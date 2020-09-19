Агентство по регулированию финрынка лишило Tengri Bank лицензии

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций, передает Kazakhstan Today.

В агентстве напомнили, что деньги вкладчиков ликвидируемого Tengri Bank защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

АО "Tengri Bank" является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов". Это означает, что в случае отказа Агентства в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения. О дате начала выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки, которая начнется не позднее 5 рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации", - проинформировали в пресс-службе КФГД.

Напомним, что гарантийное возмещение будет выплачиваться КФГД в пределах суммы остатков с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии: по сберегательным депозитам в тенге - не более 15 млн тенге; по иным депозитам в тенге - не более 10 млн тенге; по депозитам в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более 5 млн тенге, пояснили в фонде.

По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД возместит установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Для получения выплаты вкладчику достаточно будет при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Подробная инструкция размещена на сайте КФГД (https://www.kdif.kz/depozity-i-garantiya/vyplata-vozmeshcheniya/).

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте КФГД www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефонам 1460 и 1477 контакт-центра НБРК (звонки со стационарных и мобильных телефонов по Казахстану бесплатные), через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @kdif_ask и Телеграм-боте @NBRK_bot, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz. Или на страницы контакт-центра НБРК в Facebook @ccnbk, Instagram @ccbsbnbk и Twitter @ccbsbnbk.

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