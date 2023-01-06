05.01.2023, 17:42 2661
Бренд McDonald’s официально прекращает работу в Казахстане
Фото: mcdonalds.kz
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" перестают работать в Казахстане под брендом McDonald’s.
Как сообщается на сайте McDonald’s, работа бренда прекращается из-за ограничений в поставках.
О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода. После открытия сети ресторанов, посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - говорится в информации.
Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. За это время под управлением ТОО "Food Solutions KZ" компания успела стать одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания.
24 ресторана McDonald’s были открыты в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В них работали около 2000 человек.
За период своей деятельности ТОО "Food Solutions KZ" уплатило более 3 млрд тенге налогов в бюджет страны и активно участвовало в помощи обществу, перечислив на благотворительность более 80 млн тенге.
Ранее корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса.
В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Напомним, владельцем франчайзи является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по подозрению в хищениях.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
новости по теме
28.12.2022, 17:00 15806
Единый платеж с зарплаты работников вводится в Казахстане со следующего года
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане со следующего года будет введен единый платеж с заработной платы работников, который упростит исчисление и уплату подоходного налога и социальных платежей, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
В целях упрощение исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится единый платеж с заработной платы", - сообщили в комитете.
Отмечается, что применение такого порядка носит добровольный характер.
С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:
- на основе упрощенной декларации;
- для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;
- для крестьянских или фермерских хозяйств.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН - 9%) от фонда оплаты труда (предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 - 21,5%, 2025 - 23,8%, 2026 - 24,8%, 2027 - 25,8% и 2028 - 26,3%). При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные по соцплатежам", - проинформировали в КГД.
Единый платеж перечисляется одним платежом на счет государственной корпорации "Правительство для граждан", которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа.
Ранее сообщалось, что с 1 января вступят в силу изменения по налогообложению дивидендов.
28.12.2022, 08:25 16581
Более 16 млрд тенге получили пострадавшие от январских беспорядков предприниматели Алматы
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Рассказать друзьям
Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 1639 предпринимателей, пострадавших во время январских событий, получили полную компенсацию, сообщили в городском управлении предпринимательства и инвестиций.
Всего сумма выплат превысила 16 миллиардов тенге, информирует almaty.tv.
Основной бизнес, который пострадал, - это торговые магазины, торговые дома и находящиеся объекты внутри этих торговых домов. Это продовольственные и непродовольственные магазины. Это бизнес, касающийся обмена валют", - отметил заместитель руководителя городского управления предпринимательства и инвестиций Кайрат Нуркасымов.
В общей сложности специальная комиссия по возмещению ущерба провела 39 заседаний. В ее состав вошли бизнесмены, представители общественных организаций и специалисты ответственных органов.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге.
22.12.2022, 14:10 25826
Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями, заявил в ходе брифинга центральной службы коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.
Нами было определено 362 компании на сегодняшний день, которые в открытых источниках объявили о своем уходе либо сокращении своей деятельности на российском рынке. 362 компании - это иностранные компании, которые вели свою деятельность в России и для нас представляют интерес. Начиная с марта мы вышли на головные компании, то есть не российские офисы, а головные компании этих брендов, с предложением релоцироваться в Казахстан", - сообщил он.
По словам замминистра, на сегодняшний день 62 компании дали положительный ответ, что готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. 21 проект уже релоцировался.
Хочу сразу же обозначить, что никаких специальных условий для релоцируемых компаний мы не предоставляем. Они будут работать в общем правовом поле", - добавил он.
Ранее сообщалось, что девятнадцать иностранных компаний переместились в Казахстан.
20.12.2022, 14:39 31161
Токаеву доложили о сокращении зависимости НПП "Атамекен" от госбюджета
В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбеком Баталовым, в ходе которой заслушал информацию о проводимой работе по поддержке и развитию отечественного предпринимательства, сообщает пресс-служба Акорды.
Раимбек Баталов рассказал о проведенном анализе и сокращении несвойственных палате функций, передаче их в конкурентную среду, а также кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ.
В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Отмечена необходимость создания условий для появления новой волны предпринимателей, которые будут придерживаться важных принципов: высокой социальной ответственности, добросовестности, налоговой чистоплотности, соблюдения экологических требований.
В настоящее время палата проводит глубокий экспертный анализ по выявлению наиболее приоритетных оперативных и стратегических вопросов, решение которых в тесном партнерстве с правительством, акиматами будет способствовать эффективной диверсификации экономики, реализации новой экономической политики и созданию благоприятного бизнес-климата", - информирует пресс-служба.
Президент, приняв отчет национальной палаты предпринимателей, отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации "Атамекен".
Ранее сообщалось, что руководители Halyk Bank отчитались перед президентом.
19.12.2022, 17:16 33871
В Казахстане разработали новые принципы грантового финансирования НПО
С нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совершенствования законодательства в сфере государственной финансовой поддержки неправительственных организаций пересмотрена система грантового финансирования, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет.
В рамках реализации норм закона министерством совместно с экспертами в области гражданского общества, представителями неправительственных организаций разработаны новые правила грантового финансирования. Глава государства подписал закон 4 июля. Подготовлена необходимая нормативно-правовая база, которая будет реализована с 1 января", - заявил он.
Также с нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал.
Во-первых, по новому формату государственные органы формируют гранты по направлениям с указанием актуальной проблемы и ожидаемых результатов. А НПО сами представят пути решения в ходе конкурса. Так, в 2023 году министерством планируется выделить более 1,2 млрд тенге на реализацию грантовых проектов в рамках новых подходов по направлениям развития гражданского общества, религиозной сферы, а также молодежной политики", - проинформировал Мадияр Кожахмет.
Он сообщил, что по заказу министерства с 2021 года реализуются 10 долгосрочных грантов, которые планируется продолжить и в 2023 году.
Во-вторых, внедрена дифференцированная система грантов, позволяющая определить дифференцированный подход к предоставлению грантов. В зависимости от вида гранта определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе, отчетности", - добавил он.
Также, по его словам, в текущем году реализованы 60 грантовых проектов на общую сумму порядка 2 млрд тенге.
Государственный социальный заказ - один из эффективных механизмов взаимодействия государства и НПО в реализации социальных проектов, который реализуется с 2005 года", - заявил Мадияр Кожахмет.
При этом, отметил он, объем финансирования за последние 5 лет увеличился на 20%. Ежегодно реализуется в среднем около 2 тысяч проектов по социально значимым направлениям.
Второе направление - денежная премия, присуждаемая НПО с 2017 года за вклад в решение социальных задач на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. В 2022 году премии были присуждены 54 НПО по 14 направлениям на общую сумму 95 млн тенге. Грант для неправительственных организаций - средства, предоставляемые в целях привлечения потенциала неправительственных организаций к решению актуальных вопросов развития социальной сферы. Она будет осуществляться через оператора в сфере грантового финансирования - Центр поддержки гражданских инициатив", - сообщил председатель комитета.
По его словам, в целом за период реализации грантов с 2016 года объем грантового финансирования увеличился в 10 раз, количество проектов увеличилось в 6 раз.
13.12.2022, 18:34 47661
Две птицефабрики уличены в ценовом сговоре в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Алматинской области начал расследование в отношении двух птицефабрик. Их подозревают в ценовом сговоре, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
По итогам анализа рынка первичной реализации яйца куриного 1-й категории по Алматинской области за период январь-октябрь 2022 года в действиях ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Компания "Сары-Булак" усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан в части антиконкурентных согласованных действий, а именно в установлении и (или) поддержании цен", - сообщает агентство.
Департамент уведомил руководство птицефабрик о наличии признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.
Товариществами уведомление не исполнено, в связи с чем в отношении вышеуказанных компаний департаментом начато расследование на предмет нарушений антимонопольного законодательства", - проинформировали в АЗРК.
Ранее сообщалось, что торговые посредники перепродавали яйца с надбавкой до 45% в ряде областей Казахстана.
Также в завышении цен на яйца подозревают птицефабрику в Костанайской области.
По данным Бюро нацстатистики, только за ноябрь куриные яйца подорожали на 6,7%.
13.12.2022, 17:17 48111
Нас уничтожают в пользу крупных супермаркетов - предприниматели из ВКО
После понижения порога для постановки на учет по НДС многие владельцы маленьких магазинов, по их словам, стали работать себе в убыток и со следующего года начнут закрываться
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Предприниматели Восточно-Казахстанской области жалуются на убытки из-за понижения порога для постановки на учет по НДС. По словам владельцев магазинов "у дома", многим из них придется закрыться.
Проблему усугубляют инфляционные процессы. При этом данные владельцев магазинов у дома расходятся с цифрами официальной статистики по росту цен. По их информации, за год цены на продукты питания подорожали на 60-80%, в то время как Бюро национальной статистики говорит о росте цен на продовольственные товары за этот период в 23,1%", - сообщает inbusiness.kz.
О своей проблеме владельцы магазинов "у дома" заявили на встрече с представителями Народной партии Казахстана, управления государственных доходов Усть-Каменогорска и Палаты предпринимателей ВКО.
Предприниматели напрямую заявили, что разработчики проектов, в том числе о снижении порога для постановки на учет по НДС с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП с 1 января 2022 года, вряд ли понимают, что происходит в сфере мелкой розничной торговли, не знают, каково положение магазинов у дома. Впрочем, здесь мнения у представителей бизнеса разделились - многие высказывают мнение, что сейчас ими жертвуют как конкурентами в пользу крупных супермаркетов, и предрекают большие социальные волнения, если им придется закрыться", - пишет сайт.
Предпринимательница Светлана Щукина на цифрах показала, что мелким магазинам сейчас остается еле-еле сводить концы с концами. По ее подсчетам, после выплаты всех налогов, расходов на коммунальные услуги и канцелярию магазины уходят в минус на 300 тысяч тенге каждый месяц.
20 покупателей в день, и ты уже плательщик НДС. Мы 4 года ходим со своими проблемами, нас никто не слышит. Да, нам отменили СНТ после наших публичных выступлений. А через месяц опять прижали к ногтю, но другими методами", - возмущена другая предпринимательница Эльвира Аллахвердиева.
Предприниматели магазинов "у дома" посетовали на то, что они не защищены от недобросовестных продавцов, которые занимаются хищениями, и недостачи могут составлять до 400-500 тысяч тенге в месяц. Даже выиграв в суде у таких продавцов, они зачастую не могут возместить ущерб. В то же время они занимаются социальным бизнесом, говорят они: всегда дают в долг продукты питания пожилым, многодетным, малообеспеченным, создают рабочие места для продавцов - людей из социально защищаемых слоев населения.
В связи с этим предприниматели магазинов "у дома" потребовали выделить их в отдельную группу налогоплательщиков, с тем чтобы они оплачивали 1% с оборота. Также в качестве варианта послабления они предлагают ввести для них патент.
Мы представляем мелкий бизнес. Машины, товары, квартиры и магазины у нас находятся в залоге. Все законы, которые принимают, только утяжеляют нашу работу. Сделайте патент, уже невозможно работать дальше. Пилотные проекты, которые вводят для нас, все сырые. Их авторы не понимают, что делают, не были в нашей системе. Предлагаю прийти и поработать по их же законам. Нельзя массово запускать проекты, которые не отработали на какой-то точке", - говорят предприниматели.
Заместитель руководителя управления государственных доходов по Усть-Каменогорску Ержан Кангалаков прокомментировал, что с 1 января 2022 года порог для постановки на учет по НДС снижен с 30 до 20 тысяч МРП. Сейчас он составляет порядка 61,3 млн тенге в год. Что касается следующего года, то с учетом ожидаемого МРП в размере 3450 тенге оборот для уплаты НДС должен быть около 69 млн тенге.
Сейчас по поручению президента проводится работа над новым Налоговым кодексом. Вопреки расхожему мнению его пишут не налоговые органы, а Министерство национальной экономики, НПО, его положения обсуждаются на различных площадках. Но мы в пределах своей компетенции вносим отдельные предложения. И сейчас ваши требования доведем до сведения вышестоящего руководства", - добавил Ержан Кангалаков.
Однако, по его словам, в январе порог по НДС в 20 тысяч МРП останется прежним.
Что касается инфляционных процессов, то Ержан Кангалаков согласился: налоговики их тоже видят. По данным контрольно-кассовых машин, выручки падают и общий доход оставляет желать лучшего, добавил он.
Эксперт Палаты предпринимателей ВКО Азамат Рахимов сообщил, что они тоже знают об этой проблеме и выступают за упрощение налоговых отчетов, за то, чтобы правила ведения бизнеса были понятны и просты за всех. Такую работу, по его словам, НПП "Атамекен" ведет на уровне республики.
Помимо выделения магазинов у дома в отдельную категорию бизнеса, внедрения системы патентов, предприниматели высказались за создание колл-центра в налоговых службах для оперативной поддержки бизнеса по важным вопросам налогообложения. Руководитель областного филиала Народной партии Казахстана Анжела Горностаева пообещала все предложения владельцев магазинов у дома направить своим депутатам в парламент для принятия решения", - сообщает сайт.
06.12.2022, 15:57 57146
Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Палата предпринимателей "Атамекен" разработала специальный алгоритм, которым могут пользоваться те субъекты бизнеса, которые пострадали от чрезвычайной ситуации в городе Экибастузе Павлодарской области, сообщается на сайте палаты.
Нами разработан алгоритм подачи документов на возмещение ущерба, которым могут воспользоваться предприниматели", - говорит заместитель директора палаты Павлодарской области Серик Аубакиров.
Для подачи заявки на возмещение ущерба необходимо:
- Известить call-центр, штаб по номерам горячей линии 280928, 282028, а также в ОДК "Кайнар" 339187, 338921, 338944 и жилинспекции 87002997806
- Зафиксировать комиссионно на видео ущерб (озвучить адрес, дату, время, присутствующих)
- Приложить подтверждающие документы на пришедший в негодность товар, материалы, оборудование и т. д.
- Снять весь товар на фото, видео и т.д.
- Составить дополнительно акт на бумаге со списком ущерба в простой письменной форме в составе комиссии; важно в состав включить не менее 3 членов (если субъект бизнеса находится в многоквартирном доме, то желательно с участием председателя КСК или ОСИ, старшего по дому, слесаря и др.)
- Подать документы по адресам, ранее указанным акиматом в пунктах обогрева и т. д.; при этом у себя иметь второй экземпляр, на котором сделают отметку о приеме документов; обязательно указать данные и контакты членов комиссии
В настоящее время предприниматели обращаются с просьбой оказать помощь в следующих вопросах:
- предоставление отсрочки по выплате сумм основного долга и вознаграждения по займам малого и среднего бизнеса;
- освобождение от уплаты налога на имущество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- приостановление начисления пени и другие вопросы.
Павлодарская региональная палата "Атамекен" считает, что принятие этих мер мер помощи пострадавшему бизнесу помогло бы сфере предпринимательства города благополучно пережить этот сложный период.
Напомним, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия. Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
Читаемое
05.01.2023, 09:18В Жанатасе восстановлено электроснабжение 05.01.2023, 10:1242166Асылов о январской трагедии: огонь по нападавшим был открыт до приказа Токаева 05.01.2023, 11:4437681Какие приказы отдавал Масимов в ходе январских событий, рассказал генпрокурор 05.01.2023, 11:4436901В Генпрокуратуре назвали число погибших в результате январской трагедии 05.01.2023, 13:0533791До сих пор не установлены личности людей в военной форме, управлявших митингующими - Асылов 01.01.2023, 00:40200976Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 01.01.2023, 18:13181736В Казахстане в новогоднюю ночь родились 240 малышей 30.12.2022, 16:46181176Кайрату Боранбаеву отказали в домашнем аресте 30.12.2022, 18:50178526Прокурор озвучил обвинение по делу Боранбаева в суде 01.01.2023, 17:18170846В СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством353101В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34352256ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13351591В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33347516Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35344011Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?