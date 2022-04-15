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Объем торгов на KASE за три месяца вырос на 70%

14.04.2022, 15:47 1791
Объем торгов на KASE за три месяца вырос на 70%
Фото: twitter/KASE
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В первом квартале 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) зафиксирован резкий рост объема торгов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 25 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совокупный объем торгов на KASE за три месяца 2022 года составил 60,4 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2021 года на 70%, или 25 трлн тенге", - говорится в сообщении на сайте биржи. 

 
Капитализация рынка акций по итогам марта составила 23,3 трлн тенге ($50,9 млрд). Снижение с начала года на 18,9%, или 5,4 трлн тенге, обусловлено снижением цен на акции, находящиеся в списках KASE.
 

На конец марта 2022 года в торговых списках KASE находились акции 161 наименования 147 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке - три наименования акций трех компаний. С 1 марта на KASE приостановлены торги акциями девяти российских эмитентов в связи с вводимыми ограничениями на операции с ними", - отмечается в сообщении. 

 
Сообщается, что из торгового списка биржи были исключены акции трех наименований: простые акции АО "Международный аэропорт Алматы" и АО "ERG Exploration" и привилегированные акции АО "Estate Management Company" по инициативе их эмитентов - добровольный делистинг.
 
Объем торгов акциями за три месяца составил 33,6 млрд тенге и снизился относительно первого квартала 2021 года на 27,7 %, или 12,9 млрд тенге. Торги акциями в первом квартале проходили исключительно на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов составил порядка 600 млн тенге, среднедневное количество сделок - 2230, средний объем одной сделки - около 270 тысяч тенге. Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 43,7% от суммарного объема сделок с акциями, брокеров-дилеров - 22%, других институциональных инвесторов - 19,0%, прочих юридических лиц - 15,2%, банков - 0,1%. Участие нерезидентов оценивается в 0,7%.
 
С начала года значение индекса KASE снизилось на 8,9 %, до 3 348,63 пункта.
 

Объем сделок с индексными акциями в первом квартале составил 16,5 млрд тенге, что на 37,3%, или 4,5 млрд тенге, выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Kcell" - 4,9 млрд тенге (29,9% от общего объема торгов с индексными акциями)", - информирует KASE.

 
По данным биржи, единственным представителем индексной корзины, акции которого по итогам первого квартала закрылись в зеленой зоне, является Kcell. Основная доля роста пришлась на январь, когда акции компании выросли на 7%. 21 февраля оператор сотовой связи озвучил финансовые результаты за 2021 год. Консолидированный чистый доход компании вырос с прошлого года на 84,9%, до 32,5 млрд тенге, из которых 21,5 млрд тенге совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов. В пересчете на одну акцию дивиденды могут составить 107,5 тенге. 
 

Между тем акции материнской компании АО "Казахтелеком" в течение квартала снизились на 13,3%. 16 марта был опубликован годовой аудиторский отчет. Консолидированная прибыль группы за 2021 год выросла с 65,3 до 97,4 млрд тенге. 14 марта совет директоров АО "Казахтелеком" рекомендовал направить 39,5 млрд тенге на выплату дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 3590,39 тенге", - говорится в сообщении. 

 
Наименьшее снижение цены на KASE зафиксировано по ценным бумагам АО "KEGOC" - за первый квартал акции компании потеряли 0,2%.
 
По данным KASE, ценные бумаги представителей банковского сектора в течение первого квартала были одними из самых волатильных и разнонаправленных. В частности, акции АО "Банк ЦентрКредит" потеряли в цене за первый квартал 2,3%. Согласно опубликованной в марте годовой отчетности чистая прибыль банка за 2021 год выросла более чем в два раза - с 8,6 млрд до 18,5 млрд тенге. С 15 по 18 марта банк выплатил 11,7 млрд тенге в виде дивидендов по привилегированным акциям. 24 марта банк погасил облигационный выпуск на 26,5 млрд тенге, а совет директоров дочерней компании АО "BCC Invest" принял решение доразместить 415 млн простых акций по цене 2,4 тенге за акцию. 
 

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" последовательно снижались в цене три месяца подряд и в итоге потеряли 32,4 %, в то время как ГДР на LSE снизились в цене на 39,6 %. 5 января акции банка на KASE снизились на 6,4 %, на LSE - на 17,6 %. На следующих торговых сессиях акции начали постепенно восстанавливаться в цене, однако 17 января снова упали на 11,0 %. 19 января банк погасил облигации на сумму 101,8 млрд тенге, 26 января международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка по международной шкале на уровне "ВB+/В", а 15 марта группа отчиталась о чистой прибыли в размере 462,4 млрд тенге против 352,7 млрд тенге в 2020 году. Однако совет директоров банка рекомендовал не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов", - информирует биржа. 

 
Также сообщается, что простые акции национальной атомной компании "Казатомпром" по итогам первого квартала снизились в цене на 10,6%, ГДР на LSE - на 13,2%. Ценные бумаги компании в январе текущего года потеряли в цене 16,1%, однако затем восстановили 5,0% в феврале и 1,5% в марте. Котировки на урановые фьючерсы с начала года выросли на 24,7% - с $46,1 до $57,5 за фунт. Между тем годовая чистая прибыль компании сложилась на уровне 220 млрд тенге против 221,4 млрд тенге годом ранее за счет долгосрочной фиксации цен в контрактах. Рекомендации по выплате дивидендов совет директоров не озвучивал.
 

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Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat для бесплатной доставки

24.03.2022, 14:48 32841
Фото: Kaspi.kz
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Kaspi.kz запустил сеть Kaspi Postomat - устройство для получения товаров из магазина на Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Раньше при совершении покупки клиент мог выбрать доставку до дверей. Но некоторым клиентам было неудобно договариваться о времени доставки и ждать курьера дома. Поэтому Kaspi.kz предложил своим любимым клиентам новый инновационный способ доставки - Kaspi Postomat. Теперь можно заказать доставку в ближайший Kaspi Postamat и самостоятельно забрать покупку в удобное время, сообщили в компании.
 

Мы постоянно создаем инновационные сервисы для наших любимых клиентов. Теперь с помощью Kaspi Postomat можно забрать заказ из нашего интернет-магазина в удобное время по дороге домой. Чтобы забрать свой заказ, достаточно сканировать Kaspi QR на экране Kaspi Postomat и сразу же магически откроется ячейка с вашим заказом. Все просто и удобно. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы вдохновляете нас на инновации. Мы и дальше будем радовать вас инновационными сервисами, которые улучшают жизнь!" - отметил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 
В Казахстане установлены уже около 1000 Kaspi Postomat, в том числе 350 устройств в Алматы. Они размещаются в отделениях Kaspi.kz, в торговых и бизнес-центрах, в магазинах у дома и на АЗС. 
 
Доставку через Kaspi Postomat можно выбрать в процессе покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz. 
 
Заказы в Kaspi Postomat надежно защищены. Все устройства находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а каждая ячейка оснащена уникальным электронным замком. Чтобы получить заказ, нужно отсканировать Kaspi QR на экране Postomat - и ячейка с вашим заказом автоматически откроется. 
 

В Jusan Bank назначен новый председатель правления

15.03.2022, 14:34 44036
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Совет директоров АО "First Heartland Jusan Bank" назначил нового председателя правления, им стал Нурдаулет Айдосов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нурдаулет Айдосов имеет большой профессиональный опыт работы на руководящих должностях как в международных, так и в отечественных финансовых компаниях", - отметил председатель совета директоров Шигео Катсу.

 
Нурдаулет Айдосов сменил на этом посту Айбека Кайыпа, руководившего банком с 2019 года.
 

Айбек Кайып обратился к совету директоров с просьбой освободить его от текущей управленческой деятельности и перевести на другую позицию, требующую меньшего вовлечения, в связи с намерением продолжить дальнейшее профессиональное развитие, и совет принял его заявление", - прокомментировал Шигео Катсу. 

 
Ранее Нурдаулет Айдосов возглавлял направление Jusan Private Banking и инвестиционное подразделение группы Jusan Invest, где он успешно внедрил уникальные финансовые продукты и онлайн-решения, тем самым выведя группу на лидирующие позиции на рынке инвестиционных услуг в короткие сроки. За значительный вклад в развитие финансового сектора был отмечен общественным орденом "Заслуженный финансист" от Ассоциации финансистов Республики Казахстан. Его профессиональные компетенции охватывают сферы банковского, инвестиционного и кастодиального управления.
 
По итогам 2021 года Jusan Bank вошел в топ-5 по объему активов в банковском секторе Казахстана. В результате интеграции с "АТФБанком" по итогам прошлого года активы банка выросли на 59% и составили 2,6 трлн тенге. По состоянию на 1 января 2022 года ссудный портфель составил 1,06 трлн тенге (рыночная доля - 5,3% при годовом приросте +38%), а портфель вкладов превысил 1,48 трлн тенге (рыночная доля - 5,7%, при годовом приросте +59,7%). Среди двух десятков БВУ по объемам кредитного и депозитного портфелей Jusan Bank занимает шестую позицию.
 
Финансовая устойчивость Jusan Bank подтверждена международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, присвоившим банку летом 2021 года долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом "стабильный".
 

В Казахстане в связи с паводками ограничено движение большегрузов

01.03.2022, 16:17 63031
В Казахстане в связи с паводками ограничено движение большегрузов
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В нескольких областях Казахстана с целью сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Движение большегрузов ограничат с 1 марта по 1 апреля на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 

Также с 23 марта по 1 мая движение будет ограничено в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", - сообщили в пресс-службе МИИР. 


 

 


 

1 марта стартует акция по бесплатной печати кодов маркировки обуви

28.02.2022, 20:43 69476
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - С 1 марта стартует акция по бесплатной печати кодов маркировки для остатков обуви. Разовую акцию запускает единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров АО "Казахтелеком", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение о проведении акции принято по обращениям предпринимателей, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Акция направлена на поддержку малого бизнеса. Заявки принимаются до 1 июня включительно. Таким образом, предприниматели получают эмиссию и печать кодов маркировки в рамках акции бесплатно.
 
Напомним, с 1 ноября 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка обуви. До 1 апреля 2022 года предпринимателям разрешается продавать немаркированную обувь, после этой даты на прилавках должна быть только оцифрованная обувь. До 1 ноября 2022 года допускается хранение и транспортировка, а также осуществление маркировки остатков обувных товаров, используемых в обороте и выводе из оборота на территории Республики Казахстан. 
 

Разграблены несколько фур: в НПП "Атамекен" рассказали, как решается вопрос с застрявшими на Украине дальнобойщиками

28.02.2022, 17:58 70371
Разграблены несколько фур: в НПП "Атамекен" рассказали, как решается вопрос с застрявшими на Украине дальнобойщиками
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Национальная палата предпринимателей "Атамекен" прокомментировала ситуацию касательно казахстанских дальнобойщиков, которые застряли на территории Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
25 февраля НПП направила письма в министерства иностранных дел, торговли и в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с просьбой проработать с российской, белорусской, украинской, польской и другими сторонами вопрос об обеспечении "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков с территории Украины.
 
По словам управляющего директора - директора департамента логистики и перевозок НПП "Атамекен" Мурата Амрина, несмотря на то что сейчас проходит эвакуация казахстанцев, дальнобойщики не могут бросить свои автомобили, груз. Многие из них не могут добраться до пунктов пропуска, поскольку где-то разрушены мосты, где-то идут бои. 
 
По информации НПП "Атамекен", на территории Украины находился 51 перевозчик, восемь из них выехали вчера ночью. Список был передан уполномоченным госорганам Казахстана, чтобы они поспособствовали со стороны дипканалов для эвакуации транспорта и водителей.
 

Буквально вчера выехали четыре водителя на своих автомобилях на пункте пропуска Бачевск - Троебортное. С водителями все хорошо. Им пришлось оставить машины близ пункта пропуска Бачевска на украинской стороне, и отправили людей без машин на территорию Украины. Буквально ночью они пункт пропуска проходили, все машины разбомблены, груз разворован. Водители нам объясняют, что, возможно, били кувалдой по рулю, чтобы вывести из строя автомобили. Водители кое-как из четырех машин одну завели, отремонтировали и на этой машине вывезли еще три с территории Украины", - рассказал Мурат Амрин.

 
НПП "Атамекен" продолжает собирать данные о наших водителях и оперативно направлять их в ведомства. Если вы или водитель вашей компании не можете выехать с Украины, направьте свои данные на номер +7 778-870-1432 (call-центр НПП).
 
27 февраля 50 казахстанских водителей большегрузов направили в НПП "Атамекен" данные о своем местонахождении на Украине.
 

В Алматы получили компенсации за ущерб свыше 200 предпринимателей

05.02.2022, 15:10 104716
В Алматы получили компенсации за ущерб свыше 200 предпринимателей
АЛМАТЫ. 5 ФЕВРАЛЯ - В Алматы получили компенсационные выплаты за ущерб свыше 200 предпринимателей, сообщает пресс-служба акимата города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На очередном заседании региональной комиссии по возмещению ущерба субъектам МСБ, пострадавшим в результате трагических январских событий, одобрено 204 заявки на сумму 337,4 млн тенге", - заявили в акимате.

 
В частности, 111 заявок на сумму 208,3 млн тенге направлены через благотворительный фонд "Жана Алатау" (для предпринимателей с суммой ущерба до 3 млн тенге, не имеющих оборотов по данным ДГД), 93 предпринимателям на сумму 129,1 млн тенге компенсации будут выплачены из бюджета (на полную сумму заявленного ущерба согласно официальным данным по обороту, по упрощённой формуле расчетов). 
 
Всего с начала работы комиссии одобрена 221 заявка на сумму 370,3 млн тенге.
 

Уволены начальники двух железнодорожных станций на границе с Китаем

27.01.2022, 17:03 123016
Уволены начальники двух железнодорожных станций на границе с Китаем
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев и председатель правления АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев проинспектировали работу сухого порта KTZE-Khorgos Gateway и пунктов пропуска "Нур жолы" и "Алтынколь", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам поездки от занимаемых должностей освобождены начальники приграничных железнодорожных станций "Достык" и "Алтынколь", - сообщили в пресс-службе КТЖ. 

 
Также в ходе рабочей поездки проведена встреча с участниками внешнеэкономической деятельности, на которой обсуждались вопросы повышения прозрачности ведения бизнеса на казахстанско-китайской границе. 
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что на таможенной границе с Китаем ведется активная работа по устранению барьеров и коррупционных проявлений. 
 

Токаев: сырьевое благо превратилось в проклятие

21.01.2022, 15:37 142311
Токаев: сырьевое благо превратилось в проклятие
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Задача строительства в Казахстане диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За внешним благополучием мы не заметили, как сырьевое благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации. Качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили, это надо признать. Поэтому задача ее строительства по-прежнему актуальна", - подчеркнул президент.

 
Токаев добавил, что ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. 

 

Почему же за десятилетие работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим главным образом занималось государство. На решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе принадлежащие квазигосструктурам", - заявил глава государства.

 
В частности, Токаев раскритиковал работу нефтеперерабатывающего сектора, сообщает "Хабар 24"
 
Президент указал, что в Казахстане не строят новые заводы по переработке нефти, лишь ремонтируют старые, работающие с советских времен, в то время как в Узбекистане, например, за последнее время построено несколько новых заводов. 
 
Глава государства поручил максимально эффективно использовать природные богатства. Для этого, по его мнению, необходимо провести ревизию всех месторождений. Неиспользуемые месторождения, по словам президента, будут изымать и передавать тем, кто готов в них вкладывать. 
 
Ранее сообщалось, что на встрече с представителями бизнеса Токаев поручил правительству смягчить карантинные ограничения в отношении МСБ, срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына", создать совет отечественных предпринимателей, установить причины жалоб бизнесменов на полицейских и т.д. 
 

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