17.10.2023, 14:15 4221
Неотступно следовать по стопам глав двух государств, изложить в цифрах результаты совместного высококачественного строительства "Одного пояса, одного пути"
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Весной посадить одно зерно проса и собрать десять тысяч семян осенью". В течение 10 лет Китай и Казахстан выступали инициаторами и пионерами высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" и вполне качественно достигли блестящих успехов в сферах стыковки стратегий развития, построения механизмов сотрудничества и продвижения крупных проектов. Семена мечты "Одного пояса, одного пути" уже выросли в высокие необъятные деревья, которые приносят пользу народам Китая и Казахстана, предоставив практичные и удобные пути для экономического развития двух стран и улучшения благосостояния людей, а также формируя модель сотрудничества и успешный образец для международного сообщества.
Очень интересно, что результаты совместного высококачественного строительства Китаем и Казахстаном "Одного пояса и одного пути" изложены в цифрах от 1 до 10.
Цифра "1". Казахстан является местом, где председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояса и одного пути". С самого первого дня Казахстан оказывал решительную поддержку и принимал активное участие. Статус вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном является единственным и неповторимым в двусторонних отношениях в мировом сообществе. Две страны первыми объявили о создании китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, играющего важную роль в содействии региональному миру и развитию. Инициатива "Один пояс и один путь" глубоко интегрирована с новой экономической политикой РК "Нурлы жол". С января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 миллиарда долларов, Китай стремительно превратился в крупнейшего торгового партнера Казахстана.
Цифра "2". По двум трансграничным железнодорожным линиям между Китаем и Казахстаном проходит более 50% грузовых поездов Китай - Европа. Являясь главной артерией, соединяющей мировую экономику, "караван стальных верблюдов", мчащийся по Евразийскому континенту, играет незаменимую и ключевую роль в поддержании стабильности глобальной цепочки поставок и глобальной производственной цепочки. Обе стороны также активно изучают и рассматривают открытие третьей трансграничной железнодорожной линии. Трансграничное транспортное сотрудничество между двумя странами продемонстрировало высокую устойчивость и блестящие перспективы.
Цифра "3". Китай является третьим по величине источником туристов для Казахстана. Великолепные горы и реки Казахстана, а также многовековая история и культура привлекают бесчисленное количество китайских туристов. По статистике eQonaq, с января по сентябрь этого года Казахстан посетили более 70 тысяч китайских туристов. В следующем году две страны проведут Год туризма Казахстана, что, безусловно, выведет двустороннее сотрудничество в сфере туризма, взаимопонимание и близкие дружеские отношения между народами на новый уровень.
Цифра "4". Синьцзян Китая граничит с четырьмя областями Казахстана, и со всеми из них установлены побратимские отношения. Достигнут полный охват в установлении побратимских связей между провинциями и областями в приграничных районах двух стран. С начала этого года главное руководство Синьцзяна, Шаньдуна, Шэньси, Цзянсу и других провинций поочередно посетили Казахстан, акимы разных областей Казахстана также один за другим посетили Китай. Непрерывно появляются новости об успехах регионального сотрудничества между двумя странами, динамично процветают обмены между народами двух стран.
Цифра "5". Китай и Казахстан в настоящее время имеют пять трансграничных нефтегазопроводов, которые на протяжении многих лет продолжают придавать мощный импульс экономическому и социальному развитию двух стран. Обе стороны также взяли на себя инициативу по налаживанию сотрудничества в области производственных мощностей, сформировав список проектов общей стоимостью более 21,2 млрд долларов. Уже завершены крупномасштабные стратегические проекты, такие как ветряная электростанция Жанатас мощностью 100 мегаватт, модернизация Шымкентского НПЗ и другие, а достижения сотрудничества принесли реальную пользу народам двух стран.
Цифра "6". Будучи одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана, Китай имеет шесть финансовых корпораций, которые открыли филиалы в Казахстане. Финансовые учреждения двух стран тесно сотрудничают, трансграничные расчетные операции в юанях и тенге продолжает развиваться, непрерывно повышаются возможности по предоставлению финансовых услуг, что эффективно гарантирует здоровое развитие делового сотрудничества между двумя странами и способствует внедрению живой энергии в высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между двумя странами.
Цифра "7". Семь пар пограничных пунктов пропуска между Китаем и Казахстаном открыты круглый год и эффективно функционируют. Введены в эксплуатацию китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане и сухой порт специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", обеспечивающие странам Центральной Азии выход к Тихому океану. Автомагистраль "Западный Китай - Западная Европа" беспрерывно пропускает мчащиеся транспортные средства, осуществляется взаимовыгодный обмен автомобилей на новых источниках энергии китайского производства и высококачественной сельскохозяйственной продукции Казахстана, продолжая непрерывно удовлетворять потребности народов двух стран в стремлении к лучшей жизни.
Цифра "8". Открыты прямые рейсы между восемью парами крупных городов Китая и Казахстана. Отправляясь из Казахстана, вы можете прямыми рейсами добраться до Пекина, Гуанчжоу, Ханчжоу, Сианя, Урумчи, которые являются региональных центров, доступных до разных уголков Китая, что формирует удобную транспортную сеть "Воздушного шелкового пути", значительно облегчая передвижение людей между двумя странами и эффективно содействуя обменам и сотрудничеству между двумя сторонами в различных областях.
Цифра "9". Девять университетов Китая и Казахстана открыли институты Конфуция (5) и исследовательские центры Казахстана (4), заложив прочную основу для укрепления концепции вечной дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение. Успешно открылся филиал Северо-Западного политехнического университета Китая в Казахстане, что стало важнейшим прорывом образовательного сотрудничества между двумя странами. В ближайшее время "мастерские Лу Баня" будут введены в эксплуатацию, обе стороны также ускоряют продвижение обоюдного открытия культурных центров. Культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами продвигается все дальше и обширнее, а дружба между двумя народами становится еще более близкой.
Цифра "10". Третий саммит международного сотрудничества "Один пояс и один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября. Председатель Си Цзиньпин и президент Касым-Жомарт Токаев провели плодотворную встречу, вспомнили о блестящих результатах прошедших десяти лет реализации этого мегапроекта, и наметили пути дальнейшего всестороннего продвижения высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс и один путь" между двумя странами. Китайская сторона готова объединившись рука об руку с казахстанскими друзьями, следовать по направлению, указанному главами двух государств, углублять международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и совместно прокладывать более широкий и длинный путь к счастью, который принесет пользу народам двух стран.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
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04.10.2023, 16:00 27031
Граница перестает быть линией напряженности. Кыргызстан и Таджикистан на пути компромиссов
Фото: kabar.kg
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Кыргызстан и Таджикистан проходят сложный путь в решении вопросов по спорным приграничным территориям. Более 30 лет это была больная тема, переговоры заходили в тупик, а вспыхивавшие конфликты из-за земли и воды оставляли после себя тяжелые последствия: разрушенные дома и человеческие жертвы. Вооруженное противостояние осенью 2022 года, годовщину которого мы отмечали недавно, стало одним из самым масштабных, сообщает ИА "Кабар".
Тогда к политикам по обе стороны границы окончательно пришло четкое понимание того, что есть силы, подталкивающие наши страны к войне. Провокации фиксировались как в зоне активных боевых действий, так и в информационном пространстве. Тогда погасить пожар разгоравшейся большой войны удалось с большим трудом. Как только дым рассеялся, главы государств сели за стол переговоров. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон пообещали решать все спорные вопросы только политико-дипломатическим путем. Возобновились встречи правительственных делегаций, началась методичная работа по согласованию линии прохождения госграницы.
За год совместной работы удалось сделать то, что не получалось с начала 90-х. Накануне в Баткене руководители ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол № 44. Саймумин Ятимов отметил, что этот документ решает все вопросы и проблемы, которые ранее создавали предпосылки для конфликтов на границе.
Мы уверены, что, подписав этот протокол, целенаправленно, конструктивно будем его реализовывать шаг за шагом. В самый короткий срок мы приходим к основополагающим документам. Мы горды тем, что данный протокол является результатом нашей кропотливой работы, наших двусторонних отношений и выражения воли наших народов для обеспечения мира, стабильности и развития на нашей земле", - сообщил Ятимов.
Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев акцентировал внимание на том, что кропотливая двусторонняя работа создала надежную основу для того, чтобы граница перестала быть линией напряженности и процесс делимитации был полностью завершен в короткие сроки. "Я благодарю все команды, которые приняли участие в подготовке решений. Кроме того, мы решили, что наши комиссии будут работать постоянно и в скором времени окончательно примем все решения. Даст Бог, те решения, которые сегодня приняли, дают нам основания, что на границе будет спокойно, стабильно и наши народы вечно будут жить в дружбе и согласии", - подытожил Ташиев.
Все это настраивает на очень позитивные мысли, поделился своим мнением с ИА "Кабар" эксперт Эдил Марлис уулу. Кыргызстан и Таджикистан близки к логическому завершению очень сложного процесса. Пока не решена эта проблема, стабильность всего региона подвергается повышенным рискам. "Все прекрасно понимают, и все аналитики могут подтвердить, что сохраняется высокий уровень угрозы со стороны Афганистана, на севере этой страны сосредоточены остатки ИГ и других террористических формирований.
Поэтому то, что достигнуты компромиссные решения по спорным вопросам, это очень и очень важно. Стороны были обязаны пойти друг другу на уступки, чтобы избежать тяжелых последствий в будущем, возможно, даже войны. Да, резать по живому бывает больно, но это все заживет. Сейчас для будущего, для нейтрализации внешней угрозы это гораздо важнее. Мы видим, что происходит сейчас в мире", - прокомментировал Эдил Марлис уулу.
Политолог Марс Сариев в комментариях "Кабару" отметил, что политико-дипломатическим путем купируется болевая точка, которая создает угрозу безопасности всего региона. "Сняты все вопросы по кыргызско-таджикской границе, это - прорыв. На мой взгляд, определенную роль в этом сыграло то, что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном, это события вокруг Карабаха. Бишкек и Душанбе ускорили процесс делимитации, чтобы ни у кого из внешних игроков не возникло соблазна использовать нерешенные вопросы и напряженность между Таджикистаном и Кыргызстаном в своих целях. Поставив точку в этом вопросе, я очень надеюсь, что в приграничье вернется мирная жизнь, как и сотни лет назад, два народа будут жить в согласии, развивая и укрепляя наши страны", - подчеркивает Сариев.
Как отмечают эксперты, урегулирование вопросов по спорным территориям с Таджикистаном завершает формирование контуров государственной границы Кыргызстана по всему периметру. У нас давно нет никаких разногласий с ближайшими соседями Китаем, Казахстаном, завершено территориальное размежевание с Узбекистаном. По вопросам границ власти Кыргызстана ставят точку.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
14.09.2023, 18:04 58641
Синьцзян: сверкающая жемчужина высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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В сентябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу "Один пояс и один путь" в Казахстане. На протяжении 10 лет Китай и Казахстан развивают высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути", получили плодотворные результаты и открыли широкие перспективы. Синьцзян - главные ворота открытия Китая на запад, а также центральные зоны Экономического пояса Шелкового пути. В международном сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь" Синьцзян обладает такими преимуществами, как местоположение, политика, ресурсы, культура и другие, играет важную роль в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном. После успешного визита члена политбюро ЦК КПК, секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй в марте этого года обмены и сотрудничество между Синьцзяном и Казахстаном в различных областях вышли на скоростную полосу, продемонстрировав следующие отличительные особенности:
Во-первых, бурно развиваются региональные обмены. СУАР установил побратимские отношения с городом Алматы и Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областями, добившись "полного охвата" в установлении побратимских связей с прилегающими городами и областями, а местные делегации двух стран последовательно обменялись визитами. Частые региональные визиты открыли ценные возможности для сотрудничества, был подписан ряд взаимовыгодных и взаимовыигрышных соглашений о сотрудничестве, укреплена взаимная дружба.
Во-вторых, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество. С января по июль этого года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном достиг 10,47 млрд долларов США, увеличившись на 75,4% в годовом исчислении, что составляет почти 50% объема двусторонней торговли. СУАР продолжает прилагать усилия по развитию торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном и последовательно провело такие мероприятия, как ІІ Дружественный диалог приграничного сотрудничества РК и СУАР (КНР) , XVIII выставку китайских товаров в Казахстане, торгово-экономический форум предприятий Или-казахского автономного округа и Алматинской области, китайско-казахстанский форум по продвижению инвестиций в торгово-экономической сфере, встречи B2B китайских и иностранных предприятий и многие другие, придав импульс для интенсификации торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя сторонами.
В-третьих, бесперебойная работа транспорта и логистики, постоянное повышение эффективности портов. В первом полугодии текущего года в рамках маршрута "Китай-Европа" было отправлено 8624 грузовых поездов, что на 14,8% больше, чем в прошлом году, из них около 50% отправлялись из портов Алашанькоу и Хоргос на Запад через территорию Казахстана. Сотрудничество в сфере логистики и транспорта между двумя сторонами продемонстрировало высокую устойчивость и потенциал роста. Все пять пар сухопутных портов между Китаем и Казахстаном полностью работают, объемы грузовых и пассажирских перевозок находятся на высоком уровне, что эффективно способствует региональной взаимосвязанности.
В-четвертых, сотрудничество в сельскохозяйственной сфере формирует заметные преимущества. Объем импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции между Синьцзяном и Казахстаном продолжает расти, достигнув в 2022 году 2,922 млрд юаней, что составляет 23,97% от общего объема внешней торговли сельскохозяйственной продукцией Синьцзяна. Не так давно в Или-Казахском автономном округе успешно прошла первая Международная выставка сельскохозяйственной продукции, которая посредством демонстрации и продвижения сельскохозяйственной продукции, создала важную платформу для углубленного обмена и сотрудничества в области сельскохозяйства между Китаем и Казахстаном. Особо отметим, что научно-техническое сотрудничество в сфере сельского хозяйства между правительствами, научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями обеих сторон становится все более обширным, включая борьбу с саранчой, капельное орошение, селекцию, тепличные технологии и другие направления.
В-пятых, связь между народами углубляется изо дня в день. С начала этого года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, продемонстрировало взрывной рост. Среди них не только туристы из Синьцзяна, но и множество туристов из других уголков Китая, выбравших тур "Синьцзян + Казахстан". В следующем году в Китае стартует "Год туризма Казахстана". Алматы стала туристической и культурной столицей ШОС в 2024 году. Надеемся, что с последовательным открытием авиарейсов и международных пассажирских автобусов с обеих сторон, как можно больше туристов из Китая и Казахстана смогут посетить две страны, что будет способствовать дальнейшему развитию культурно-гуманитарных обменов и связей между народами двух стран.
В октябре в Пекине пройдет третий Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Генеральное консульство готово работать вместе с казахстанской стороной для активной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, углубления высококачественного сотрудничества в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", а также содействовать строительству Синьцзяна как центральные зоны "Одного пояса и одного пути", чтобы эта жемчужина Древнего Шелкового пути засияла еще ярче и ослепительнее в новую эпоху.
Автор: Генеральный консул КНР в Алматы, Цзян Вэй
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
01.09.2023, 19:48 80701
Чужая повестка. Грязные игры на информационном пространстве Кыргызстана
Фото: kabar.kg
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В любом государстве информационное поле играет роль нервной системы. Если эта функция нарушена, страну начинает лихорадить. Ну а внешнее вмешательство в медиасферу это уже прямая угроза утраты государственного суверенитета. Кыргызстан сталкивался с информационной агрессией извне неоднократно, пережил несколько накатов волн цветных революций. При этом, это важно признать, народ и власти нашей республики не являются хозяевами на собственном информационном пространстве. Зачастую мы живем по той повестке, которую нам диктуют зарубежные спонсоры так называемых независимых СМИ, сообщает kabar.kg.
30 лет информационное пространство Кыргызстана было полем для разного рода информационно-психологических экспериментов над нашим же обществом. Вход на него был абсолютно свободным, и кто только хотел, тот и влезал в это поле, учреждая различные СМИ, медиахолдинги, сайты, фонды, телеканалы, исследовательские агентства и так далее. В итоге мы получили деформированное и искаженное информационное пространство, погода на котором меняется от фейков и вбросов. Все эти манипуляции делаются под заказ иностранных содержателей, так сказать, "свободных" СМИ. В последнее время становится все очевиднее, что многие, так называемые "независимые", стоят на содержании одного и того же добродеятеля. Выступают хором, качают одни и те же темы, бьют по одним и тем же политическим фигурам. После иных информационных диверсий вся страна несколько дней бьется в конвульсиях. Это главный признак болезни нервной системы государства.
Ничего не имею против независимой журналистики. Но какое отношение к ней могут иметь редакции, получающие гранты в сотни тысяч долларов? Достаточно прочесть несколько заголовков и сразу становится понятно, с какого "демократического" фонда влиты деньги в тот или иной проект. Так какая же это независимая журналистика?
Повод для хайпа может быть любым. Помните, как в начале года руководство страны закупило в Китае большую партию спецтехники для МЧС. Тогда так называемые блогеры на полном серьезе написали, что пожарные машины это водометы для разгона демонстрантов. И это самое безобидное. Поправки к закону "Об образовании", которые были нацелены на защиту детей от ЛГБТ-пропаганды, они назвали "очередными ограничениями" и "нарушением прав человека". Хотите еще поговорить о "независимости"? Может, лучше о методичках, по которым проводятся информационно-психологические операции над нашим обществом?
Стоит обратить внимание и на то, как нас пытаются спровоцировать и вовлечь в конфликт на Украине. Целый ряд изданий подает сводки с фронтов Незалежной исключительно в интерпретации Киева, что создает устойчивое ощущение того, что где-то в Бишкеке открыт филиал пресс-службы ВСУ. Речь не только про откровенно принадлежащие иностранным государствам СМИ, но и про те, которые громче всех кричат о том, что они "независимые".
Кажется, что никто уже и не скрывает того, что агрессивная риторика направлена только на то, чтобы рассорить Бишкек с Москвой, но и навредить дружбе с Пекином. Количество антироссийских и антикиайский статей увеличивается с каждым днем. Под злобными заголовками абсолютная чушь, но эти помои ушатами вливаются в наше общество. И как-то так это совпало с тем, как одна из стран озвучила планы по сдерживанию России и Китая и открыто объявила программу грантов на финансирование подрывной деятельности. Вот такие странные формы приняла "демократия", "борьба за права человека" и "независимая журналистика".
Отдадим должное расследовательским талантам иностранных агентов. Они получают очень качественные сливы, очень профессионально манипулируют данными. Но есть существенный момент. Вспомните ли вы хоть одно расследование про деятельность прародителей отечественной коррупции, часть которых сейчас фигурирует в деле о попытке государственного переворота. Это ведь колированные отцы приватизации, последствия которой всем нам до сих пор приходится расхлебывать. Они чисты как белый лист? Они почему-то всегда представляются как жертвы политических преследований, даже после того, как их родственники попадаются на крупных аферах с землей, причем признают вину и возвращают присвоенное.
Сложно припомнить, были ли какие-либо попытки разобраться с весьма дорогостоящей недвижимостью в Лондоне, которая, по некоторым данным, была приобретена одним из руководителей временного правительства после передала в бизнесе и сфер влияния в Кыргызстане в 2010 году. Очень уж интересно, почему эти люди не удостоены чести того, чтобы в отношении них было проведено беспристрастное расследование об их богатствах, честно заработанных на государственных должностях с зарплатой 30-40 тысяч сомов. Нет заказа?
А теперь о санкциях, которыми нас так пугают иностранные агенты. Они регулярно угрожают их введением со страниц "независимых" изданий. Любой чих по этому поводу какой-нибудь иностранной персоны моментально подхватывает местный "независимый" хор, пугая народ экономическими последствиями.
При этом очень странно, что они не пишут о том, что нефть, газ, уголь, все продовольствие, одежду и технику мы закупаем у наших партнеров по ЕАЭС и ШОС. У нас ни в чем нет и не будет нужды благодаря сотрудничеству с ближайшими и историческими соседями. За счет грамотной работы с дружественными партнерами в условиях международной турбулентности наша экономика держится достаточно уверенно. Так что санкции это пугалка совсем для других людей, с недвижимостью и банковскими счетами за рубежом. Их вынуждают влиять на политику, проводимую властями Кыргызстана. Как вам такие демократические ценности?
Такова их тактика - вклиниться в вопросы внутренней политики, нащупать болевые точки, накачать общество фейками, деморализовать власть и дестабилизировать обстановку. Во время обострения конфликта на границе с Таджикистаном мы это все видели и прочувствовали на себе, это продолжилось, когда Бишкек и Ташкент искали компромисс по мирному размежеванию, в том числе по Кемпир-Абаду. Нас будут раскачивать под разными предлогами и в разные стороны. К этому наше общество должно быть готово.
До сих пор никто не решался навести порядок на информационном пространстве Кыргызстана. Попытки принять законы об иностранных агентах и СМИ так и не доведены до логического завершения. Но если этого не сделать, нас так и будет трясти и лихорадить после серии фейков, запущенных иностранными агентами. Лечить информационное пространство, восстанавливать нервную систему государства рано или поздно все равно придется. Нас перестанут дергать за ниточки только тогда, когда мы оборвем их и начнем жить по собственной повестке, а не по той, что вброшена извне.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
26.08.2023, 15:12 97096
Геополитические контексты. Психология и последствия
Фото: Depositphotos
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20 августа стало распространяться сообщение Bloomberg, в котором агентство со ссылкой на свои источники утверждает, что в руководстве России есть группа "ястребов", которая требует от В.Путина введения военного положения и осуществления всеобщей мобилизации.
С одной стороны, этот еще один информационный шаг в общей логике провоцирования расширения конфликта, который все более идет по нежелательному для объединенного Запада пути, с другой - это совершенно новый, категорически радикальный уровень повышения рисков. Возможно, креативная команда Bloomberg, которая выполняла информационную задачу, не понимает в нужной мере смысл транслируемого в информационное поле и ради яркого словца вышла далеко за рамки поставленной задачи. Строго говоря, это было бы лучшим из возможных вариантов. Иначе, если не ошибка, речь идет об информационной подготовке расширения борьбы до масштаба всей части света - Европы", - пишет автор под именем "Грани реальности" на dzen.ru.
Постоянное нагнетание в информационном поле возможности эскалации в Приднестровье, возможности введения "миротворческих" сил Польши и прибалтийских стран в Западную Украину, поддержания военного напряжения на границе с Беларусью - все это укалывается в масштаб текущего конфликта.
Совсем иное - выход на "обсуждение" всеобщей мобилизации в России. Тут нельзя говорить, что это некоторая "симметричная" ситуация с действиями администрации Украины, о чем сейчас также стали активно сообщать информационные ресурсы. Применительно к России такой шаг будет означать расширение конфликта до всей Европы с неизбежным втягиванием Кавказа, Передней Азии и Северной Африки.
Попробуем разобрать данный вброс детально. Он представляется симптоматичным.
Bloomberg - это система информационных ресурсов, которая обслуживает в самую первую очередь глобальный ссудный и торговый капитал, то есть тех, кто строит своих успех на проблемах и рисках других.
В силу логики построения государственных систем принятия решений в каждой стране всегда есть "ястребы" и "голуби". На балансе их позиций и функционирует система выработки важнейших шагов. Таким образом, это не чрезвычайная ситуация, а норма.
Зачем Bloomberg размещает новость, которая не новость? Это информационно-политическая акция - надавить и спровоцировать. Кто первичный адресат, а кто вторичный сопутствующий объект?
Режим военного положения - это особый правой режим, который существует для целей решений геостратегических задач военными средствами и позволяет отступать от законодательства и практики мирного времени.
Может ли данный тезис быть основным мотивом информационного вброса и основной атакой на российское общество?
Такой вариант напрашивается первым, но при рассмотрении не получает должного подтверждения. Скорее это тезис прикрытия и создания дезориентирующего фона. При этом нельзя отрицать желаемой, но не обязательной, побочной цели - спровоцировать рост опасений и паники в российской обществе.
Главный аргумент, почему данный тезис не основная цель информационной акции, выводится аналитически. Значительная и все возрастающая часть социума - это люди, которых война уже коснулась: военнослужащие и волонтеры, работники отраслей экономики и системы управления, обеспечивающие задачи СВО и сопротивление санкционному давлению. Их ежедневная деятельность и в значительной мере жизнь организована в логике мобилизационных задач.
Что принципиально изменит для данной категории переход к правовому режиму военного положения?
Произойдет отмена ряда массовых общественных мероприятий, возникнут более строгие правила перемещения (например, посты контроля документов). Собственно, все. Ровно это мы прошли в рамках COVID, тем более в намного более радикальной форме.
При этом данный шаг ожидаемо прямо и чувствительно затронет значительную часть представителей среднего и высшего класса, относящихся к непроизводственным сегментам экономики: эстрада, медиа, досуговый сегмент, кредитные и валютные операции, ретейл - "лакшери-класс".
Правовой режим военного положения позволяет комплексно решить вопросы потребительской инфляции, биржевых курсовых спекуляций, изъятия ресурсов из реальной экономики через механизмы процентных ставок, а также публичной демонстрации роскоши и социальной диспропорции - то есть основных факторов дестабилизации социума. Решение будет административно-принудительное и исключит свободу извлечения прибыли - работа если и будет продолжена, то в рамках операционной себестоимости и то при регламентируемых внутренних издержках.
При правовом режиме военного положения законным будет правило: "все что не разрешено - запрещено". Таким образом, сегменты и компании, которые не будут задействованы в обеспечении геостратегических процессов, потеряют доступ к ресурсам. Более того, даже использование внебюджетных средств на несанкционированные мероприятия, например - корпоративы, может и, скорее всего, будет вне закона и преследуемо.
Учитывая то обстоятельство, что содержание и формат деятельности в сфере культуры, особенно эстрадной, кино, медиа за долгие 1990-е - 2010-е, за исключением единичных примеров, переключился на сопровождение потребительского прожития, в том числе в имитационной псевдоаристократической форме, то только считанным авторам и коллективам будет что предложить в новых условиях и сохранить за счет этого свою востребованность.
Без сомнения, такие события перевернут жизнь "лакшери-класса", и, возможно, в этом есть некоторый расчет информационной акции - напугать данный сегмент общества и побудить их к каким-то превентивным шагам. При этом сложно представить, что реального может сейчас сделать данный сегмент общества.
Если рассматривать аспект выезда из России, то, как показала практика, и так никого не держат. Другое дело, что за пределами 3-5 городов России представители "лакшери-класса" никому не нужны. В других странах есть свои аналогичные сегменты и дополнительные кадры не нужны. Более того, формат выезда уже попробовали - свою зарубежную востребованность увидели на практике.
Если задача подвигнуть их на либеральную революцию, то как это осуществимо в текущих условиях? Любая значимая попытка реализации явочной демократии (протесты, оспаривание решений военно-политического руководства, неисполнение поручений в рамках профессиональной деятельности в значимых сферах) имеет реальные шансы быть квалифицированной в ключе попытки противодействия СВО или даже как саботажа и государственной измены, что влечет за собой тяжкие последствия для участников.
Дополнительный, но очень весомый в текущих обстоятельствах штрих - задолго до СВО начался рост одобрения образа Сталина со стороны россиян. Уже тогда цифры были ошеломляющими.
Таким образом, если кто-то хочет укрепить единство в российском обществе и пустить всю систему "в галоп", ему стоит спровоцировать бунт "класса лакшери" в текущих обстоятельствах.
Возможно, данный тезис адресован как раз не россиянам, а элитам ЕС. Именно в той логике, что штрихами изложена выше - если такой правой режим будет сделан, то санкционное воздействие на население перестанет ощущаться в принципе, кроме представителей "лакшери-сегмента", кто не будет включен в работу фронта.
В этом есть свой резон: мирные переговоры станут невозможны - только капитуляция социально-экономической системы одной из сторон: или ЕС, или России. Америка на этом кризисе зарабатывает и в итоге поглотит активы или России, или ЕС.
В такой логике сообщение Bloomberg - это убедительная просьба от Вашингтона к ЕС определиться на будущее. И тогда логично введение второго тезиса, намного более серьезного, про всеобщую мобилизацию.
Можно предположить, что идут некоторые процессы поглощения/перетекания активов для компенсации бремени "пустых денег" в системе ФРС и европейцев надо побыстрее "доубедить" в том, что пришло время делать выбор в пользу американского резиденства для своих активов.
Рассматривать версию, что ЕС "уговаривают" активнее использовать свои вооруженные силы для действий под украинским флагом, как основную сложно, как возможную побочную - да, вполне.
ЕС, судя по всему, уже получает приличный объем потерь на украинском фронте. Только потери Польши убитыми оцениваются в 10 тысяч.
При этом в России была только одна волна мобилизации без чрезвычайных мер.
Мобилизационный потенциал России достигает 25 миллионов человек. Для образного понимания - операция "Багратион" - самая крупная наступательная операции в истории человечества была осуществлена четырьмя фронтами: 1-м, 2-м, 3-м Белорусскими и 1-м Прибалтийским. Совокупная численность войск варьировалась от 1,5 до 2,5 миллиона человек в конце операции. То есть 25 миллионов - это 10 наступательных операций уровня "Багратион". Да, есть аспект производства и логистики, но промышленность России как раз сейчас идет вертикально вверх.
Можно, конечно, предположить, что ЕС, будучи крупным по населению субъектом, имеет большие мобилизационные возможности и она сможет надавить на России. Но это не без нюансов и оговорок.
Во-первых, ЕС в отличие от Украины целево не готовили на прямую войну с Россией - командование содействия безопасности армии США (USASAC) реализует соответствующие методические проекты с 2016 года. Едва ли население ЕС понимает необходимость идти на фронт.
Во-вторых, военпром Европы тоже нацелен на деньги, а не подвиг - "Рейнметал" идет в рост, хотя их техника никак себя не проявила на поле боя, если не сказать обратного.
В-третьих, а кого мобилизовать? В ЕС очень непростая ситуация с национальной динамикой и возрастом населения.
Крупнейшие страны ЕС уверенно провалили интеграцию новых этнокультурных групп в общественно-политическую систему. И если в России все религии и культуры идут в ключе общенациональных интересов, что самым красноречивым образом показало СВО, то такое сложно представить, например, во Франции или Германии.
Таким образом, в сухом остатке - на что направлена когнитивная операция, в рамках которой сделан вброс Bloomberg?
Скорее всего, учитывая долгосрочную историческую практику, цель - всеобщая контролируемая хаотизация. По мере роста неуправляемости процессов для США открываются возможности:
- поглощения в своих интересах здоровой части финансового сектора еврозоны;
- переноса в свое резиденство перспективных бизнесов из ЕС;
- реализации новой волны качественной миграции из ЕС.
Учитывая наличие "дубликата" для НАТО в виде AUKUS - бороться за жизнеспособность ЕС нет особого резона.
Добавим к этому, что и США не смогли удачно интегрировать разные этнические группы в рамках социума, а доля опорного белого населения за 2010-2020 сократилась с 223,6 до 204,3 млн человек
Финансовому капиталу не важно, кем править, важна выгода. Но для извлечения выгоды надо иметь лояльное опорное население, и вариант его пополнения из числа европейцев более чем исторически оправдан.
Более того, хаотизация и возможный рост насилия в ЕС - это рынок для ВПК и оборонных частных подрядчиков США.
Вероятно, изначальный план был в том, чтобы ввергнуть в повторный хаос 90-х зону ЕАЭС, но раз не вышло - значит, не справившейся вассал (ЕС) тоже вполне подойдет для роли ресурсного источника.
ЕС в свою очередь продолжает демонстрировать идейно-информационную беспомощность, теряя время.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
17.08.2023, 16:07 112551
Мегапроект "Один пояс - один путь" отмечает десятилетие
Фото: Shutterstock
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Инициатива "Пояса и пути" была выдвинута председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином во время выступления в Казахстане в Назарбаев Университете с речью "Развивать дружбу между народами, совместно создавать прекрасное будущее" 7 сентября 2013 года. В основе инициативы - строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского пути двадцать первого века. Этот год ознаменован юбилеем масштабной китайской инициативы "Один пояс - один путь", которая основательно поспособствовала интенсивному развитию всех отраслей жизнедеятельности в Азиатском регионе.
За 10 лет идея о формировании сообщества единой судьбы человечества, получив признание и широкую поддержку международного сообщества, переходит от концепции на практическую плоскость, от видения к реальности. Развивая шанхайский дух, наша организация движется опережающими темпами вперед на пути к формированию сообщества единой судьбы ШОС", - сказал глава КНР на 23-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в июле этого года.
В конце прошлого года в интервью для СМИ Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал, что Казахстан занимает особое и важное место в проекте "Пояса и пути", ведь именно здесь была инициирована эта программа. На протяжении более 9 лет Китай и Казахстан придерживались принципа широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. Прежде всего были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "пояса и пути", что способствовало углублению и укреплению сотрудничества в различных областях и помогло добиться солидных результатов, став успешным примером и ориентиром для реализации инициативы "Пояса и пути".
В этом году на форуме приграничного сотрудничества более 150 казахстанских предпринимателей, 20 ведущих синьцзянских бизнесменов, 10 представителей крупных инвестиционных китайских предприятий, присутствующих в Казахстане, подписали коммерческие контракты на более чем 565 миллионов долларов США.
В настоящее время развиваются транзитные направления, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 2022 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 1,1 млн тонн и составил 9,4 млн тонн. Транзитные перевозки автотранспортом из КНР возросли в два раза и составили 980,6 тыс. тонн.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечал, что совместное участие в реализации мегапроекта "Один пояс - один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров Север - Юг и Восток - Запад. В качестве практической меры Казахстан предложил создать партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров.
По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Китая достиг рекордного за 30 лет уровня - более 31 миллиардов долларов. Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 миллионов долларов.
В мае 2023 года под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел грандиозный саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. В ходе саммита были подписаны 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьская декларация по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и "Перечень договоренностей и инициатив", а также более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящих богатый результат, реальное содержание и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.
Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливому и разумному направлению развития.
В 2021 году с целью развития и укрепления отношений двух стран в сфере образования и науки было основано объединение "Дружба выпускников вузов КНР". Сообщество стало уникальной площадкой, с помощью которой молодежь может обмениваться культурными особенностями и опытом, наполняться знаниями и многовекторно разавиваться.
Несколько раз в год выпускники Китая организовывают яркие встречи, настоящие праздничные концерты с национальным разнообразием песен и танцев, с мастер-классами боевых искусств и трогательными воспоминаниями выпускников-друзей. Такие встречи, несомненно, оставляют добрые впечатления и становятся "зернышками" мечты школьника, выбирающего свою дорогу и университет, представляя, какой насыщенной может быть студенческая жизнь в Китае.
Деятельность этой организации очень значима, так как именно выпускники зарубежных вузов чаще всего становятся созидателями изменений и являются соединяющей нитью между двумя странами, которая соединяет экономический и кульутрно-образовательный потенциал.
В рамках инициативы в апреле этого ШОС провели "Диалог между небом и Землей" для общения студентов, школьников стран ШОС с членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Диалог был создан с целью углубления познания о космической науке и технологиях, содействия развитию молодого поколения, углубления дружбы и практического сотрудничества.
По словам преподавателей и наставников, даже самых юных казахстанских школьников привлекает изучение китайского языка и учеба в Китае высоким уровнем развития страны, новыми технологиями и достойными условиями для обучения. Студенты получают уникальный опыт и знания, возвращаются домой - и пробуют развивать новоиспеченную идею в Казахстане. По этому пути последовали уже десятки тысяч граждан РК, такая статистика вносит огромный вклад в крепкую международную дружбу на века.
В августе этого года на фестивале "Лето ШОС - 2023" состоялась церемония открытия Базы стран Шанхайской организации сотрудничеств по обмену и взаимодействию в сфере СМИ. Эта платформа информационного сотрудничества создается для большей открытости проектов Шанхайской организации и объективного информирования общественности стран-партнеров о сути и значимости реализуемых проектов и инициатив. В рамках сотрудничества необходимо широко и доступно освещать цели и задачи всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, основные принципы китайско-казахстанского сотрудничества, безусловно, заключаются во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. С момента начала работы над инициативой "Один пояс и один путь" Китай и Казахстан успешно реализовали многочисленные важные проекты в таких областях, как энергетика, транспорт и инвестиции. Обе страны ожидают активного участия в процессах развития и возрождения друг друга, а также совместного создания новых "золотых 30 лет" китайско-казахстанских отношений.
Журналист информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY Олеся Кольцова
03.08.2023, 11:57 130751
ШОС в поиске эффективных моделей информационного взаимодействия
Фото: kabar.kg
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Город Циндао - крупный промышленный и логистический центр в китайской провинции Шандунь стал местом проведения большого международного фестиваля "Лето ШОС - 2023". Мероприятия, направленные на развитие культурного, гуманитарного и экономического взаимодействия, проходили на площадке пилотной зоны "Китай - ШОС", где в короткие сроки был создан уникальный экспо-центр с выставочными павильонами каждой страны Шанхайской организации сотрудничества, сообщает КНИА "Кабар".
Важное место в рамках недели сотрудничества занял форум СМИ и аналитических центров стран ШОС, он был посвящен поиску эффективных моделей информационного взаимодействия. Его инициаторами выступили Центр вещания на Европу и Азию (издательство "Женьминь хуабао") и пилотная зона "Китай - ШОС". Этому направлению сейчас уделяется особенное внимание, так как проекты, направленные на возрождение Великого шелкового пути, открывают новые горизонты сотрудничества на Евразийском континенте. По сути, речь идет о тектонических сдвигах, способствующих формированию большого пространства доверия и совместного развития, ведь Шанхайская организация сотрудничества уже объединяет страны и регионы, население которых составляет половину человечества, а объем экономики превышает четверть мировой. При этом у евразийского пространства, формирующегося как новый полюс мира в формате ШОС, есть перспективы роста, огромные человеческие и неисчерпаемые природные ресурсы. Это открывает дорогу для реализации крупных инфраструктурных проектов и экономическому продвижению в интересах всех стран и народов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
В рамках форума состоялась символическая церемония открытия Базы стран ШОС по обмену и сотрудничеству в сфере СМИ. Эта платформа информационного взаимодействия создается для большей открытости проектов Шанхайской организации и объективного информирования общественности стран-партнеров о сути и значимости реализуемых проектов и инициатив. Старт деятельности международного центра дали директор издательства "Женьминь хуабао" Цзянь Юнган и заместитель начальника пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" Хао Госинь.
Кроме того, в рамках медиафорума было подписано рамочное соглашение об укреплении сотрудничества между средствами массовой информации стран-партнеров. Почетный гость мероприятия, заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов отметил, что дружественные государства должны углублять сотрудничество в области СМИ, строить безопасное, справедливое, открытое информационное пространство для дальнейшего развития обменов между издательствами и информационными платформами.
В докладах участников форума из Центральной Азии значительное внимание было уделено тем проектам, которые реализуются для развития региона и перспективам которые открываются перед нашими странами.
Горизонты сотрудничества и перспективы, которые открываются перед ШОС, пока даже сложно масштабировать, настолько они широки и многогранны. Инициатива "Один пояс - один путь" подразумевает серьезную и кропотливую работу по созданию нового транспортного каркаса Евразии, аналогов которого еще не было в истории. Это глобальное решение, предполагающее реализацию множества крупных инфраструктурных проектов по сопряжению и синхронизации крупных транспортных систем для дальнейшего экономического развития и роста всего региона ШОС.
По сути, это второе рождение Великого шелкового пути, который много веков связывал Евразию транспортными артериями с востока на запад. Только теперь по этим сухопутным транспортным коридорам вместо караванов пойдут поезда и грузовые машины. Это даже не геополитика, это процессы эволюционного характера, имеющие историческую подоплеку. Конечно, ренессанс Шелкового пути открывает как для Кыргызстана, так и для наших соседей по Центральной Азии уникальные возможности.
Задача средств массовой информации и аналитических центров как раз раскрыть созидательную суть и важность тех процессов, которые были запущены лидерами Шанхайской организации сотрудничества. Нам необходимо широко и доступно донести до наших граждан о целях и задачах всеобъемлющего стратегического партнерства. Нужно подробно и детально рассказать общественности о той пользе, которую принесет реализация крупных инфраструктурных проектов, ведь их воплощение должно начаться уже в скором времени.
Для Кыргызстана это железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, эта магистраль свяжет между собой крупные транспортные системы Азии с Европейской частью континента по кратчайшему пути. Со стороны Пекина нашей стране оказывается серьезная инвестиционная поддержка в строительстве электростанций, которые будут вырабатывать большие объемы электричества. Строятся как традиционные ГЭС на горных реках, так и станции, способные питать города от солнца и ветра. Проекты в этой сфере позволят не только многократно нарастить объемы выработки недорогой электроэнергии, которая необходима для развития производств, но и экономно использовать запасы воды. Она в условиях меняющегося климата требует бережливого отношения, ею орошаются не только сельскохозяйственные угодья Кыргызстана, но и наших ближайших соседей Казахстана и Узбекистана. А это уже фактор продовольственной безопасности", - отмечается в аналитическом докладе ИА "Кабар".
Руководитель информационного агентства Kazakhstan Today Тимур Куватов отметил значительно возросшую роль просветительской деятельности, которую могут и должны взять на себя средства массовых коммуникаций в стремительно меняющемся мире. И в этом контексте четко налаженное взаимодействие по информационному обмену будет играть важную роль в укреплении и сближении пространства ШОС.
Очень важно, что СМИ могут помочь узнать об инициативе "Пояса и пути", ее целях, возможностях, перспективах и участниках подрастающему поколению, студентам и школьникам, бизнесу, трудящимся, госслужащим, всем гражданам стран Великого Шелкового пути. Для них при поддержке журналистов могут быть организованы репортажи, пресс-мероприятия, виртуальные туры и ознакомительные поездки по маршрутам и городам Шелкового пути, различные культурные события. Одним из способов усиления роли СМИ в углублении совместного строительства "Пояса и пути" может быть создание медийных платформ для аудитории и экспертов: политиков, общественных деятелей и пр., которые получат возможность обсуждать проблемы политики, экономики, туризма, окружающей среды, культуры и послужить способом распространения и обмена информацией и идеями", - отметил Тимур Куватов.
Заместитель директора информационного агентства "Дунё" (Узбекистан) Адилбек Каипбергенов отметил, что принципы, провозглашенные ШОС, и инициатива "Один пояс - один путь" просты и понятны для стран-партнеров, поэтому пространство взаимного доверия и уважения расширяется и укрепляется.
Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым был выдвинут ряд конкретных предложений и инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности, организованы международные форумы.
Сегодня можно констатировать, что проект "Один пояс - один путь" гармонизируется с политикой главы нашего государства по развитию межрегиональной взаимосвязанности в международном масштабе", - сказал Адилбек Каипбергенов.
По итогам медиафорума его участники выразили намерение укреплять и расширять информационное взаимодействие для создания более тесного и гармоничного сообщества между народами ШОС.
В современном мире значительно возросла роль Шанхайской организации сотрудничества, как гаранта стабильности и экономического развития на большей части Евразийского континента. ШОС ставит своей главной задачей создание пространства созидания, взаимовыгодного сотрудничества и процветания наших стран и народов. Мы являемся свидетелями формирования нового полюса мира, основанного на более справедливом и разумном порядке. Можно говорить о том, что это новый тип международных отношений, к которому применим принцип, обозначенный уважаемым председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином - "Человечество единой судьбы".
Автор: Кирилл Степанюк
ИАЦ "Кабар"
27.07.2023, 11:11 176861
Аномальная жара наблюдается в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы этим летом наблюдается аномальная жара. Температура воздуха в некоторые дни превышала 40 градусов. При этом отмечается чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, на основании штормового предупреждения Казгидромета в четверг, 27 июля, в городе сохранится сильная жара 37-39 градусов.
28 июля (в пятницу) в городе Алматы и прилегающей горной местности ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный сильный, при грозе порывы ветра составят 18-23 метров в секунду", - сообщили синоптики.
В связи с жаркой погодой в ДЧС призывают при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки.
Кроме того, рекомендуется не включать в одну сеть несколько элеткроприборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию. Нельзя оставлять детей в салоне стоящего автомобиля.
Также граждан призывают воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
На днях градусники на приборах алматинских автомобилей зафиксировали аномальную жару - 50 градусов. Отметим, что такую температуру автолюбители зачастую вынуждены выстаивать в километровых пробках. Как отмечалось ранее, причиной заторов на дорогах явился дорожный ремонт сразу в нескольких районах города. Власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
В таких условиях обоснованным становится обеспокоенность горожан за родных и близких страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь в случае приступа, бригада скорой помощи рискует не успеть на вызов, попав в автомобильную пробку.
У многих жителей из-за повышенной температуры воздуха поднимается артериальное давление и ухудшается общее состояние, также жара особенно опасна для людей с болезнями сердца. Высокая температура может увеличить нагрузку на сердце и вызвать проблемы с кровообращением", - предупреждают алматинские медики.
Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы.
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. По завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
Также на фоне высокой пожарной опасности, о которой предупреждают в ДЧС, обеспокоенность вызывает, что автозаторы могут стать серьезным препятствием для пожарных автомобилей.
Преградой для проезда медицинской и пожарной бригад являются и многочленные строительные площадки в городе. Жители Алматы неоднократно выражали недовольство, что хаотичная застройка, заборы, которыми огорожены стройплощадки являются помехой для проезда спецмашин.
Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Нынешним летом жители ряда районов Алматы вынуждены терпеть неудобства от отключения воды. Напомним, жители Наурызбайского района пожаловались на длительное отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
Также регулярную подачу воды не могут восстановить в Медеуском районе города. Как объясняют власти города "ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями". Повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.
В настоящее время проблемы с подачей воды испытывают жители жители 50 многоквартирных домов и 4 047 частных домостроений. Воду им будут подавать по графику.
На периодической отключение воды жалуются и жители Турксибского района.
Ежегодно, в самый жаркий период отключают горячую воду на три недели. У жителей не остается выбора как греть воду на газе, чтобы помыться. Для семьи из 4-5 человек воду греем минимум час, в такую жару это просто испытание для людей. Зачем в Турксибском районе отключают воду почти на месяц ежегодно? неужели нельзя проводить работы в менее жаркий период, например в мае или в сентябре", - рассказала жительница района Екатерина.
Алматинцы также обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - переживает алматинка.
Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области.
Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
Аким города подчеркнул, что неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город.
На фоне аномалной жары в стране подскочил спрос на мороженное. До 1,9 млн порций мороженого покупают казахстанцы каждый день, сообщили в компании по производству сладкого лакомства "Шин-Лайн".
Алматы стал лидером среди городов Казахстана по поеданию мороженого. В среднем алматинцы в текущем июле потребляют до 750 тысяч порций мороженого ежедневно, что превышает 5 млн порций за неделю", - рассказали в компании.
Объемы потребления мороженого, по оценке экспертов, в целом зависят от сезона и погодных условий. С каждым годом объемы потребления мороженого в Казахстане растут - в 2021 году в течение июля по стране было куплено около 900 тысяч порций мороженого, а сегодня этот показатель выше более чем в два раза.
08.07.2023, 18:43 209081
Орган досудебного расследования бездействует - адвокат о ходе дела о нападении на защитников девушки в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Скрин с видео
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Алматы. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования дела о нападении на защитников девушки в конце апреля в Алматы, в результате которого один из молодых людей получил серьезную травму.
Ситуация в режиме ожидания. Следствие не информирует о тех действиях, которые производит. У нас пять человек установлено, но нам не сообщают, кто именно эти пять человек, то есть пофамильно, по имени отчеству мы их не знаем. Установить невозможно. Имеется только видеофиксация, которая была предъявлена в органы досудебного расследования. Они приобщили ее к материалам дела", - заявил Айбол Туменбаев.
Адвокат также подчеркнул, что у него имеется документ, подтверждающий все его ходатайства.
У меня ходатайства были связаны с признанием меня представителем потерпевшей стороны как защитника, ну и также ходатайство было истребовать доказательства с камер видеонаблюдения, которые находятся на контроле ДП города Алматы (...) По последним данным, они должны были истребовать историю болезни потерпевшего и направить на экспертизу", - сообщил Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, все исходные документы были предоставлены.
В принципе, мероприятия и следственные действия по камерам видеонаблюдения у нас уже могли бы быть, но орган досудебного расследования, получается, в этой части бездействует (...) Мы не знаем причину. Это связано с установлением лиц (...) Следователь, конечно, вызывает озабоченность, потому что он крайне некорректно высказывается в адрес потерпевшей стороны. Ставит под сомнения их гражданскую позицию. Так что пока мы в режиме ожидания, ждем, когда нас вызовут на допрос, на очные ставки. Последний раз нам сообщили, что люди не признают, кто именно нанес тяжкие повреждения потерпевшему, кто ударил непосредственно его ногой в глаз, а это были многократные удары в лицо", - уточнил адвокат.
Как подчеркнул Айбол Туменбаев, после судебно-медицинской экспертизы будет определяться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
По степени тяжести будет меняться квалификация. На сегодняшний день дело возбуждено по хулиганским действиям. По предварительному обследованию судмедэксперта уже ставится вопрос о тяжком, соответственно, квалификация должна быть по статье 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений)", - проинформировал Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, несмотря на то что сам факт хулиганских действий налицо, орган досудебного расследования еще не провел очные ставки.
У нас все потерпевшие могут прийти и давать эти показания, но по какой причине следователь у нас в молчаливом положении находится, нам неизвестно. Так как мы потерпевшая сторона, мы должны ожидать, потому что, в принципе, защита предоставляется лицам, которые совершили это уголовно наказуемое деяние. Запрос я дополнительно сделаю, в какие сроки будут возобновляться следственные действия, какие следственные мероприятия планируются", - сообщил Айбол Туменбаев.
Кроме того, нападавшие не прошли медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Адвокат подчеркнул, что это является процессуальным нарушением.
Это утерянная информация и утерянная возможность (...) У одного из нападавших вообще было покушение. Он взял камень, и если бы проезжающий мимо водитель не остановился, если бы он не отреагировал, не откинул его камень… Потерпевший получил бы тяжелые травмы или его бы оплакивали, потому что нападавший взял очень увесистый камень в руки и пытался нанести ему удар в голову", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.
По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
В полиции сообщили, что всех участников массовой драки установили.
Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?