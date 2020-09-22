Бывший вице-министр здравоохранения подозревается в растрате 500 млн тенге

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов в ходе брифинга в СЦК прокомментировал задержание бывшего вице-министра РК здравоохранения Олжаса Абишева, передает Kazakhstan Today.

По словам Элиманова, в отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева ведется следствие, он подозревается в растрате более чем 500 млн тенге, выделенных для создания информационных систем.

С санкции суда он взят под стражу. Следственные действия продолжаются", - сообщил председатель КФМ.

Напомним, 2 августа в Комитете по финансовому мониторингу Минфина сообщили о задержании Олжаса Абишева. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Абишев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

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