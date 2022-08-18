ШОС перед саммитом: экономика в фокусе внимания

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Самаркандский саммит ШОС будет проходить на фоне тектонических сдвигов, происходящих в стремительно меняющемся мире. Глобальные перемены коснулись практически всех аспектов международных отношений. Но в первую очередь они отразились на мировой экономике и международной торговле. Обширный экономический регион ШОС не исключение. Хотя, согласно оценкам Всемирного Банка, суммарный ВВП государств - членов ШОС (плюс Иран) в 2021 году составил $23,5 трлн (24% от мирового ВВП), в то время как в допандемическом 2019 году данный показатель составлял $19,63 трлн (22% от мирового ВВП). Рост налицо.
Поиску новых подходов установления более справедливого и эффективного международного сотрудничества и устойчивого экономического роста будет посвящен Экономический форум ШОС, который пройдет в столице Узбекистана городе Ташкенте 16-17 августа 2022 года. Встреча министров, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность, и представителей деловых кругов государств - членов Организации накануне саммита - явный признак того, что "локомотив" ШОС готовится к "освоению" скоростных магистралей. Форум нацелен на налаживание прямых контактов между деловыми кругами, созданию дополнительных благоприятных условий для бизнеса и объединению экономических потенциалов стран "семьи ШОС". Имеющийся потенциал внушает обоснованный оптимизм для обеспечения устойчивого экономического роста. Главное - эффективно им распорядиться.
Торговля - двигатель совместного развития
В последние годы страны ШОС все большее внимание уделяют вопросам создания благоприятных условий для торговли и инвестиций. Цель - обеспечить надлежащие условия для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий. Сформирована солидная договорно-правовая база, принята Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Продолжается совместная работа, направленная на укрепление транспортной взаимосвязанности и модернизации транспортной инфраструктуры.
Благодаря совместным усилиям торговый "локомотив" ШОС из года в год увеличивает скорость своего движения: в 2021 году суммарный товарооборот между странами ШОС (плюс Иран) превысил $776 млрд. По сравнению с 2020 годом внешнеторговый оборот между ними возрос на 25%, а за последние пять лет рост составил внушительные 31,5% (по итогам 2017 года товарооборот между странами ШОС составлял $575 млрд). Лидерами здесь являются Кыргызстан и Таджикистан: на торговлю с партнерами по ШОС в этих странах приходится соответственно 75,9% и 67,5%. Однако, для того чтобы добиться поставленных общих целей, важно, чтобы все государства - члены ШОС двигались навстречу друг другу, открывали новые "окна" возможностей для взаимной торговли. Так как по итогам 2021 года на торговлю между странами ШОС пришлось лишь 10,3% от всего внешнеторгового оборота стран ШОС, который составил около $7,5 трлн. Преодоление существующих торговых барьеров, развитие электронной торговли и межрегионального сотрудничества должно помочь существенно увеличить взаимную торговлю. Но не только.
Развитие нуждается в финансировании
ШОС необходим свой банк. Расширяющаяся из года в год проектная деятельность нуждается в активном финансовом сопровождении, что позволит в полной мере раскрыть огромный инвестиционный потенциал Организации. Консультации по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (специального счета) ШОС идут не первый год. Философия и конструкция будущего финансового института обсуждается во всех мельчайших деталях. Эксперты обращают внимание на опыт деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития БРИКС и Евразийского банка развития. Наряду с темой финансового сопровождения проектной деятельности актуализировалась новая - использование национальных валют во взаимных расчетах. Такая практика между рядом партнеров по ШОС уже существует. Перерастет ли опыт, наработанный на двусторонней основе, в правило для всех государств-членов ШОС, покажет время.
Энергия - топливо для устойчивого развития
Особая тема - наращивание взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, эффективного использования всех видов энергоресурсов, а также поэтапного перехода к "зеленой энергетике". Некоторые партнеры, ссылаясь на наличие внушительного энергетического потенциала, предлагают изучить пути расширения региональной взаимосвязанности электросетей государств - членов ШОС. Реализация такого подхода может открыть самые широкие возможности для сотрудничества в сфере энергетики. Синергия энергетического потенциала действительно может дать мощный импульс совместному развитию.
Как известно, на страны ОПЕК приходится 79,9% мировых запасов "черного золота". При этом запасы нефти стран "семьи ШОС" составляют 619 млрд баррелей, или 40% от всех доказанных запасов нефти на Земле. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов странами "семьи ШОС" практически сопоставим с экспортом нефти странами ОПЕК - 20,3 млн баррелей/сутки (29,1% от мирового экспорта) против 23,2 млн баррелей/сутки, поставляемых нефтяным картелем (33,2% от мирового экспорта). Также на страны ШОС (плюс Иран) приходится четверть от мировой добычи нефти; в них сосредоточено 30% мировых нефтеперерабатывающих мощностей, что почти в 3 раза превышает мощности НПЗ в странах ОПЕК (12,1%).
Кроме того, страны ШОС обладают почти половиной всех запасов природного газа на Земле (44%). Доля ШОС в мировой добыче газа составляет 30%, а в мировом экспорте природного газа - 19,5%. И еще. На страны ШОС приходится 29% мировых запасов урана, а мировым лидером по производству урана многие годы остается Казахстан, на который в 2020 году приходился 41% от всего мирового производства этого серебристо-серого металла. Суммарно же страны ШОС производят 59% этого химического элемента, используемого в атомной энергетике. При этом "зеленая повестка" неизменно держится в фокусе повышенного внимания стран ШОС. Факты подтверждают это.
Неисчерпаемая энергия - основа "зеленого" развития
Сразу три страны ШОС - Индия, Россия и возглавляющий рейтинг Китай входят в страны - мировые лидеры по установленной мощности возобновляемых источников энергии. В 2021 году общая мощность возобновляемых источников энергии в Китае превысила 1000 ГВт, что составляет 43,5% от общей мощности производства электроэнергии в стране (на 10,2% пункта выше, чем в 2015 году). По оценке Международного энергетического агентства Китай в последующие пять лет сохранит мировое лидерство по этому показателю. Стоит также отметить, что свыше 90% всей электрической энергии в Киргизии и 98% в Таджикистане вырабатывается гидроэлектростанциями. При этом потенциал "энергии воды" Таджикистана в три раза выше, чем текущее потребление электроэнергии по всей Центральной Азии. Программа сотрудничества государств - членов ШОС в области использования возобновляемых источников энергии призвана обеспечить дальнейшее продвижение "зеленых" и экологически чистых технологий, а также инклюзивных подходов к социальному развитию на основе реализации программы "Зеленый пояс" ШОС, принятой в 2021 году на саммите Организации в г. Душанбе.
"Умное" сельское хозяйство - залог продовольственной безопасности стран ШОС
Экономические потрясения последних лет, конфликты и кризисы по периметру внешних границ государств - членов ШОС, природные катастрофы и изменение климата, а также пандемия COVID-19 негативно отразились на усилиях, направленных на обеспечение продовольственной безопасности. В 2021 году лидеры "шосовской восьмерки" приняли совместное заявление по этой проблеме, разработана Концепция взаимодействия государств - членов ШОС в сфере "умного" сельского хозяйства, в г. Янлин (Китай) открылась Демонстрационная база ШОС для обмена и обучения современным аграрным технологиям. В целом сотрудничество в этой сфере набирает обороты. Основа для этого есть, причем существенная.
В 2020 году из 11,19 млрд тонн продукции растениеводства и продукции животноводства, произведенных во всем мире, страны ШОС произвели 4,24 млрд тонн (38%). В частности, на ШОС приходится 53,5% мирового производства риса; 31,6% мяса (в том числе 23,5% производства курицы, 42,6% свинины, 17,8% говядины); 51,2% пшеницы, 29,2% сахара, сахарной свеклы и тростника; 27% кукурузы и 10% сои. При этом доля продукции стран ШОС в мировом экспорте продовольственной продукции также довольно значительна. Так, например, на ШОС приходится 42,9% мирового экспорта риса, 21,9% пшеницы и 12,5% сахара. Несмотря на относительно благополучную картину, страны ШОС последовательно развивают содержательный диалог, уделяя все большее внимание согласованным действиям в сфере продовольственной безопасности и сельского хозяйства, делая акцент в пользу увеличения инвестиций, улучшения производства и торговли сельхозпродукцией. Аналогичный подход характерен и для сотрудничества в сфере промышленности.
Интеграция инноваций в интересах совместного развития
Год тому назад был запущен новый механизм сотрудничества - Совещание министров промышленности государств - членов ШОС, ставший дополнительным стимулом для расширения промышленной кооперации между деловыми кругами. Первые практические результаты уже достигнуты. На пространстве ШОС планируется создать не имеющий аналогов пул технопарков. К приему гостей в Самарканде готовится индустриальная зона "Узбекистан - ШОС". Обсуждается вопрос о создании Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности и организации регулярных конгрессно-выставочных мероприятий государств - членов ШОС. Особое внимание решено уделять поддержке креативных индустрий, которые призваны в полной мере раскрыть инновационный потенциал ШОС.
Опора на креативную экономику призвана обеспечить дальнейшее повышение конкурентоспособности экономик стран ШОС, а сотрудничество в сфере промышленности - наладить обмен практическим опытом и достижениями в сфере инновационного развития. Это имеет большое значение, так как, согласно Индексу промышленного развития за 2020 год, представляющего комплексный показатель конкурентоспособности промышленности, государства - члены ШОС расположились на разных ступенях "лестницы" индустриального развития. Безусловным лидером здесь является Китай, идущий на 2-м месте после Германии, на высоких позициях находятся Россия и Индия. Однако расстояние между лидирующим Китаем и "идущими следом" составляет несколько десятков ступеней. Такая же картина предстает при знакомстве с отчетом World Intellectual Property Indicators (2020 года), согласно которому Китай является крупнейшим в мире источником заявок на международные патенты (США - вторые). В лидерах также Индия и Россия (9-е и 12-е место соответственно).
Тесное взаимодействие государств - членов ШОС меняет сложившуюся картину. Яркий тому пример - Узбекистан, председательствующий в Организации. За последние годы число предприятий с участием капитала стран - партнеров по организации выросло в стране в четыре раза, превысив отметку в 7,5 тысячи. Объем инвестиций, привлеченных из стран ШОС, по итогам 2021 года составил $4,6 млрд. Это отразилось на товарообороте Узбекистана с государствами - членами ШОС, который в 2021 году вырос на 24% и превысил $20 млрд, а за первое полугодие 2022 года эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились почти на 30% - до $12 млрд. Сложение усилий, капитала и технологий дает свой ожидаемый результат.
Успешное развитие каждой страны - залог процветания всех государств - членов ШОС
Пандемия COVID-19 спровоцировала крупнейший за последние сто с лишним лет мировой экономический кризис, который усугубляют комбинированные вызовы и угрозы. Новые условия диктуют необходимость поиска и нахождения нестандартных подходов к формированию наиболее эффективной модели торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС, расширения связей с традиционными и новыми партнерами, такими как АСЕАН, СНГ, ЕАЭС и другими. Стратегия экономического развития региона ШОС до 2030 года, над проектом которой продолжается работа, может стать ожидаемым ответом на ключевые международные вызовы, стоящие перед ШОС. Но не только.
В последние годы отмечается устойчивая тенденция расширения "семьи ШОС". На Самаркандском саммите ожидается принятие решения о полноправном членстве в ШОС Исламской Республики Иран. Возможен запуск процедуры о приеме в Организацию Республики Беларусь. На рабочем столе лидеров государств-членов находится не менее 10 заявок от других стран, представляющих широкий географический спектр - от Восточной Европы до Арабского Востока. Каждая новая страна и международная организация, разделяющая принципы "шанхайского духа", готова внести свой вклад в развитие обширного региона ШОС, омываемого тремя мировыми океанами. При этом будут расширяться возможности для выстраивания новой архитектуры экономических отношений, новых транспортных маршрутов и финансовых связей. Успешное развитие каждого государства - члена ШОС будет неуклонно способствовать устойчивому развитию всех партнеров и в конечном итоге служить основой для процветания общего евразийского пространства.
Автор: доктор политических наук, почетный профессор Института Тайхэ