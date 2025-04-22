Права человека в Азии. Китайский Чунцин принимает международный форум

Азиатский форум академических кругов и аналитических центров в китайском городе Чунцине стал площадкой для обмена мнениями

Фото: kabar.kg

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Права человека и современные технологии. В стремительно меняющемся мире виртуальное пространство стало своего рода параллельной реальностью, где человек проводит достаточно много времени, откуда черпает информацию, где поддерживает дружеские связи, находит развлечения, совершает покупки и даже решает вопросы бытового характера. Это пространство максимально открыто, поэтому там присутствуют диаметрально противоположные интересы. Кто-то использует технологические возможности для развития, но при этом значительная часть виртуального пространства стала "серой зоной" или попросту территорией беззакония, сообщает информационное агентство "Кабар".





Азиатский форум академических кругов и аналитических центров в китайском городе Чунцине, инициированный Юго-западным университетом политики и права и Национальным университетом Китая, стал площадкой для обмена мнениями о том, что современные коммуникационные технологии и искусственный интеллект стали использоваться как инструменты внешнего вмешательства во внутренние дела государств и деструктивного воздействия на общество.





Представители научных кругов КНР, Индии, Непала, Пакистана, Монголии, Бангладеш, Шри-Ланки, Индонезии, Японии, республик Центральной Азии и ряда других государств пришли к выводу, что интернет-технологии создают не только удобства и возможности для человека, но и нередко используются как инструменты двойного назначения, например, киберпреступниками или хакерами применяются для манипуляций общественным сознанием. Виртуальное пространство может быть токсичным и опасным, и с этими вызовами многие государства сталкивались.





Права человека в условиях искаженной реальности девальвируют их самих, когда "защитники" и "проводники" навязывают сомнительные стандарты и чуждую повестку странам с иными культурными и морально-нравственными устоями. Государства с тысячелетней историей и сформировавшимися на протяжении веков традициями не могут следовать стандартам из-за чьей-то методички.





Как отметил на Азиатском форуме директор научно-исследовательского института Геополитики и стратегии Канатбек Азиз, руководство Кыргызстана прилагает усилия для собственных разработок и технологических решений в сфере ИИ, в современных условиях это возможно один из ключевых аспектов цифрового суверенитета и само собой вопрос государственной безопасности. В этой связи эксперт рассказал участникам форума о выступлении главы Кыргызстана на всемирном правительственном саммите в Дубае, в феврале 2024 года. "Президент Садыр Жапаров подчеркнул важность создания искусственного интеллекта, основанного на родном языке, культуре и традициях. Он заявил, что Кыргызстан успешно протестировал собственную модель ИИ, обученную на основе национальной этики, знаний и мировоззрения. Президент выразил готовность предоставить текстовый корпус кыргызского языка для международных ИИ-платформ, подчеркнув: "Истинная ценность искусственного интеллекта - в отражении культурного многообразия и гуманистических начал".





Этот подход укрепляет не только цифровой суверенитет, но и утверждает право народа на цифровое самовыражение и смысловую автономию в глобальной технологической среде.





Кроме того, Кыргызстан последовательно выступает за формирование справедливого и инклюзивного международного цифрового порядка. На площадках таких организаций как ООН, ШОС и ЕАЭС страна активно участвует в обсуждении вопросов этики ИИ, регулирования данных и цифровых прав", - подчеркнул эксперт.





Теперь, что касается информационного пространства и социальных сетей. Это отдельная тема - сложная, многоуровневая и весьма неоднозначная.





В интернете появилось большое количество платформ для моментального обмена сообщениями из любой точкой мира, публикации фото и видео, возможностью вести диалоги и взаимодействовать с большими группами. Для простого человека, придерживающегося традиционных ценностей и использующего интернет для общения с друзьями и близкими, для работы или обучения - это очень удобно.





Но есть и повальное увлечение социальными сетями. Это хобби миллионов жителей нашей планеты также стало пространством для манипуляций, туда внедрили механизмы распространения лжи, подмены понятий, переписывания истории и насаждения чуждой повестки странам и народам.





Например, в странах Центральной Азии была создана широкая сеть из тысяч НПО, которая под предлогом развития демократии десятки лет финансировала СМИ и группы активистов, и внешние спонсоры сделали их полностью подконтрольными.





Информационные атаки из фейков стали использоваться для накачки общества негативом, дезориентации граждан и до сих пор применяются как один из главных инструментов дестабилизации.





Эти технологии также используются для сдерживания интеграции между странами ЦА, преследуют цели создать негативный фон во взаимоотношениях с соседями по региону и историческими партнерами в рамках ШОС, ЕАЭС и СНГ.





Социальные сети и другие цифровые платформы, безусловно, приносят удобство и пользу миллионам пользователей. Но это пространство недостаточно защищено от недостоверной и лживой информации, которая направлена на размыв государственных устоев и общечеловеческих ценностей. И это, безусловно, нужно учитывать при формировании большого пространства развития и сотрудничества в Азии и в общем на Евразийском континенте.





По итогам форума в Чунцине представители научных кругов и аналитики многих стран выразили готовность налаживать более тесное сотрудничество для того, чтобы сделать интернет безопаснее, совершенствовать механизмы соблюдения основных прав человека и сохранения традиций и истории. Это правильный путь к построению пространства взаимодействия, основанного на доверии и общепризнанных ценностях.





Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"





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