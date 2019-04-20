Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо: Поднимем паруса для дальнего плавания по восточному ветру "Одного пояса, одного пути"

Через несколько дней в Пекине откроется Второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Пояса и пути". Это еще одно важное событие в истории реализации инициативы после ее пятой годовщины в прошлом году.

20 марта на правах посла Китая в Казахстане я передал приглашение на форум председателя Си Цзиньпина его давнему другу Первому Президенту Н.А. Назарбаеву. Два года назад в Пекине Первый Президент Н.А. Назарбаев принимал участие в Первом форуме, в ходе которого оба лидера достигли важной договоренности по совместному строительству "Пояса и пути". За последние два года благодаря общим усилиям эти договоренности были надлежащим образом реализованы и принесли плодотворные результаты.

- Стремительно развивается двусторонняя торговля. В 2018 году объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг 19,88 млрд долларов США, увеличившись на 10,4% в годовом исчислении. Среди них экспорт Казахстана в Китай составил 8,53 млрд долларов США, что на 28,1% больше, чем в предыдущем году. Особенно радует тот факт, что Казахстан принял активное участие в первой Китайской международной импортной выставке в Шанхае и успешно подписал соглашение об экспорте более чем 20 видов сельскохозяйственной продукции в Китай, таких как мясные, молочные и другие продукты. Объем торговли сельскохозяйственной продукции между Китаем и Казахстаном составил 590 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,1%. Среди них экспорт сельскохозяйственной продукции Казахстана в Китай увеличился на 37,6%.

- Взаимосвязанность двух стран становится крепче. В 2018 году двумя странами реализовано 139,79 млн тонн груза, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 8,5 млн тонн груза было перевезено из Казахстана в Китай, рост составил 54%. Китайско-европейский грузовой экспресс через железнодорожный порт Алашанькоу провел 2388 грузовых составов, этот показатель увеличился за год на 31,7%. Общий объем перевозок составил 1,231 млн тонн, увеличившись за год на 48,7%. Казахстанский отрезок международного транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай" полностью подключен к работе. Впервые в истории была осуществлена двусторонняя автомобильная перевозка грузов "от двери до двери" между Китаем и Европой. Благодаря инициативе "Пояс и путь" Казахстан активно выявляет свой потенциал, как транзитной территории: в республике было создано около 50 000 рабочих мест и получена экономическая прибыль в размере 460 млн долларов США.

- Сотрудничество в сфере производственных мощностей неуклонно прогрессирует. На сегодня 55 проектов в планах сотрудничества по производственным мощностям общей стоимостью в 27,4 млрд долларов США. Среди них было завершено 9 проектов с объемом инвестиций около 2,5 млрд долларов США. Проект по модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода был успешно завершен, в результате обработка и производство топлива стандарта Евро IV/V были значительно увеличены. Атырауский нефтеперерабатывающий завод был модернизирован для получения 133 000 тонн в год бензола и 496 000 тонн в год параксилола. Уровень нефтехимической промышленности страны значительно вырос. Ветряная электростанция мощностью 5 МВт и солнечная электростанция мощностью 1 МВт, построенные китайскими предприятиями, были завершены и подключены к работе, что значительно поспособствовало развитию "зеленой энергии". Завод по производству сухого верблюжьего молока "Золотой верблюд" с инвестицией в 7,45 млрд тенге был построен и введен в эксплуатацию в Туркестанской области, его годовая производительность - 2500 тонн. Это предоставило местному населению дополнительные рабочие места и открыло новый рынок для экспорта молочной продукции.

- Темпы финансового сотрудничества ускоряются. Китайская сторона практическими действиями поддерживает работу Международного финансового центра "Астана". Шанхайская фондовая биржа и Фонд Шелкового пути активно сотрудничают с центром. Китайский банк развития открыл представительство в МФЦА. Ведутся переговоры о создании регионального расчетного центра в юанях, который повысил бы уровень и масштабы финансового сотрудничества.

- Гуманитарная составляющая становится еще теснее. Китайская провинция Хайнань официально ввела 30-дневную безвизовую политику для туристов из Казахстана. Казахстан продолжает практику 72-часового транзитного безвизового режима для граждан Китая, что делает взаимные поездки граждан двух стран более удобными. Первый Президент Н.А. Назарбаев призвал казахстанскую молодежь изучать китайский язык. В Китае обучаются более 14 000 студентов из Казахстана, работает пять казахстанских языковых и культурных центров. Первый Казахстанский центр экономических и социальных исследований был создан в Чжэцзянском университете финансов и экономики.

Независимо от того, под каким углом смотреть на совместное строительство "Пояса и пути", можно отметить ощутимую пользу развития китайскому и казахстанскому народам. С официальным подписанием недавно Италией документа о присоединении к строительству "Пояса и пути" все больше стран мира голосуют за данный проект, который привержен открытости и толерантности, а также выступает за взаимную выгоду и обоюдный выигрыш. Несколько дней назад мне посчастливилось встретиться с новым президентом Казахстана К. Токаевым. Он подтвердил, что инициатива "Пояс и путь" выгодна и Китаю, и Казахстану. Казахстан будет твердо поддерживать и работать на благо ее совместного строительства. За последние 5 лет "Один пояс, один путь" состоялся в общих чертах с необходимыми контурами, а предстоящий Второй форум, в свою очередь, откроет возможности детализировать работу над проектом, что укрепит договоренности между сторонами и способствует переходу совместного строительства "Пояса и пути" к высокоуровневому развитию в интересах благополучия и процветания народов Китая, Казахстана и других прилегающих к "Поясу и пути" стран.

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