McDonald's может уйти из Казахстана

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Размеры базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением, в соответствии с поручением главы государства, ее минимального размера с 54% до 60% от величины прожиточного минимума. Размеры солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня инфляции. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства увеличен размер максимального дохода, используемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 до 189,8 тысячи тенге)", - проинформировали в Минтруда.





В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повысился с 68,2 до 77,4 тысячи тенге. Повышение пенсий коснулось всех 2,2 млн пенсионеров.





В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.





В соответствии с увеличением размера месячного расчетного показателя (МРП) повышены размеры еще ряда пособий.





Размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют: на первого, второго и третьего ребенка 38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году - 120 840 тенге), на четвертого ребенка и более - 63 МРП, или 217 350 тенге (в 2022 году - 200 340 тенге).





Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого, с учетом повышения МРП, с этого года также возросли на 8,5%.





Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования. С этого года по поручению президента период выплат по уходу за ребенком увеличен с одного года до полутора лет.





Для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его в размер в 2023 году составит 56 794 тенге (ранее 52 345 тенге).





Размеры пособий для многодетных семей в новом году также выросли с учетом увеличения МРП: семьям с 4 детьми ежемесячно будет выплачиваться 55 304 тенге (ранее 50 976 тенге), с 5 детьми - 69 138 тенге (ранее 63 728 тенге), с 6 детьми - 82 973 тенге (ранее 76 479 тенге), с 7 детьми - 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на каждого 8-го и последующего ребенка - по 13 800 тенге (ранее 12 720 тенге).



