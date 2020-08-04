Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева арестовали на два месяца

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении Олжаса Абишева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в пресс-службе суда столицы.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил , что находящийся под следствием вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подал заявление об увольнении. При этом он отказался комментировать расследование дела о хищениях в Минздраве.





Напомним , 2 августа в Комитете по финансовому мониторингу Минфина сообщили о задержании Олжаса Абишева. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Абишев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

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