Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева арестовали на два месяца

Об этом сообщили в пресс-службе суда столицы.
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что находящийся под следствием вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подал заявление об увольнении. При этом он отказался комментировать расследование дела о хищениях в Минздраве.
Напомним, 2 августа в Комитете по финансовому мониторингу Минфина сообщили о задержании Олжаса Абишева. Его подозревают в хищении бюджетных средств.
Абишев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.
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