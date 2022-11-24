Мораторий на проверки МСБ в Казахстане продлят до 2023 года

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года продлят в Казахстане, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров.
Мы подготовили решение, и оно было принято главой государства. Так что мораторий на проверки МСБ продлевается до конца 2023 года", - подчеркнул министр.
При этом, по его словам, со стороны субъектов МСБ не должно быть злоупотреблений.
У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения", - заявил министр.
Напомним, мораторий на проверки субъектов предпринимательства ввели с 1 января 2020 года, его действие должно было закончиться 1 января 2023 года.
Исключение составили участники госзакупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
Ранее Миннацэкономики предложило продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года.
Премьер РК поручил ускорить очистку законодательства от излишних требований к бизнесу.