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Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева арестовали на два месяца

03.08.2020, 18:50 6724
Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева арестовали на два месяца
Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении Олжаса Абишева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе суда столицы.
 
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что находящийся под следствием вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подал заявление об увольнении. При этом он отказался комментировать расследование дела о хищениях в Минздраве. 

Напомним, 2 августа в Комитете по финансовому мониторингу Минфина сообщили о задержании Олжаса Абишева. Его подозревают в хищении бюджетных средств. 
 
Абишев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности. 
 

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