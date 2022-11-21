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Лишний роток

20.11.2022, 10:42 1726
Лишний роток
О том, как на Земле жить 8 млрд людей и когда бедные станут богатыми, рассказал телеведущий Андрей Добров.
 
Земля взяла отметку в 8 млрд человек. Есть опасения, что они не поместятся за общим столом.
 
Когда в 1987-м число землян достигло 5 млрд, это обсуждали чуть ли не две недели. Сейчас далеко не все услышали, что теперь нас 8 млрд. Еще одна новость из огромного количества других. На телеканалах ей отвели время намного меньшее, чем рассказу про G20 на Бали. То есть всего пару строк.
 
Когда на самом деле новость-то страшноватая. 8 млрд человек на Земле в условиях кризиса продовольствия.
 
А вот 10 тысяч лет назад на Земле проживало всего пять… миллионов. Миллиард появился только в начале XIX века. Второй - через 130 лет, в 1930-м. Третий - уже через 30 лет, в 1960-м. Четвертый - 15 лет спустя, в 1974-м. Через 13 лет - уже пятый миллиард, в 1987-м. И 3 млрд за последние 22 года. То есть всего за несколько десятков лет человечество увеличилось более чем в два раза. И примерно в семь раз от начала XX века. Это к вопросу о двух мировых войнах и количестве погибших в них. В Первой мировой это 7,5 млн погибших и пропавших без вести. И во Второй - от 50 млн до 80 млн. Это, безусловно, жуткие цифры, но они дают определенное понимание ситуации.
 
Скорость увеличения населения Земли резко выросла вследствие борьбы с болезнями, развития экономик, улучшения качества питания. Посудите сами: возьмем две страны - Китай и Индию. Их жители долгое время сидели на национальных кухнях, основу которых составлял рис. Но начиная с XXI века перешли на новые продукты - например, молоко, творог и так далее. А это почти 3 млрд человек.
 
Мало кто задумывается про рост японцев. За XX век они со 160 см "подтянулись" до 164. А начиная с конца столетия и до нынешнего дня средний рост японца составляет 172 см. Это благодаря обильному употреблению мяса и безлактозного молока. Против того же риса ранее. К 2050-му они дорастут до 177 см, то есть не будут отличаться от среднего жителя России.
 
Но вы и сейчас можете увидеть японцев очень высокого роста, в 190 см. И я могу точно сказать, что это люди, родившиеся в 1969 и 1970 годах. Я сам у них спрашивал. Они говорили, что это было связано именно с первыми изменениями продуктов питания.
 
Демографы говорят, что рост рождаемости на Земле уже начинает тормозить. Он будет и дальше развиваться, но не такими темпами. Семьи Европы не могут позволить себе рождение нескольких детей. Но это с лихвой перебивается многодетностью в Азии и Африке. И в любом случае есть идея, что к 2080 году количество людей может достичь 10 млрд.
 
И тут в памяти, конечно, всплывают не только мальтузианство (старое учение о том, что при росте населения быстро кончатся все запасы), но и уверения Римского клуба, что рожать надо поменьше, а жить поскромнее (знаменитый доклад 1973 года). Но не только они. В 2020-м американская пресса опубликовала доклад, согласно которому Земля может прокормить не более 7 млрд человек. Для нормального питания, как мы привыкли, население планеты вообще должно вернуться к цифре в 2 млрд. Причем имеются в виду люди, которые будут есть только зерно, отказавшись от мяса. Уже сейчас посевы зерна составляют 2 млрд тонн, а нужно 3 млрд. Поэтому проще забрать землю у пастбищ. Их и так не хватает. Мы производим 200 млн тонн мяса, когда нужно 470 млн.
 
Я попросил своих коллег связаться с демографами. Они предложили мне Андрея Витальевича Коротаева, ведущего научного сотрудника лаборатории политической демографии РАНХиГС. Он заявил, что в мире полно еды. Только везти ее в голодающие районы никто не хочет. У них не хватает денег, чтобы ее купить. И в первую очередь это Африка южнее Сахары. Притом что именно там самая высокая рождаемость.
 
Действительно тревожная ситуация также в Афганистане, в странах Латинской Америки. Это притом, что в США ежегодно выбрасывается в помойку 72,5 млн тонн еды. Это делают более 80% граждан страны. В Евросоюзе 153 млн тонн продуктов в год идут из холодильника на свалку. Да, конечно, там и просроченные, но, как правило, это просто то, что люди в данный момент не хотят есть. Речь не про очистки картофеля или шкурки апельсинов. Имеются в виду именно продукты питания. В Британии ежегодно так утилизируют 9,5 млн тонн продуктов. Daily Mail - не лучший источник, но в августе они подсчитали, что за шесть лет парламент Британии выбросил столько бесплатных обедов для своих служащих, что мог бы прокормить 2,5 млн человек.
 
И это потрясающая история.
 
Никогда не думали, почему Африка так бедна? Там огромные запасы минерального сырья, марганец, хромиты, бокситы. Есть нефть и газ. Кобальт и медь. Золото и алмазы. Фосфиты и уран. По добыче ископаемых Африке принадлежит лидирующее, а иногда и просто монопольное право. Но 1,5 млрд африканцев живут бедно, иногда на грани голода. Давайте возьмем историю с Мали и увидим, как богатая Франция не давала этой стране развиваться.
 
В Мали семь действующих рудников золота, это треть от всей добычи в Африке. 30 кимберлитовых трубок алмазов, 1,5 млн тонн бокситов, марганец, молибден, медь и уран, литий и нефть. Но добыча принадлежит иностранным компаниям. Золото - это ЮАР. Бокситы - это Британия. Уран принадлежит канадцам. Нефть - итальянцам.
 
До 1945-го Мали была французской колонией. И только в 1960-м страна стала независимой. Но экономически осталась под властью французов. Сразу после Второй мировой Франция получила эксклюзивные права на добычу природных ресурсов. Малийский франк привязали к французскому. А теперь он зависит от курса евро. Причем страна должна держать половину своих денежных резервов и все золото в Казначействе Франции. Правительство Мали не имеет к ним доступа. Кредиты они вынуждены брать у Парижа под высокий процент. Продавать свои ресурсы Мали должна только с одобрения французской стороны. Причем их покупают французские же компании по очень небольшой цене. А вот товары из Пятой республики продаются в бывшей колонии по завышенным ценам.
 
То есть для того, чтобы французы могли выбрасывать в помойку свои 10 млн тонн продуктов, африканские страны должны голодать. Но есть и другая сторона. Мой знакомый как-то увидел двух пожилых французов в московском метро. Это было лет пять назад. И услышал их разговор. Они с удивлением смотрели на эскалатор и удивлялись, что нет ни одного темнокожего и ни одного араба. В Париже - вещь невозможная. Но именно голод и заставляет жителей африканских и ближневосточных стран стремиться в сытую Европу. Жизнь в нужде движет уже сотнями тысяч человек, уезжающих с Юга на Север.
 
Именно поэтому восьмой миллиард на планете только усилит бегство людей из голодных стран в более сытые. И казалось бы, это и решит проблему с транспортировкой и покупкой продовольствия. Ведь если все голодные переедут в богатые страны, то не будет ни голодных, ни бедных. Так? Или нет?

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
 

новости по теме

Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы

11.11.2022, 10:22 8061
Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
В свете высокого уровня развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном были достигнуты новые цели в сотрудничестве, в качественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", производственных мощностях, экономике и торговле, взаимосвязи, энергетике, сельском хозяйстве и других прагматических областях, что создало огромный спрос на профессиональные и технические таланты. На сегодняшний день китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования сталкивается с историческими возможностями, широкими и многообещающими перспективами.
 
Профессиональное образование является важной частью системы образования любой страны и играет незаменимую и важную роль в повышении качества рабочей силы, содействии занятости, содействии современной индустриализации страны. В последние годы ЮНЕСКО, Европейская комиссия и Всемирный экономический форум призвали обратить особое внимание на профессиональное образование. Страны во всем мире увеличили свою поддержку и инвестиции в профессиональное образование, продвигают цифровые технологии, укрепляют международное сотрудничество и устойчивое развитие. Профессиональное образование достигло беспрецедентных успехов в развитии.
 
Китай придает большое значение развитию профессионального образования. На недавнем 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была подчеркнута необходимость реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, т.е. наращивания государственной мощи посредством кадров, координирования совместных инноваций в профессиональном образовании, интегрированного развития и оптимизирования видов профессионального образования и высшего образования. В августе этого года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего вступительного поздравления на Всемирной конференции по развитию профессионального и технического образования, состоявшегося в Тяньцзине, особо отметил, что Китай активно способствует качественному развитию профессионального образования и поддерживает обмен и сотрудничество с зарубежными странами в этой области.
 
В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования: насчитывается 11 200 профессионально-технических училищ всех уровней и различных типов, в которых обучается 29,15 млн учащихся по более чем 1300 специальностям. Ведется подготовка кадров, открываются новые специальности, охватывающие все отрасли народного хозяйства. В Китае в передовом производстве, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70% новых передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. В 2021 году в новой версии каталога профессионального образования, выпущенного Китаем, было установлено в общей сложности 19 основных категорий, 97 профессиональных категорий и 1349 специальностей.
 
Китай активно продвигает зарубежные обмены и сотрудничество в области профессионального образования, были установлены тесные контакты более чем с 70 странами и международными организациями, проведены Всемирная конференция по развитию профессионального и технического образования, Всемирный конкурс навыков профессионального колледжа, Всемирная выставка интеграции профессионального образования, а также инициировано создание Всемирного альянса по развитию профессионального и технического образования. В настоящее время Китай укрепляет связи и сотрудничество со странами по всему миру, включая Казахстан, исследуя и создавая новые пути и платформы для развития сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами, совместно развивая все больше профессиональных и технических талантов, чтобы помочь экономическому и социальному развитию страны и международному сотрудничеству в практических областях.
 
В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Китай в ближайшие три года построит 10 "мастерских Лу Баня" в государствах - членах ШОС. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И подчеркнул во время встречи министров иностранных дел "Китай + пять стран Центральной Азии", что Китай поможет пяти странам Центральной Азии построить 5 "мастерских Лу Баня". В сентябре 2022 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств достигли принципиального консенсуса по открытию в Казахстане "мастерских Лу Баня".
 
"Мастерская Лу Баня" - известный бренд в сфере культурного обмена и профессионального образования Китая. В настоящее время создано более 20 мастерских Лу Баня в 19 странах и регионах, в том числе в странах Центральной Азии. В августе этого года в Техническом университете Таджикистана состоялось открытие первой в Центральной Азии "мастерской Лу Баня". Завершены составление и перевод вспомогательных учебников по технологии инженерных измерений и технологии применения городской тепловой энергии. Планируется официальный запуск в конце этого года. В октябре с.г. в Ташкентском государственном транспортном университете (Узбекистан) открылась "мастерская Лу Баня", которая в основном будет заниматься подготовкой современных специалистов по управлению логистикой и информационными технологиями.
 
В целях реализации важного консенсуса между главами государств Китая и Казахстана по строительству "мастерских Лу Баня" в Казахстане, содействия обмену и сотрудничеству в области профессионального образования, а также развития остро необходимых профессиональных и технических талантов для экономического и социального развития Казахстана был запущен проект семинара "Казахстанская мастерская Лу Баня".
 
В 2023 году Китай и Казахстан совместно отметят 10-летие инициативы "Один пояс, один путь", а китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие возможности для развития. Ожидается, что совместными усилиями при поддержке соответствующих государственных ведомств и колледжей Казахстана "мастерская Лу Баня" ускорит процесс подготовки в Казахстане, сможет начать работу в полную силу как можно скорее и способствовать экономическому и социальному развитию Казахстана, что благоприятно скажется на качественном совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь". А это в свою очередь обеспечит мощную профессиональную и техническую кадровую поддержку. Посольство Китая в Казахстане готово оказать в этом всю необходимую помощь.
 

Будущее человечества - социализм

05.11.2022, 14:17 18291
Будущее человечества - социализм
Фото: sovross.ru
Победа Лулы да Силвы на выборах в Бразилии - важный момент по той причине, что речь идет о кандидате от левых сил. Лула - это кандидат не только от партии трудящихся, но и от социалистической партии Бразилии.
 

Мы будем жить в новые времена мира, любви и надежды, - обратился к соотечественникам Лула после оглашения итогов выборов. - Я буду управлять 215 миллионами бразильцев… А не только теми, кто проголосовал за меня. Нет двух Бразилий. Мы одна страна, один народ - великая нация. Никому не выгодно жить в стране, которая разделена и находится в постоянном состоянии войны. Я никогда не устану повторять свое обязательство позаботиться о том, чтобы каждый бразилец мог завтракать, обедать и ужинать каждый день. Если мы не сможем искоренить голод и крайнее неравенство, не произойдет устойчивого развития, экологической гармонии или прочной безопасности. Там, где есть голод, надежды нет. Есть только запустение и боль. Голод питает насилие и фанатизм. Мир, где люди голодают, никогда не будет безопасным. Я больше всего хочу, чтобы надежда, победившая страх в моей стране, помогла победить его во всем мире. Борьба с голодом и нищетой также основывается на создании мирового порядка, который отдает приоритет социально-экономическому развитию. Дальнейшее существование всего нашего человечества - социализм. Социализм - не о том, чтобы отобрать и поделить, а о том, чтобы объединить, интегрировать ресурсы и пустить их на пользу всему обществу. Идея разделить и разобрать - это как раз буржуазная идея, сообщает газета "Советская Россия".

 
Основная идея советского социализма заключалась в том, что экономика и социальная организация государства должны быть слиты в единый механизм справедливого распределения ресурсов. Производство должно быть компонентом социальной жизни, а социальная жизнь должна быть организована как самое современное производство.
 
Давным-давно я научился не возлагать вину за отсталость в Бразилии на США. Мы должны винить себя. Наша отсталость вызвана элитой, которая в течение столетия не думала о большинстве и подчиняла себя иностранным интересам. Бразилия вновь открыла для себя себя, и это новое открытие выражается в энтузиазме ее народа и его стремлении мобилизоваться для решения огромных проблем, которые стоят перед нами. Мы будем бороться за нулевую вырубку лесов в Амазонии… Бразилии и планете нужна Амазонка живой.
 
Мы, политики, пожинаем то, что посеяли. Если я посею братство, солидарность, согласие, я пожну добро. Если я посею раздор, то пожну ссоры. Что послужило причиной спецоперации России на Украине? НАТО! Соединенные Штаты и Европа должны были сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это решило бы проблему.
 
Я сильно встревожился, когда Соединенные Штаты и Евросоюз поддержали Хуана Гуайдо, тогдашнего лидера парламента Венесуэлы в качестве президента страны в 2019 году. Нельзя играть с демократией. Чтобы Гуайдо стал президентом, его нужно избрать. Бюрократия не может заменить политику. В политике есть двое глав государств, оба избранные своими народами, и они должны сесть за стол переговоров, посмотреть друг другу в глаза и поговорить.
 
И сейчас я иногда сижу и смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, аплодируют стоя все европейские парламентарии. Этот парень ответственен за конфликт.
 
Нам необходимо создать новую систему глобального управления. Организация Объединенных Наций в нынешнем ее виде больше ничего не представляет. Сегодня правительства не воспринимают ООН всерьез, потому что каждое из них принимает решения, не уважая позицию этой организации. Соединенные Штаты привыкли вторгаться в другие страны, никого не спрашивая и не уважая мнение Совета Безопасности. Поэтому нам нужно перестроить ООН, чтобы включить в нее больше стран и больше народов. Если мы это сделаем, мы сможем начать улучшать мир".
 
Лула да Силва назвал приоритеты в работе нового правительства Бразилии
 
Избранный на период 2023-2027 годов президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своими первоочередными задачами борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.
 

Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге после того, как был объявлен избранным президентом, сообщает информационное агентство EADaily.

 
Лула да Силва в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - по результатам подсчета 99,97% голосов во втором туре выборов он набирает 50,9% голосов и уже объявлен победителем голосования в Верховном избирательном суде страны.
 
Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".
 
По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.
 

Бразилия готова восстановить свою ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, защищая все наши биомы, особенно леса Амазонии. Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку", - добавил Лула да Силва.

 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Архитектор назвала снос VIP-терминала варварством

14.10.2022, 13:55 31781
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Архитектор назвала снос VIP-терминала варварством
Архитектор, урбанист, консультант по развитию территорий Жанна Спунер прокомментировала планируемый снос старого здания VIP-терминала в Алматы, назвав такое решение варварством.
 

Сносить историческое здание аэропорта (бывший VIP-терминал) - первую общественную постройку в Алматы считаю недопустимым. В цивилизованном мире такое варварство было бы уголовно наказано", - заявила архитектор.

 
Специалист уверена, что снос старого здания аэропорта обойдется дороже, чем это представляется. Это совсем не дешевое решение, а как раз наоборот, самое дорогое и самое неразумное.
 

Если мы хотим развивать туризм в Казахстане, нужно понимать - туристам в первую очередь интересна среда и архитектура, и лишить город исторического, градообразующего здания - так себе решение с точки зрения здравого смысла. Здание само по себе имеет туристическую привлекательность и при правильной реставрации может стать интересным туристическим объектом", - продолжает Спунер.

 
По ее словам, нынешнее здание аэропорта Алматы, не представляет никакой исторической и архитектурной ценности, не отвечает функциям современного аэропорта, с ним можно было бы без сожаления расстаться. На этом месте необходимо проектировать качественный и эффектный аэропорт, только то, что представлено в проекте не отвечает этим критериям.
 

В данный момент вижу только одно соломоново решение - объявить международный конкурс на разработку фасадов, интерьера и благоустройства на уже разработанный компанией проект с целью улучшения его эстетической привлекательности. При обязательном сохранении исторического VIP-терминала и его интеграции с новым зданием", - предложила эксперт.

 
Напомним, в начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
 
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
 

Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.

 
Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.

Кроме того, известный экономист и энергетик - бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
 
В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
 

Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - заявили в пресс-службе аэропорта.


В начале ноября стало известно о том, что начались работы по переносу старого здания VIP-терминала международного аэропорта.

Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие как витражи и элементы бельведера", - сообщает пресс-служба аэропорта.

 

Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов (часть 8. Взгляд в будущее)

30.09.2022, 21:34 41806
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов (часть 8. Взгляд в будущее)
Фото: Depositphotos
Часть 6. Завершение первого этапа большого передела всего         
 
События сентября 2022 года показывают, что первый этап микросистемного кризиса в рамках 2018/19 года - конец лета 2022 года завершен.         
 
Этот период характеризовался традиционными для низкоинтенсивных периодов холодной войны инструментами противоборства. Активно применялись инструменты проведения "народных" переворотов, системно осуществлялась санкционная политика с использованием инструментария торгово-экономических войн, велись периферийные локализованные боевые действия. При этом ни одна сторона не достигла в нужной мере своих целей. Коллективный Запад не изменил стратегической линии и не намерен всерьез идти на системную и долгосрочную разрядку, Россия не показывает признаков "майдана" и коллапса экономики. Украина подтвердила полную несубъектность и отсутствие силы принимать стратегические решения в ключе национальных интересов, как и ЕС в качестве коллективного актора. Не сработал план досрочного военного конфликта в Юго-Восточной Азии. К осени англо-саксонский центр принятия стратегических решений использовал весь предполагаемый объем заготовок по непрямому силовому воздействию на коллективные центры принятия решения ШОС.         
 
На новом этапе коллективный центр ШОС, вероятно, согласится с необходимостью добиваться в сложившихся условиях формирования баланса интересов не на принципе договоренности, а по праву победителя. Можно сказать, ШОС будет стремиться переиграть итог холодной войны. В рамках данной цели:         
 
  • Си Цзиньпин призвал готовиться к военным действиям;         
  • Россия признала военный конфликт стратегическим с возможностью расширения до нескольких театров военных действий и перехода к мобилизации экономики и общества;        
  • ближайший стратегический союзник России - Беларусь публично переходит к военной доктрине военного времени, т. е. стана переходит на уровень непосредственной готовности к мобилизации, а ранее привела Вооруженные силы в боевую готовность на западе страны;         
  • Иран вступает опосредованно в военный конфликт через поставку технологий ВС России;        
  • ШОС стремительно меняется в сторону военно-политического союза;        
  • Турция берет курс на вступление в ШОС и публично заявляет о незначимости позиции НАТО и ЕС для принятия стратегических решений;        
  • Беларусь становиться полноправным членом ШОС;        
  • Россия больше не заинтересована в умиротворении Западного центра.        
 
Оперативный ответ Западного центра является хаотичным, что говорит о том, что его основная стратегия заключалась в нанесение поражения в рамках ограниченной непрямой конфронтации:        
 
  • запуск на максимальной возможном уровне информационной кампании о ядерном ударе по Украине;        
  • провоцирование, а фактически подготовка войны Турции и Греции.         
 
Важно отметить, что в ЕС выходят на поверхность процессы, которые вызревали несколько десятилетий, как ответ на ультралиберальную дискриминацию - на парламентских выборах в Италии постфашисткая партия явилась фактически фаворитом. Это, скорее всего, станет началом возврата субъектности Италии, но неизбежно усилит хаотизацию ЕС. Стоит помнить, что территория ЕС - это родина и оплот расизма и фашизма в той или иной исторической форме и что денацификации Европы фактически не было. Укоризненность данных идей в культуре и масскультуре - фундаментальная. Для Западной и Центральной Европы вопросы о принципам исторического наследия чистоты рода так же фундаментальны, как для лесостепной части Восточной и Северной Европы, вопросы родства по принципам духа (тотемической традиции). Именно поэтому европейской традиции, которая смотрит в первую очередь на то, от кого ты родился (формальная родословная), никогда не понять традицию Лесостепи и Севера - кем ты родился (тотемическое родство).         
 
Обобщая метаполитическую диспозицию, можно сказать, что НАТО и ЕС - это союз родовых гербов, а ШОС - союз родства метафизического понимания мира. Именно поэтому возможно искреннее понимание между соколом (Казахстан), медведем (Россия), вурдалаком и ужом (Беларусь) и драконом (Китай).         
 
Нациям в ЕС незачем бороться друг за друга - у них в силу долгого религиозного террора и традиции абсолютизма уничтожены культурные элементы общности. Они заменены на формальные проявления общественных институтов, которые меняются в зависимости от контекста и заинтересованности элит.         
 
Начинающиеся процессы перевода производств и бегства из ЕС капитала могут привести к появлению новых элит, которые могут в результате антилиберального поворота перейти к стратегии "своего дома" - классической практике протекционизма и двусторонних альянсов.         
 
На данный момент с позиции патриотов государств ЕС корень всех бед в существовании наднациональных институтов ЕС. Стоит предположить, что выход из тупика будут в первую очередь искать в выходе из коллективных процедур, которые блокируют возможность двусторонних выгодных договоренностей.         
 
В случае активного и успешного противодействия процессам возврата суверенитетов и сохранения прежней геополитической линии ЕС стоит ожидать уже внутригосударственных центробежных процессов на уровне административных единиц. Это путь к "новому средневековью" с автономными областями-государствами и самостоятельными городами, с падением антропологической освоенности промежуточных пространств (примером может служить Прибалтика) и с ростом влияния транснациональных компаний инфраструктурного типа по модели "Ост-Индийской компании". В худшем варианте целые государства станут пространством "неразвития", свернувшись до задач регионально-локального сохранения подобия экономической и социальной целостности, то, что прошли страны СНГ в свое время благодаря триумфу свободы слова.         
 
Первые кандидаты для таких трансформаций - Прибалтика, Словения, Чехия, Румыния, Болгария, Бельгия, Греция и Молдова. В этих пространствах будут доминировать транснациональные и квазигосударственные структуры. Период упадка для них закончится после серии гражданских конфликтов с приходом крупного государственного капитала со стратегическим видением. Возможные источники такого цивилизационного влияния - Китай и арабский мир. Россия, вероятно, больше не станет вмешиваться и даст сполна насладиться этим государствам своим историческим выбором. Исключение составит Сербия.        
 
Северная Европа и Ирландия закроют максимально границы и уйдут в нейтралитет. Австрии и Швейцарии еще вчера надо было начинать договариваться с ШОС для сохранения своей роли переговорного пункта - казначейства.         
 
Очень вероятно изменение границ в Европе. Европа не останется без военно-политического блока, но он будет формироваться в пределах первой редакции НАТО, т. е. не на атлантических принципах, а вновь в логике исторической традиции родов элит. Стоит ожидать прихода к власти во Франции, Испании, Италии и Германии националистов-ультраконсерваторов, замены принципов всеобщего избирательного права протекционизмом, построения монорелигиозной практики.         
 
В более худшем варианте нельзя исключать на территории ЕС периода "воющих царств". 
 

Ерболат Досаев поздравил алматинцев с Днем города

18.09.2022, 13:52 49946
Ерболат Досаев поздравил алматинцев с Днем города
Фото: Акимат Алматы
Я искренне рад возможности лично поздравить вас сегодня с Днем города! Это особый праздник для всех нас, для каждого алматинца! 
 
Алматы - это удивительный и уникальный город с неимоверно богатой историей, особой культурой и потрясающе красивой природой. 
 
Это действительно особенное место - духовный и культурный центр, золотая колыбель независимости Казахстана. Исторически Алматы неустанно вдохновлял ученых, поэтов, музыкантов, архитекторов, которые здесь жили, творили, преображая его облик, вкладывая в него душу, создавая его особый культурный код. 
 
Известный классик Ремарк писал: "Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Я родился и вырос здесь, у меня с ним связаны мои самые теплые воспоминания. Здесь я создал семью, растут мои дети. 
 
Наш с вами любимый город по-настоящему живой, с особенной душой и энергетикой. О нем сложены тысячи строк, написаны трогательные песни, создано бесчисленное количество картин с его прекрасными видами. 
 
В истории Алматы, как и в истории любого другого большого города, были как периоды расцвета, так и периоды спада, моменты большой радости и щемящей скорби. Трагические события января текущего года перевернули наше с вами сознание и восприятие. Мы поняли, насколько хрупок наш окружающий мир и как нам надо ценить это богатство, оберегая его от потрясений и несчастий. Алматы перерождается, как птица Феникс, и сегодня видно, как он активно развивается, стремительно движется вперед. 
 
Восстановление алматинского духа - это в первую очередь роль и вклад каждого его жителя. Колоссальная созидательная энергия более двух миллионов наших горожан, их креативность, трудолюбие и любовь к своему городу - это основа нашего устойчивого и поступательного развития. 
 
У нас с вами большие цели и задачи по развитию Алматы. Мы вместе должны сделать наш город еще лучше и краше. Наша основная цель - создать комфортную городскую среду и повысить доходы жителей во всех районах мегаполиса. Мы обязаны эффективно реализовать и воплотить в жизнь принятую на этой неделе "Программу развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Для этого мы приложим все наши усилия, опыт и знания. 
 
Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья, любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает! 

Источник: пресс-служба акимата города Алматы. 
 

Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

14.09.2022, 19:31 54911
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
Фото: Depositphotos
Часть 5. Символизм сторон и саморазвитие конфликта         
 
Символы в текущем противоборстве Запада и коллективного НеЗапада играют одну из принципиальных ролей.        
 
Европейский союз - актор, который монетизирует свой имидж: пространство взаимопомощи, свободы и процветания. В текущем конфликте он стал ментальной причиной - медийным casus belli. Медийно конфликт идет из-за того, что Россия "не пускает Украину в ЕС" и последняя, используя права суверенного государства, борется за отстаивание своей позиции. Все стратегические коммуникации Украины и ее ситуационных союзников обыгрывают данный тезис. Им удалось полностью в медийном плане убрать факт, что конфликт начался с резкой смены общественно-политических процессов на Украине, которые не получили должного процедурного оформления для того, чтобы внутренние разногласия могли приобрести формат контролируемого конституционного политического процесса. В этом отношении полностью перекладывать вину за вооруженное противостояние на западных союзников Украины нельзя, фактор локальной неопытности и авантюризма сыграл свою роль.         
 
Как представляется, "ползучая" вестернизация НАТО и модификация Украины были выгодны для североатлантических стратегов. Представим сценарий, что после мятежа 2014 Украина не вошла бы в цикл открытого насилия, которое продлилось 8 лет и привело к текущим военным действиям. Можно предположить, что процесс поляризации украинского общества не был бы столь активным и, возможно, не привел бы к такой четкой географической локализации политических настроений. Но даже сопоставимая с текущей поляризация общества и возможная автономизация (легальная) отдельных регионов Украины были бы выгодным сценарием. Поясним. Прошла бы юридическая фиксация интересов сторон без нарушения норм права, что придавало бы "младореформаторам" флер справедливости, гуманности и прогрессивности. При этом такой "мягкий" вариант никак не мешал бы киевским властям коммуникационно подавать историю о "сдерживании агрессии" России.         
 
Для центров принятия решений НАТО ситуация также была бы более комфортной без фактов откровенного нарушения киевскими властями гуманитарного права. Как ни трактуй ситуацию политически, но применение армейских частей и тяжелого наступательного вооружения в отношении населенных пунктов - это однозначное нарушение гуманитарного права, совершение военных преступлений. Собственно, военные преступления - достаточное основание для применения записанных, но плохо работающих инструментов ООН о международном военном вмешательстве для пресечения таких действий.        
 
Тем не менее ситуация пошла по однозначно плохому, если не худшему сценарию. Украина и ее союзники выбрали путь эскалации проблем. Сначала идет нарушение гуманитарного права, затем Украина берет и не выполняет международные обязательства (Минские соглашения). Этим Украина фиксирует свою недоговороспособность и полное пренебрежение в отношении системы международного права - договоры должны исполняться, раз сторона становится их участником.         
 
По непонятным с позиции сегодняшнего дня мотивам делается выбор в пользу попытки "оправдать" указанные выше преступления и нарушения самих основ международного формата отношений за счет идеологической экзальтации ситуации, придания оппонентам образа эсхатологического врага, т. е. того, с кем нельзя выполнять договоренности. Это обоюдоострая уловка - вы не выполняете, с вами не выполняют. Эсхатологическая окраска врага означает для Украины одно - она может добиться безоговорочной капитуляции врага или она безоговорочно капитулирует перед врагом. Это ставка на все сразу, и она не выглядит обдуманной. Сложно согласиться, что в основе комплексный план, скорее это плод тотального оппортунизма и отсутствия централизованного планирования как такового. Можно принять, что планы есть и что они многочисленные и конкурирующие, т. е. фонят.         
 
Дальнейшие шаги еще больше сужают вариант стратегического маневра для Украины с позиции национального интереса: страна выбрала стилизацию под символизм Германии 1936-38 годов. Что бы ни транслировали киевские власти, но визуальная постановка многих действий, которые проводились в Украине, имеет прямые, хорошо известные прототипы в работах главного сценариста массовых акций нацисткой Германии Лени Рифеншталь. Дополнительным аргументом является использование для официальных символов силовых подразделений Украины немецкого гербового знака городов - вольсфагель, который в том числе использовался для атрибутов различия воинских соединений нацистского режима и его союзников. Фактор поверхностной трактовки СМИ в этом контексте сыграл роковую роль - как с обществом, так и с элитами обеих сторон.         
 
Символы - это наиболее лаконичные выражения идей и концепций. Украинские власти под эгидой борьбы за право вступить в ЕС выбрали сценарий насильственного подавления внутриполитической дискуссии и формирования эсхатологического врага для консолидации сторонников западного внешнеполитического вектора. Происходит переформатирование образа России, которая в образном отношении быстро эволюционируют из сложного соседа в смертельную, общечеловеческую угрозу. Чтобы достигнуть такой экзальтации общества, решились на прямую демонизацию инструментами визуального искусства и языка - сформировали подачу своего соседа в виде то ли летописной Орды, то ли мифологического монстра-медведя. К сожалению, в 2010-20-х годах оказалось допустимым повторить примы искусства национал-социализма. Насколько оправдано было настолько грубо поднимать ставки и в какой мере это было итогом расчета, а не просчета? Ведь и вторая сторона рано или поздно вынуждена будет принять правила и сделать свою ставку в такой же логике.        
 
Со стороны Украины и рефреном ее партнеров прочерчивается единый ряд: Украина - форпост, опора Украины - национальные батальоны, а позднее - подразделения национальной гвардии с четкой стилизацией под военные ордена, гербовый знак вольсфагель против то ли красной звезды, то ли тотемного медведя. Полное повторение логики средневековья: "просвещенная" Европа против непонятного и страшного пространства - России, Свобода против Тьмы. Символы по своей природе имеют особенность подчинять дискурс, влиять на логику мышления.        
 
Еще раз оговоримся, что нет оснований полагать, что описываемая ситуация - итог некой изначальной задумки, мегаплана. Скорее имеет место ровно обратное. Это итог локальных действий меняющихся интересантов и подрядчиков на выполнение тех или иных консалтинговых и проектных работ. Во всяком случае, в настоящее время нет аналога Коминтерна, который работал над задачей всемирного переворота. Но конфликт, как было отмечено ранее, имеет свою механику и логику, не совпадающую с действиями субъектов. 
 
Метафизика символов как капкан        
 
Вольсфагель, который стал медийным символом национальных батальонов Украины, нередко называют то нацистским символом, то внесистемным руническим знаком, что в обоих случаях не до конца верно. Этот знак использовали коммуны (в основном на современной немецкой территории, но не только) для гербов.        
 
Символизм исторических гербов имеет свои корни в мифологии и истории народов и окутан множеством легенд. Средневековый гербов - это в том числе некоторое обращение на уровне мифологии и веры народов, попытка сформировать для себя благоприятные обстоятельства. Немецкие города с данным знаком были в зоне, где исторически водилось много волков, они для народов того времени были прямой и ежедневной смертельной опасностью, проявлением подавляющей силы природы и обстоятельств по отношению к возможностям социума. Можно сказать, нанося данные знаки на свои гербы, жители пытались защититься от стихии и выжить. Это проявление страха и надежды.        
 
Очень интересно посмотреть на указанный факт в современном политическом дискурсе. Россия подается как образ стихии пространства, непонятной, опасной и необузданной Орды или же не менее безбрежной лесистой местности, в которой доминирует суперхищник - медведь. Медведь находится на вершине пищевой цепи, как и волчья стая. Они - априорный символ победы. Нелогично брать символ страха в попытке сокрушить стихию. Можно было бы ожидать символического противопоставления безбрежному пространству текучести и изменчивости Дикого поля, Сечи. Маневр и гибкость против бескрайности и исходной мощи.         
 
Поверхностно, именно поверхностно и коммуникационно, оговоримся о том, что транслируется в глобальном медиа: Европейский союз (зажиточный социум, спрятавшийся от стихии за стенами города) побуждает Украину (Дикое поле, удаль, отчаяние, риск, свободолюбие) взять европейский символ страха и пойти войной на Стихию, которую изначально боится именно Европейский союз. Боится не рационально, а иррационально - родовая травма, парализующая рациональность. Алогичность нарастает, поскольку в нынешней ситуации ЕС - тоже объект принятия решения. Возможно, только публично, но в настоящее время инициатором решений выступает Великобритания, которая незадолго до нынешнего кризиса покинула ЕС по причинам несогласия с неэффективностью ЕС. Получается, что один субъект международных отношений (ЕС), не имея целостного видения на перспективу, принимает позицию, а значит, интересы и риски другого субъекта (Великобритании) и становится способом навязывания внешней позиции третьему субъекту. Таким образом, ЕС транслирует обязательств,которые он не вырабатывал и которые, вероятно, не закладывал в свои планы к исполнению. В этом свете коллективная Европа не меньший авантюрист, чем младополитики в Киеве. В целом европейские элиты, включая французский и немецкий истеблишмент, действуют по принципу русского "авось выгорит" .        
 
Европейская часть НАТО, как бы кто ни хотел, - это зона, тотально зависимая от американо-английского прикрытия, что и стало понятно в эти месяцы. При всех заявлениях ЕС не смог оказать решающей помощи Украине. Все чаще идет речь об исчерпании запасов вооружений, физическом исчерпании. 
 
Возможно, был расчет на медлительность русского медведя, была вера в решимость украинцев или еще в какой-то фактор, тот же протестный рост в России. Если так, то это тотальный непрофессионализм и непонимание оппонента, народа оппонента. Скорее всего, расчет был на скоротечность событий: быстро получить выгоду и решить текущее проблемы, связанные с ростом экономической и технологической независимости России, не допустить потерю своей глобальной роли, которая увядает по мере утраты ЕС экономической и технологической востребованности, старения населения, роста НеЗапада, а не только Китая, но и Индии, Вьетнама, Кореи и Индонезии, ожидаемого в середине 21 века рывка Африки. Какова бы ни была задумка, но поведение (публичное) ключевых политиков говорит об их растерянности и неготовности к такой амплитуде событий.         
 
Коллективными усилиями Медведь был разбужен. Сейчас приходит крайне неприятное осознание того, что литературный образ ленивого, неповоротливого мишки далек от действительности. В реальности ничего потешного нет -страшный хищник-амфибия, упорный, стойкий и коварный.         
 
В дополнение в образный расклад очевидно преждевременно с точки зрения западного полюса, включился восточный Дракон. Именно поэтому очередное поднятие ставок - демарш с визитом Нэнси Пелоси и показательное унижение красного императора Си.        
 
С позиции анализа публичной информации складывается картина, что западные военно-политические центры переиграли сами себя. Увлечения естественным для их мировоззрения национал-социалистическим символизмом, не менее естественными (родными в культурологическом плане) образами мифологии "темного века" закономерным образом поворачивают и оппонентов (коллективный НеЗапад) к своей традиции архетипической трактовке реальности.         
 
Реактуализация в массовом сознании сторон архаичных, но глубоко укорененных в коллективном сознании символов рода, судьбы, борьбы жизни и смерти делает конфликт эсхатологическим без шанса одной из сторон выйти "с сохранением лица".        
 
Полагаем, что это очень большая ошибка, ни одни материальные блага не стоят того, чтобы идти на такой риск.

Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
 

Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

01.09.2022, 13:52 61711
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
Фото: Depositphotos
 
Часть 4. Противостояние: распределенный глобальный конфликт         
 
События противоборства коллективного Запада с Россией и ее союзниками не локализованы в пространстве Украины и разворачиваются на всем протяжении Евразии, захватывая Северную Африку.         
 
Можно предположить, что основная цель борьбы - не Россия, она - первый этап борьбы Запада с НеЗападом за право сохранить на еще один исторический период текущую модель распределения благосостояния.         
 
Если бы данное утверждение было ложно, то не было бы ситуации 2022 в Казахстане, Таджикистане, на Тайване. 
 
Целостность событий, которые активно разворачиваются на всей протяженности континента Евразии, возникает за счет существования следующих пластов напряженности:         
 
  • ценностно-символическое противостояние;        
  • военно-политическая борьба за контроль территорий;        
  • запрос на смену глобальной модели распределения благосостояния.
 
Как видится, первое и третье направления составляют суть проблемы - то, что и привело к глобальному конфликтному циклу.        
 
В борьбе в сфере ценностей и за пересмотр модели распределения благосостояния чрезвычайна важна роль информационной деятельности. В настоящее время задействованы все возможности - от глобального миротворчества и скоординированной трансляции образов, сформированных через экосистему информационного поля, до массивного применения технических средств блокирования конкурирующей информации. То, о чем говорили эксперты годами, - взаимосвязь локальных информационных ресурсов и глобальных медиа - сейчас демонстрируется на практике, причем в режиме встречного движения. Смыслообразующие тезисы (образы), которые подаются через глобальные транснациональные медиа, получают поддержку в национальных и локальных СМИ. Параллельно реализуется процесс обрамления смыслообразующих тезисов локальными символами, которые возникают в информационном поле через сообщения местных медиа. Часть локальных образов подается "наверх" и встраивается в глобальные информационные сюжеты. Демонстрируется беспрецедентный уровень взаимной синхронизации общемировых, национальных и локальных (уровень муниципалитета) медиа по развитию ключевых сюжетов в едином ключе. Показательно, что даже при таком уровне организации информационной работы и контроля повестки ряд субъектов вынуждены идти на использование средств технического блокирования контента (социальных медиа), провайдеры связи вводят обширные стоп-листы на отдельные темы и сюжетные коннотации и применяются технологии искусственного интеллекта для динамического контроля информационного поля. Борьба идет не только с аккаунтами официальных лиц и СМИ противоположной стороны, но и с мелкими элементами информационного поля - частными информационными проектами и локальными сообществами. Таким образом, в настоящих условиях даже тематическая группа в несколько тысяч человек на уровне административной части муниципалитета является значимой целью для общей динамики противоборства.         
 
Показательна практика корпораций Facebook и YouTube. В 2020 году при попытке переворота в Беларуси, скорее всего, на уровне функционирования алгоритмов модерации контента Facebook была введена блокировка сообщений, групп, которые оспаривали линию на насильственную смену власти. В первые недели августа 2020 года блокировка, возможно, происходила с участием операторов - контент снимался в течение суток, а уже осенью снятие материалов, блокировка авторов и деактивация сообществ происходила менее чем за час. Можно рассматривать данное обстоятельство как подтверждение в пользу предположения, что на технологическом уровне социальной сети была реализована политическая цензура. Это еще одно важное свидетельство о том, что события 2020 года в Беларуси имели не "народное" происхождение и были частью более важного контекста, нежели вопрос развития одной отдельной страны.         
 
В настоящее время автоцензура применяется для контента по ситуации вокруг Украины. Использование столь решительных способов чистки информационного поля перестает вызывать недоумение, если ввести в анализ аспект борьбы за пересмотр модели глобального распределения благосостояния. 
 
После решения администрации Никсона отказаться от соблюдения США принципов Бреттон-Вудской валютной системы в части фиксированной привязки доллара к золоту ценность доллара и производных ценных бумаг стала основываться на мере доверия информации о состоянии экономики данной страны. В этом ключе наличие инструмента тотального контроля информации - намного более широкий контекст, нежели задачи ситуационного сценария информационной борьбы с одним конкретным оппонентом. Наличие возможности глобального управления информационной повесткой надо рассматривать в первую очередь в плоскости стратегических ресурсов геоэкономики. Для наглядности представим ситуацию, когда в 50-100 профильных сообществах в социальных медиа государств, которые активно работают с бумагами государственного долга одной из ведущих стран мира, будет раскрыта информация, опровергающая данные финансовых и экономических регуляторов указанной ведущей страны о состоянии национальной экономики. Вероятным итогом такой ситуации станет рыночная паника - "черная пятница" с обвалом экономики страны или даже группы стран, которые завязаны на финансовую систему, подвергшуюся информационной атаке.         
 
В профильных материалах регулярно поднимается вопрос о рисках, связанным с тем, что на ключевой резервной и торговой волюте мира - долларе США лежит значительное бремя из-за необеспеченных реальными активами ценных бумаг. Данные финансовые документы возникали в экономике в результате различных ажиотажей. Под ожидания успеха определенного сегмента экономики или политических проектов выпускались займы, брались кредиты, эмитировались акции и их "играли" на повышение. Часть плохих активов сгорала в ходе кризисов. Но пример с "Леман Бразерс" показал, что ситуация зашла далеко и даже в масштабах глобальной экономики далеко не всегда возможно применять естественный инструмент очистки экономики - банкротство. Академически на данный вызов давался такой ответ: экономика доллара - ключевая, в том числе в части вложений в НИОКР, и потому рано или поздно ее рост позволит покрыть риски, вызванные накопленным багажом плохих бумаг, и вернуть систему к балансу. В частности, данная позиция продвигается в книге "Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века" Дж. Фридмана. Данный подход предполагает сохранение лидерства американской экономики прежде всего в части производства и НИОКР. В этом случае риски финансовой системы компенсируются запросом со стороны других экономик на кооперацию с лидером научно-технического прогресса, что поддержит спрос на доллар и производные ценные бумаги. Осторожно выскажем мнение, что динамика событий уже корректирует данный сценарий. В первую очередь это связано с упорным, в том числе качественным, ростом экономик стран БРИКС. Это значит, что у будущего появились обоснованные варианты развития и вопрос о возможности приведения финансовой системы на основе доллара в устойчивое состояние все более актуален.        
 
Вернемся к вопросу об информационном воздействии. Если на фоне указанного багажа рисков распространить убедительную информацию о том, что конкретная доля, скажем 5%, долларов и эмитированных в долларах ценных бумаг не обеспечены, то возникает рычаг для обвала экономки: запуск неконтролируемой распродажи ценных бумаг и провоцирования инфляционного ажиотажа. Для успеха информационно-психологической атаки важно зафиксировать конкретное значение "лишних" денег и бумаг. Это позволит каждому (от финансового аналитика до рядового потребителя) считать информационный посыл и прожить момент "обесценивания" своих активов и разрушения своих планов. Важно не абстрактные "мало" или "много", а точные проценты, являющиеся инструментом формирования не только эмоционального, но и рационально обоснованного недоверия: заемщика к банкам, инвестора к регуляторам, населения к власти.         

Заранее не известен психологический барьер, когда рынок и социум не устоят. И если для постсоветского социума разовое падение активов на 5% выглядит неприятностью, то для других социумов это может быть критической отметкой перехода к хаосу. Таким образом, при верной подаче, условные 5% обмана, даже не обмана, а умалчивания вполне естественных для экономики обстоятельств, могут привести к потере 100% доверия. И в этом случае инфляция может быть с произвольно большим значением, эталонным примером чего была Веймарская республика. Насколько это возможно к повторению показала перестройка и СССР - крах монолита и пусть не здоровой, но однозначно жизнеспособной экономки, а также жизнеспособного общества произошел не из-за нехватки свобод, а из-за того, что обнулили доверие к регуляторам и институтам на всех уровнях. Невозможно управлять, когда любое решение априори имеет печать ложного или ошибочного. Экономические катастрофы принято объяснять дисбалансом в экономике, но трудно согласиться с тем, что в этом первопричина гиперинфляций. С такой скоростью происходят процессы только на уровне психологии, т. е. первопричина в дисбалансе доверия в социуме, который уже и выражается в произвольно больших цифрах падания экономики.         
 
Едва ли в методиках управления Стэндфордов-Оксвордов есть решение, как справиться с ситуацией, когда наступило полное неверие в процедуры и институты. Неужели и тут спасет эмпатия и позитивное мышление? Автор персонально убежден, что реальный ресурс экономики США, особенно учитывая вынесенные активы ТНК, велик, абсолютное большинство американского населения готово в лучших традициях упорно трудиться, создавая реальные блага. Тем не менее в настоящее время происходит стремительная, галопирующая утрата доверия к американским институтам, во всяком случае на внешней арене. Если нет доверия, то уже не так важно, как в реальности обстоят дела с возможностью экономики поддерживать взятые обязательства. Это аспект консциенального противоборства - борьбы убеждений и восприятий реальности.         

Аналогично и даже боле драматично складывается ситуация с экономикой еврозоны. ЕС - это производитель ожиданий и обещаний для внутреннего и внешнего потребителя "коллективного благоденствия", "равных прав" и прочих благ. Именно на вере (ожидании реализации обещаний) в сбалансированное коллективное развитие еврозоны строится востребованность евро и эмитированных в евро ценных бумаг.        
 
Сбалансированное коллективное развитие не было реализовано на практике. Европа активно теряет позиции, по которым она уникальна в мировом разделении труда, подчеркнем, что именно внешне и обывательски, т. е. с позиции усредненного глобального среднего класса, а не с экспертной точки зрения отдельных отраслевых специалистов. Складывается впечатление, что ЕС не растерял к сегодняшнему дню свою глобальную значимость в сегментах большой фармацевтики, гражданской авиации и товаров для роскоши. Насколько этого достаточно, чтобы при строгом "аудите" подтвердить права евро на статус резервной валюты - вопрос с неочевидным ответом. При таком ракурсе рассмотрения процессов нынешний достаточно внезапный рост военно-политической конфронтации перестает быть алогичным авантюризмом. Кризисы такого рода вызывают бегство капитала в места, которые психологически и исторически воспринимались как укрытие.         В таком ключе провоцирование войны в Украине - это бесчеловечный антикризисный план по сохранению роли финансовых систем доллара и евро. Переток капитала, который рассчитывали получить западные "партнеры" Украины, мог бы "размыть" долю плохих накопленных активов и переложил бы часть скрытого кризисного бремени на другие экономики.         

В таком случае и стремительный рост ставок, и публичное озвучивание ультиматумов со стороны коллективного Запада - уже не авантюризм, а часть плана по созданию атмосферы тотального страха и неуверенности. Цель - заставить перебросить активы из национальных и региональных систем в еврозону, ключевые финансовые институты США и Британии, т. е. провести их докапитализацию.        
 
На своем место встает и тезис о стремлении измотать Россию в военном отношении, при этом измотать не армию (сложно представить, что кто-то всерьез рассматривает возможность такого сценария). Склады хранения СССР - это запасы для войны финальной во всех смыслах, войны против всех. Если эти запасы (не ядерные) "измотаны", то ожидаемо, что как минимум наш континент будет опустошен. Относительно безопасно можно измотать доверие и посеять панику в отношении будущих перспектив.        
 
Когда Россия и ЕС говорят о военных задачах в Украине, они говорят о принципиально разном. Россия в первую очередь выдавливает военного противника, в которого провертели силовой компонент украинского государства. Но это также не единственная цель, хотя в настоящих обстоятельствах, возможно, самая главная. ЕС, Британия и США, воюя украинцами против России, подрывают доверие в возможность существования модели движения глобального капитала, альтернативной нынешней. Целям подрыва доверия была посвящена и провокация в отношении КНР, осуществленная в форме визита спикера сената США в Тайвань. Это борьба смыслов.         

Дополнительный бонус, который хотела бы получить евроатлантика, - это лишить мотивации России к проявлению военно-политической субъектности на обозримую перспективу. Путь достижение указанной цели лежит не в победах на поле боя, а в ментальном плане - в повторении перестройки. СССР не проиграл Афганистану в военном отношении, но он был там разгромлен ментально, при том разгромлено было общество, а не группа войск на месте конфликта.         
 
Россия также ведет сражение в ментальной плоскости: вернуть страх к себе в отношении евроатлантических стратегов, вернуть страх к европейским сообщникам НАТО, демонизировать их заниматься геополитикой и заставить заниматься чисто "бытовыми" локальными европейскими вопросами. Можно сказать так, Россия стремится "загнать" НАТО в границы шенгенской зоны, поставить союз на позиции бремени-довеска для США, лишить союзников Америки готовности выходить за рамки Центральной и Западной Европы. В этой связи провокации в Косово могут быть не столь безобидными для косовского протектората, как сейчас считают аналитики, - мол, Россия занята Украиной и не сможет поддержать войсками Сербию. Нельзя полностью исключить вариант демонстративной проекции Россией военной силы в случае начала очередного кровопролития в Косово. Примером такой демонстрации силы могут служить акции устрашения при Обаме - 7 октября 2011 года США выпустили 50 ракет по Кабулу и Кандагару .        
 
Поднебесная восстанавливает ментальную целостность: Китай - только один, а заодно готовиться к борьбе за роль одного из глобальных гегемонов, за место, которое было вакантным с 90-х и которое пытался занять стремительно раздуваемый союз ЕС - НАТО, но нем смог. Собственно, проект расширения НАТО и ЕС - это попытка создать квазигегемона, который был бы формально самостоятельным и своим одновременно. Этим объясняется объем вложений в расширение ЕС и НАТО - необходим был стремительный набор "массы" в форме населения и пространства. Для этого шли на поглощение откровенно слабых экономик, которые заливались финансами извне. Итогом стал подрыв конкурентоспособности экономик опорных стран блока, которыми была утрачена значительная часть уникальных преимуществ. Все это большая игра в смыслы, игра рискованная с принципиально неустранимой неопределенностью на каждом шаге.

Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
 

Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов

26.08.2022, 08:56 66066
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
Фото: Depositphotos
Часть 3. Европейский дом: удар о риф         
 
Поднимем важный вопрос о роли аналитической деятельности в упреждении или в случае недостаточной эффективности опосредованном провоцировании наступления критических или даже катастрофических событий. В дни, когда идет конфликт на Украине и активно провоцируется не меньший конфликт в Юго-Восточной Азии, данный вопрос как нельзя более актуален.         
 
Публикуемая аналитика в отношении современного геополитического противостояния в целом и его военной фазы - российско-украинского противоборства - акцентирует внимание на интересах отдельных сторон, групп стран. Это привычный подход: для определения перспектив развития ситуации выявить интересантов, их позиции и цели, моделирования возможного диапазона событий и ту ситуацию, когда возможно достижение баланса в силу истощения сил сторон, достижения поставленных целей или наступления иных важных обстоятельств.         
 
Публичная аналитика по текущему геополитическому конфликтному циклу исходит преимущественно из сценария исчерпания ресурсов и утраты мотивации сторон к продолжению противоборства. Сложно принять такое видение. Возможно, оно было бы приемлемым при анализе противостояний акторов, которые не затрагивают основ функционирования всей системы международных отношений, когда сохраняются рамки и правила, способные влиять (позитивно) на завершение противоборства, т. е. сохраняется третья превалирующая сила. Текущая ситуация иная - третьей силы нет, точнее она не проявляет себя и может иметь неконтролируемый для всех сторон характер, быть тем самым "иным важным обстоятельством".        
 
В настоящее время одновременно развивается множество конфликтов, имеющих свои аутентичные исторические причины. Важно отметить тенденцию роста числа проблем: в последние дни июля скачкообразно обострилась ситуация в Косово. При всей уязвимости Сербии в современных обстоятельствах данный кризис, если не будет быстро повторно заморожен политическими методами, имеет шанс стать в очередной раз в истории предлогом для насильственного изменения привычной реальности в Европе. Сербы - небольшой народ с первостепенным опытом борьбы против превосходящей силы, в данном случае не албанцев и не тюркского мира (албанцы - такие же жертвы обстоятельств, как и сербы), а авторов и спонсоров косовского проекта. И если сербы смогут дать в очередной раз пример борьбы вопреки, это может стать тем недостающим "знаком" и символом для этнонациональных и политических групп в ЕС, которые категорически не согласны с социально-политической динамикой последних 25 лет.         
 
В настоящее время процесс увеличения размаха конфликтной дуги выглядит уже неконтролируемым ни одной из сторон. В таком случае анализ отдельных линий противостояния не позволяет выявить диапазон, в котором будет найдено будущее разрешение противоборства, - диапазон примирения.         
 
Наблюдаемая реальность подтверждает верность одной из фундаментальных диспозиций конфликтологии о том, что конфликт, начавшись в одних обстоятельствах, имеет свойство выходить из пути развития, планируемого и ожидаемого сторонами противоборства. Он способен вбирать новых участников, способствовать раскрытию изначально неизвестных принципиальных факторов, вести к коренной переоценке прежних мотивов. Противоборство формирует свою новую, принципиально отличную от первоначальной логику развития событий, вынуждает вовлеченные стороны действовать в условиях принципиально не просчитываемой событийной последовательности. Чем больше субъект-протогонист прикладывает усилия по удержанию ситуации в рамках изначального замысла, тем быстрее наступает истощение ресурсов и неконтролируемая хаотизация процессов В большом конфликте может быть только один субъект-протогонист - это сам конфликт.         
 
В происходящих в настоящее время событиях проявили себя следующие субъекты: ЕС, НАТО, США, восточно-европейский кластер стран "анти-России" ("анти-Россия", как проект, состоит далеко не только из Украины, хотя ей и отвели наиболее тяжелую роль фронтирного "тарана"), Россия, Китай, тюркский мир и Турция (субъект с двойственной представительностью - как общность и как лидер общности), энергоположительные страны (коллективный пространственно-распределенный субъект), Большой Восток, мир в целом.         
 
В текущем конфликтном цикле, который уже набрал масштаб больший, чем Суэцкий кризис 1956 года и в трактовке ряда политиков имеет шансы выйти на уровень Берлинского кризиса 1948 года, задействовано множество субъектов с двойственной представительностью и одновременно разными ролями. Возможно, это уникальная ситуация для международных отношений - идентичность и преследуемые цели ключевых акторов смешаны. Данный аспект усложняет принятие стратегических решений, выработку ясной и предсказуемой линии поведения, что кратно повышает роль случайности, спонтанности и хаотичности в наступлении событий. Общая неопределенность подпитывает оппортунистские настроения сторон. Важен аспект трансформации ролей. Стоит ожидать, что будут примеры, когда международные акторы с изначально второстепенной ролью в процессах коренным образом изменят свой вес в событиях. Первый претендент на такую трансформацию - это коллективный актор Третий мир, сообщество государств с очень большой социально-экономической зависимостью от глобальной конъюнктуры. Страны Третьего мира обладают колоссальным человеческим и ресурсным потенциалом. Не исключено, что истощение стран Запада в политическом и экономическом плане побудит эти страны пойти на радикальный пересмотр отношений с прежними центрами влияния и, например, провести масштабные национализации активов транснациональных компаний на своей территории. Такие события уже происходили не раз, возьмем Чили в 1971 году и Венесуэлу в 1999 году. Ответ "системы" был в традиционной силовой логике - перевороты. В настоящих условиях глобалистская инфраструктура может быть лишена такой "привычной" возможности сохранить прежние правила. Вероятно возникновение новых акторов, в том числе и негосударственных, например Глобальное беженство, которое не будет локализовано, но станет ключевым фактором для обширных регионов. О грядущем макрорегиональном кризисе продовольственного обеспечения предупреждают уже на уровне ООН . С голодом может столкнуться до 18 миллионов человек. Засуха июля, которая наблюдается в ряде продовольственных экспортеров из ЕС, повышает данный риск.         
 
По каждому субъекту нужно вести глубокую дискуссию об интересах в конфликте, целях и возможных последствиях, но не упускать общей картины в целом. В публичном поле признаков такой работы мало, что не значит ее отсутствие в реальности.         На основании поэтапной смены акцентов в западных медиа можно предположить, что в европейских столицах уже обдумывают сценарии "бегства" из кризиса - как укрыться за "крепостной стеной" и переждать. На это, в частности, указывали июльские сообщения о том, что если Украина не переломит ситуацию до осени, то помощь будет свернута .        
 
С одной стороны - это невысказанный ультиматум Киеву и развязывание рук в части сворачивания вовлечения в конфликт, с другой - попытка любым способом вынудить киевский режим еще продержаться, дабы Европа успела организованно отступить из кризиса и начала договариваться с Россией о сохранении своих интересов. Указанием на поиск примирения может служить очень необычное поведение Шольца вокруг турбины для "Газпром".         

Показательна и реакция в упомянутом сюжете России, возможно, Европе отступить с сохранением лица уже не получится. И Россия дожмет сценарий с хаотизацией ЕС, образно говоря, по совокупности "желтых карточек" за прежние периоды.
 
Риф где-то рядом        
 
Еще недавно сверкающий круизный лайнер "Европа" стремительно превращается в "Титаник", который попал в шторм и произвольно несется в неизвестном направлении. Растет число аргументов, почему не имеет смысла разговаривать с ЕС, а надо разговаривать, точнее готовить фон для осенне-зимних переговоров, с отдельными столицами в Европе. Складываются обстоятельства, когда может вновь стать актуальной модель "концерта наций".        Внутри европейского "корабля" ситуация не лучше. Крупнейшие страны возглавляют лидеры (команды) с собственными, в том числе личными, наследственными сложностями. Франция - президент - ставленник банковских кругов, который вынужден с самого начала занятия Елисейского дворца маневрировать на грани краха во внутренней политике ("желтые жилеты", социальный кризис, долговые показатели страны). Германия - канцлер, который пришел на смену знакового политика (Меркель) в период нарастания сложностей: постковидный цикл, миграция, распад прежних внешнеполитических конструкций, потеря конкурентоспособности отраслей экономики. Немаловажно, что он внук нацистского высокопоставленного функционера.         
 
Ни у Франции, ни у Германии нет созидательной повестки для ЕС и мира - только ситуационное лавирование.         
 
Италия сошла с трека лидерства под ударами эконмических сложностей еще раньше. Относительно новые страны ЕС, видя отсутствие однозначного лидера, начинают играть в свою большую игру и только наращивают неопределенность ЕС. Можно ли быть эффективным в такой ситуации в отношении внешних вызовов, вызовов исторического масштаба? Сложно дать утвердительный ответ.         
 
ЕС все больше превращается в расширенную "глобальную дачу" - курорты, шопинг, заемный капитал. Одним из столпов ЕС является банковская сфера, но ЕС блокирует активы России. Сегодня - Россия, а завтра - любая другая страна, т.е. гарантий больше нет, самой реальностью доказано, что нет.         В экспертных материалах нарастает общая убежденность, что ЕС не избежать катаклизмов. Нет уверенности, что это конец европейского проекта, но потрясениям быть. Разняться оценки, какому фактору будет отведена основная роль - энергетическому коллапсу, дальнейшему разгону инфляции или миграционной нагрузке. Сейчас ЕС не имеет плана на перспективу и, что самое важное, не признает до сих пор того, что ставка была ошибочной, ресурсы потрачены и уверенного стратегического запаса прочности для управления рисками в настоящий момент нет. Даже если высинится, что ресурсный запас на самом деле имеется, то медийная картинка иная - кризис начинается всегда в области восприятия, в том, как мы понимаем мир. И если картина и эмоциональный фон фундаментального кризиса сформированы, то и кризису быть.

Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
 

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