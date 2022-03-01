Разграблены несколько фур: в НПП "Атамекен" рассказали, как решается вопрос с застрявшими на Украине дальнобойщиками

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АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Национальная палата предпринимателей "Атамекен" прокомментировала ситуацию касательно казахстанских дальнобойщиков, которые застряли на территории Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 февраля НПП направила письма в министерства иностранных дел, торговли и в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с просьбой проработать с российской, белорусской, украинской, польской и другими сторонами вопрос об обеспечении "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков с территории Украины.

По словам управляющего директора - директора департамента логистики и перевозок НПП "Атамекен" Мурата Амрина, несмотря на то что сейчас проходит эвакуация казахстанцев, дальнобойщики не могут бросить свои автомобили, груз. Многие из них не могут добраться до пунктов пропуска, поскольку где-то разрушены мосты, где-то идут бои.

По информации НПП "Атамекен", на территории Украины находился 51 перевозчик, восемь из них выехали вчера ночью. Список был передан уполномоченным госорганам Казахстана, чтобы они поспособствовали со стороны дипканалов для эвакуации транспорта и водителей.

Буквально вчера выехали четыре водителя на своих автомобилях на пункте пропуска Бачевск - Троебортное. С водителями все хорошо. Им пришлось оставить машины близ пункта пропуска Бачевска на украинской стороне, и отправили людей без машин на территорию Украины. Буквально ночью они пункт пропуска проходили, все машины разбомблены, груз разворован. Водители нам объясняют, что, возможно, били кувалдой по рулю, чтобы вывести из строя автомобили. Водители кое-как из четырех машин одну завели, отремонтировали и на этой машине вывезли еще три с территории Украины", - рассказал Мурат Амрин.

НПП "Атамекен" продолжает собирать данные о наших водителях и оперативно направлять их в ведомства. Если вы или водитель вашей компании не можете выехать с Украины, направьте свои данные на номер +7 778-870-1432 (call-центр НПП).