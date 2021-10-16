Развиваем СВМДА - строим общий дом

На днях в Нур-Султане состоялась VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это одно из значимых мероприятий в преддверии 30-летнего юбилея СВМДА, который Организация будет отмечать в следующем году. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств СВМДА приняли ряд документов, а также рассмотрели перспективы активизации сотрудничества, в первую очередь, в сфере преодоления негативных последствий пандемии.

СВМДА - детище Назарбаева

У каждой семьи есть мечта построить свой собственный дом. Все начинается с простой идеи. Первоначально отец семейства представляет образ будущего дома. Идеи и детали долго вынашиваются им. После определения месторасположения делается чертеж и макет… Но дом - это нечто гораздо большее, чем просто окна, стены и комнаты. Дом - это кров, приют, это твоя территория жизни". Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев такими словами начал свою книгу "Казахстанский путь", посвященную 15-лентию независимости РК.

Идея о созыве СВМДА была впервые была представлена Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в далёком 1992 году. Именно поэтому вполне логично сказать, что Назарбаев - один из первых государственных деятелей мирового масштаба, который размышлял о формировании долгосрочного и многостороннего механизма для обеспечения региональной безопасности и стабильности. Подобная идея и подход были особенно своевременными и актуальными для молодых стран в центре Евразии, которые стояли на распутье после распада СССР.

В то же время стоит подчеркнуть, что без Советского Союза центральноазиатские страны не остались сиротами, а приобрели новую историческую возможность на развитие. Назарбаев, который всегда отличался способностью предвидеть предстоящие возможности и сложности, предложил эффективную формулу комплексного решения геополитических вопросов на основе укрепления взаимоотношений и сотрудничества. Это был чёткий призыв к отказу от менталитета "холодной войны". А вероятность запуска нового этапа "холодной войны", к сожалению, даже сегодня все еще сохраняется.

Вместе построим общий дом

Когда кто-то строит себе дом, как правило, соседи всегда приходят на помощь. Китай и Казахстан всегда руководствовались принципами добрососедства и взаимовыручки. Теперь пришло время эту формулу эффективнее применять уже на многостороннем уровне среди стран-участниц СВМДА.

Как отметил на прошедшей встрече глав МИД стран СВМДА министр иностранных дел КНР Ван И, Пекин готов внести новый и более весомый вклад в развитие сотрудничества в рамках СВМДА. Обозначенная тема встречи - "Безопасность и устойчивое развитие Азии в посткоронавирусную эпоху" - чётко отражает важные моменты и озабоченность теми политико-экономическими процессами, которые сегодня мы наблюдаем в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ван И призвал всех участников и дальше углублять противоэпидемическое сотрудничество, совместно работать над поддержанием безопасности и стабильности, активно содействовать восстановлению экономики и решительно практиковать мультилатерализм. "Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для углубления и консолидации процесса СВМДА в постпандемический период, совместно содействовать развитию и стабильности в регионе, а также работать сообща над построением азиатского сообщества единой судьбы", - отметил глава МИД КНР.

В свою очередь, Н. Назарбаев в обращении к заседанию отметил, что "Азия - наш общий дом, в котором ответственность за состояние дел, общую атмосферу и решение насущных вопросов несут непосредственно все государства нашего континента".

Ситуация с коронавирусом четко продемонстрировала востребованность многосторонних структур, которые имеют полномочия и ресурсы для выстраивания и обеспечения международной кооперации в разных сферах. Являясь одной из наиболее крупных многосторонних структур, СВМДА имеет огромный потенциал обеспечить эффективную международную кооперацию в сфере противоэпидемиологических мер.

В целом можно констатировать, что за прошедшие 29 лет СВМДА показало свою востребованность. Создание приемлемых условий для диалога - важный шаг к решению насущных вопросов и проблем. СВМДА показало, что может выполнить эту функцию.

В то же время сегодня современные реалии требуют трансформации СВМДА с тем, чтобы организация могла вырабатывать и главное претворять в жизнь более действенные механизмы сотрудничества между государствами-членами СВМДА.

СВМДА заняло свою нишу в архитектуре безопасности в Азии в том момент, когда азиатские державы еще не играли такую значимую роль, какую играют на сегодняшний день. Сегодня, как и предсказывалось многими политиками, центр тяжести в современном мире перемещается в Азию. Данное обстоятельство создает перед СВМДА и в целом всеми азиатскими странами как преимущества, так и неопределенные перспективы. Это значит, что как никогда востребованными становятся совместные усилия всех участников СВМДА для того, чтобы на основе уже созданного макета дома строить общее будущее, безопасное и стабильное.

Автор: Ван Дэлу - шеф-корреспондент Медиакорпорации Китая в Казахстане