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Традиционная медицина - культурное наследие Китая

13.11.2020 6049
Китайская медицина прошла длительный путь развития. В V-III веках до нашей эры уже появились многие произведения, демонстрировавшие высокий уровень развития китайской медицины. Самая первая в Китае медицинская книга называлась "Хуан-ди нэйцзин", в переводе на русский "Трактат Желтого императора о внутреннем". Традиционная китайская медицина основана на учениях об инь-ян и у-син. 
 
Инь-ян - это две противоположные стороны. Согласно учению инь-ян, все вещи и явления имеют две противоположные стороны, которые взаимно дополняют друг друга. Здоровое состояние организма свидетельствует о сбалансированности инь и ян, болезни наступают, когда нарушается этот баланс. Состояние гармонии и равновесия обеих сторон инь-ян считалось идеальным.
 
А у-син означает "пять стихий" или "пять элементов" - металл, вода, дерево, огонь и земля - одна из основных категорий китайской философии; пятичленная структура определяет основные параметры мироздания. Между пятью стихийными элементами существуют отношения взаимного стимулирования или взаимного преодоления. 
 
Человеческий организм мыслился неотъемлемой частью природы, космосом в миниатюре. Поэтому учение о пяти элементах применяется также к человеческому организму. Пять стихийных элементов подразумевают пять органов: сердце, печень, легкие, селезенку и почки. Между данными органами тоже существуют взаимодействия. В процессе взаимодействий пяти органов в организме человека устанавливается динамическое равновесие. А баланс и равновесие способствуют сохранению здоровья.
 
Итак, на основе учений инь-ян и у-син наши предки объясняли физиологию и болезни человека, и в результате формулировались принципы диагностики и лечения болезней.
 
С китайской медициной тесно связаны учения цзин-ло, сюэ-вэй и иглоукалывание. В ходе развития китайской медицины врачи обнаруживали и устанавливали взаимосвязи между органами человека между собой, а также между наружной поверхностью и внутренними органами. Эти взаимосвязи в китайской медицине называются меридианами жизненней энергии цзин-ло, которые пронизывают весь организм человека.
 
На меридианах цзин-ло находятся определенные рефлексогенные точки сюэ-вэй. Чтобы лечить болезнь, нужно воздействовать на эти точки с помощью приемов иглоукалывания и прижигания. Раздражение сюэ-вэй на теле человека приводит к снятию боли и облегчению болезни. 
 
Кроме иглоукалывания и прижигания, применяются другие приемы раздражения сюэ-вэй: лечебный массаж туй-на, применение медицинских банок, терапия гуа-ша. Все эти приемы регулируют кровообращение и за счёт чего и достигается лечебный эффект.
 
В отличие от современной медицины классическая китайская лечит не болезнь, а ее симптомы. Объектом внимания китайской медицины является прежде всего сам человек - образ его жизни, среда его обитания, его привычки, его характер, а не просто его "болезнь". Ведь с точки зрения китайских медиков болезнь - это всего лишь частное проявление общего нарушения равновесия в организме. 
 
Таким образом, китайская медицина основывается на системологии. По теории китайской медицины суть здоровья заключается в гармоничном балансе между инь и ян. Болезнь появляется из-за внутреннего дисбаланса между инь и ян во внутренних органах. Терапия в рамках китайской медицины заключается в восстановлении внутреннего баланса, в корректировке физиологических функций отдельных органов и укреплении иммунной системы.
 
Секрет китайской медицины прост: все методики основаны на глубоком убеждении в том, что внутри каждого человека есть мощные силы саморегуляции, которые защищают нас и способны исцелить. Все, что должен сделать опытный врач, - помочь нам разбудить эти силы.
 
Важную роль в китайской медицине играют лекарства. Лекарства китайской медицины готовятся из природных трав, органов животных и некоторых минералов. Согласно преданию, легендарный герой Шэнь-нун ради лечения больных испробовал на себе действие сотни лекарственных растений и обнаружил их лечебные эффекты. Китайские медики стараются узнать фармакологические свойства трав, учатся выбирать те травы, которые имеют лечебный эффект.
 

Китайская медицина придает большое важное предупреждению болезней, то есть профилактике. С этой целью еще в глубокой древности китайцы начали применять оздоровительные меры, такие как снятие психологического стресса, рациональное питание, здоровый образ жизни, принятие нужных лекарств, занятие упражнениями ушу или цигун.

 
Национальная гимнастика ушу - это культурное наследие Китая. Ушу является средством укрепления здоровья и стилем боевых искусств для самообороны. По мнению медиков, регулярное занятие этой гимнастикой не только повышает тонус организма, способствует бодрости и хорошему настроению, но и оказывает целебное действие.
 
Дыхательная гимнастика цигун основана на психологическом контроле, то есть человек подчиняет сознание контролю и регулирует свое дыхание. Занятия дыхательной гимнастикой позволяют преодолеть болезни и укрепить здоровье. 
 
Когда речь идет о китайской медицине, нельзя не упомянуть выдающихся врачей. Прекрасным диагностом был Бянь Цюэ. Именно он широко пользовался в своей практике такими диагностическими приемами, как тщательный осмотр, выслушивание звуков, опрос больного и измерения пульса. 
 
Самым известным китайским врачом был Ли Шичжэнь. Он оказал огромное влияние на развитие в Китае медицины и ботаники. Его знаменитый фармакологический трактат "Бэнь цао ган му" (по-русски - "Основные положения о корнях и травах"/"Великий травник") не утратил своей научной ценности даже для современной медицины. 
 
Кроме Бянь Цюэ и Ли Ши-чжэнь, было еще много выдающихся китайских медиков, которые внесли свой вклад в развитие китайской медицины.
 
Хуа То известен тем, что разработал оздоровительную гимнастику "игры пяти животных" (по китайскому произношению - у цинь си). Он первым обосновал соединение гимнастических упражнений с медициной. Он же первым разработал методы обезболивания, лекарство ма фэй сань. Когда Хуа То делал операции, он растворял в вине анестезирующее средство и давал его больным. Так больной не чувствовал боли во время операции. К сожалению, этот рецепт утрачен.
 
В современном Китае, Ту Юю является одним из самых известных медиков, в 2015 году она стала лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии за открытие артемизинина. Она стала первой этнической китаянкой и первой гражданкой Китая, удостоенной Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 
Традиционная медицина - культурное наследие Китая. Не важно, верите вы в её эффективность или нет, трудно не замечать очевидное: она пользуется доверием китайцев уже многие века. И в борьбе с коронавирусом COVID-19 традиционная китайская медицина играет активную роль в повышении скорости выздоровления и снижении уровня смертности среди пациентов, потому что методы китайской медицины помогает улучшить "внутренний баланс" пациентов, и в результате смягчать у них симптомы, задержать развитие легких случаев заболевания до тяжелых, что может быть подтверждено клиническими данными. 

Статья г-жи Чжан Хуэйцинь - доктора филологических наук Второго пекинского университета иностранных языков
 

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