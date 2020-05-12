Почему мы уверены в китайско-казахстанском сотрудничестве даже во время пандемии?

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо

С момента начала пандемии пневмонии COVID-19 Китай и Казахстан последовательно предпринимают такие меры, как закрытие городов на карантин, остановка производства и пограничного контроля. Эти меры оказывают определенное влияние на производство и образ жизни граждан двух стран, а также на кадровый, экономический и торговый обмен между двумя странами и совместную реализацию инициативы "Один пояс, один путь". Тем не менее, я полностью уверен в плодотворном китайско-казахстанском сотрудничестве, сообщили в Посольстве КНР в РК.

Во-первых, уверенность исходит от стабильных показателей китайской экономики. Недавно Китай опубликовал экономические данные за первый квартал 2020 года. Хотя ВВП снизился на 6,8%, но при этом, под сильным руководством Коммунистической партии Китая в стране проводятся комплексные работы предотвращения и контроля над эпидемией, а также работы по экономическому и социальному развитию. В первом квартале производство сельскохозяйственной продукции в Китае увеличилось на 3,5%, снабжение сельскохозяйственной продукцией оставалось стабильным. За счет увеличения корректировки и реализации макрополитики, коэффициент возобновления работы промышленных предприятий в стране достигло 99,3%. В конце марта ежедневное потребление электроэнергии достигло уровня аналогичного периода прошлого года. Финансовый рынок оставался стабильным: на конец марта баланс валютных резервов составлял 3,0606 трлн долларов США, а обменный курс юаня был в основном стабильным, как и поставка продукции. В марте потребительские цены выросли на 4,3% в годовом исчислении, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Уровень занятости в основном стабильный, а жизнь людей полностью защищена.

Стоит отметить, что даже перед лицом эпидемии экономика Китая получила новый импульс развития, а рост новых отраслей экономики и новой продукции никак не ухудшается. В первом квартале объем розничных продаж через Интернет вырос на 5,9% в годовом исчислении, а добавленная стоимость в стратегических развивающихся отраслях и высокотехнологичном производстве в марте увеличилась на 5,9% и 9,0% в годовом исчислении, соответственно. Дистанционное онлайн-образование школьников стало "новой нормой", а "код здоровья" стал важным инструментом для обеспечения безопасного передвижения населения во время эпидемии. Производство предметов медицинского назначения стало новой точкой экономического роста: в настоящее время ежедневный объем экспорта масок превышает 1 млрд, а 90% масок на рынке США производятся в Китае. Перед лицом эпидемии китайские химические, автомобильные и судостроительные компании быстро создали линии производства масок, что отражает гибкость китайской экономики. Традиционная китайская медицина стала важной силой в борьбе с коронавирусом, древняя мудрость смогла показать всю свою мощную жизненную энергию. На сегодняшний день интенсивно ведутся разработки по созданию вакцины и лекарственных препаратов против пневмонии COVID-19.

Во-вторых, уверенность связана с высоким уровнем китайско-казахстанского сотрудничества. Как сказал председатель Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Токаевым 24 марта, "взаимная поддержка двух стран продемонстрировала высокий уровень взаимоотношений, послужила эталоном совместного противодействия коронавирусу для международного сообщества".

Недавно группа китайских медицинских экспертов посетила три крупных города Казахстана: Нур-Султан, Караганду и Алматы, где провела 44 онлайн- и обычных встреч, 35 лекций и тренингов, обучивших 10 790 человек. Медики ответили на почти 500 вопросов и поделились опытом Китая по профилактике, выявлению подозреваемых пациентов, их изоляции, лечению. Китайские врачи также подробно рассказали о своих предложениях по дезинфекции общественных мест и управлению микрорайонами, помещенными на карантин.

Это сотрудничество создало прецедент для отношений между двумя странами и наглядно отражает твердую волю к совместной работе по борьбе с глобальными рисками. Оно стало ярким примером добрососедской дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Данная гуманная акция вызвала бурю положительных отзывов в казахстанском обществе. Кроме того, официальные и частные лица двух стран также передали друг другу большое количество противоэпидемических материалов, что навсегда останется красивой легендой в истории китайско-казахстанской дружбы.

В-третьих, уверенность состоит в новых возможностях китайско-казахстанского сотрудничества. Эпидемия становится долгосрочной, в таких условиях форма китайско-казахстанского сотрудничества не сможет избежать изменений, что заставляет обе страны подумать о том, как осуществлять качественное сотрудничество в новой ситуации. Я думаю, что Китай и Казахстан могут обновить модель сотрудничества и открыть новые направления:

Первым из направлений является медицинское сотрудничество. Для борьбы с коронавирусом крайне важна медицинская диагностика на высоком уровне и эффективные лекарства. В данной борьбе наши медики накопили богатый опыт, а традиционная китайская медицина сыграла уникальную роль. В будущем две страны могут продолжать сотрудничество в области медицинской диагностики и лечения, совместно разрабатывать новые лекарства, новое оборудование, а также обмениваться результатами исследований и экспериментальными данными.

Второе - сотрудничество в области общественного здравоохранения. Распространение эпидемии доказывает чрезвычайную важность международного сотрудничества в области общественного здравоохранения. Помощь группы китайских медицинских экспертов в Казахстане в борьбе с эпидемией положила начало противоэпидемическому сотрудничеству между двумя странами. В дальнейшем мы должны укреплять сотрудничество в этой области, усиливать обмен и коммуникацию санитарной информации и совместно работать над созданием "Шелкового пути здоровья".

Третье - технологически-инновационное сотрудничество. Сотрудничество между двумя странами в области науки и технологии находится на стадии подъема, и время эпидемии открыло еще много возможностей. Например, Китай запустил смартфонное приложение "код здоровья" по всей стране, с помощью которого легко определять маршруты пользователей и оценивать риск их заражения, разделять их в разные категории, таким образом, снижаются риск заболеваемости от передвижения человека и себестоимость контроля. Этот успешный подход принимается и используется все большим количеством стран. Китай и Казахстан могут сотрудничать в применении этой технологии для обеспечения обмена граждан между двумя странами.

Четвертое - сотрудничество в цифровой экономике. Несмотря на негативное влияние эпидемии на офлайн-бизнес, соответствующий потребительский спрос не исчез. У онлайн-покупок, оплаты сканирования QR-кода, онлайн-обучения, онлайн-лечения и других новых интернет-технологий есть широкие перспективы. В этом отношении Китай обладает богатым опытом и передовыми технологиями, которые могут полностью удовлетворить потребности казахстанского рынка. Обе страны также могут осуществлять сотрудничество в области трансграничной электронной торговли, чтобы народы двух стран могли пользоваться результатами экономического развития друг у друга.

Пятое - культурно-развлекательное сотрудничество. Во время эпидемии многие люди вынуждены были сидеть дома, проводить время, сидя перед телевизором или в Интернете, что приносит культурно-развлекательной индустрии большой спрос. Недавно популярный китайский телесериал "Все хорошо" транслировался по телеканалу AstanaTV с рейтингом 12%, так что многие казахстанские зрители узнали о повседневной жизни, идеях и концепциях современных китайцев, благодаря чему было достигнуто соединение экономических и социальных эффектов. Китайские документальные фильмы по борьбе с эпидемией "Ухань 24 часа" и "Ухань против эпидемии", транслирующиеся на казахстанском телеканале, позволяют зрителям понять то, что единство и сотрудничество - самое мощное оружие для преодоления коронавируса. Китай и Казахстан должны продолжать развивать сотрудничество в области кино, телевидения, игр, коротких видеороликов, публикации и т.д., чтобы во время эпидемии еще больше сократить расстояние и укрепить связь между сердцами двух народов.

Китай и Казахстан - дружественные соседи, и эта дружба неразрывна. Эпидемия не сокрушит народы Китая и Казахстана, не помешает двум странам реализовать инициативу "Один пояс, один путь" и не разрушит вечное всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном. Я верю, что пока две страны едины и работают вместе, будущее китайско-казахстанского сотрудничества будет развиваться только в лучшую сторону!

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства