреле сего года Национальная ассоциация экономики бизнеса США провела исследование деловой среды в стране, которое показало, что три четверти опрошенных американских компаний подверглись негативному влиянию от недавно облагаемых таможенных пошлин, увеличились их расходы, и половина из них повысила потребительские цены. Можно сказать, что Америка пытается "сделать свою страну снова великой" через торговую войну, но это, скорее всего, останется несбыточной мечтой.

В то же время мы также понимаем, что в условиях экономической глобализации торговая война никого не щадит, то есть нет так называемого "постороннего". Не так давно, во время участия в 12-м Астанинском международном экономическом форуме, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сравнила текущее состояние мировой экономики с солнцем и тучами, назвав проблему торговли "самой большой неопределенностью в мире". Подтверждением тому послужила статистика Всемирной торговой организации (ВТО), которая понизила прогнозы роста мировой торговли в 2019 году с 3,7% до 2,6%, что является самым низким показателем за последние три года. Из вышесказанного следует, что США, спровоцировав торговую войну с целью достичь "приоритета Соединенных Штатов", причинит ущерб интересам не только Китая, но и остальных стран, урвав большой кусок от общего пирога.

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