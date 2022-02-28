50 казахстанских водителей большегрузов сообщили данные о своем местонахождении на Украине

АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Агентство по финансовому мониторингу ищет жертв финансовой пирамиды, действовавшей под видом потребительского кооператива, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.

Учредители кооператива фактического отношения к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали. Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства", - сообщили в АФМ.

С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамиды обратились уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.

По даннным АФМ, с санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.

Департаментами по Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов. При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.

Призываем вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай" просим вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478", - отметили в пресс-службе АФМ РК.