Неотступно следовать по стопам глав двух государств, изложить в цифрах результаты совместного высококачественного строительства "Одного пояса, одного пути"

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20 августа стало распространяться сообщение Bloomberg, в котором агентство со ссылкой на свои источники утверждает, что в руководстве России есть группа "ястребов", которая требует от В.Путина введения военного положения и осуществления всеобщей мобилизации.





С одной стороны, этот еще один информационный шаг в общей логике провоцирования расширения конфликта, который все более идет по нежелательному для объединенного Запада пути, с другой - это совершенно новый, категорически радикальный уровень повышения рисков. Возможно, креативная команда Bloomberg, которая выполняла информационную задачу, не понимает в нужной мере смысл транслируемого в информационное поле и ради яркого словца вышла далеко за рамки поставленной задачи. Строго говоря, это было бы лучшим из возможных вариантов. Иначе, если не ошибка, речь идет об информационной подготовке расширения борьбы до масштаба всей части света - Европы", - пишет автор под именем "Грани реальности" на dzen.ru .





Постоянное нагнетание в информационном поле возможности эскалации в Приднестровье, возможности введения "миротворческих" сил Польши и прибалтийских стран в Западную Украину, поддержания военного напряжения на границе с Беларусью - все это укалывается в масштаб текущего конфликта.





Совсем иное - выход на "обсуждение" всеобщей мобилизации в России. Тут нельзя говорить, что это некоторая "симметричная" ситуация с действиями администрации Украины, о чем сейчас также стали активно сообщать информационные ресурсы. Применительно к России такой шаг будет означать расширение конфликта до всей Европы с неизбежным втягиванием Кавказа, Передней Азии и Северной Африки.





Попробуем разобрать данный вброс детально. Он представляется симптоматичным.





Bloomberg - это система информационных ресурсов, которая обслуживает в самую первую очередь глобальный ссудный и торговый капитал, то есть тех, кто строит своих успех на проблемах и рисках других.





В силу логики построения государственных систем принятия решений в каждой стране всегда есть "ястребы" и "голуби". На балансе их позиций и функционирует система выработки важнейших шагов. Таким образом, это не чрезвычайная ситуация, а норма.





Зачем Bloomberg размещает новость, которая не новость? Это информационно-политическая акция - надавить и спровоцировать. Кто первичный адресат, а кто вторичный сопутствующий объект?





Режим военного положения - это особый правой режим, который существует для целей решений геостратегических задач военными средствами и позволяет отступать от законодательства и практики мирного времени.





Может ли данный тезис быть основным мотивом информационного вброса и основной атакой на российское общество?





Такой вариант напрашивается первым, но при рассмотрении не получает должного подтверждения. Скорее это тезис прикрытия и создания дезориентирующего фона. При этом нельзя отрицать желаемой, но не обязательной, побочной цели - спровоцировать рост опасений и паники в российской обществе.





Главный аргумент, почему данный тезис не основная цель информационной акции, выводится аналитически. Значительная и все возрастающая часть социума - это люди, которых война уже коснулась: военнослужащие и волонтеры, работники отраслей экономики и системы управления, обеспечивающие задачи СВО и сопротивление санкционному давлению. Их ежедневная деятельность и в значительной мере жизнь организована в логике мобилизационных задач.





Что принципиально изменит для данной категории переход к правовому режиму военного положения?





Произойдет отмена ряда массовых общественных мероприятий, возникнут более строгие правила перемещения (например, посты контроля документов). Собственно, все. Ровно это мы прошли в рамках COVID, тем более в намного более радикальной форме.





При этом данный шаг ожидаемо прямо и чувствительно затронет значительную часть представителей среднего и высшего класса, относящихся к непроизводственным сегментам экономики: эстрада, медиа, досуговый сегмент, кредитные и валютные операции, ретейл - "лакшери-класс".





Правовой режим военного положения позволяет комплексно решить вопросы потребительской инфляции, биржевых курсовых спекуляций, изъятия ресурсов из реальной экономики через механизмы процентных ставок, а также публичной демонстрации роскоши и социальной диспропорции - то есть основных факторов дестабилизации социума. Решение будет административно-принудительное и исключит свободу извлечения прибыли - работа если и будет продолжена, то в рамках операционной себестоимости и то при регламентируемых внутренних издержках.





При правовом режиме военного положения законным будет правило: "все что не разрешено - запрещено". Таким образом, сегменты и компании, которые не будут задействованы в обеспечении геостратегических процессов, потеряют доступ к ресурсам. Более того, даже использование внебюджетных средств на несанкционированные мероприятия, например - корпоративы, может и, скорее всего, будет вне закона и преследуемо.





Учитывая то обстоятельство, что содержание и формат деятельности в сфере культуры, особенно эстрадной, кино, медиа за долгие 1990-е - 2010-е, за исключением единичных примеров, переключился на сопровождение потребительского прожития, в том числе в имитационной псевдоаристократической форме, то только считанным авторам и коллективам будет что предложить в новых условиях и сохранить за счет этого свою востребованность.





Без сомнения, такие события перевернут жизнь "лакшери-класса", и, возможно, в этом есть некоторый расчет информационной акции - напугать данный сегмент общества и побудить их к каким-то превентивным шагам. При этом сложно представить, что реального может сейчас сделать данный сегмент общества.





Если рассматривать аспект выезда из России, то, как показала практика, и так никого не держат. Другое дело, что за пределами 3-5 городов России представители "лакшери-класса" никому не нужны. В других странах есть свои аналогичные сегменты и дополнительные кадры не нужны. Более того, формат выезда уже попробовали - свою зарубежную востребованность увидели на практике.





Если задача подвигнуть их на либеральную революцию, то как это осуществимо в текущих условиях? Любая значимая попытка реализации явочной демократии (протесты, оспаривание решений военно-политического руководства, неисполнение поручений в рамках профессиональной деятельности в значимых сферах) имеет реальные шансы быть квалифицированной в ключе попытки противодействия СВО или даже как саботажа и государственной измены, что влечет за собой тяжкие последствия для участников.





Дополнительный, но очень весомый в текущих обстоятельствах штрих - задолго до СВО начался рост одобрения образа Сталина со стороны россиян. Уже тогда цифры были ошеломляющими.





Таким образом, если кто-то хочет укрепить единство в российском обществе и пустить всю систему "в галоп", ему стоит спровоцировать бунт "класса лакшери" в текущих обстоятельствах.





Возможно, данный тезис адресован как раз не россиянам, а элитам ЕС. Именно в той логике, что штрихами изложена выше - если такой правой режим будет сделан, то санкционное воздействие на население перестанет ощущаться в принципе, кроме представителей "лакшери-сегмента", кто не будет включен в работу фронта.





В этом есть свой резон: мирные переговоры станут невозможны - только капитуляция социально-экономической системы одной из сторон: или ЕС, или России. Америка на этом кризисе зарабатывает и в итоге поглотит активы или России, или ЕС.





В такой логике сообщение Bloomberg - это убедительная просьба от Вашингтона к ЕС определиться на будущее. И тогда логично введение второго тезиса, намного более серьезного, про всеобщую мобилизацию.





Можно предположить, что идут некоторые процессы поглощения/перетекания активов для компенсации бремени "пустых денег" в системе ФРС и европейцев надо побыстрее "доубедить" в том, что пришло время делать выбор в пользу американского резиденства для своих активов.





Рассматривать версию, что ЕС "уговаривают" активнее использовать свои вооруженные силы для действий под украинским флагом, как основную сложно, как возможную побочную - да, вполне.





ЕС, судя по всему, уже получает приличный объем потерь на украинском фронте. Только потери Польши убитыми оцениваются в 10 тысяч.





При этом в России была только одна волна мобилизации без чрезвычайных мер.





Мобилизационный потенциал России достигает 25 миллионов человек. Для образного понимания - операция "Багратион" - самая крупная наступательная операции в истории человечества была осуществлена четырьмя фронтами: 1-м, 2-м, 3-м Белорусскими и 1-м Прибалтийским. Совокупная численность войск варьировалась от 1,5 до 2,5 миллиона человек в конце операции. То есть 25 миллионов - это 10 наступательных операций уровня "Багратион". Да, есть аспект производства и логистики, но промышленность России как раз сейчас идет вертикально вверх.





Можно, конечно, предположить, что ЕС, будучи крупным по населению субъектом, имеет большие мобилизационные возможности и она сможет надавить на России. Но это не без нюансов и оговорок.





Во-первых, ЕС в отличие от Украины целево не готовили на прямую войну с Россией - командование содействия безопасности армии США (USASAC) реализует соответствующие методические проекты с 2016 года. Едва ли население ЕС понимает необходимость идти на фронт.





Во-вторых, военпром Европы тоже нацелен на деньги, а не подвиг - "Рейнметал" идет в рост, хотя их техника никак себя не проявила на поле боя, если не сказать обратного.





В-третьих, а кого мобилизовать? В ЕС очень непростая ситуация с национальной динамикой и возрастом населения.





Крупнейшие страны ЕС уверенно провалили интеграцию новых этнокультурных групп в общественно-политическую систему. И если в России все религии и культуры идут в ключе общенациональных интересов, что самым красноречивым образом показало СВО, то такое сложно представить, например, во Франции или Германии.





Таким образом, в сухом остатке - на что направлена когнитивная операция, в рамках которой сделан вброс Bloomberg?





Скорее всего, учитывая долгосрочную историческую практику, цель - всеобщая контролируемая хаотизация. По мере роста неуправляемости процессов для США открываются возможности:





поглощения в своих интересах здоровой части финансового сектора еврозоны;

переноса в свое резиденство перспективных бизнесов из ЕС;

реализации новой волны качественной миграции из ЕС.





Учитывая наличие "дубликата" для НАТО в виде AUKUS - бороться за жизнеспособность ЕС нет особого резона.





Добавим к этому, что и США не смогли удачно интегрировать разные этнические группы в рамках социума, а доля опорного белого населения за 2010-2020 сократилась с 223,6 до 204,3 млн человек





Финансовому капиталу не важно, кем править, важна выгода. Но для извлечения выгоды надо иметь лояльное опорное население, и вариант его пополнения из числа европейцев более чем исторически оправдан.





Более того, хаотизация и возможный рост насилия в ЕС - это рынок для ВПК и оборонных частных подрядчиков США.





Вероятно, изначальный план был в том, чтобы ввергнуть в повторный хаос 90-х зону ЕАЭС, но раз не вышло - значит, не справившейся вассал (ЕС) тоже вполне подойдет для роли ресурсного источника.





ЕС в свою очередь продолжает демонстрировать идейно-информационную беспомощность, теряя время.





Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук



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